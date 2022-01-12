«У меня перед глазами был пример Иосифа Кобзона»: Денис Майданов — о выборах в Госдуму и личной жизни

2021 год привнес значительные изменения в жизнь певца, заслуженного артиста России Дениса Майданова. Так, в уходящем году он стал депутатом Государственной думы. А с 12 октября является и первым заместителем председателя комитета Госдумы по культуре. Однако, несмотря на расширение полномочий, музыкант не собирается оставлять сцену. Более того, в нынешнем году он отметит большой творческий юбилей.

В интервью Teleprogramma.pro Денис Майданов рассказал о совмещении двух ролей — певца и политика — и воспитании сына.

«Хочу сделать отчетный концерт»

— Денис, в следующем году запланирован ваш сольный концерт…

— В 2022 году исполняется 30 лет моей творческой деятельности. Если пандемия позволит, то в феврале пройдет мой сольный концерт.

В 1992 году я впервые вышел на сцену родного города Балаково Саратовской области, где я родился и вырос. А в феврале мне как раз исполнится 46 лет. На концерте споем самое лучшее, с удовольствием всех приглашаю.

— Планируете ли вы приглашать на свой концерт других звезд или выйдете на сцену один?

— Я широко отмечал свое 40-летие 5 лет назад большим концертом в Кремле, приглашал артистов первого ряда во многих жанрах. Я был очень рад, что они все пришли. Это большой список, и сейчас очень сложно всех перечислить. Я тоже исполнил все самые лучшие песни.

Этот концерт уже многократно показывали по всем телеканалам. И я считаю, что в этот раз повторяться не стоит, просто хочу сделать отчетное выступление. Как показывает практика, количество гостей не влияет на заполняемость зала, хотя, безусловно, они украшают действо. Зрители приходят на определенного артиста и хотели бы слушать именно тебя.

— Недавно вы сами приняли участие в концерте группы «Земляне» в качестве приглашенного гостя…

— Я вспоминаю далекий 1983 год, когда был семилетним мальчиком. И увидел по телевизору, как группа «Земляне» представила свою самую знаменитую песню «Трава у дома». Я заслушивал ее и другие песни на бобинных кассетах, на пластинках. Потом у коллектива появлялись новые хиты. И вот теперь я с удовольствием принял участие в концерте группы с участием друзей. Это настоящие легенды отечественной сцены. Я хочу пожелать им не останавливаться на достигнутом и одерживать новые музыкальные победы.

— А есть ли в вашей жизни такие поклонники, которые следят за вашим творчеством с 90-х годов?

— В 1999 году я окончил университет. А на два года раньше, в 1997 году, привез в Москву свою группу «HB». Тогда я заключил первый контракт со знаменитой студией «Союз». В тот период на всех радиостанциях звучали наши песни «Пятнистый ягуар», «Подруга».

Мне было 22 года. Я был молодым продюсером. И те, кто любил нашу группу, знали, что за кадром песню «Пятнистый ягуар» пел и я, продюсер коллектива.

Мы появились даже раньше, чем «Отпетые мошенники». Просуществовав некоторое время, мы расстались со студией «Союз». А уже потом началась моя сольная история.

— Ваша самая знаменитая песня «Я буду знать, что ты любишь меня» в свое время звучала в сериале «Анжелика». А сейчас вы сотрудничаете с кинематографистами?

— Пишу время от времени, когда обращаются продюсеры разных фильмов. Сам я за киношниками не бегаю, они сами приходят ко мне и просят написать саундтрек. Говорят: «Денис, можно ли использовать вашу песню на титрах или в качестве саундтрека?» Например, сейчас снимается сериал «Спецназ», и моя композиция также прозвучит там, станет главной песней.

«Не собираюсь бросать творческую деятельность»

— Какое событие ушедшего года стало самым значимым для вас?

— Думаю, что выборы в Государственную думу. Спасибо народу за доверие. Я был лидером Одинцовского избирательного округа. Сейчас я депутат Думы. У меня перед глазами был прекрасный пример Иосифа Кобзона, который и в индустрии сумел остаться, и занимался государственными делами, и многим людям помогал, был уважаемым человеком и большой величиной.

Несмотря на то что мои полномочия расширились, я не собираюсь бросать творческую деятельность. Она будет жить и существовать. Но, безусловно, добавятся дела на государственном поприще. Надеюсь, все сложится.

— Как удается все совмещать?

— Сложно. Пока сложно.

—Недавно в своем инстаграме вы писали о сыне Бориславе. Чему вы его учите прежде всего?

— Мне очень нравится, что моего сына мы учим всей семьей. У него есть две бабушки, дедушка, моя жена, я и его старшая сестра, нянечка-помощница, разные приглашенные учителя, которые занимаются с ним по различным предметам.

Это очень продвинутый хороший ребенок. К сожалению, в силу своей катастрофической занятости я не уделяю ему столько внимания, сколько мне хотелось бы. Но групповое воспитание, которое получает сын, безусловно, оказывает положительное влияние на его развитие.

— Как встретили Новый год?

— Конечно, в кругу семьи, а как же еще?

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