Звезда сериала «Мне плевать, кто вы» Денис Власенко: «Всегда хотелось играть по-крупному. Так и вышло!»

Молодого артиста Дениса Власенко зритель мог видеть в проектах «Немцы», «Happy End», спектаклях московского ТЮЗа и вот теперь в главной роли сериала «Мне плевать, кто вы» (ТНТ). Ученик Сергея Соловьева стремительно расправляет крылья и набирает обороты.

— Денис, что за характер вашего героя в сериале «Мне плевать, кто вы», и в чем его главный конфликт с окружающим миром, на ваш взгляд?

— Мой Женя — уставший от гиперопеки матери ребенок, очень несоциализированный, которому сложно взаимодействовать с окружающим миром в принципе, потому что он не знает, как это делается. Его мама не давала даже возможности этого сделать. Но при этом он уже в таком возрасте, когда необходимо быть самостоятельным. А как это делать, он не знает и как раз будет учиться. Это первый конфликт.

А второй — первая любовь, знакомство с этим чувством, осознание того, как вообще любить и быть любимым. Я думаю, это тоже очень интересно. Мне кажется, что по складу характера он наивный, супердобрый, помогающий всем и каждому. Из-за чего он тоже получает большое количество шишек — потому что думает, что все вокруг примерно такие же, как и он сам. А на самом деле оказывается немного по-другому.

— В первой же серии герой начинает самостоятельную, отдельно от мамы, жизнь. Насколько это большой стресс для него и может ли еще больше травмировать молодого человека? Если так резко это случилось.

— Безусловно, это огромный стресс для Жени, потому что, несмотря на огромное желание вырваться из-под опеки мамы, он совершенно не знает, не умеет и не понимает, каково это — быть одному. Новые соседи (к герою постоянно подселяются довольно странные персонажи. — Авт.) и не дают ему такой возможности: побыть одному и вкусить радости самостоятельной жизни, что тоже рождает большой конфликт для него самого.

«Еще сыграю злодеев»

— Уже третья по счету ваша роль была главной. Причем в зарубежном проекте — совместном фильме Ирландии, Литвы, Франции и России. Как вы попали в «Подбросы» Ивана Твердовского?

— Это скорее русский проект с копродукцией зарубежных продюсеров и студий. Попал я туда очень просто, как и на все остальные проекты: пришел на пробы, познакомился с Иваном, и потом месяца три мы пробовались на эту роль с разными партнерами. В итоге получилось так, как получилось, и я очень рад, что я есть в «Подбросах».

— После был «Happy End», «Мне плевать, кто вы», а еще главные роли в «Стриме» и «И снова здравствуйте». Как вы это делаете? Многие актеры десятками лет работают в эпизодах, прежде чем получить главную роль!

— Я еще в начале пути принял решение, что мне не хочется размениваться на что-то небольшое. У меня была цель и мечта детства, к которой я шел: мне хотелось сразу играть по-крупному. Так и вышло. И это круто! Я рад.

— Нет ощущения, что продюсеры воспринимают вас исходя из типажа? Милый и застенчивый юноша вертеровского типа. Не пора ли сыграть злодея?

— Знаете, иногда у меня появляются мысли, что пора! Но потом я вспоминаю, мне только-только исполнилось 24 года, и я приехал из другого города в Москву, и что вообще я молодой. Где-то внутри чувствую, что все злодеи еще будут сыграны мною, это только вопрос времени. Честно говоря, на этот счет не переживаю, и вообще я где-то услышал, что какой-то большой артист сказал: надо сильно постараться, чтобы тебя узнавали по одному типажу.

— Сами научились принимать себя? Таким, какой есть.

— Безусловно, конечно. А кто же я еще, если не я?

— Как складывается ваша жизнь в Москве? Жилье снимаете?

— Я люблю Москву, мне она очень нравится. Недавно вернулся из Питера, где пробыл три месяца, и ужасно истосковался по Москве, как-то мы с ней подружились, думаю, что у нас взаимная любовь. Да, я снимаю квартиру в Москве, но с такими гротескными персонажами, как в сериале «Мне плевать, кто вы», я, слава богу, не сталкивался. И я думаю, что это хорошо!

— Что было самым сложным во время адаптации в мегаполисе?

— Когда я сюда переехал, мне было 17 лет, и мне, правда, было очень тоскливо: ни друзей, ни родственников, никого — только институт и одногруппники. Первые два месяца было сложновато, и я звонил маме: «Блин, может, стоило остаться на филфаке в Курске?» Но сейчас со временем понимаю, что если бы я там остался, это был бы какой-то ужас, наверное. Круто, что все сложилось так, как сложилось.

— Что удивляет до сих пор?

— Огромные московские расстояния — это то, чему я не устаю удивляться. Перед Новым годом я ехал в такси и провел в дороге 2,5 часа, хотя обычно этот путь со всеми адскими пробками занимает минут 40. Я не мог выйти из машины, потому что мы стояли на Трешке (Третьем транспортном кольце), и там невозможно выйти. В итоге опоздал везде, где только мог. Я был в ужасе. Московские расстояния — это самое сложное.

«Сергей Соловьев — человек-загадка»

— Судя по Инстаграму, у вас есть девушка. Вы познакомились в Москве? Как смотрите на создание семьи?

— Да, у меня есть девушка, моя однокурсница. На создание семьи смотрю нормально, но думаю, что пока рановато.

— Может ли это повредить стремительному взлету карьеры или наоборот?

— Повредить карьере это не может: мы достаточно давно вместе, и все мои карьерные подъемы происходили в нашем союзе.

— Случается, что в Инстаграме вы публикуете смелые, откровенные кадры — себя и ее (без одежды). Это ваш общий вызов?

— Кадры смелые? Просто я считаю, что это красиво! Никто никого не подначивает. Возможно, смело, но смелым быть здорово. Я же смелый парень!

— В прошлом году не стало Сергея Соловьева, у которого вы учились. Можете воспроизвести свой самый запоминающийся диалог с мастером или что-то самое важное, чему он научил вас?

— Сергей Соловьев — человек-загадка, которую я, мне кажется, не разгадал. Когда-то он смотрел и комментировал наши этюды, и один его комментарий врезался в нашу память, мы потом его регулярно цитировали. Он очень долго молчал, подбирал слова и потом в какой-то момент сказал: «Ну, если это интересно, значит, это интересно, а если неинтересно, значит, неинтересно». Мне кажется, что в этой цитате вся его философия жизни.

«Мне плевать, кто вы»

Пн. — чт./20.00

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