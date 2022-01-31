Романтическая съемка при жутком морозе и в старинных особняках: как снимался пятый сезон сериала «Невский»

Актриса сериала «Невский» Екатерина Рокотова рассказала о том, как вписалась в съемочную команду, ела эклеры и мерзла на набережной.

С 31 января на канале НТВ выходит пятый сезон остросюжетного криминального сериала «Невский. Охота на Архитектора». В новых сериях к команде настоящих мужчин присоединилась и девушка – актриса Екатерина Рокотова. В многосерийном фильме она сыграла капитана Ингу Крылову, которая расследует самые запутанные преступления, целиком и полностью отдаваясь любимой работе.

В интервью Teleprogramma.pro Екатерина рассказала о романтичной морозной съемке на набережной, секретах красоты и знакомстве с северным сиянием.

«Запомню романтическую съемку на набережной при – 18»

— Екатерина, расскажите, пожалуйста, подробнее о своей героине в новом сезоне «Невского». Чем она на вас похожа, а в чем вы кардинально разные?

— Впервые в своей кинокарьере я исполняю роль сотрудника следственного комитета. С моей героиней, капитаном Ингой Крыловой, наверное, у нас не так много общего. Разве что она, как и я, полностью посвящает себя работе, и у нее сильно развита интуиция. Также Инга чрезмерно ответственная, логичная и въедливая. Это абсолютно положительная героиня, с чувством собственного достоинства и жизненными ценностями.

— Довелось ли вам принимать участие в съемках экшн-сцен?

— Все экшн-сцены в этом сезоне проходили без меня, поскольку Инга появляется на месте уже совершенного преступления и занимается его расследованием. Поэтому за погони и перестрелки у нас отвечают мужчины — главные герои Павел Семенов (Антон Васильев) и Андрей Михайлов (Андрей Гульнев). А работа моей героини заключается в том, чтобы докопаться до сути и найти преступника.

— Какой съемочный день вам запомнился?

— Несмотря на то, что мы снимали в очень интересных локациях — старинных особняках, реальных судах и комнатах для допроса, входя в которые сначала немного теряешься, — самой запоминающейся сменой для меня осталась съемка зимней ночью на набережной в -18.

Романтическая сцена, мы с моим киновозлюбленным сидим без шапок, перчаток, да и в целом, налегке, мило беседуем. А мне было так холодно, как никогда в жизни, до боли, отчего текли слезы, которые я не могла остановить. Впрочем, было и не нужно, сцена, снятая на фоне прекрасной питерской натуры, это оправдывала и выглядела весьма органично.

— Влияла ли на съемки нынешняя пандемия?

— Мы запустились уже после локдауна, поэтому остановок из-за ограничений у нас не было. Конечно, все мы живые люди и на протяжения съемочного периода кто-то из героев или команды заболевал. К счастью, ничего серьезного, и чаще это была простуда из-за холодной погоды. Но даже в этом случае, разумеется, на площадку не приезжали. И к переносу смен, что является очень трудоемким процессом, все относились с пониманием.

«Я вошла в проект, где уже была сложившаяся команда»

— С кем из съемочной группы вы подружились?

— Я вошла в проект на пятом сезоне, где уже была сложившаяся команда. Но она настолько дружная, что меня быстро приняли в друзья. Сначала, конечно, было волнение, но помогало еще и то, что там работали люди, которых я знала ранее: и художник по гриму, и даже режиссер.

Атмосфера на площадке была просто потрясающая. Например, мы каждый день баловали друг друга фруктами, конфетами и прочими «вредностями». Пару дней назад Антон Васильев пришел на площадку с коробкой эклеров. При 12-часовом рабочем дне на ногах можно позволить себе любые сладости. Все куда-то улетучивается, поправиться в таких условиях невозможно.

— А чем кормили на съемках? Подходила ли еда вашему режиму питанию?

— Я абсолютна не привередлива в еде ни в жизни, ни на работе. Если в обычные дни я пропускаю завтрак, то в съемочные плотно ем с утра, чтобы не перекусывать сушками и печеньями, коих много на площадке. Обед у нас по расписанию, и важно не проголодаться до этого времени. Кормят хорошо, всегда есть выбор, и я этим пользовалась, заказывая диетическое питание: рыбу и овощи на пару.

— В одном из своих интервью вы признались, что у вас 400 пар обуви. Вы снимались в одежде костюмеров или же использовали и свою в том числе?

— Костюмы у моей героини в этом проекте были весьма скромными. Инга практически всегда одета по уставу, в форму. Сцен в гражданском у меня было крайне мало, и каждый раз это становилось целым событием. Мы даже смеялись с группой: «Да не может быть, неужели переодели!?» Меня этот факт не смущает, так как я получила много комплиментов и в соцсетях, и от коллег. Теперь я точно уверена, форма мне очень идет.

«У гримеров уходил час времени только на мою прическу»

— Вы в одном из интервью рассказали, что для съемок всегда выпрямляете кудрявые волосы. А в этот раз приходилось?

— В этом фильме я с выпрямленными волосами, привычными зрителю. Из более чем 20 проектов я могу насчитать, наверное, три-четыре с моими естественными кудрями. Но тут перед каждой сменой у гримеров уходил час времени только лишь на мою прическу: помыть голову и выпрямить волосы. Но так даже комфортнее! Героиня не лирично-романтичная натура, и кудри здесь ни к чему.

— Как поддерживаете себя в хорошей форме, остаетесь красивой при тяжелой многочасовой смене?

— Для меня самое важное — сон! Когда я не высыпаюсь несколько ночей подряд, уже сложно выглядеть в кадре свежей и отдохнувшей, тут ничто не спасет. Еще я постоянно принимаю витамины, пью обычную воду и, конечно, хожу к косметологу. 12-13 часов в гриме для кожи — настоящее испытание. Плюс еще ветер, холод или тепло от осветительных приборов. Поэтому уход и отсутствие косметики в жизни — необходимость. Мне абсолютно комфортно без макияжа, я даю отдохнуть и коже, и себе.

— Как отметили Новый год и десятидневные праздники?

— Впервые за долгие годы я отметила Новый год в Москве, в кругу близких. Обычно я улетаю за несколько дней до его наступления в путешествие. А в этот раз до последнего не могла определиться с планами и решила все в последний момент.

Мне не хотелось лететь из зимы в лето, и я организовала путешествие в столицу Арктики — Мурманск. Когда мы приземлились, нам объявили, что температура за бортом -24. Я думала, мне эту авантюру никто не простит. Но в ту же ночь мы увидели Северное сияние и были на седьмом небе от счастья. Север был к нам очень благосклонен, вся поездка принесла сильные положительные эмоции. И мои друзья поблагодарили меня за эти прекрасные дни.

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