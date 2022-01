«Загугли звезду»: Анастасия Волочкова – о ревности жены Джигурды, романе с Басковым, ДТП Канделаки с Керимовым и жестоких выходках Собчак

Прошлый выпуск проекта «Загугли звезду» Teleprogramma.pro посвятила известной балерине Анастасии Волочковой. Тогда артистка рассказала о своем непростом детстве, отношениях с мамой, конфликтах в Большом театре, романе с Сулейманом Керимовым и о дочке Ариадне.

В этот раз Анастасия побеседовала с нашим сайтом о своих друзьях и врагах, Ксении Собчак, мужчине мечты и причине конфликта с бывшей солисткой группы «Стрелки» Екатерине Любомской.

— Анастасия, давайте поговорим о ваших друзьях. Как началась ваша дружба с Никитой Джигурдой?

— Мы с Никитой Борисовичем дружим уже 20 лет. Познакомились на телевизионном шоу, куда он однажды пришел. Тогда у меня были непростые времена (хотя я всегда сталкивалась с испытаниями и противодействиями). Уже с первых съемочных дней он начал меня защищать, поступал, как джентльмен, а потом мы подружились и стали встречаться в неформальной обстановке.

А последние шесть лет мы вообще живем по соседству, буквально в пяти минутах друг от друга, поскольку я купила себе дом на Новой Риге, поэтому Никита – частый гость у меня. За время нашей дружбы происходило очень много перипетий как в моей, так и в его жизни. Но он всегда поступал по-мужски.

В обычной жизни Никита совсем не такой человек, каким его себе представляют и показывают по телевидению. На самом деле он очень ранимый. А еще Никита умеет бороться за правду и справедливость, и в этом мы тоже очень похожи.

Ведь на меня навешивают ярлык скандальной, неприступной, ужасной, хотя на самом деле я светлый, добрый, открытый человек. И не огромного, как это показывают по телевизору, а стройного и красивого телосложения.

Однажды я видела, как Никита участвовал в съемках юмористической программы, где пытался говорить о высоких вещах, но немного не вписался в формат передачи. Потому что он другой – высокодуховный человек.

А философия его жизни, которой Никита делится с окружающими, заслуживают большого уважения.

— Как к вашим отношениям относится жена Никиты Джигурды Марина Анисина?

— Мы с ней очень дружим, много раз встречались: на мероприятиях, на юбилеях Никиты, на разных телепрограммах. Мы часто общаемся по телефону. И когда Никита приходит домой, то первое, что он говорит: «Богиня Анисина», «Богиня Волочкова».

Кстати, мы с Никитой даже участвуем в одном проекте, съемки которого проходят у меня в доме. И скоро представим результаты своей работы, будет очень весело, интересно, просто потрясающе.

А вообще, Никита – человек с большим чувством юмора, который любит покуражиться. Когда мы рассказывали сказку «Аленький цветочек», в котором дочь (а Никита играл отца) просит папу привести ей чудище для сексуальных утех, то это никому не зашло, а как только мы изобразили пьяных, то ситуация сразу поменялась.

Сейчас ведь много несчастных людей с переклиненным сознанием, погрязших в своей агрессии в силу сложившихся обстоятельств, связанных с пандемией и не только. Они почему-то считают, что улыбаться, смеяться, танцевать, куражиться можно только в состоянии алкогольного опьянения. Но это же бред. Ведь неужели нельзя просто радоваться, когда поет душа? Мы вправе делать все, что мы хотим. Главное, чтобы это не было губительно для окружающих.

— А что вы скажете о Николае Баскове? Он ведь тоже входит в число ваших друзей…

— Колю я бы назвала другом номер один в шоу-бизнесе. Мы всегда шли параллельными тропами, даже родились в год дракона, в 1976 году.

С Колей я познакомилась в 1998 году. Тогда я только переехала в Москву, хотя, уже будучи примой-балериной Мариинского театра, приехала сюда со своим именем, статусом и положением. Тогда же и стала балериной, которая сделала сольный проект в балетном искусстве. В тот период Коля начинал свою карьеру как эстрадный исполнитель, соединял оперу и эстраду.

Первые наши воспоминания о совместной поездке связаны с Америкой. Нас тогда возили в некий гольф-клуб на мероприятие, где я танцевала, а Коля пел. Мы часто вспоминали, как ночью в Нью-Йорке пошли в «Макдональдс». И Коля ел картошку фри, а я же вытаскивала из гамбургеров салатные листья, хотя понемногу потягивала и картошечку тоже.

Потом мы пошли в ночной клуб. И чтобы не стоять длинную очередь, Коля сказал охране, показывая на меня: «Do you know who is she? She is Russian ballet dancer!» А я тогда как раз кстати взяла с собой открыточки со своим изображением, что послужило в качестве доказательств Колиных слов. И секьюрити спокойно пропустили нас внутрь.

Как я уже говорила, впоследствии наши судьбы развивались параллельно. Одновременно попали в Большой театр и практически в одно время покинули его. Тогда даже существовала байка: «Вы знаете, а Волочкова и Басков по Большому уже не ходят». Потом я вышла замуж, а Коля женился, практически одновременно родились наши дети. Затем мы практически в одно время расстались со своими половинами.

Конечно, Коля принимал активное участие в моей судьбе, особенно в том, что касалось Ариши. Он всегда дарил ей подарки на день рождения. И даже когда Коля не мог приехать сам, а мы пересекались на каких-то мероприятиях, например, выступали в Кремлевском дворце, то он всегда говорил: «Настя, там в машине подарок для Аришки». А вот Вдовин на протяжении шести лет не пришел ни на один день рождения дочери, ссылаясь на то, что плохо себя чувствует или находя еще какие-то причины. Он просто выпендривался перед своими возлюбленными, говоря, что не общается со мной и с дочкой. Но разве это благородно? Я уже не говорю о том, как Вдовин занял у меня три миллиона…

Получается, что в тот момент Коля уделял Арише больше внимания, чем ее собственный отец. Даже когда он находится за границей, он всегда найдет способ, как порадовать Ариадну, например, присылает ей видеопоздравления. Я помню, как Ариша отреагировала, когда пригласила одноклассников на день рождения, а в этот момент Коля ей позвонил по видеосвязи, и дочь закричала: «Коля Басков мне звонит». Но это были не понты, мол, посмотрите, я знакома с Басковым, а радость, что ей уделяет внимание такой человек. Коля рядом в тот момент, когда его не надо об этом просить.

— Вам приписывали роман. Откуда пошли такие слухи?

— Несколько лет назад я вела благотворительное мероприятие для детей «Изумруды России» в Luxury village, в Барвихе. Я потратила на него все силы и время, лично сама все организовывала. А про отдых забыла.

Мероприятие я провела 26 декабря, а 28 декабря мне звонит Коля с вопросом: «Настя, что ты делаешь? Приезжай ко мне в ресторан сейчас, у меня есть одна мысль» Потом я рассказала Коле, как много потратила на организацию мероприятия, а он вдруг говорит: «Я тебе дарю путевку на Мальдивы. Полетели вместе».

Чтобы не было шумихи и разных пиар-историй, мы договорились, что летим разными рейсами. Так и сделали. Сначала Коля вообще поселил меня на другой остров, зачем забрал к себе на лодке. И мы вместе поехали на один из самых дорогих островов, где встретились с Валерой Сюткиным и его женой Виолой, и другими Колиными друзьями.

Мы бывали в разных местах: на яхтах, на островах, но именно тот отдых вспоминаем как самый веселый, душевный, интересный. Коля потрясающий во всех своих ипостасях: как мужчина, как друг, как человек, умеющий сострадать.

И уже когда мы должны были уезжать с Мальдив, начали садиться в лодочку, он вдруг говорит: «Подожди немного». И приносит мне туфли… Посмотрите, какая красота, с перышками, как у Жар-птицы (показывает туфли)

А когда я только купила свой дом, и вокруг ничего не было, Коля подарил мне свой рояль. Я помню, как инструмент стоял один-одинешенек, накрытый пленкой. Так Коля еще и вызвал своего настройщика. Этот подарок – талисман для меня. Это равносильно тому, как если бы Майя Плисецкая подарила мне свои пуанты.

После поездки на Мальдивы я участвовала в проекте «Две звезды», где профессионал поет с непрофессионалом. И когда я исполняла песню про свадьбу, на выступление пришел Коля, отодвинул человека, с которым я пела дуэтом, сам допел эту песню, а потом надел мне на уши безумно дорогущие сережки с черными и белыми бриллиантами. Я не знаю, как охарактеризовать этого мужчину… Это просто человек-праздник.

— Давайте поговорим о женщинах. Что вас связывает с Тиной Канделаки, кроме того, что она встречалась с Сулейманом Керимовым?

— Однажды я давала ей интервью, мы виделись на разных мероприятиях. Но у Сулеймана я была единственной и неповторимой, такой вот любимой женщиной. К сожалению, у нее все получилось иначе.

Когда Сулейман давал ей какую-то премию в Ницце, они вместе разбились на феррари. Это была страшная авария. Машина загорелась. Насколько я знаю, Тина оставила Сулеймана в этом автомобиле. Некрасивая ситуация…

Он тогда 30 дней лежал в коме, а я написала ему письмо от руки на 30 страницах. После того, как он пришел в себя, и ему сделали пересадку кожи на теле, мы встретились.

Когда я жила с Сулейманом, то была абсолютно свободной женщиной. Что касается Тины, то она в период отношений с Сулейманом Керимовым была замужем. Но больше меня с ней ничего не связывает…

— Но вы знаете, что она неоднократно высказывалась на ваш счет…

— Нет, я не следила за ее высказываниями. Хорошо, плохо? Что можно сказать обо мне – красивой, интересной, яркой женщине, которую очень любил Сулейман? А вообще это разные истории. Не надо сравнивать грандиозность и высоту отношений и низкие отношения за деньги…

— Тогда поговорим о ваших отношениях с Ксенией Собчак. Говорили, что одно время вы даже дружили. Какая же кошка пробежала между вами?

— Я никогда не дружила с Ксенией Собчак. Никогда. Мы познакомились с ней в 1998 году, когда я переехала в Москву и по приглашению Владимира Васильева пришла в Большой театр.

Я тогда больше общалась с ее мамой, Людмилой Нарусовой. В тот период я была одержима Большим театром, день и ночь репетировала спектакли. И Людмила Борисовна попросила меня выделять приглашения на разные мероприятия, которые у меня были, на Ксению. Тогда она была обыкновенной тусовщицей, не обладающей собственной профессией. И я действительно отдавала все эти пригласительные. Ксения начала мне звонить, и мы стали общаться, но никакой дружбы не было. Хотя мы появлялись в одних и тех же компаниях, устраивали посиделки.

А потом Ксения поняла, что когда я участвую в каком-либо мероприятии, например, вхожу в жюри конкурса красоты, то все внимание обращено на меня. А ей самой нужно было пробиваться в Москве. Она подумала, что для этого следует устраивать конфликты с известными личностями, и в качестве первой мишени выбрала меня.

— Ксения ведь устраивала вам разные пакости…

— Все начиналось с показа Versace. (На тот момент мы уже жили с Сулейманом). И когда я выходила в белом роскошном королевском платье, то на глазах изумленных зрителей она подошла и облила меня бокалом красного вина. Тем самым Собчак, конечно, привлекла внимание журналистов.

Потом была попытка сбросить меня с лестницы на презентации ювелирной компании Chopard, лицом которой я являлась. Или во время церемонии вручения премии «Золотой граммофон», когда я вручала статуэтку лауреату, Собчак вдруг выбегает на сцену с заячьими ушами, в пуантах, в какой-то нелепой пачке и с цветами бросается мне на шею. Я не знаю, что мне делать, понимая, что в этот момент из зала на меня смотрят 6 000 зрителей. Она кричит что-то матом со сцены, даже не подозревая, что это все звучит в эфире «Русского радио».

— А что за история, когда вы якобы увели у Ксении жениха?

— Я на многое закрывала глаза, потому что мне было жаль этого человека. Когда она связалась с Умаром Джабраиловым и рассталась со Славой – человеком с серьезным бизнесом, любящим ее, ее мама очень переживала, признавалась, что теряет дочь.

Однажды Людмила Нарусова даже обратилась ко мне: «Настя, помоги, пожалуйста, сделать так, чтобы она вновь вернулась к Славе (Вячеслав Лейбман – прим. ред). Попейте вместе с ним вина, обыграй все так, чтобы Ксения увидела вас вместе. И тогда у нее может возникнуть ревность, и она вернется к Славе». Мы так и сделали…

А потом началось…. Она начала кричать: «Ты писала Славе. Я проверяю все его телефоны. Ты писала ему: «Какой хороший день, как ярко светит солнце». Но я же не написала, какой у него большой член.

А еще несколько лет назад она меня пригласила на интервью журнала «Hello». Но мне всегда есть что сказать, и я согласилась. И в рамках этого интервью я и рассказала правду про Славу, а Собчак продолжала настаивать на том, что я увела ее жениха. А когда Ксения узнала, что это была затея ее мамы, она сказала: «Все. Пипец моей маме».

Ну а когда я запустила ее в дом для ее программы «Осторожно, Собчак», это вообще была грандиозная история. Просто я выступаю за то, чтобы протягивать руку мира даже недоброжелателям. Плохой мир лучше хорошей войны.

Я согласилась на эту встречу, когда она сказала мне: «Настя, давай прекратим наши конфликты», на что я ответила: «Эти конфликты устраиваешь ты. Это просто инсинуации вокруг моего имени с твоей подачи и все. Ты глумишься, совершаешь какие-то действия против меня. Что ты от меня хочешь?» А она сказала, что хочет сделать со мной интервью для своей программы «Осторожно, Собчак», а потом добавила: «Давай я приеду к тебе домой с тортом, привезу пачку, и ты покажешь мне, как делать шпагат. А еще у тебя есть Большой театр на третьем этаже и баня. А в баню ты меня пустишь?» В общем, несла всякую ерунду.

— А вы не почувствовали в ее словах подвоха?

— Ее тон показался мне доброжелательным, и я сказала: «Конечно, Ксюша, приезжай». Дальнейшее вы увидели в ее программе «Осторожно, Собчак». Мне еще тогда нужно было обратить внимание на ее фразу : «Знаешь, я привезу тебе торт. А когда ты выйдешь от меня, то спроси: «А этот торт точно не отравленный?», в которой чувствовался явный подвох.

Когда я разрешила ей снимать в бане, а со светильника упала скрытая камера, тот микрофончик — проводочек, я подумала, что меня оберегают ангелы-хранители. И мне стало так стыдно нее. Это же просто позорище.

Кроме того, она пошла рыться с камерой в спальню, пока меня гримировали в другой комнате. А потом показала всем заштрихованный фаллоимитатор со словами: «Смотрите, что я нашла в тумбочке у Волочковой». Хорошо, что наркотики не подбросила.

Когда программа вышла в эфир, я ей позвонила и сказала: «Ксюша, я пустила тебя в дом, а ты у меня по тумбочкам шаришься». Ведь в ванной и спальне у женщины может быть что угодно: прокладки, тампоны, презервативы, фаллоимитаторы…

Наверное, Собчак позавидовала мне, когда я показала лицо любимого человека. Это просто Ален Делон 38 лет. Когда я сказала, что у нас близость по 4-5 раз в день, а она – недолюбленная, недовоспитанная…

Вы же сами видите, как она выглядит. И зачем еще было приносить свою пачку, которая на ней не застегивалась, показывать свою фигуру?

Впрочем, когда я давала ей интервью для журнала «Hello», она сказала: «Настя, ты ходишь по лезвию бритвы. Шаг вправо, шаг влево – расстрел, а мне уже некуда податься, потому что ниже плинтуса я уже не упаду». Когда я услышала эти слова, мне просто хотелось расплакаться. И я тихо сказала: «Ксюша, береги себя».

— А зачем Ксении вообще были нужны все эти нападки?! Свои энергоресурсы она могла бы потратить на более полезные дела…

— Из крестной дочери президента превратиться в оппозиционера – это низость, на мой взгляд. Что касается наших отношений, то Собчак мне просто завидует. Она же преисполнена зависти. Ксюша хотела быть балериной, но не стала ею.

Когда еще был жив Анатолий Собчак, они сидели всей семьей в партере на моих спектаклях. Если у меня есть свое призвание, то какое оно у Ксюши? Кто она?

— Давайте сменим тему. Что бы вы могли рассказать о серии горячих фотографий на Мальдивах? «Желтая пресса» всегда охотилась за ними. А как вообще началась эта история?

— Героиней «желтой прессы» я была с 20 лет – причем не только российской, но и международной. Потому что к тому моменту я уже станцевала все спектакли на мировой сцене, представляя Россию. В разных странах обо мне создавали фильмы. Например, японское телевидение приезжало снимать премьеру моего спектакля в Мариинском театре.

Часто я сталкивалась с ситуацией, когда папарацци фотографировали меня из-за кустов. Например, однажды в Эмиратах я снимала трусики через полотенце… А чуть позже в прессе появились заголовки «Волочкова устроила стриптиз на пляже».

На Мальдивы я поехала с мамой и с дочкой, а также со своим партнером Ринатом Арифуллиным. А на отдыхе, когда никого нет, я люблю загорать в одних трусиках, чтобы не оставались следы от лямок. Потому что потом они виднеются на теле через костюмы.

И вот я счастливая захожу в трусиках в море, первый раз увидела эти краски, невероятный купол неба. А потом вдруг вижу, как моя мама держит за руку незнакомца, очевидно, нашего земляка, который вот с таким большим фотоаппаратом фотографирует меня, выходящую из моря. И ведь при этом понимаю, что этот папарацци разместит фотографии похуже – где я согнулась или щурюсь от солнца.

Я тут же включаю Волочкову, подхожу к этому человеку и говорю: «Либо вы сейчас при мне удаляете все фотографии, либо я выбрасываю ваш фотоаппарат». И он обнулил флешку, поскольку не хотел прощаться со своим рабочим инструментом. А потом я представила, что будет через две недели моего отдыха и приняла собственное решение.

Вместо того чтобы расстраиваться по поводу плохих фотографий, я сама решила показать, какое у меня стройное тело, своя грудь – большая, классная, сексуальная.

И тогда мы с Ринатом начали собирать разные камушки, ракушечки. Он взял в мини-баре фотоаппарат, посыпал меня песочком и начал делать мне купальник из камушек-ракушек. Вот здесь, пожалуйста, попочкой кверху, вся в песочке – красивейшие фотки.

И я выложила эти фотографии в «Живой журнал» с посылом: «Люди, перестаньте за иной охотиться. И успокойтесь, вот такое у меня тело».

Многие до сих пор не могут поверить, что мое тело – это природное богатство и результат работы над собой, а не плоды пластических хирургов. Я сделала это, чтобы все посмотрели и успокоились. Причем это были эстетически красивые фотографии. Но люди не успокоились. Когда я выложила фото на своей страничке, в «Живом Журнале», эти снимки растиражировали буквально все, кому не лень.

Так после меня все разделись, оделись, сделали фотожабы, над которыми я угорала. Потом художники принялись рисовать мои портреты, а шпагат Волочковой стал именем нарицательным. Прошло 10 лет, все уже показали себя во всей красе. А вы до сих пор спрашиваете меня про эти Мальдивы. Но это феномен какой-то. На Мальдивы я езжу в разных купальниках до сих пор, я люблю, чтобы солнце гладило мое тело, чтобы я привозила красивый загар. Это же выглядит сексуально…

Когда я у себя дома, в собственном Большом театре, разогреваюсь, лежу на полу, делаю растяжку, я рассматриваю картины Боттичелли. Если вы не видели красивую женскую грудь, то просто сходите в музей и посмотрите на великие произведения. Изображения на моих снимках отличаются грациозностью, эстетикой, стройностью, чего женщины и не могут простить. Поднимите попу, придите в спортзал, приведите в порядок свое тело, и все у вас будет хорошо.

Но когда другие известные люди могут выставить себя с плоскими попами, страшными фигурами, отсутствием груди, это не привлекает внимание. А вот фотографии Волочковой с яхт или с Мальдив будоражат воображение. Извините, что на пляже в море я не могу плавать в пальто, это очень неудобно.

— Какие мужчины вам нравятся?

— Я люблю красивых, ярких, статных, молодых, интересных, сексуальных мужчин. Сексуальная энергия очень важна для меня, как для женщины, чтобы дарить людям эмоции и проявлять свою чувственность на сцене. Я люблю благородных, настоящих людей, без фальши, отсутствия чего-то напускного.

Мне повезло в жизни, поскольку меня окружали достойные мужчины. Больше всего я, конечно, любила Сулеймана Керимова. Это была самая счастливая любовь в моей, и думаю, в его жизни.

Вообще, в моей судьбе появлялись известные великие мужчины, но я считаю нетактично называть их имена. Это люди мегаформата, если можно так выразиться.

В моей жизни были и мужчины без особого достатка, но я могу себе позволить любые романтические отношения. Я вам честно скажу: но не люблю я это одиночество. Никогда не загадываю любовь на всю жизнь. Главное – чтобы было комфортно в тот отрезок времени, на который мне даны эти отношения.

Но так получается, что иногда даже после расставания мужчины возвращаются ко мне. Ведь я всегда расстаюсь по-человечески. Даже если сначала все происходит бурно, то потом это все можно превратить в светлое воспоминание. А потом бывшие избранники говорят: «Настя, мы не можем найти себе женщину», потому что, пообщавшись с тобой, начинаем сравнивать тебя со своей нынешней женщиной. На это я могу сказать только одно: я являюсь тем эталоном, до которого нужно подтягиваться, а не пытаться меня опустить.

Например, мой возлюбленный Олег говорил, что не публичный человек, не любит дарить цветы, и все эти сантименты чужды ему. Но если я привыкла к красоте, роскоши, то я заслужила это. И не должна внезапно отказываться от своих предпочтений.

Я уже рассказывала о том, как жила в коммунальной квартире и ухаживала за тяжелобольной бабушкой без ноги. Ведь при всей моей любви к красивой жизни, я простой и открытый в общении человек с богатой душой. Я интересна своим возлюбленным как личность, как человек, прошедший огонь, воду и медные трубы, человек, умеющий ценить каждую мелочь, деталь, любой сюрприз.

Конечно, с такой сильной женщиной сложно быть рядом. Но мне нужен человек, который сильнее, мощнее меня, умеющий защитить, это должен быть мужчина, в котором две Волочковой.

— А когда вы почувствовали в себе эту самодостаточность?

— Вообще, я стала взрослой в 17 лет, когда начала самостоятельно зарабатывать деньги. Даже папа тогда получал копейки. Но я знала, что иду к своей мечте, к своей цели. И дело не в том, что сейчас я живу в роскошном доме и езжу на майбахе.

Я счастливый человек, потому что у меня есть мои друзья, мое творчество, тот путь, который я уже прошла.

Почему я сказала, что с сильной женщиной тяжело быть рядом? Потому что любому мужчине легче находиться рядом с какой-нибудь недоразвитой кошелкой с накачанными сиськами, чтобы она сидела и молчала. Такую всегда можно послать подальше. А со мной нужно выстраивать отношения другого уровня, потому что я прошла сложный путь.

Мама всегда говорила мне: «Сначала ты должна построить карьеру, стать известной балериной, стать интересной, самодостаточной личностью, и тогда ты никогда не будешь при ком-то. И не важно, кто бы тебе не составил партию: олигарх, политик, известный актер, кто угодно». И я достигла этой позиции.

Конечно, я совершила много ошибок, у меня в жизни было много стрессовых ситуаций: предательство близких людей, неудачи в творчестве, когда хотелось просто все бросить, но я шла дальше и боролась.

— Как сейчас складывается ситуация в вашей личной жизни?

— Сейчас мое сердце свободно. С конца лета я встречалась с Олегом, но потом этот роман завершился. Спустя несколько месяцев у меня появились другие романтические отношения. Я хочу встретить настоящего человека и создать с ним семью и пройти большой настоящий солнечный путь. Он живет на этой планете и возможно, даже следит за мной. Пока мы не встретились, но это обязательно произойдет.

— Еще один Интернет-запрос – ваш рост и вес…

— Когда меня незаконно уволили из Большого театра, я была почти такая же, может быть, чуть меньше. Но прежний руководитель коллектива Геннадий Иксанов в качестве причины моего отстранения назвал тот факт, что я якобы стала большой и толстой.

Меня должны были уволить 16 сентября 2003 года. Но в это время, будучи на гастролях в Америке, я получала хвалебные отзывы от местной прессы. Той же весной мне дали звание заслуженной артистки России. А Юрий Григорович пригласил меня принять участие в спектакле «Раймонда» в Большом театре. И тут получается, что за два месяца я выросла на 12 сантиметров и поправилась на 12 килограммов.

После моего увольнения мне звонили из Австралии, Америки, Японии, даже из Африки. И когда я рассказала о творящемся беспределе, из Нью-Йорка в Москву прилетели журналисты New York Times. Они сказали: «Нам нужно вас измерить, чтобы показать, сколько вы весите на самом деле и какой у вас рост». Корреспонденты приехали с весами, с рулеткой, представьте, какое унижение я испытала. Но я не отказалась от взвешивания, а весы показывали 49 килограммов. Сейчас я вешу 52 килограмма. Мой рост = 172 сантиметра, а не 185, как рассказывал Иксанов.

Но в балете важен не рост и вес, а пропорции и гармония с партнером. Вот если рядом со мной поставить мальчика-шута, который стал потом директором балета, то это будет нелепость. Если рядом с Евгением Иванченко поставить шмакодявочку, то такой дуэт также будет казаться весьма странным. Поэтому нам с Евгением не смогли простить того, что мы были самой красивой гармоничной парой. Вес и рост – это очень важные качества жизни, но весомыми должны быть наши поступки.

— Интернет-пользователи, конечно, интересуются, с чего начался скандал под елочкой…

— Мы живем в замечательном поселке – чистом и уютном. Кругом фонтанчики, зимой убирается снег, налажена инфраструктура.

Все коммуникации – водоснабжение, канализация, дороги – принадлежат конкретному юридическому лицу, управляющей компании.

Но бывшей солистке группы «Стрелки» Катерине Любомской вдруг пришло в голову под шумок создать ТСН – товарищество собственников недвижимости. Она даже не имеет право собирать с людей деньги, поскольку их нужно довести до адресата. А сети-то принадлежат управляющей компании. И вот когда я увидела, что Екатерина настраивает всех против новой управляющей компании, то, конечно, возмутилась.

Она взбаламутила всех тем, что они могут делать все сами. Мол, вы сами будете заказывать снегоуборочную машину, платить дворникам за вывоз мусора. И люди подписали с ней договор. Получалось так, что она собирала в карман деньги и при этом еще настраивала всех против.

И я публично стала выступать за управляющую компанию, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Несмотря на то, что все деньги уходят к Стрелке, представительница главной компании Светлана Николаевна все-равно вынуждена была обслуживать весь поселок.

Когда в квартире на Петровке мне залили крышу, я выиграла суд, и управляющая компания теперь должна мне 666. 666 рублей.

В общем, когда все вышло наружу, Любомская растерялась. Она поняла, что теперь я реально привлеку внимание к этой проблеме и задумала перевести фокус внимания на другую ситуацию. Для этого подговорила соседей следить за мной. Вдруг я пробегу голышом от дома до бани? А получилось все просто.

Летом я сидела на веранде и курила любимый кальян, любуясь окружающей природой. День был теплый. И я подумала: «Дай-ка схожу пописаю под елочку, а то скоро наступят холода». Но я ведь пописала на своем участке, возле своих стен. Я ведь купила этот дом.

А потом с подачи Любомской эта фотография распространилась по всем соцсетям, была опубликована в самой желтой газете. Параллельно еще выяснилось, что у соседей маленький ребенок, и они не хотят видеть этот кошмар. Так началась вся эта катавасия, к которой подключились «Первый канал», канал «Россия», НТВ.

Но у меня сильные ангелы-хранители. И получилось, что этим писаньем под елочку я привлекла внимание к реальной проблеме.

Помимо этого, Первый канал показал, как Любомская и группа соседей бегали у меня под балконом и кричали: «Какая ужасная эта Волочкова. А вы знаете, сколько она пьет просекко». Да какая вам разница, сколько я пью просекко с клубничным соком. Кроме того, выяснилось, что эти самые соседи вообще живут в другой стороне поселка, и я их никогда не видела.

Но если бы окружающих действительно бы не устраивало что-то в моем образе жизни, то они бы не выглядывали бы из-за кустов, а позвонили ко мне в калитку и сказали бы, что я делаю что-то не так. Но я же понимала, где собака зарыта. Всю эту низкую провокацию устроила Любомская. Вообще, вся эта ситуация – просто позорище. Если уж мое писанье под елочку интереснее всего того, что происходит у нас в стране, то мне больше нечего сказать.

В итоге я сначала подала заявление в Прокуратуру, потом в Следственный комитет. И теперь этой Любомской светит уголовная статья, а соседи пускай знают, что ей нельзя доверять. Помимо того, что на нее завели дело по статье 137, которая касается вторжения в частную жизнь, сюда же добавилось дело о незаконном создании ТСН.

Кстати, больше никто из этих активистов не пришел на Первый канал, чтобы показать окончание этой истории. Потому что им придется не пописать под елочку, а об…раться перед всей страной. У всех этих недоброжелателей рыльце в пушку, потому что они понимают, что наговорили на меня.

— Что происходит в вашей жизни сейчас?

— Радость, свет, романтика, творчество, не так давно вышел альбом, состоящий из 20 моих песен. К 20 января, моему дню рождения, появится альбом детских песен, в которых есть произведения, записанные в дуэте с Аришей, сольные композиции. Жив и продолжается мой проект «Балерина в зазеркалье цирка», он прошел на разных площадках Москвы и Подмосковья.

Я очень люблю Подмосковье, поскольку живу в Красногорском районе. 21 декабря состоялся благотворительный спектакль для всех желающих.

В этом месяце я создаю новый проект с Никитой Джигурдой, в котором примет участие и Прохор Шаляпин, пародист Дмитрий. Мы делаем интересную историю с разными героями о смешении времен. Это такой театр абсурда.

Если говорить о грустном, то за пару месяцев до Нового года ушел мой кот Лаки, буквально сгорел за два дня. Мы очень переживали. Ему было всего 4 года. А все остальное можно пережить…

Вообще, январь – мой любимый месяц. Я снова улечу на Мальдивы, а 4 января у меня именины. Затем отметим Рождество, старый Новый год, Крещение, прямо перед моим днем рождения. Я уже знаю, где его буду отмечать – масштабно, красиво, роскошно. В прошлом году я не улетела на Мальдивы только потому, что 20 января в театре Аллы Духовой «Тодес» состоялся мой спектакль «Балерина в зазеркалье цирка», а после этого — фуршет. Все было празднично, красиво и нарядно, а в этом году я все же совершу ту поездку. Потому что я решила презентовать альбом на день рождения.

Тогда же я исполню для гостей несколько своих песен, приглашаю и представителей СМИ. В этот же день презентуем и детский альбом.

Хочу поздравить всех со старым Новым годом, пожелать радости, любви, счастья, чтобы на всей планете был мир. Чтобы он был в каждой семье, в каждом доме, чтобы мы могли поделиться друг с другом доброй мыслью и словом. А творческим людям хочу пожелать новых проектов, воплощения своих желаний, возможности заниматься любимым делом. Детям и молодежи – достижения поставленных целей.

И хочется сказать большое «спасибо» всем тем, кому не безразлична моя судьба, всем тем, кто следит за мной с экрана телевизора и со страниц соцсетей, хотя все мне говорят, что в жизни я лучше, чем на телевидении. Спасибо также тем представителям СМИ, которые поддерживают меня.

Год оказался непростым, он был связан с судебным процессом вокруг Большого театра, с пресс-конференциями, на которые многие приходили журналисты. Для меня важна не победа в суде, который был все-таки ангажированным. Затевая этот судебный процесс, я понимала, что это противостояние неравных сил. Однако для меня было важно, чтобы люди узнали правду.

В следующем году не перестану вас радовать, удивлять, потому что без меня вам будет скучно. Предстоящий год тигра также обещает быть жарким. Следите за мной в соцсетях, подписывайтесь на мой Инстаграм. Наблюдайте за тем, что со мной происходит из первых уст, потому что так вы узнаете меня такой, какая я есть, — искренней и настоящей.

