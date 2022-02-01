«Меня затоптал каблуками канкан!»: Виктор Сухоруков — об опасностях на съемках «Цыпленка жареного», любовных сценах и работе с Пеговой

Это исторический детектив, действия которого разворачиваются весной 1921 года в Петрограде, после окончания Гражданской войны.

Актер Виктор Сухоруков сыграл роль питерского криминального авторитета Дяди Коли. В интервью Teleprogramma.pro артист рассказал о тайнах закулисья сериала.

«Режиссер, — рассказывает Виктор Иванович, — украсила меня какими-то похабными, очень игривыми усиками. И я, усатенький Витя Сухоруков тире дядя Коля, целуюсь со своей «марухой» — актрисой Ириной Пеговой! Танцую с ней любовные танцы! Валяюсь в постели с проститутками! У меня даже будет развратная сцена с темнокожей девой! Ребята, ну где вы еще такое увидите такое?

Может, молодые зрители решат, что название попахивает ресторацией. Нет, это слова из старой песни: «Цыпленок жа-ареный, цыпленок па-ареный, цыпленок тоже хочет жи-и-и-ть. Его поймали, арестовали, велели пачпорт предъяви-ить!». Песенка появилась вскоре после революции 1917 года — тогда же происходит и действие нашей картины.

Я редко снимаюсь в сериальной продукции, но «Цыпленка жареного» и сериалом язык не поворачивается назвать. Это невероятно богатая, масштабная, многослойная, драматическая история, в которой грустное и смешное вместе танцуют один танец, в которой играет плеяда действительно великолепных артистов!

Наша история с выстрелами и драками, романсами и любовью, обманами и предательством… Стоп. Вот я и подошел к важному вопросу. О чем фильм? О людях потерянных, заблудившихся, ищущих свое счастье — в бизнесе, в любви, в богатстве, в труде, черт возьми.

И тут вскипает основная тема — предательство! Дал слово — держи, независимо от того, во власти ты или в криминальном мире. Если ударили по рукам — знаете, как купцы, заключая сделку — это договор, это закон. Слово нужно держать, несмотря на опасности. А если не держишь, это может привести к крысятничеству — предательству не только слова, но и людей, с которыми ты связан. Разрушение слова влечет за собой разрушение личности.

Я в «Цыпленке» занимаюсь запрещенным бизнесом — производством и распространением спиртных напитков. ВЧК создает комиссию по борьбе с самогоноварением и контрабандой алкоголя. И как среди моих людей, так и в ЧК появляются подлые предатели. Есть у Мартина Скорсезе такой фильм «Отступники» — современная гангстерская сага, на мой взгляд, она чем-то созвучна с картиной Елены Николаевой.

— Вы редко сниметесь в сериалах, а для оператора Максима Осадчего это вообще дебют: он снимал сериал впервые.

— В честь его работы можно слагать гимны! Я любовался его трудом. С каким вниманием к актерам он выставляет свет — от гигантского прожектора на набережной Невы до крохотных искорок в зрачках… И костюмами, и декорациями тоже любовался — все дорого, масштабно, по-серьезному. Художник по костюмам Тамара Сеферян тщательно продумывала все, вплоть до пуговичек на рубашках. Какой ширины должен быть мой шарфик и на сколько сантиметров он должен выглядывать из пальто? Продуманы не только мои рубашечки, но и запонки на них. Пальто — верх безупречности, ни одной пошлой складочки. Боже, как это все шикарно выглядит!

Я, наверное, еще и потому распыляюсь в похвалах и комплиментах, что хорош в этом кино Сухоруков! Хорош, сукин сын! Елена Николаева дала мне возможность впервые в моей кинематографической жизни сыграть героя-любовника! И от радости, что зритель увидит Сухорукова в этом качестве, я не просто кричу ура, а с удовольствием бы бросил в воздух вместо чепчика какой-нибудь элегантный парик — но его нет: играю в «Цыпленке» со своей собственной лысиной.

Когда предложили эту роскошную роль, я даже испугался. Не потому, что не сыграл бы — просто никогда раньше не создавал подобных ролей.

— Вас сразу на роль дяди Коли пригласили? Иногда бывает, что актера пробуют на одну роль, а играет он в итоге другую. Кажется, вы были бы прекрасны и в той, которую играет Виктор Добронравов — чекиста Комова…

— Нет, сразу на дядю Колю.

— С режиссером Еленой Николаевой были знакомы?

— Да, даже однажды вручал ей приз на кинофестивале. Мечтал с ней поработать, да все не складывалось. Однажды она предложила роль в «Алешкиной любви», но я отказался, потому что был занят. И вот, наконец, все совпало, чему я необычайно рад. Товарищи продюсеры, обратите внимание на режиссера Елену Николаеву! Ей можно доверять серьезные проекты, потому что она очень серьезно и ответственно относится к делу.

Например, снимался эпизод на красивой ажурной лестнице. И Елена Владиславовна на репетиции споткнулась на ступеньке, упала и покатилась. Травмировала позвоночник! И вы думаете, осталась лежать в больнице или соблюдала постельный режим дома, восстанавливая здоровье? Нет, продолжила вкалывать! Вернулась на съемочную площадку и два с лишним месяца работала в корсете.

— Обычно травмы на съемочной площадке — удел не режиссеров, а актеров. Тем более в «Цыпленке» столько драк и перестрелок… Какой момент на этих съемках оказался самым опасным для вас?

— Меня затоптал каблуками канкан! Причем все произошло по моей инициативе. Я решил развить одну сцену. У нас с Еленой Владиславовной было полное взаимопонимание и доверие, она разрешила. Я предупредил Максима Осадчего: «Сейчас брошусь в гущу кордебалета и буду импровизировать. Не знаю, что начну делать и куда понесет, как поведу себя в дикой пляске. Снимай, что бы ни происходило». И я в конце концов оказался на полу под туфельками танцовщиц, которые били по мне, как лошадиные копытца.

— Понятно, что любимых сцен у вас в этой картине много. Можете рассказать о какой-то, особенно дорогой вашему сердцу?

— Давайте о лирической. Я умолял режиссера не вырезать при монтаже сцену, где мой герой — сытенький, деловой, изысканный и похотливый — вдруг слышит, как сожительница, заревновав его, поет романс их молодости.

Это своего рода цитата — отсылка к эпизоду из «Семнадцати мгновений весны», где Штрилиц сидит в кафе и смотрит на свою жену. Я также буду издали любоваться своей «марухой». Не знаю, оставила ли Елена Николаева эту сцену — не видел готовый сериал. Буду смотреть вместе со всеми, ждать и трепетать…

Смотрите сериал «Цыпленок жареный» с 31 января в 21:30 на Первом канале.

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