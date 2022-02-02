Ольга Медынич: «Сын и муж мне говорят: «Ты самая лучшая, ты самая крутая!»

Ольга Медынич танцует дни напролет — репетирует! Актриса стала участницей нового сезона шоу «Танцы со звездами» на канале «Россия 1». «Тряхну чем смогу!» — смеется она. Новый опыт дается непросто. Мы поговорили с Ольгой о закулисье шоу и личной жизни.

— После эфиров «Танцев со звездами» в сети больше всего комплиментов на данный момент собрали ваши длинные стройные ноги. До шоу часто получали подобные комплименты?

— Я действительно получила очень много комплиментов на этот счет. Сначала удивилась, а потом поняла причину. Дело в том, что в моей жизни мини-юбки отсутствуют уже очень длительное время. А в этом проекте можно абсолютно смело надеть самое короткое платье со стразами (то, чего нет в моей повседневной жизни) и чувствовать себя абсолютно уверенной. Еще и получить огромное количество приятных слов и в сети, и от коллег, и дома. Это очень здорово!

— Что говорит ваше семейное жюри — муж и сын?

— Главный критик для себя — это я сама. Потому что так раскритиковать мой танец не сможет ни один член жюри. А мама, сын, муж — это мой тыл и поддержка. Они были на эфире — переживали, держали кулаки. Я им очень благодарна за это. Муж и сын постоянно мне говорят: «Ты самая лучшая, ты самая крутая!»

«Домашние дела упали на моих мальчиков»

— В какой спортивной форме вы подошли к проекту?

— Мои отношения со спортом сложные. Я ходила на фитнес, там мне говорили, что через какое-то время понравится, втянусь — но этого не случилось, я так и не нашла свой вид спорта. Дома, конечно, делаю элементарные упражнения, чтобы поддерживать форму. И только совсем недавно я познакомилась с тренером Ириной Пироговой, которая объяснила мне, что с возрастом тренировки становятся жизненно необходимы.

К примеру, Ирина говорит: «Тебе же не нравится чистить зубы, но надо!» Так случилось, что буквально за месяц до проекта я начала тренировки: растяжки и другие упражнения. Конечно, этого не хватает. Если бы я тренировалась хотя бы год до «Танцев со звездами», то мне не было бы так трудно сейчас.

— Какую цель вы поставили сами себе? Азарт уже почувствовали?

— Скорее не азарт, а выброс адреналина. Выступление раз в неделю — каждый раз премьера, перед которой переживаю весь спектр эмоций. Сначала кажется, что все ужасно, а потом выходишь на паркет и понимаешь: что-то получилось — и это уже незабываемая история и эйфория. Какую цель я поставила? Договориться со своим телом и сделать так, чтобы зритель не видел, как мне было трудно на тренировках. В итоге танец должен выглядеть легко, азартно, весело. Как и на спектаклях — зритель видит эмоции артиста, а не то, что происходило на репетициях.

— Сложно даются тренировки?

— Было очень тяжело, особенно первое время. После первых десяти тренировок я приползала домой и ложилась в горячую ванну, потому что крепатура (болевые ощущения в мышцах, возникающие после непривычной интенсивной нагрузки. — Авт.) была очень сильная. Мышцы болели сильно, ноги были стерты до крови… Но моя задача, повторюсь, чтобы зритель не увидел трудностей нетренированного тела.

— Как изменился режим на эти месяцы? Не прибавилось ли домашних обязанностей у ваших мужчин?

— Я разгребла расписание, отказалась от каких-то проектов, так как понимала, что «Танцы со звездами» — это большая нагрузка. А если нырять в проект, то нырять с головой. Мои мальчики без просьб это поняли, и, конечно, все домашние обязанности упали на них. И пока я не слышала возгласов сопротивления. Муж и сын видят, какой уставшей я прихожу, поэтому справляются по дому сами, и это еще одна часть их огромной поддержки меня.

«Я не против Моргенштерна»

— В пандемию зависимость детей от компьютеров усугубилась. Одни родители переживают за чрезмерное увлечение электронными играми, другие — за рэп с матом, третьи — за группы в соцсетях. Как вы регулируете жизнь своего 8-летнего ребенка в сети?

— Когда я росла, то какую только музыку не слушала! Родители об этом ничего не знали. Я была в мальчишеской компании, где мат сыпался такой, что ругательства нынешней молодежи в сравнении с ним — детский лепет. И выросла нормальным человеком. Поэтому я ни в коем случае не против общения ребенка в соцсетях, не против того же Моргенштерна. Так молодежь изучает этот мир.

Я уверена, что никакой исполнитель не может повлиять на поступки ребенка, когда в семье нормальная атмосфера — любовь, доверие, где любой вопрос спокойно обсуждается. Я рада, когда сын подходит и говорит: «Мам, мне нравится вот эта музыка, а какая тебе?» И мы начинаем разговаривать. Если что-то запрещать ребенку, то надо предлагать альтернативу. Не знаю, как сын будет себя вести в переходном возрасте. Пока он любую мою инициативу поддерживает охотно: совместные прогулки, просмотры фильмов, занятия спортом. Поэтому никаких ограничений у него нет, мы умеем договариваться.

— Даже пользование планшетом Диме не ограничиваете?

— Он знает, что нужно сделать домашнее задание, позаниматься музыкой, английским, а потом со спокойной совестью можно взять планшет и поиграть какое-то время. Мой ребенок с радостью откликается, когда зову его погулять на горку. С удовольствием меняет планшет на игру всей семьей в лото, в шахматы и вообще любую «настолку». Пока это так, я не вижу смысла в каких-то ограничениях.

«Мы в семье обнимаемся»

— Скоро начнутся съемки второго сезона сериала «Вампиры средней полосы». Роль графини вам к лицу! Проверяли ли вы свою родословную — есть среди предков дворяне?

— К сожалению, не знаю настолько глубоко свою родословную. Документы не сохранились. Но зрители замечают, что мне идут исторические костюмы и этот образ (прямая спина, вздернутый нос) и я себя чувствую гармонично. Может, кто-то и был аристократом среди предков.

— Недавно вы опубликовали снимок в Инстаграме на кухне с Алисой Фрейндлих. Снимались вместе или просто были в гостях? Ведь именно Фрейндлих вручала вам первую актерскую награду.

— С Алисой Бруновной мы пересеклись в фильме под названием «Узник совести», который снимает ее внук Никита Владимиров. В проекте снимаются Алиса Фрейндлих, Александр Адабашьян, Евгений Ткачук — я играю его жену. Это совсем небольшая роль, но, как только я узнала актерский состав, без промедления согласилась. Действительно, Алиса Бруновна вручала мне «Золотой софит» на сцене БДТ.

Я из Санкт-Петербурга и тогда работала в Молодежном театре на Фонтанке. У нас был спектакль «Пять вечеров», где я исполнила роль Кати и 17 лет назад выиграла номинацию «Дебют года». И Алиса Бруновна вручала мне премию «Золотой софит». Эмоции незабываемые. И вот история закольцевалась. Конечно, я получила неимоверное удовольствие сидеть с ней за одним столом, обсуждать какие-то бытовые вещи. Это было большое счастье.

— Кажется, что вы оптимист. Обманчивое впечатление? В районе 40 лет многие жалуются на кризис среднего возраста. Легко переживаете этот период?

— Вообще мы, Стрельцы, — оптимисты. А я — большой оптимист. Считаю, что каждое непростое событие — это не наказание, а урок. Хочу жить в радости и прилагаю все усилия, чтобы так и было. Конечно, бывают огорчения, бытовые проблемы, но важно не терять ощущения, что этот период пройдет, будет другой — светлее, теплее. Я никогда не вешаю свое плохое настроение на близких. Если оно у меня и случается, то семья знает — завтра утром все будет по-другому.

— Психологи советуют, чтобы улучшить настроение очень уставшей на работе супруге или супругу, надо не только ужин приготовить, но и заранее красивую ванну с пеной набрать… Есть у вас с мужем бытовые лайфхаки, как друг друга поддержать после тяжелых смен?

— Психологи вообще много чего советуют и рекомендуют. Наш секрет — не делать ничего специально. А просто быть настроенными на «частоту» друг друга — вот как вы радио настраиваете. Надо быть внимательными друг к другу — считывать настроение и желание. Мы в семье это умеем. У меня самые внимательные мужчины. Мой муж может все. И ужин приготовить, и ванну набрать, и вообще все что угодно. Когда я захожу уставшая домой, то сын понимает, что сегодня не надо меня звать играть.

Когда мои мальчики видят, что мне грустно, они могут пойти и купить мне подарок. Без повода дарят цветы, готовят вкусную еду. Так же и я могу с сыном сбегать за подарком для мужа, с мужем — для нашего сына. Мы постоянно делаем друг другу небольшие сюрпризы. С сыном иногда пишем друг другу письма — от руки. И прячем их в коробки…

Есть в нашей семье давний лайфхак — мы обнимаемся. Как вы встречаете друзей, которых не видели несколько лет? С радостью, с улыбкой, с объятиями! Вот так же мы в семье радуемся друг другу каждый день! Это не совет — я так живу. Я каждый день говорю сыну не «Привет, сынок», а «При-и-иве-е-ет, сыно-о-ок!» Все очень просто, когда вы внимательны друг к другу.

Личное дело

Ольга Медынич родилась 16 декабря 1981 года. Окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. С 2004 по 2012 год — в труппе Молодежного театра на Фонтанке. После рождения сына в 2013-м переехала в Москву. Звезда телешоу «Женская лига», «Большая разница». Популярность пришла к ней после съемок в сериале «Светофор». Снялась более чем в 50 фильмах и сериалах. Замужем за актером Джемалом Тетруашвили, сыну Дмитрию 8 лет.

«Танцы со звездами»

По воскресеньям/17.50

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