Евгений Папунаишвили: «Думал, умею делать сальто назад, — повезло, что ничего не сломал»

Проект «Танцы со звездами» — один из главных долгожителей нашего ТВ (в эфире канала «Россия» он идет уже 13-й сезон). Публика с неизменным интересом наблюдает за тем, как в парах со знаменитостями зажигают профессиональные танцоры, самый известный из которых — любимчик телезрительниц Евгений Папунаишвили. Он, между прочим, не пропустил ни одного сезона, что неудивительно — куда же без главной звезды танцпола?

«Чуть не забыли про торт»

— У вас в шоу всегда самые яркие партнерши, в этом сезоне ею стала Мария Миронова. Быстро нашли с ней общий язык? Легко прошла «притирка» характеров?

— Это правда: мне в каждом сезоне достаются яркие, самобытные, интересные партнерши. Я в этом плане везунчик. И 13-й сезон не исключение — мне очень интересно работать с Машей. Надеюсь, что мы дойдем до конца.

Что касается нашего знакомства, то я хорошо помню первую встречу. Я приехал к Маше домой — поговорить, обсудить перспективы проекта. И как-то сразу мы нашли общий язык. Маша оказалась позитивным, коммуникабельным, абсолютно бесконфликтным человеком. При этом она человек с невероятным стержнем и с сильно развитым чувством перфекционизма. Я готовился к встрече: так долго выбирал торт к чаю, что, пока ехал, все сильнее хотелось его поскорее попробовать. Но Маша сказала: «Давай сразу танцевать!» Чуть не забыли в итоге про торт…

— Первые выпуски шоу Мария танцевала в корсете из-за трещины в ребре. Как вы справились с этой травмой?

— Мы начали очень активно репетировать, но, видимо, тогда организм Маши был еще не готов к такому серьезному темпу. Она сама признавалась, что у нее был достаточно долгий период без физических нагрузок. Поэтому у нее жутко прихватило спину, и мы не могли несколько дней тренироваться. Потом во время одной из репетиций у Маши случилась еще и травма ребра — там был синяк, сильная боль. Вот такое проблемное начало, поэтому наше участие в «Танцах со звездами» было под вопросом. Потом Маша приболела… Но, слава богу, восстановилась.

— Говорят, когда столько сложностей в начале, то это хороший знак. Потом ведь и вы на репетиции исполнили какой-то сложный трюк и упали на голову, из-за этого танцевали «на уколах»…

— На самом деле у меня случилось страшное падение на одной из репетиций. Теперь уже понимаю, что все могло закончиться гораздо хуже. Мне казалось, что я умею делать сальто назад. Но оказалось, что я умею делать только половину сальто. Поэтому со всей силы долбанулся головой. К счастью, ничего не сломал, но очень сильно опух палец на ноге, и пришлось один эфир танцевать на уколах. Мне кололи обезболивающие, потому что невозможно было наступить на ногу. Сейчас и я, и Маша в порядке.

Мы растанцовываемся. Благодаря невероятному трудолюбию моей партнерши у нас бывают дни, когда занимаемся по 7 — 8 часов. У меня ни разу за 13 сезонов не было так много тренировок! Хотя часто это необходимо. Проект сложный, так как за 6 дней нужно с нуля выучить новый танец.

— Мария смотрится в паре с вами красиво, гармонично. А с профессиональной точки зрения можно сказать, что она — танцевальный человек? Получаются у нее сложные элементы?

— Последние два эфира — это прорыв. Маша выглядит очень круто: мне приятно видеть, как она раскрывается. Она очень способная и очень талантливая, просто никогда танцами не занималась. А это сложный вид искусства. Я вкладываю много энергии, труда, чтобы научить свою партнершу. Помимо хореографии много внимания уделяем тому, чтобы было ощущение удовольствия от танца.

— Вот вы приехали поздним вечером после очередной репетиции домой — и как отдыхаете? На ночь можете поесть или сразу спать?

— Бывает такое, что вечером заканчиваю тренировку и понимаю, что вообще ничего сегодня не поел — просто забыл. А восстановиться нужно — поесть, немножко отвлечься. Например, футбол посмотреть или книгу почитать…

— Только что закончилась Олимпиада. Какие зимние виды спорта любите смотреть?

— Смотрю хоккей, биатлон, лыжи, фигурное катание мне очень нравится. Может быть, вы удивитесь, но в керлинг я умею сам очень неплохо играть. Всегда желаю победы нашим спортсменам, поддерживаю как могу. Если бы было можно, то слал бы за них эсэмэски! Хотя не знаю, присылают ли они SMS с цифрой 02 на номер 9395? (это бесплатные сообщения, которыми можно голосовать за пару Мироновой и Папунаишвили в шоу. — Ред.).

«Выиграем кубок и пойдем в грузинский ресторан»

— Вашей дочери Софии 4 года. Как любите проводить с ней время? Какие секции посещает девочка?

— Мы любим общаться, куда-то вдвоем пойти, где-нибудь погулять. К большому сожалению, сейчас много работы и не так много времени удается проводить вместе. Но, когда получается, то у нас очень теплое, очень насыщенное общение. Нам везде хорошо вместе. Дочь — активный ребенок, и я этому радуюсь. Сейчас ходит на гимнастику, любит танцевать. Всегда спрашивает про Машу — очень она ей нравится.

Мы с Софийкой много разговариваем по видеосвязи и, если я в это время на тренировке, то она часто просит: «Покажи, где Маша». Дочке нравятся очень «Танцы со звездами», но на съемку она не приходила — из-за ситуации с ковидом не рискуем. Но Софийка приехала с удовольствием на репетицию, в итоге у нее много было эмоций и впечатлений.

— Говорят, сейчас очередная волна моды на танцы. Какие цели у взрослых людей, которые приходят к вам и просят научить танцевать?

— У меня много учеников и индивидуальных тренировок — это частная практика. Также достаточно серьезных проектов с крупными компаниями, корпорациями — обучаю их сотрудников. Люди учатся танцевать, чтобы почувствовать свое тело, раскрепоститься, избавиться от зажимов, которые мешают в личной жизни и в работе. Руководители компаний, где я проводил курсы, подтверждают, что уроки танцев влияют на качество работы. Это все помимо эмоций, которые дает сам процесс.

— Вы не только хореограф, но и телеведущий — больше года ведете программу «По секрету всему свету». Как попали в этот проект?

— Я танцую с 5 лет и всю жизнь мечтал обучаться новым направлениям, погружаться в танцевальную культуру разных стран. И с этой идеей достаточно давно жил. Однажды поделился мыслями со своими друзьями на телеканале «Россия», потом познакомился с продюсером «По секрету всему свету» Ольгой Андреевой, и мне предложили стать одним из ведущих уже сложившейся программы.

Но при этом фишка именно моего участия в проекте в том, что в каждой стране мы, помимо всех красот, еще погружаемся немножко в танцевальную культуру региона. Мы объездили уже полмира, и это невероятно интересно.

— Что привозите из путешествий на память?

— Во-первых, нет времени на покупки. У нас безумно насыщенные графики в этих поездках: с утра до вечера расписан каждый день — снимаем сюжеты, подводки. Иногда ради коротенькой истории приходится 2 часа ехать куда-то на машине. Зрители видят позитивную 20-минутную программу, а за этим стоит колоссальный труд команды, которая к концу съемок выжата как лимон. Во-вторых, я не из тех путешественников, которые привозят сувениры. Не собираю магнитики, тарелочки… Но вот из Венесуэлы и с Кубы привозил ром и сигары.

— Куда собираетесь в отпуск в этом году?

— Завершится проект, и буду определяться. Пока приоритет — «Танцы со звездами». Зато знаю, что когда мы завоюем с Машей кубок, то пойдем в супервкусный ресторан (конечно, грузинский), чтобы и хорошо поесть, и никуда не торопиться, так как завтра не нужно будет идти на тренировку. Хотя, какой бы ни был результат — в ресторан все равно пойдем. Маша каждый раз мне напоминает: «Женя, я вообще ничего не ем!» Она села на какую-то жесточайшую диету, чтобы улучшить свою и без того отличную форму.

— В феврале в сети стали обсуждать, что в «Тиндере» появился Евгений Папунаишвили. Это действительно вы или мошенники используют ваши фото?

— Меня нет ни в одном приложении для знакомств! Поэтому это точно не я! Подобные истории не про меня. Наверное, мошенники.

— Ну что с личной жизнью? Ваше сердце сейчас свободно?

— Нет, мое сердце не свободно.

«Танцы со звездами»

По воскресеньям/17.50

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