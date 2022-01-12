Денис Клявер: «Сын решил стать актером, как дедушка»

Музыкант Денис Клявер и его старший сын Тимофей теперь видятся реже, чем обычно. Парень в этом году стал студентом. Праздничная фотосессия для журнала «Телепрограмма» накануне старого Нового года — хороший повод для встречи и обмена новостями.

— Мы с вами общаемся накануне старого Нового года. В вашей семье отмечают этот праздник?

— Конечно! Для меня Новый год и старый Новый год — единственные праздники, которые остались из детства. Я верю в волшебство, в магию Нового года. Люблю все праздники — начиная с Рождества 25 декабря и до старого Нового года. И тут я ни к каким конфессиям не привязываюсь — для меня это все один светлый праздник, который я отмечал сначала с родителями, а теперь — с женой и детьми.

— В конце прошлого года вы получили премию за хит «Тебя удача найдет». Какие события минувшего года для вас самые удачные?

— 2021-й вообще был для меня удачным: я ему благодарен и за новых друзей, и за новые эмоции, и за саму возможность жить. Слава богу, у моих близких все тоже отлично. Год запомнится своей непредсказуемостью. Мы живем в революционно-эволюционное время, когда меняются устои, сложившиеся десятилетиями. Идет мощнейшая трансформация — цифровая, технологическая. Из-за этого все меняется: и быт, и работа. Мой старший сын поступил в театральный институт. Для нас это большая гордость.

Причем Тимоха поступил в Школу-студию Льва Додина. Это лучшее, что могло произойти со студентом, выбравшим актерскую профессию. Сын получил максимальный карт-бланш для начинающего актера: осваивать театральное и актерское мастерство под руководством такого мастера. Тимофей осознает, насколько ему повезло оказаться среди 23 студентов на курсе Льва Абрамовича. Додин 17 лет не брал студентов! Именно в 2021 году, когда Тимоха поступал, Лев Абрамович решил набрать себе курс — в этом, наверное, есть момент судьбоносности.

— Большие у студента нагрузки? Как он выбрал профессию?

— Сын — мужчина взрослый, человек со спортивным опытом (Тимофей — мастер спорта, чемпион мира по тхэквондо среди юниоров. — Прим. Авт.), он прошел армию и совершенно осознанно пришел к выбору этой профессии. От этого вдвойне радостнее ждать результатов. Последний год он стал ходить по театрам, максимально погрузился в эту атмосферу, осознал, что это его внутренняя потребность и призвание.

Загруз там действительно максимальный. Мы с мамой постоянно обсуждаем это. Сын на учебе практически каждый день с 10 утра до 10 вечера. Но это же круто! Пока нет семьи, парень не обременен никакими обязательствами, так и надо — познавать профессию, погрузившись по макушку в эту атмосферу. Только так, наверное, можно добиться максимальных результатов. Сын впитывает в себя все. Дико устает, но с кайфом.

— Получается, что Тимофей продолжает актерскую династию, которую начал ваш папа, его дедушка — народный артист РФ Илья Олейников. Когда он был жив, рассказывал ли он Тимофею актерские истории, бывал ли мальчик на работе у дедушки?

— Гены играют немалую роль. Папа был замечательный и артист, и музыкант, и композитор. И во мне актерские задатки просыпались, но на первом месте оказалась тяга к музыкальному творчеству. Тимофей — тоже музыкальный парень, но в нем актерские амбиции оказались сильнее. Конечно, мой сын гордится дедушкой. Так же, как и я горжусь отцом. Сын понимает, что за его спиной такая мощная личность, как Илья Львович. Это его еще больше мотивирует. Это уровень, планка, поэтому Тимофей очень ответственно подошел к выбору профессии и серьезно относится к учебе.

Тима был на спектаклях дедушки. Сын с детства интуитивно чувствует качественный сценарий, режиссуру, игру актеров. В общем, все, что связано с этой сферой. Мне всегда нравился его вкус.

У Тимы очень хорошая органика. Другой разговор, что он до определенного момента был в себе не уверен. Но перед армией я снял сына у себя в клипе — он сыграл меня 16-летним. Сын увидел себя со стороны и поверил, что может быть артистом.

— Кажется, что Тимофей еще и внешне очень похож на вашего папу.

— Мимически мы все очень на него похожи. Но Тима еще и по темпераменту очень похож на дедушку.

— Ваш младший сын Даниэль — второклашка. Какие у него увлечения? Кем пока мечтает стать? Не просится в детский «Голос»?

— Увлечения у него, как у любого ребенка сейчас, — компьютерные игры. При этом в школе Даниэль тоже молодец. Мальчик не любит проигрывать, очень амбициозный в хорошем смысле этого слова. Я в этом плане был спокойнее. Видимо, сын этими чертами — в свою маму. Данька у нас музыкальный мальчишка. Тим в его возрасте тоже занимался музыкой, но потом это увлечение прошло. Но в детский «Голос» он не рвется. Ребенок пока четко не определился с самым важным для себя увлечением и тем более с профессией. Он везде понемногу: и в спорте, и в музыке.

«Цензура нужна грамотная»

— У вашего клипа «Когда ты станешь большим, сын» больше 30 млн просмотров на YouTube. Эта песня самая востребованная на ваших концертах?

— С учетом соцсетей и YouTube уже больше 150 млн просмотров. У меня много хитов, но эта песня для меня — ключевая, особенная, в ней много личного. Получив недавно очередной «Золотой граммофон», я подсчитал, что все песни, которые я обычно исполняю в двухчасовом сольнике или на часовом корпоративе, — все с «Граммофонами». Уграммофонены!

«Когда ты станешь большим» — это такая поп-роковая баллада. «Тебя удача найдет» — поп-хит, танцевальная песня. Видимо, эти две песни стали популярны за счет того, что фразы, стимулирующие на позитив, усилены музыкой, исполнением, визуализацией. Всегда просят исполнить: «Необыкновенная», «День рождения», «Белое платье», «Просто друг», «Ласковая моя, желанная», «Ты не одна», «Начнем сначала», «Странный сон», «Мой Питер». Песен много. Вы знаете, я — счастливый артист. Я экспериментирую, привлекая новую аудиторию — близкую по духу. И мне это позволяют мои давние слушатели. Мне не интересно просто существовать на том материале, который был написан когда-то. Мне важно быть на одной актуальной волне со слушателем, с сегодняшним днем, с сегодняшней нотой. Тем самым дышать одним воздухом с аудиторией. В этом и заключается глоток свежего воздуха для артиста.

— Сейчас часто обсуждают, насколько влияет на молодежь музыка с матом, призывами употреблять алкоголь и т. п. Как вы считаете, нужна цензура в музыке, в творчестве?

— Конечно, цензура нужна. Но грамотная. Александр Сергеевич Пушкин, как и многие наши великие поэты, писал стихи с матом. Но мы же их не изучаем в школе на уроке литературы. Это было бы, мягко говоря, странно.

Поэтому все должно быть к месту. У каждого творческого выражения должна быть своя площадка. В моем детстве были группы, которые на общем культурном фоне выглядели для кого-то шокирующе. Тот же «Сектор Газа», Егор Летов… Их слушали дома или на подпольных концертах. Важный момент: тогда это творчество не было коммерческой индустрией и не ретранслировалось как основная тенденция для подражания. Сейчас есть возрастные ограничения. Они должны быть указаны при получении любой информации, в том числе музыки. Бесконтрольная информация — это очень страшно. Другой разговор, как этим всем управлять, чтобы это не выглядело ущемлением прав людей.

Может быть, этим должны заниматься какие-то общепризнанные культурные авторитеты, которым люди будут доверять. Невероятная ответственность за детей ложится на родителей. Лучшее воспитание — собственный пример. Детям запрещать бесполезно — музыку, мат. Интересно преподнесите им другую музыку, другое творчество. Они сравнят и поймут, что, где и как выбирать. Мои дети с удовольствием слушают и читают то, что им рекомендуют родители.

«Жена — главный друг и мотиватор»

— За каждым успешным мужчиной стоит мудрая женщина. Согласны?

— Есть одинокие успешные мужчины и женщины. Поэтому я бы так не обобщал. Но в моей семье действительно так. И мама была для папы большим другом. И моя жена Иришка — главный мой друг и мотиватор. Она еще увлекается психологией и связанными с этим историями. И это здорово, потому что мы всегда можем разложить и обсудить какие-то спорные моменты, нюансы. Ее взгляд со стороны очень трезвый. Кстати, как и мама моя — она относительно папы была всегда очень объективна, обсуждала его работу без дикого восхищения. Я считаю, что это правильно. И мне, и папе, видимо, рядом нужна была такая женщина, которая реально видит ситуацию.

— Ваши планы и желания на 2022 год?

— Мне будет 47… Я понимаю, что живу на этой планете давно. Из года в год у меня появляется больше опыта, знаний, больше возможностей, друзей. Значит, новый год надо сделать более плодотворным творчески, попробовать себя на театральной сцене в очередной раз. Хочу сделать много коллабораций с артистами.

У меня есть желание творить, и оно не исчезает. И пускай так будет долго и всегда! Что касается семьи, хочу, чтобы мои дочка и двое сыновей шли вперед и достигали своих целей. Хочу, чтобы мама моя долго и счастливо жила. Дай бог ей здоровья! Пусть моя супруга будет счастлива и вдохновлена. Желаю, чтобы мои друзья и поклонники были вдохновлены. Тогда и я, поверьте, буду счастлив.

Личное дело

Денис Клявер родился 6 апреля 1975 года в Ленинграде. Родители — народный артист РФ Илья Олейников и химик-технолог Ирина Клявер.

Окончил Санкт-Петербургское музыкальное училище, во время службы в армии играл в военном оркестре. С 1994 по 2012 год — солист группы «Чай вдвоем». С 2013-го — сольная карьера, выпустил 4 студийных альбома.

В 2018 году вышел фильм «Лето», где Денис Клявер озвучил Виктора Цоя. Двое детей от предыдущих отношений: 20-летний Тимофей, 16-летняя Эвелин. В браке с Ириной Клявер воспитывает 8-летнего Даниэля.

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