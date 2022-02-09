Роза Сябитова: «Я приняла свой возраст — в нем много положительного»

Вот уже 14 лет в шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова наставляет одиноких мужчин и женщин на путь истинный. Самая известная сваха страны умеет и совет нужный дать, и не всегда приятные, но зато точные выводы о героях сделать. 10 февраля у Розы юбилей — 60 лет. Телезвезда возраст не скрывает и честно рассказывает обо всем, что происходит в ее жизни.

«В моем поместье будет китайский пруд»

— Вы уже давно научились не переживать по поводу цифр в паспорте. Поделитесь с читательницами своим опытом — как не стареть душой и телом?

— Очень много зависит от человека: от того, какой образ жизни вел и ведет, чем занимался и занимается. Я с детства была непоседливым ребенком, и все многочисленные трудности, которые выпали мне в жизни, только закаляли меня. Мне повезло с учителями, которые встречались на жизненном пути.

Главный из них — моя бабушка, которая часто напоминала, что я не золотой рубль, чтобы всем нравиться, так как я не для всех и не все для меня. Она научила меня принимать с помощью простой жизненной «науки» очевидные вещи: что нет справедливости и у каждого она своя, что в любых ситуациях сначала надо думать, а потом делать, что, если совершила ошибку, извлеки опыт и не делай так больше, и многое другое.

Я не переживаю по поводу цифр в паспорте, потому что давно приняла свой возраст и нахожу в нем много положительного. Я имею в виду, что накопила большую критическую массу негативного жизненного опыта (переживаний и неприятных событий), и этот опыт помогает эффективнее справляться с разными жизненными ситуациями. Теперь я заранее знаю решения многих проблем, так как приходилось решать их ранее. Как не стареть душой? Нужно постоянно работать над собой, развиваться и двигаться вперед. Как в физическом, так и в духовном смысле. Если остановиться и жить по привычке, качество жизни будет ухудшаться и наступит деградация.

— На юбилей, наверное, соберете множество гостей?

— Разрешив себе жить как хочется, я перестала ориентироваться на правила, установленные в шоу-бизнесе: «держи марку, не подрывай статусность медийных лиц». Поэтому справлять буду в тесном семейном кругу. Тем более что пандемию никто не отменял.

— Кстати, о пандемии: ваша коллега по шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева переболела коронавирусом. А вас болезнь миновала?

— Я живу по принципу: «Смелые долго не живут, робкие живут дольше, умные — еще дольше». Поэтому привыкла слушать врачей, которым доверяю и выполняю все их требования, предписания. Коронавирусом переболела бессимптомно, сделала все прививки и слежу за уровнем антител.

— А как обстоят дела с вашим загородным домом? Уже завершили строительные работы?

— Загородное поместье еще не достроила. В этом году предстоит построить библиотеку с тренажерным залом, и в планах китайский пруд с дикими лилиями.

«За детей спокойна»

— Как будете отмечать юбилей? Какие подарки заказали детям, Ксении и Денису?

— Когда речь идет о праздниках и гостях, я вспоминаю мою любимую мудрую бабушку, которая не привыкла и не умела жить для себя, не имела представления о личной жизни. Но имела представление о наваристом и ароматном супе токмач (татарская лапша), о вкуснейшем зур-бялеш (пирог с мясом) и о многих других вкусностях, которые я так любила в детстве.

Я с грустью смотрю на старые фотографии и понимаю, что поколение моей бабушки окончательно забыто, и с ней ушла эпоха высоких надежд и пропала душевность семейного очага. Поэтому я постараюсь сохранить тот дух праздника, который умела создавать моя бабушка для своих близких, в той первозданности, как это было при ней. И какие бы подарки ни подготовили дети (они знают мои вкусы), все это будет частью того семейного духа праздника, который продолжает жить с нами.

— Дети у вас взрослые, Денису 32 года, Ксении — 29. Насколько крепки связи с ними — как часто вы общаетесь, встречаетесь?

— Встречаемся достаточно часто. И не только потому, что скучаем друг без друга, а еще и работаем вместе в семейном бизнесе. Много проектов, как в брачном бизнесе (например, готовим онлайн-курсы для невест «Сказка терапия»), так и рекламных, строительно-ремонтных. Ксения работает моим директором, а также режиссером и сценаристом рекламных роликов. Денис помогает мне в маркетинге, монтирует и озвучивает материалы. Семейный бизнес не только активно развивается, но и скрепляет наши отношения. А я с любовью и гордостью наблюдаю, как профессионально растут мои дети.

— Часто, получив образование, молодежь трудится не по специальности, а там, где можно заработать. Какое образование у ваших детей? Спокойны ли вы за них?

— Молодежи всегда было трудно делать выбор в профессии. Об этой проблеме я начала задумываться, еще когда дети были маленькими, предоставив им возможности проявить себя и свои таланты в разных направлениях и увлечениях: спорт, творчество, прикладные навыки. Моя родительская забота помогла им получить то образование, которое они хотели: Ксения — психолог, Денис специализируется на менеджменте. Оно стало базовым в их профессиональной деятельности.

Дочь и сын помнили мои наставления о том, что в жизни им предстоит сделать главный выбор: найти работу или призвание. Работа будет кормить, а призвание (то, ради чего призвал нас Господь, наделив особым талантом) поможет заниматься любимым делом, а еще за этот труд будут деньги платить. Поэтому они занимаются делом по душе, учатся и трудятся независимо от того, сколько платят сейчас. Большое начинается с малого. Я спокойна за них.

«Предпочитаю жить одна»

— Самый обсуждаемый звездный роман 2022 года случился у Анастасии Волочковой как раз благодаря программе «Давай поженимся!» — Анастасия нашла жениха на вашей передаче. За месяц успела отметить с ним день рождения и свозить его на Мальдивы, а недавно стало известно, что они расстались… Как думаете, почему Волочкова с таким энтузиазмом вступает в отношения, сама их провоцирует?

— Анастасия относится к тому поколению женщин, которые, пройдя закалку 90-ми, теперь преуспели во всем: в бизнесе, в красоте, наконец, в здоровье. И у них осталось огромное желание преуспеть еще и в личной жизни, так как на нее не всегда хватало времени. Да, поведение Анастасии больше напоминает поведение женщины, которая до смерти боится одиночества, готова «хвататься за любые штаны», и складывается впечатление, что ей не важно, какой мужчина рядом, — главное, чтобы он был… Но, надеюсь, что это не так. Мне хотелось бы верить, что у нее нет цели во что бы то ни стало скорее выйти замуж. Она просто получает удовольствие от жизни и строит отношения с мужчиной не ради конкретного результата или внешнего одобрения. Я желаю ей счастья.

— Как изменился за последние несколько лет среднестатистический портрет жениха и невесты на «Давай поженимся!»? Много сейчас желающих избавиться от одиночества с помощью вашей передачи?

— Стремительная смена менталитета (соцсети тоже постарались) превратила обычных девушек в «принцесс», желающих преподнести себя исключительно «принцу», способному оценить эдакое свалившееся счастье. Требования их высоки. Планку «принцессы» понижать пока не собираются и собственную цену тоже — скидок и распродаж не предвидится. Каждого кандидата на руку, сердце и все остальные части тела оценивают по массе параметров: материальное благополучие, социальный статус, положение в обществе, внешность и так далее.

Наши женихи тоже стали поглядывать на «статусы» возможной невесты. Связываться со «страшненькой» большинство парней не спешат, да и чужие финансовые трудности им не нужны. Нет, теоретически они, может, и не против обеспечивать даму сердца, но дева без образования и с долгами не востребована. У меня пока к этому феномену не сформировалось отношение. То есть пока не могу понять, меркантильны они или прагматичны, — изучаю. Такова современная реальность. И так теперь живет весь мир.

Желающих стать участниками «Давай поженимся!» всегда было много. Наша программа о проблеме одиночества, и мы помогаем зрителям разобраться в ней через истории героев.

И рады, когда наши советы услышаны и благодаря им образуются пары.

— Многие теперь надеются на онлайн-знакомства в различных приложениях. Иногда женихи и невесты используют чужие фото, особенно снимки знаменитостей. Говорят, что в Тиндере видели ваше фото. Это были мошенники или это какой-то ваш эксперимент?

— Это мошенники. На данном этапе жизни я предпочитаю жить одна, не нуждаясь в мужской опоре, и быть счастливой сама по себе.

— И все же, какие варианты знакомства с мужчинами вы могли бы рассматривать для себя?

— Никакие. С молодыми не получается, а с мужчинами-ровесниками сама не хочу. Молодого мужчину проще перевоспитать под себя, у него мало негативного опыта, с ним весело и легко. Но как спать со своим ребенком, у которого нет ответственности ни за себя, ни за свою женщину?

С мужчиной-ровесником другая проблема: придется мириться с бывшими женами, детьми и внуками, характер и привычки не переделаешь, но самое неприятное, с ним скучно. Возраст есть возраст. И как говорила моя бабушка, выбирать из двух зол придется меньшее. Игра в замужество под названием «быть или не быть, может, повезет, а может, нет» — не для меня.

— Дайте совет от главной свахи женщинам, которые хотят создать семью, но пока не встретили мужчину своей мечты. Каков план действий?

— Ответьте себе на вопрос: «Зачем вам нужен мужчина?» Это вопрос определения своих потребностей. Если хотите сытой жизни, то счастливых дней будет меньше, и наоборот. Вам в помощь мои книги, там я подробно описала технологию успешного замужества.

Личное дело

Роза Сябитова родилась 10 февраля 1962 года в Москве. Окончила Московский институт электронного машиностроения по специальности «инженер-программист». В 1995 году открыла агентство знакомств.

В 2007 году вела проект «Ищу любовь» на одном из кабельных каналов и была экспертом программы «Доброе утро» на Первом. С 2008 года — соведущая программы «Давай поженимся!».

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