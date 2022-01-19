Звезда «Зулейхи…» Евгений Морозов: «Скоро мы с Марусей поженимся»

У Евгения Морозова много актерских работ, одна из самых обсуждаемых — роль красноармейца Игнатова в сериале «Зулейха открывает глаза». Кроме того, Морозов написал сценарий для «Оптимистов» и других сериалов. В интервью журналу «Телепрограмма» Евгений рассказал о работе и счастливой личной жизни с актрисой Марусей Зыковой.

«Ванильный фильтр для историй»

— Один из самых обсуждаемых сериалов последних лет — «Зулейха открывает глаза». Были истории от зрителей этого проекта, которые вам запомнились?

— Мне писали в личку Инстаграма слова благодарности. Очень много людей рассказывали, что у их бабушек или дедушек тоже раскулачили семью. Одна женщина написала, что ее семья из Казани, их бабушку раскулачили, и они давно живут в Америке. Она прислала видео, где эта бабушка сидит в инвалидном кресле вплотную к огромной плазме и смотрит наш сериал. Как раз там шла какая-то сцена со мной.

Женщина объяснила, что бабушка плачет и говорит, что так все и было — она прошла путь, подобный тому, который прошла Зулейха. Но не встретила своего Игнатова, а уехала в Америку. Получая подобные видео, понимаешь, что все было не зря. И тогда мнения диванных критиков и всех лиц, заинтересованных в шумихе и очернении фильма, моментально испаряются.

— После «Зулейхи…» вашу медийность поддержали «Танцы со звездами». Год назад во время танцевального проекта вы похудели, подкачались. Как держите форму?

— Качаться не было необходимости, мы танцевали до упаду каждый день. Параллельно у меня шли съемки в проекте «Тайны Лилит» и после дневной 12-часовой смены я ехал на репетиции, где танцевал до четырех или пяти утра. Моя партнерша Инна Свечникова договаривалась со своими друзьями-кубинцами, они оставляли на ночь для нас открытым танцевальный зал. Поэтому похудение произошло естественным путем — я сбросил 7 кг, но это было ненормально для меня.

Поэтому я их успешно набрал и сейчас нахожусь в своей весовой норме. Форму держу простейшим способом. Категорически запрещаю себе есть после восьми вечера, потому что я уже в том возрасте, когда «все вкусняшки уходят в ляжки». Плюс свожу к минимуму сладкое и мучное в рационе. Когда я в Москве, три раза в неделю хожу в спортзал, у меня есть абонемент, занимаюсь с персональным тренером. Сейчас я в экспедиции и с собой у меня массажный пистолет, который разбивает все мышечные зажимы после съемок. Плюс валик для спины и для шеи, на котором я по вечерам катаюсь в номере.

— Широкая аудитория знает вас как актера. Но вы написали сценарии к популярным сериалам. Вы пишете, потому что это более интеллектуальный труд, а актерская работа — для эмоций?

— Нет, конечно. Я просто понял, что моя способность — рассказывать истории разными способами: как актер, как режиссер, как сценарист. И через эти истории люди сознают свою уникальность.

— Откуда вы берете истории и сюжеты для сценариев?

— Можно сказать, что беру их из головы. Я просто оставляю свои двери открытыми — и сюжетные ходы, и сюжетные повороты сами приходят. Мое дело не выпендриваться, а просто записывать. У меня есть папка на компьютере — «Идеи», там очень-очень много этих идей. Периодически их просматриваю, к каким-то чувствую отзыв и начинаю работать. В основном мне помогают книги, жизненный опыт и наблюдения за людьми. У меня это получается автоматически, так как уже в детском саду я, вместо того чтобы играть с детьми, сидел и собирал конструктор где-нибудь в стороне. Не знаю почему, но такая у меня особенность взаимодействия с окружающим миром.

Я постоянно наблюдаю за людьми — автоматически кнопочка «Rec» («запись». — Ред.) во мне загорается и записывает фразы, диалоги, характерные особенности людей. Потом размышляю: а если такой человек встретит вот такую женщину — что между ними может произойти? Еще, конечно же, помогает Netflix — обожаю смотреть проекты на этой платформе, мне очень интересно, что эти творческие люди достают из своей головы, сердца…

Иногда могу за вечер посмотреть половину какого-нибудь корейского сериала, документалку, потом прочитать десять страниц книги — то есть таким образом я заполняю свою голову очень разными хаотичными историями, а потом это все внутри себя перерабатываю. По сути, я — большая перерабатывающая машина для историй.

— Какие сценарии сейчас в нашей стране в моде? Что хотят продюсеры онлайн-платформ?

— Все творческие люди в нашей стране хотят рассказывать про людей. К сожалению, очень много табу — такое время, поэтому мы уже постепенно переходим на эзопов язык. Говорить то, что на самом деле думаешь, не всегда возможно. И я сейчас не только про политику. Бог с ней, с политикой! Чтобы говорить о положении людей, нужно признавать то положение вещей, которое существует.

Нам это сегодня запрещено. Такое время — много обиженных, раздраженных, сложно стало разговаривать. Только на днях я думал над фразой «подавляющее большинство». Через подавляющее тебя большинство сложно рассказывать истории, которые действительно тебя беспокоят. Поэтому сегодня модно смотреть на жизнь в России через безопасный фильтр, от этого часть историй становятся слишком ванильными и не откликаются у зрителя. «Зулейха…» вызвала такой резонанс, потому что мы слегка коснулись правды. Хотя не рассказали даже десятой части того, как было на самом деле.

Конечно, непросто через этот ванильный фильтр что-то рассказывать. Но мы как-то пытаемся. Продюсерам платформ еще сложнее: им приходится балансировать между порывистыми авторами и бюджетом.

«На языке аниме я — Сукутона»

— Что вам чаще помогает добиться цели — уверенность в себе или уверенность в вас любимого человека?

— По моей карте дизайна человека (система, определяющая характер человека, сочетает в себе элементы астрологии, психологии, квантовой физики и др. — Авт.) я не должен добиваться целей — я заточен на то, чтобы получать удовольствие и кайфовать от самого процесса. Я получаю удовольствие от каждого дня съемок или написания сценария. А в результате роль сыграл или сценарий написал. Вот так у меня все устроено. Поэтому и уверенности в себе у меня хоть отбавляй.

Конечно, мне в жизни повезло с Марусей. Но нельзя же сказать любимому человеку: знаешь, я не добился цели, потому что ты в меня не верила. Никто никого не должен нашпиговывать уверенностью. Уверенность другого человека в тебе приходит, когда ты сам даешь ему заботу, любовь, нежность. Заботясь о Марусе, я помогаю ей чувствовать себя за мной как за каменной стеной — и так она становится уверенной во мне. Вот как это работает.

— Меня поразила история о том, как началась ваша совместная жизнь с Марусей. Вы тогда арендовали квартиру, стали жить вместе. И вдруг вы получили тяжелую травму — сломали шею. Маруся полгода за вами ухаживала. Такое испытание не каждая женщина пройдет.

— Я Марусю не испытывал и не проверял. Так получилось, и я очень рад, что мы прошли этот далеко не самый комфортный момент и не расстались. Мне не нужно убеждаться в ее преданности и любви. Когда выдвигаешь некие условия в отношениях, это ошибка в коммуникации. Самое честное и правильное — выбирать друг друга каждый день: мне больше никого не нужно, и я никого лучше не встречал. Вот и все. Я очень люблю Марусю. Даже если бы не было этой истории с шеей, поверьте, ничего бы не изменилось. В хорошем смысле слова.

— Дочка Маруси как вас называет? Легко вам быть друзьями, когда ребенок вступает в переходный возраст? Есть у вас с Миррой общие интересы?

— Мы обожаем гулять. На днях ходили шопиться, потому что мы с ней это дело любим. Купили аниме-комиксы, всевозможные гели для душа, бомбочки для ванн, выпили горячее какао. Нам очень легко быть друзьями, потому что мы друг друга любим. То, что она в переходном возрасте, не мешает. Называет она меня Женя. У Мирры есть словарь, как можно любое простое имя перевести на язык аниме. Вот позавчера она перевела: ее зовут Ринки Шишика, а меня — Сукутона. И теперь я так подписываюсь.

— Какие события минувшего года вы хотели бы запомнить надолго, а о каких побыстрее забыть?

— Запомнить надолго хочу поездку в Нью-Йорк. Когда мы росли (я и Маруся), то с помощью видеомагнитофонов изучали хлынувший к нам западный кинематограф, в котором Нью-Йорк занимает одно из основных мест. Поэтому мне иногда казалось, что я улицы Симферополя хуже знаю, чем улицы Нью-Йорка. И вот Маруся сделала мне подарок на день рождения — взяла и купила билеты в Нью-Йорк.

Мы провели там десять невероятных дней. Я бегал по Нью-Йорку как сумасшедший: это же здание — как в этом фильме! А это гидрант, как в кино! Ах, Central Park! О, вот Трамп-тауэр! Испытал невероятный восторг от города с сумасшедшей, контрастной энергетикой. Я бы не стал жить в Нью-Йорке — слишком много ядерной человеческой энергии, но хотел бы в этот город возвращаться несколько раз в год, просто чтобы увидеть, как по-другому могут жить люди. Не лучше или хуже, а по-другому. Потому что там тоже люди живут по-разному.

Не самое приятное воспоминание осталось о том, как болел ковидом. Я не был в больнице, переболел дома, но это было неприятно. И Маруся болела. Мне кажется, что уже каждой семьи в мире коснулся этот чертов ковид.

— Какая у вас главная мечта на 2022 год?

— Сейчас пишу сценарий «Самая большая страна в мире». Хочу сам его снять: быть в этом проекте шоураннером и режиссером. Это истории о каждодневном выборе людей на самой большой части суши. Этот выбор приводит к трагедиям, к радостям, к победам и т. д. Там две сюжетные линии: одна происходит в лихие 90-е, а вторая сейчас. Пишу про школьные годы своего поколения и про жизнь людей от 30 до 40 лет в наши дни.

— В конце прошлого года вы в кинотеатре сделали предложение Марусе. Значит ли это, что вы скоро поженитесь?

— Да. Все идет именно к этому!

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