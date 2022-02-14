Александр Яцко: «Ни к кому никогда не обращался за помощью, но, наверное, это ошибка»

С 14 февраля на телеканале «Россия» стартует второй сезон многосерийного остросюжетного сериала «Холодные берега. Возвращение». В новых сериях главная героиня Алина Новинская (Екатерина Вилкова) сталкивается с жестоким серийным убийцей, который, совершая преступления, подражает маньякам прошлого. Теперь в опасности и ее семья.

Чтобы обрести душевное равновесие в этой ситуации, Алина обращается к своему наставнику и другу – психологу Виктору Чернышеву. Эту роль сыграл известный актер Александр Яцко. В интервью Teleprogramma.pro он рассказал о своем отношении к психологам, спектакле-поклоне и занятии своих детей.

«К психологам я равнодушен»

«Во время съемок у многих был ковид. Я паршиво себя чувствовал, но снимался. А потом и сам заболел. Этим мне тоже запомнились съемки сериала», — начинает разговор Александр Яцко.

— Расскажите, пожалуйста, о своем герое подробнее. Это ведь психолог?

— Да, это друг замечательной Кати Вилковой. Но я больше на периферии сюжета. Я играю ее старшего товарища, наставника. Однако моя история не развивается, она помещена в прошлое. Было какое-то прошлое, а какое – непонятно.

— Как вы сами относитесь к психологам?

— Я равнодушен к ним. Хотя понимаю, что обращение к психологам становится обычной практикой как в нашей стране, так и во всем мире. Люди ходят к этим специалистам и советуются с ними. Вспомните замечательный сериал «Псих» на эту тему.

Но я отношусь с ироническим, вульгарным недоверием ко всей этой истории. Хотя, возможно, нужно отнестись к этому внимательней. Жизнь иногда ставит вопросы, на которые я не могу ответить. Мне же как человеку эгоистичному и своевольному не хочется обращаться к другому для того, чтобы он решил мою проблему. Я стараюсь разобраться во всем сам. Хотя героине Кати Вилковой общение с психологом приносит пользу.

— Ну, может, в вашей жизни есть наставник или просто товарищ, к которому вы обращаетесь за советом…

— Нет, я человек довольно закрытый. Как я вам сказал, я стараюсь со всем справиться сам. Это не всегда мне удается, но я стараюсь. Есть друзья, которым я могу рассказать о том, что происходит, но это на уровне доверительной беседы. Ни к кому никогда я не обращался за помощью, но, вероятно, это ошибка. И думаю, что это не последняя моя ошибка.

— Вы однажды сказали, что в актерской среде вообще мало людей цельных – без изломов и трещин в душе. По-прежнему так считаете?

— Среди молодых есть люди, производящие впечатление цельных, целеустремленных личностей. Но иногда это может быть просто видимость. И дело ведь даже не в актерстве. Все люди переживают какие-то непонятные состояния. И у каждого есть свои трещинки, как поется в замечательной песне Земфиры.

«Театр всегда в упадке»

— В одном из своих интервью вы также сказали: «Люди всегда живут с ощущением упадка того дела, которому они служат, которым они занимаются». Тоже какая-то психологическая патология…

— Я в шутливом, ироническом смысле вспоминаю то, что иногда говорят о театре. Что он постоянно находится в упадке. С этого у меня началась московская жизнь. Когда к нам в общежитие пришел знакомиться сосед – артист циркового жанра и сказал: «Ребята, ну что, театр, блин в упадке?» Театр всегда в упадке.

Но там всегда появляются такие личности, как Олег Николаевич Ефремов, Анатолий Васильевич Эфрос, которые начинают полемизировать с той театральной действительностью, которая их не устраивает. Если человека что-то не устраивает, то он объявляет, что все то, что сейчас существует вне сферы его влияния, находится в упадке. Олег Николаевич Ефремов каждый день говорил: «Театр гибнет». А это всего-навсего красное словцо.

— Вы одно время говорили, что вас беспокоит несовершенное устройство нынешнего репертуарного театра, в частности театра Моссовета, где вы играете. Сейчас поменяли свое мнение?

— Меня и сейчас оно беспокоит. Сменилась администрация театра, руководство, и я желаю ему успеха. Оно обнадеживает тем, что и как делает. Надо дать представителям руководства пару лет. И тогда можно будет подвести какие-то промежуточные итоги. По-моему, сейчас они ведут себя правильно.

— Недавно я видела вас в премьерном спектакле «Волки и овцы» в театре Моссовета. Как вы в нем себя ощущаете?

— Нормально. Там все знакомые. Но пока прошло только два спектакля – один – для пап и мам, а другой – сама премьера. А потом Валентина Илларионовна заболела. Это ведь необычный спектакль. Это поклон и уважение актрисе, которая не хочет уходить со сцены, сопротивляется возрасту, болезням, говорит: «Я хочу, я могу, я буду». Это актриса с характером. Это особенный спектакль.

Валентина Илларионовна – ведь не та, что была 15 лет назад. Недаром мой герой говорит: «Нужно подавать пример, как следует уважать такую почтенную старость». Это уважение к старости, спектакль-акция, спектакль-поклон. Его нужно судить по особому счету. Это как если хоккеистам уже за 60, но они продолжают играть в хоккей. Но при этом они же не могут бегать и забивать наравне с молодыми парнями. У них свой хоккей – выставочный. Вот то же самое и со спектаклем. Это жест – благородный жест театра в адрес актрисы.

— А к пожилым режиссерам, на ваш взгляд, нужно относиться также? Вот, например, друг Валентины Талызиной Роман Виктюк ставил спектакли до последнего вздоха. Если говорить о кино, то 84-летний режиссер Ридли Скотт представил за последний год сразу два фильма — «Последняя дуэль» и «Дом Gucci»…

— Нет, режиссеры же не выходят на сцену. Они снимают кино и пользуются другими средствами. У режиссеров нет возраста, хотя он есть. Но их можно судить по абсолютному счету – без поправок на количество прожитых лет.

— В каких киноработах мы увидим вас ближайшее время?

— Смотрите сериал «Холодные берега», на подходе – третий и четвертый сезон сериала «Тест на беременность».

— Вы тот человек, который при большой занятости находит время и на родных. Чем сейчас занимаются ваши дети?

— Мария учится в институте – «вышка» так называемая. Она учится на первом курсе, на дизайнерском факультете Высшей школы экономики. Мария у меня склонна к рукоделию, к рисованию, у нее интересная графика. Василий работает архитектором.

Самой младшей Соне – год, но уже виден ее характер!

Смотрите сериал «Холодные берега» с 14 февраля на канале «Россия» в 21: 20

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