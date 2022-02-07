Звезда сериала «Склифосовский» Владимир Жеребцов рассказал о съемках девятого сезона

Актер объяснил, как снимаются самые массовые сцены многосерийного фильма, и как на съемки повлиял коронавирус.

На канале «Россия» продолжается показ девятого сезона сериала «Склифосовский». А поклонники этого многосерийного фильма внимательно следят за судьбами героев. Один из любимых персонажей зрителей – хирург Константин Лазарев (Владимир Жеребцов).

В этом сезоне Константин продолжает лавировать между передовой экстренной хирургии и семейной жизнью со своей возлюбленной Александрой. Исполнитель этой роли Владимир Жеребцов нашел немного времени в своем плотном графике, чтобы пообщаться с корреспондентом Teleprogramma.pro

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«Коронавирус влиял на съемки»

— Владимир, в новом сезоне будет сцена катастрофы в метро. Расскажите, пожалуйста, как снимают такие ЧП? Можете ли вспомнить съемки еще каких-то подобных эпизодов на других сезонах, которые действительно вам запомнились?

— В каждом сезоне есть такие масштабные сцены. В одном из сезонов, например, снимали взрыв бытового газа. Как раз в этой сцене я участвовал. Снимали в расселенной пятиэтажке. Такие сцены требуют особенной подготовки. Было задействовано много актеров массовых сцен, пожарных, пиротехники.

Чаще всего съемки таких эпизодов длятся несколько съемочных дней, чтобы все было правдоподобно, и чтобы не упустить никаких важных деталей. Участвовать в таких сценах конечно сложно, но очень интересно. Спасибо авторам сценария и, конечно, Юлии Владимировне Красновой, нашему режиссеру. Она – профессионал высокого уровня и настоящий командир нашей команды!

— Недавно в небольшом интервью вы рассказали, что одной из самых массовых сцен стала сцена дня рождения Павлова. Как она снималась?

— День рождения завотделением Павловой — это сцена, в которой были задействованы почти все основные герои. Это один из немногих дней, когда все вместе собрались в кадре.

Так что снимали очень дружно, какие-то детали сцен придумывали прямо на площадке, импровизировали, шутили. Было приятно собраться всей большой командой.

— Как на съемки влияла пандемия?

Конечно же, коронавирус повлиял. Съемки останавливались, были паузы! Когда локдаун сняли, аккуратно приступили к съемочному процессу, со всеми предосторожностями (тесты, измерение температуры, маски).

Только благодаря слаженной работе всей съемочной группы и был снят этот сезон!

«Дома у меня хранится юбилейная майка с надписью «Склиф–5»

— Как вы думаете, много ли фанатов у вашего персонажа Константина? Какие самые необычные отзывы получали?

— Не могу сказать, много ли фанатов у моего героя. Но поклонников нашего сериала точно много!

— Есть ли какие-то детали реквизита, халаты, может, медицинские, которые вы храните дома?

— Дома у меня хранится юбилейная майка с 5 сезона. Это был небольшой юбилей нашего сериала, и костюмеры сделали всем небольшой подарок — майки с надписью «Склиф-5». Это было очень приятно.

— Уже начали снимать десятый, юбилейный сезон. Десять лет – это юбилей. А отмечает ли группа как-то памятные даты? Как отмечаются праздники в съемочной группе?

— Есть традиции поздравлять друг друга с днем рождения и не пропускать эти даты. Ну и, конечно же, когда каждый из основных героев заканчивает съемки в конце сезона, его поздравляют и дарят цветы!

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