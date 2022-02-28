«И вдруг случилась лавина»: Андрей Ильин – о самых тяжелых съемках «Склифосовского»

В Москве проходят съемки десятого сезона сериала «Склифосовский». В новых сериях зрители продолжат наблюдать за перипетиями судьбы хирурга Геннадия Кривицкого, роль которого играет Андрей Ильин.

В беседе с журналистами на съемочной площадке сериала актер рассказал о самых опасных съемках, боязни крови и отношениях с Еленой Яковлевой.

«Самой сложной сценой для меня стал сход лавин»

— Андрей, насколько сложно вам было учить новые медицинские термины?

— Тяжело. Я долго не мог освоить медицинскую терминологию. Представьте, что вы пожарный, а вас заставляют танцевать балет. Приходилось буквально зубрить материал. Поэтому было довольно тяжело, но сейчас уже легче.

— Обращаетесь ли вы за помощью к консультантам?

— Конечно, обращаемся, без них никак. Нужно изучать, что такое тупфер, зажим и другие приспособления. Такое ощущение, что ты попадаешь в другую среду, которая для тебя — темный лес.

А вообще, я всегда с огромным уважением и пиететом относился к работе докторов. Это самые самоотверженные и преданные профессии люди. И начав работать здесь, я понял, что они полностью отдают себя своему делу. Эту профессию должны сопровождать и сострадание, и понимание, а иначе нельзя.

Хотя врачи по натуре довольно циничны, потому что невозможно пропускать все через себя. Наверное, это какая-то степень защиты. У меня много знакомых врачей. И, как правило, они такие циничные, легкие, ироничные, но при этом и очень ранимые.

Я примеряю это и к актерской биографии. Мы каждый день проигрываем какие-то судьбы. И если бы мы продолжали играть и дома, то не знаю, как бы жили.

— Какие сцены на протяжении всего сериала вообще стали для вас самыми сложными?

— В девятом сезоне моего героя как раз отправляли в Израиль. Но для меня одной из самых сложных сцен был сход лавин в восьмом сезоне, когда наши герои полетели на отдых на самолете. Отец пациентки, которую мы вылечили, сделал нам подарок и пригласил на свой курорт – на Кавказ.

И вдруг случилась эта лавина, землетрясение. Было довольно жестко при условии, что мы снимали в Подмосковье, где не было снега, а все остальное дорисовывалось. Поэтому мы и использовали ветродуй с бумажным снегом.

И вот он дул и дул, и мы носились в поисках засыпанных снегом героев. И в итоге надышались так, что я выковыривал отовсюду бумажный снег. Было довольно сурово. Потом я залезал в какую-то нору и туда проваливался. Нам не помогали каскадеры, поэтому физически было трудно. Но результат – правдоподобная история, которую мы сыграли.

Или другой случай. Помню, как в свой второй или третий съемочный день я подумал, что сойду с ума.

Тогда мы играли сцену, в которой мальчику попала в лоб стрела. И я должен был сделать ему МРТ. Специально для этих съемок мы использовали практически настоящий аппарат. У нас было 16 дублей. И режиссер, и я уже нервничали, у меня вылетали слова из головы.

При этом еще было очень жарко. В павильоне стояло около 50 градусов жары, мы обливались потом. И честно говоря, я уже тогда подумывал, а не уйти ли мне из этого проекта как не справившемуся с элементарными вещами. Такое тоже бывает. Какой-то один проклятый эпизод, который навсегда останется у меня в памяти. На самом деле это было довольно серьезное испытание.

«Елена Яковлева – очень непредсказуемая артистка»

— А какая экранная хирургическая операция стала для вас самой сложной?

— Все они какие-то жуткие. На самом деле я очень боюсь крови. Недавно мой герой делал операцию по удалению трубы из грудной клетки мальчика. Я слышал, что эти медицинские случаи берутся из реальной жизни.

— А вживую доводилось видеть такие операции?

— Всякое бывало. Я видел, как людей реально спасают, зашивают. Мы стараемся работать честно, следуя предписаниям и указаниям консультантов. И как мне кажется, шить я уже научился.

— А какие отношения вас связывают с Еленой Яковлевой?

— Нас с героиней Елены – Ириной Алексеевной Павловой – связывают давние личные отношения. По сюжету сериала же мы однокурсники. Это была первая студенческая любовь, а потом наши персонажи расстались. Мой герой тогда ее предал, уехал на ПМЖ в Израиль. 30 лет они не виделись, а потом наконец встретились. И вот снова возродились былые чувства. Потом появился еще один человек, и в паре возник разлад.

— А как вам с ней работается?

— Елена – замечательная артистка. Другое дело, что ее просто нужно ловить на съемочной площадке. Она такая непредсказуемая, все время импровизирует. И от этого еще интереснее.

— Наверняка, у вас много знакомых врачей. Что они говорят о сериале?

— У меня есть знакомый замечательный хирург, с мнением которого я всегда считаюсь, очень уважаю его. Так вот, он сказал, что наш сериал снят очень достойно и правдоподобно. И примерно все так и происходит, как показано в нашем фильме.

— Стали ли вы больше следить за своим здоровьем после съемок в «Склифосовском»?

— Все мы должны следить за своим здоровьем и предвосхищать какие-то болезни, обращаться за консультацией к врачам. Хотя я вам это говорю, а сам не занимаюсь собой. У меня болит нога уже два года, а я ничего не предпринимаю… Нужно что-то делать, а я все откладываю и откладываю.

— Как вы думаете, за что зрители любят сериал «Склифосовский»?

— Во-первых, за какие-то неожиданные повороты, которыми просто наполнена эта кинокартина, за правдивость, человечность, понятные человеческие истории.

К тому же тут замечательный актерский состав. И надо сказать огромное спасибо тем, кто занимается кастингом, потому что можно говорить и о потрясающем отборе артистов. Здесь вообще очень интересно, потому что есть что играть, над чем работать. Хороший материал – это всегда подарок.

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