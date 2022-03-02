Анна Семенович: «Узнала, кто он, и сразу вернула ему сережки с бриллиантами!»

Недавно Анна совершила очень смелый для публичной персоны поступок: призналась, что похудела с помощью липосакции. Этой весной у Семенович дел невпроворот — большой концерт, премьера нового дуэта, да и день рождения 1 марта. Так что преображение у хирурга случилось вовремя. Первое интервью на эту тему Анна Семенович дала «Телепрограмме».

— Удивительно, что вы честно рассказали, как именно преобразились. Результат — похудение и подтяжка. Довольны?

— Красивое тело — это комплексная и большая работа: спорт, правильное питание и так далее. Одной липосакцией достичь желаемого результата невозможно. Это лишь один из этапов, который помогает скорректировать особо проблемные зоны. В моем случае — это подбородок и руки. У меня генетическая предрасположенность ко второму подбородку — как у бабушки и мамы. После 35 лет генетика дает о себе знать.

Да, с этим можно бороться: совсем ничего не есть, постоянно делать массаж, заниматься спортом с утра до ночи. Но результат все равно не гарантирован. И я нашла вариант, как можно побороть генетику — с помощью липосакции. Помимо подбородка, хотела немного «подобрать» руки. Дело в том, что у женщин с натуральной пышной грудью руки и спина крепкие даже при небольшом весе. Меня это немного смущало, поэтому сделала липосакцию и осталась довольна. Прошло три недели после операции.

Окончательный результат увижу через несколько месяцев. Но уже сейчас руки стали заметно тоньше и подтянутей, на подбородке и шее жира практически нет — остался небольшой отек, который я убираю с помощью физиотерапии. Отек уходит постепенно, и видно, как подбородок подтягивается. Считаю, что липосакция отлично помогает убрать жир с тех зон, которые плохо или вообще не худеют. У кого-то это бока, попа или подбородок, как у меня.

— Не страшно было решиться?

— Конечно же, нашлись советчики, которые решили отговорить: «Ты что, это же так вредно!» Иногда люди дают советы, не разбираясь в теме совершенно. Я консультировалась с врачами, долго разбиралась в теме. Решилась окончательно после того, как моя подруга сделала липосакцию, через полгода забеременела, родила и через два месяца была в идеальной форме — как до беременности. Это потому что жир, который убирают в зрелом возрасте, уже не возвращается. Увидев идеальные формы подружки, я пошла на липосакцию к доктору, у которого делала операцию она.

— Многие женщины хотят что-то изменить в себе «ради мужчины». Вы это сделали для себя или по просьбе любимого?

— Липосакцию я делала не для мужчины. Я делала ее для себя — в удовольствие, потому что мне этого давно хотелось. Я вообще считаю, что все в этой жизни нужно делать для себя.

«Антитела у меня высокие»

— Шоу-бизнесу в пандемию пришлось непросто. Удается ли планировать гастроли, есть ли коммерческие мероприятия?

— Во время изоляции у меня было несколько онлайн-корпоративов, и люди оставались очень довольны. Но живые выступления, конечно, предпочтительнее — это общение с людьми, обмен энергиями. К счастью, постепенно они возвращаются. Сейчас готовлюсь к сольному концерту, который состоится в апреле в клубе «16 Тонн». Это будет новое шоу с музыкантами, с шикарной танцевальной программой, с моими самыми хитовыми песнями.

К счастью, я остаюсь востребованным артистом и на частных мероприятиях — меня часто заказывают на корпоративы, дни рождения, свадьбы. Люди, пригласив меня первый раз, потом заказывают на следующие семейные торжества — у меня веселая танцевальная концертная программа из хитов на 45 минут. Еще я работаю как ведущая. Поэтому скучать не приходится.

— Вы болели ковидом?

— Я переболела коронавирусом дома, в течение двух недель оставалась на карантине. У меня были высокие антитела. Спустя время я сделала прививку. Поэтому сейчас антитела у меня очень высокие. Надеюсь, что я защищена.

— Завершилась Олимпиада в Пекине. Фигурное катание стало самым скандальным видом спорта — из-за истории с допинг-пробой Камилы Валиевой. И эта история еще не завершена. Следите за этим?

— Работы много, поэтому сложно было следить за соревнованиями в прямом эфире. Но на YouTube смотрела фигурное катание. В прошлом я фигуристка, мастер спорта международного класса. Безумно жалко Камилу — в 15 лет сложно выдержать такой прессинг, даже взрослому тяжело справляться в такой ситуации.

От всего сердца желаю Камиле, чтобы эта ситуация ее не сломала. Важно не упустить момент и обратиться за помощью к спортивному психологу, чтобы справиться с обидой и болью, снять стрессовую ситуацию. Родителям важно грамотно отреагировать, чтобы ребенок мог остаться в спорте. И я очень рада, что наши девочки Анна Щербакова и Александра Трусова взяли и «золото», и «серебро».

— В ваше время девочки-фигуристки принимали какие-то витамины, БАДы в ходе интенсивных тренировок? Какие правила были на этот счет?

— Я не слышала о допинге. Фигуристам ведь не надо бежать, поднимать тяжести. Максимум — попить какие-то витамины, так как девочки мало едят, потому что спорт требует худобы. Честно говоря, не знаю, какая сейчас система. Когда я была в сборной, то часто сдавала допинг-пробы, и никогда не было проблем.

— Вы стали куратором школы фигурного катания в Кировской области. В чем будет заключаться ваша работа?

— Я буду летать в Киров — проводить мастер-классы, общаться с родителями, отвечать на вопросы детей. Помогать распределять детей: если девочка маленького роста и хрупкая, то лучше ее отдавать в парное фигурное катание, высокая и эмоциональная — в танцы на льду и так далее. Буду привлекать детей на лед и наставлять юных фигуристов.

«Ухаживал за мной красиво»

— Весна пришла. А многие жалуются на плохое настроение. Вы умеете не пускать в свою жизнь переживания, хандру?

— Какая хандра весной? Начинается прекрасная пора — дачи, отпуска, встречи с друзьями на шашлыках, прогулки. Скоро потеплеет, и можно будет подолгу гулять. Иногда я вечерами просто выхожу посидеть на лавочке около дома, подумать, помедитировать.

А чтобы не депрессировать, нужно, во-первых, окружить себя приятным общением. Людьми, которые вдохновляют, поддерживают в трудную минуту. И это у вас взаимно. Когда окружение позитивное, улыбчивое, то и у тебя в жизни все получается хорошо. Во-вторых, о чем мы говорим, думаем — то к нам в жизни и приходит.

Поэтому я всегда говорю: у меня все замечательно, а будет еще лучше. Держать себя в хорошем настроении — это дисциплина. Надо научиться во всем искать позитивные моменты. Так и жить. Ушел мужчина — значит, это был не ваш человек, будет другой, с которым вы станете счастливой. Последние десять лет я занимаюсь психологией и ставлю различные эксперименты. Один из них такой — начните с того, чтобы 21 день подряд замечать только хорошее.

И увидите, как поменяется ваша жизнь. Дисциплина плюс усердие, плюс кайф от жизни. Мне все классно! Я все люблю! Поэтому никакой депрессии не жду — ни весной, ни осенью, ни летом, ни зимой. Я жду только счастья, радости, удовольствий.

— Давно ли вы расставались с мужчиной, в котором разочаровались?

— Месяца три назад за мной начал красиво ухаживать галантный кавалер — приглашал в рестораны, дарил дорогие подарки. К примеру, подарил сережки с бриллиантами от известного ювелирного дома. И вот в этот период я встретилась с близкой подругой Настей (певицей Славой). Рассказала о новом ухажере, она заинтересовалась: «Покажи фотку!»

Подруге показалось, что это ее давний знакомый — очень уж похож. 15 лет назад он одновременно ухаживал за большим количеством звездных девушек, в том числе и за Настей. Подарил ей дорогущее колье и кучу других презентов, а потом предложил огромные деньги за секс. Оказалось, это человек, которому важно заниматься сексом именно со звездными женщинами. И он многим знаменитостям делал такое предложение.

Я тут же попросила знакомых «пробить» своего ухажера — оказалось, он женат и у него пятеро детей от разных женщин. И это был тот самый человек, который ухаживал за Настей! Он вернулся к прежним увлечениям и, как выяснилось, параллельно со мной также ухаживал еще за многими звездами. Вот такой фетиш у человека — любит только известных женщин.

Как хорошо, что я вовремя встретилась с Настей и у нас зашел разговор на эту тему. Все достаточно быстро выяснилось, и у нас с этим мошенником ничего серьезного и не началось, и не было. И я тут же оборвала все общение. Конечно, я расстроилась, так как мужчина показался мне интересным. Но сразу же вычеркнула его из своей жизни и вернула все подарки, включая сережки.

После такой истории мы с Настей сначала думали записать шуточную песню про этого кавалера. Но прошла пара месяцев, и вдруг мои давние авторы присылают песню в тему этой нашей истории. Мы с певицей Славой записали дуэт и дарим нашу песню «Бумеранг» всем женщинам — вместе с предостережением о том, что надо быть осторожнее.

— Какие самые важные события случились в вашей жизни за минувший год?

— Я за этот год сделала много того, что хотела, но откладывала. Запустила марафон для женщин «Привычка счастья за 21 день». Горжусь тем, что решилась и заморозила свои яйцеклетки — для будущего материнства (репродуктивная технология, которая позволяет отложить материнство на более поздний возраст. — Авт.).

Все время переносила процедуру из-за предрассудков, сплетен и непроверенной информации — так же, как и липосакцию. Выпустила две красивые песни — «Хочу» и «Ищу мужа». Работала, путешествовала. Я всегда четко знаю, чего хочу — какого мужчину видеть рядом с собой, какие желания исполнить…

Личное дело

Анна Семенович родилась 1 марта 1980 года. Окончила Московскую государственную академию физической культуры. Мастер спорта международного класса, призер международных соревнований.

В 2000 году в паре с Романом Костомаровым стала серебряным призером чемпионата России по фигурному катанию. Из-за травмы мениска ушла из большого спорта и начала карьеру в шоу-бизнесе. С 2003 по 2007 год пела в группе «Блестящие». Снимается в кино: скоро увидим Анну в картине «Гардемарины 1787». Уже 12 лет ведет радиопрограмму «Дембельский альбом».

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