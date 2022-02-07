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Звезда сериала «Склифосовский» Владимир Жеребцов рассказал о съемках девятого сезона

Актер объяснил, как снимаются самые массовые сцены многосерийного фильма, и как на съемки повлиял коронавирус.

Звезда сериала «Склифосовский» Владимир Жеребцов рассказал о съемках девятого сезона
Владимир Жеребцов в сериале «Склифосовский –9». Фото: канал «Россия»

На канале «Россия» продолжается показ девятого сезона сериала «Склифосовский». А поклонники этого многосерийного фильма внимательно следят за судьбами героев. Один из любимых персонажей зрителей – хирург Константин Лазарев (Владимир Жеребцов).

В этом сезоне Константин продолжает лавировать между передовой экстренной хирургии и семейной жизнью со своей возлюбленной Александрой. Исполнитель этой роли Владимир Жеребцов нашел немного времени в своем плотном графике, чтобы пообщаться с корреспондентом Teleprogramma.pro

 «Коронавирус влиял на съемки»

 Владимир, в новом сезоне будет сцена катастрофы в метро. Расскажите, пожалуйста, как снимают такие ЧП? Можете ли вспомнить съемки еще каких-то подобных эпизодов на других сезонах, которые действительно вам запомнились?

— В каждом сезоне есть такие масштабные сцены. В одном из сезонов, например, снимали взрыв бытового газа. Как раз в этой сцене я участвовал. Снимали в расселенной пятиэтажке. Такие сцены требуют особенной подготовки. Было задействовано много актеров массовых сцен, пожарных, пиротехники.

Чаще всего съемки таких эпизодов длятся несколько съемочных дней, чтобы все было правдоподобно, и чтобы не упустить никаких важных деталей. Участвовать в таких сценах конечно сложно, но очень интересно. Спасибо авторам сценария и, конечно, Юлии Владимировне Красновой, нашему режиссеру. Она – профессионал высокого уровня и настоящий командир нашей команды!

Кадр из сериала «Склифосовский –9». Фото:
Кадр из сериала «Склифосовский –9». Фото: канал «Россия»

Недавно в небольшом интервью вы рассказали, что одной из самых массовых сцен стала сцена дня рождения Павлова. Как она снималась?

— День рождения завотделением Павловой — это сцена, в которой были задействованы почти все основные герои. Это один из немногих дней, когда все вместе собрались в кадре.

Так что снимали очень дружно, какие-то детали сцен придумывали прямо на площадке, импровизировали, шутили. Было приятно собраться всей большой командой.

Как на съемки влияла пандемия?

Конечно же, коронавирус повлиял. Съемки останавливались, были паузы! Когда локдаун сняли, аккуратно приступили к съемочному процессу, со всеми предосторожностями (тесты, измерение температуры, маски).

Только благодаря слаженной работе всей съемочной группы и был снят этот сезон!

«Дома у меня хранится юбилейная майка с надписью «Склиф–5»

— Как вы думаете, много ли фанатов у вашего персонажа Константина? Какие самые необычные отзывы получали?

— Не могу сказать, много ли фанатов у моего героя. Но поклонников нашего сериала точно много!

Кадр из сериала «Склифосовский –9». Фото:
Кадр из сериала «Склифосовский –9». Фото: канал «Россия»

Есть ли какие-то детали реквизита, халаты, может, медицинские, которые вы храните дома?

— Дома у меня хранится юбилейная майка с 5 сезона. Это был небольшой юбилей нашего сериала, и костюмеры сделали всем небольшой подарок —  майки с надписью «Склиф-5». Это было очень приятно.

Уже начали снимать десятый, юбилейный сезон. Десять лет – это юбилей. А отмечает ли группа как-то памятные даты? Как отмечаются праздники в съемочной группе?

— Есть традиции поздравлять друг друга с днем рождения и не пропускать эти даты. Ну и, конечно же, когда каждый из основных героев заканчивает съемки в конце сезона, его поздравляют и дарят цветы!

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«Склифосовский»Владимир ЖеребцовКоронавирусСериалсъемки