«После каждой смены Костолевский переписывал свою роль от руки»: звезда сериала «Серебряный волк» Павел Попов — о съемках

На Первом канале продолжается показ сериала «Серебряный волк» с участием Игоря Костолевского. Напарника его персонажа, опытного разведчика Александра Волкова, сыграл молодой актер Павел Попов. Его герой – капитан Игорь Каморин – увлекается гаджетами и новыми технологиями, тогда как Волков – приверженец традиций и старой школы в разведке. Несовпадение взглядов влияет на отношения представителей двух поколений.

Павлу Попову всего 30, но он уже ведущий актер театра им. Вахтангова. Зрители также знают его по ярким образам в кино — сериалам «Пингвины моей мамы» и «Отель Элеон». Однако роль в проекте Первого канала «Серебряный волк» — также на особом счету у артиста, который дал небольшое интервью Teleprogramma.pro.

«Мы продолжаем общаться с Игорем Костолевским и после окончания съемок»

— Павел, ваш герой — нестандартный сотрудник ФСБ. С одной стороны, он мажористый, а, с другой, «человек системы». Чем лично вас привлекла эта роль?

-Хоть это образ от себя и в нем нет какой-то ярко выраженной характерности, но в этой роли, как ни странно, мне очень нравился эгоизм моего героя (капитана Каморина). Поверхностно, со стороны он может даже восприниматься как отрицательный персонаж.

И причина этого нетривиальна: Каморин — абсолютный фанат своей профессии, он всегда как бы знает «как надо» и не приемлет никаких сторонних вариантов. Поэтому в нем и закипает раздражение, когда ему в консультанты приставляют человека «старой школы» разведки. Именно эго моего героя и рождает конфликт с опытным сотрудником, которого сыграл Игорь Матвеевич Костолевский. По-актерски мне очень нравилось это раскрывать и показывать.

— Как вам работалось с таким маститым актером? Были ли какие-то профессиональные притирки?

— Игорь Матвеевич — потрясающий актер и замечательный партнер, поэтому говорить о нем можно долго. Периодически он советовал мне профессиональные прикольные штуки, но делал это крайне деликатно – словно рекомендовал что-то и тут же от этого отказывался: «Паш-Паш, ну я не лезу, ты сам знаешь, как все делать и прекрасно все делаешь». На удивление, именно в такой схеме начинаешь прислушиваться и действительно понимаешь, как это обогащает сцену, роль, работу.

— Что вас прежде всего удивило в Игоре Костолевском?

— Тогда поделюсь своим первым впечатлением от Игоря Матвеевича. Перед началом съемок сцены режиссер зовет актеров в специальный вагончик, чтобы вместе прочитать диалоги снимаемого эпизода, прорепетировать и объяснить, как он его видит. Каждому артисту перед съемкой выдается «выборка» — распечатанный текст конкретной сцены. И вот я прихожу в этот вагон со своей распечаткой сценария и смотрю на Игоря Матвеевича, у которого в руках такие же листы формата А4.

Но с важной поправкой — его листы заполнены не печатным текстом, а он переписан ручкой, рукой самого актера. И это вызвало у меня искреннее: «Вау!». Это реально очень крутой пример старой замечательной актерской школы. Игорь Матвеевич же играет главную роль в «Серебряном волке», он занят почти во всех сценах фильма, и порой у нас могло быть по шесть смен подряд (считайте шесть дней подряд)… И вот после каждого съемочного дня, он садился и переписывал текст своего героя от руки отдельно…

— Полное вовлечение в роль…

— Да, сразу понятно, насколько ему важна эта работа, и насколько он профессионально относится к делу. Это меня поразило, вдохновило, как и вызвало огромное уважение. Мы продолжаем общаться с Игорем Матвеевичем и после окончания съемок, что не так часто бывает в актерской среде. Недавно он ходил ко мне на премьеру «Войны и мира» в театр им. Вахтангова, созваниваемся, поздравляем друг друга с праздниками, обмениваемся мнениями по разным поводам.

«Не нужно бояться давления, потому что под ним и формируются алмазы»

— Кстати, ваш герой отличается и дружбой со спортом. В кадре можно увидеть Каморина со штангой, он отлично водит мотоцикл. Близко ли вам это и в обычной жизни?

— Я обожаю спорт. В детстве занимался баскетболом и по-прежнему смотрю игры НБА. С женой (актриса Елена Полянская) мы периодически посещаем игры Евролиги на «ЦСКА Арене», также выбираемся на хоккей. Сам же хожу в фитнес-клуб, но не работаю с железом, а упор делаю на работу с весом: турник, брусья и так далее… Кроме того, люблю бегать. Недавно, скажем, решил посмотреть все фильмы с участием Даниэля Дэй-Льюиса и сделал это во время занятий на беговой дорожке.

— Интересно, успеваете читать что-то, помимо сценариев и пьес?

— Конечно. В данный момент это Роберт Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Книга про твои принципы, про то, как узнать себя лучше.

— Немного удивительный выбор чтива для творческого человека или нет?

— Грубо говоря, это про существование в моменте. Например, ты закончил какую-то работу и счастлив от того, что у тебя что-то получилось, и одновременно ты немного опустошен. Ты думаешь, что выбрать дальше, и выбор должен основываться на твоих личных принципах. И чтобы определить эти принципы, необходимо в себе покопаться…

Для упрощения приведу пример из этой книги. Например, чтобы начинать что-то новое — необходимо представлять конечную цель, а чтобы понять эту конечную цель Кови предлагает совершить определенное упражнение: сесть одному в комнате, где тебе ничего не мешает и не отвлекает, и представить собственные похороны, на которых про тебя что-то скажет человек из семьи, твой коллега, твой друг и человек из общины (если ты ходишь в церковь). Это дает понимание твоих собственных впечатлений от себя, что ты хочешь видеть сам в конечном итоге перед принятием нового для себя решения.

— А если вернуться к уже пройденному? Помимо актерской работы, какое свое увлечение могли бы еще выделить?

— Я рисую акрилом. Во время пандемии моя жена увлеклась кулинарией — конкретно сладостями, а я увлекся живописью. В итоге пять картин мы повесили дома, а две я подарил друзьям.

— После всех столь разных творческих признаний, любопытно, как бы вы могли охарактеризовать себя сейчас?

— В меня попал недавно увиденный афоризм, он больше не про характеристику, а как пожелание самому себе: «Не нужно бояться давления, потому что именно под давлением и формируются алмазы».

Смотрите сериал «Серебряный волк» по будням на Первом канале в 21. 30

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