Ольга Тумайкина: «Мужчина — существо более восторженное, чем женщина»

Знаменитая актриса - о гендерных различиях, работе в одном театре с дочерью и о том, как легко быть талантливым человеком.

В сериале «Ваша честь» (смотрите в онлайн-кинотеатре more.tv) Олег Меньшиков играет кристально честного судью, который впервые в жизни вынужден нарушить закон, чтобы спасти совершившего преступление сына. Это очень удачный российский ремейк одноименной израильской психологической драмы (есть также американская версия).

У Ольги Тумайкиной в этом сериале роль следователя полиции, которая вот-вот разоблачит главного героя. Никогда раньше вы не видели эту актрису такой.

«Хочется смешное поставить на дальнюю полку»

— В сериале «Ваша честь» у вас неожиданный персонаж. В массовом сознании вы — характерная актриса со шлейфом комедийных ролей. А тут жесткий уставший следователь — роль, заставляющая вспомнить Кейт Уинслет из сериала «Мейр из Исттауна». Для вас это тоже был необычный образ?

— Мне очень везет вставать под руководство очень хорошего режиссера. В данном случае Константин Статский не просто хороший режиссер, он еще мощный «угадыватель». И как настоящий художник он знает, чего он хочет. Я поняла, о какой героине он говорит мне, и поняла также, что я смогу сыграть и такую судьбу. Очень хочется смешное поставить на дальнюю полку, потому что это утомляет. Что касается «шлейфа комедийных ролей», то у меня коллекция парфюма, и я в жизни очень люблю сложносочиненные парфюмерные композиции, которые не раздражают окружение, ну и меня в первую очередь.

— Ваша героиня одна тянет дочь, разрывается между домом и работой — такая женщина-пахарь. Это сейчас норма?

— Вряд ли хорошо, когда непосильная ноша лишает такую женщину возможности и желания улыбаться лишний раз. Что касается меня, то я люблю режим плотной, мощной работы и не представляю себе другого графика. Но мой-то случай особенный — я ведь люблю свою работу. И иногда мне кажется, что и она тоже влюбляется в меня.

— Я недавно разговаривал с актером Ильей Носковым, и он сказал, что не тот пошел мужик сейчас, оттого женщина все на себе и тащит. Согласны?

— Насколько я знаю Илью, он не только отменный актер, но и настоящий мужчина. Я, например, была свидетелем, как однажды Илья с легкостью разрешил ситуацию с водителем, который при парковке перекрыл движение другим автомобилистам. Не повышая тона, но очень веско и четко Илья объяснил, как ему нужно поступить.

Он имеет право говорить о том, что измельчал брат мужчинский. Когда я вижу другую структуру человеческую — будь то актер, или следователь, или человек, который готовит еду или ведет трамвай, я в состоянии это оценить. Но я могу подтвердить слова Ильи. Остается только надеяться, что времена будут меняться.

— А в чем причина? В том, что женщина способна приспосабливаться к постоянно меняющимся обстоятельствам, а мужчина — нет?

— Я думаю, что мужчина — существо более восторженное, чем женщина. Они умеют очаровываться, да так категорично, изо всех сил, что, когда наступает разочарование, то вот, не умея с этим разочарованием справиться, они впадают в так называемый анабиоз, замирают.

И в этот момент не хватает ресурсов, чтобы быть сильнее для тех, кто рядом. Это не страшно, это не беда. Наш бич сегодня — это усталость. Но дело не в том, что кто-то должен предоставить обстоятельства для отдыха. Просто уплотняется пространство. Негде нам поставить лишний раз гамак, чтобы отдохнуть.

— Тяжело играть с Олегом Меньшиковым? Актер авторитетный, да еще целый худрук театра. Это давит? Или в актерском мире все на ты?

— Я очень редко говорю ты. На то должно быть множественное стечение совместных работ или дружеских встреч. Мне комфортнее, приятнее и правильнее говорить вы. С Олегом Евгеньевичем мы знакомы давно, и он относится к категории тех редких людей, о которых говорят: чем «величее» человек, тем он проще.

Я не о той простоте говорю, которая рождает оторопь. Я говорю об интеллекте, об уме, профессии, такте, выносливости, терпеливости, терпимости; о снайперской сноровке сделать так, чтобы съемочный день сложился блестяще, и чтобы вся съемочная группа во главе с режиссером понимала: да, мы делаем хорошее дело, правильно движемся, мы нигде не ошиблись. Вот кто такой Олег Меньшиков.

— Весной вам было присвоено звание народной артистки России. Это что-то изменило внутри? Как это происходило?

— Это был Большой театр, министр культуры Ольга Любимова вручала нам награды. Что касается моих внутренних ощущений, это подстегнуло степень моей ответственности. Я теперь вдвое больше отдаю себе отчет, какая нагрузка на мне лежит, и как пространство будет реагировать на меня, если я почему-то дам слабину или окажусь несостоятельной.

Нужно держать спину прямо и все время быть на котурнах, чтобы соответствовать этому званию. Ведь это же признание. В первую очередь моего театра — Театра Вахтангова, где я работаю и с радостью отдаю свои силы этим сценам. А у нас их шесть.

— Вы служите в одном театре со старшей дочерью Полиной, у вас даже есть совместные спектакли. Для вас как для матери это испытание? Или в этот момент выключаете «родительский режим» и вы просто партнеры?

— Знаете, это часто похоже на дружбу. Ведь у вас же тоже есть заветный друг, как у каждого человека? Актерское содружество похоже на то, что я пытаюсь описать, говоря про дружбу в принципе. Конечно же, это большое счастье, что Полина рядом со мной в одном театре. В лучшем театре страны — думаю, вряд ли кто-то сможет со мной поспорить.

И я рада, что ее первые шаги на этих подмостках происходят. А все остальное связано лишь с моими фантазиями и жаждами улучшения ее жизни, ее судьбы, ее счастья — актерского ли, личного ли, человеческого, каждодневного. Тут я ничем не отличаюсь от других людей.

— Когда ребенок становится взрослым и уже живет самостоятельно, сам все решает, сердце матери меньше за него болит — хотя бы ненамного?

— Пусть решает сам этот взрослый ребенок… Правда, сердце, устав болеть, иногда находится в обмороке. Но это преходящие моменты. А так я по себе сужу — я очень давно стала самостоятельным человеком, и у меня не было воздушной подушки под названием «поддержка» или, так скажем, протекции.

Если мне протягивали руку, это было связано лишь с моими заслугами. Я думаю, что это единственный верный путь вообще, если говорить о профессии, актерской — тем более. Мне везло на моих старших товарищей, на моих учителей, на партнеров, которые были моими ровесниками, но уже сложившимися артистами. И я до сих пор научаюсь от них многому. И для меня это… такая элитная «эмоциональная еда», от нее можно стать только лучше. Объесться и захотеть чего-то другого невозможно. Это мое большое счастье.

— Как Новый год праздновать будете (разговор состоялся в канун праздника. — Ред.)?

— Было время, когда мы всей семьей уехали на Мадейру и там встречали Новый год. Вот мне бы хотелось, чтобы были такие возможности у нас. В связи с жизненными обстоятельствами вряд ли сейчас это возможно. Так что соберемся всей семьей и будем добры друг к другу.

Знаете, часто не хватает времени на нежность. Хотя в нашей семье объятия, тактильные отношения — это всенепременная вещь. Поэтому попробуем затаиться на какое-то время и тихо встретить Новый год с любимыми. А 31 декабря я играю спектакль. А потом 2 января начинаю играть спектакль.

«Слава богу, завтрашний день наступит»

— Второй год мы живем в условиях пандемии. Вы привыкли к новой реальности?

— Меня устраивала та реальность, которая была. И если эта новая реальность хочет прописаться внутри меня, то я не дам ей этой возможности. Как-то живу и даю жить другим. Совершенно очевидно, что абсолютно логические вещи присутствуют в этой реальности — новая она или сверхновая, нужно их соблюдать и бережно относиться к этому пространству. Я всех призываю просто быть талантливыми. Вы знаете, это легко.

Можно быть талантливым водителем, можно быть талантливым пассажиром метро, талантливым воспитателем детского сада, талантливым пешеходом, да. Это связано лишь с внимательностью. Иногда нужно забыть про усталость, и твоя внимательность тебя убережет от какой-то оказии или несуразицы. Замедлите шаг.

Моя бабушка говорила: «У тебя всегда есть минута подумать — ты поступишь так или иначе». Дайте себе эту минуту. Минута — не час, не год! Вполне возможная роскошь. Не буду никого призывать быть добрее, веселее, хитрее, бодрее. Нет, не мое это. Но то, что у вас всегда есть минута подумать, как поступить, — это совершенно точно так.

— По десятибалльной шкале на сколько бы вы оценили 2021-й?

— Это всегда десятка. Понимаете, она хитрая такая — если ее раздробить, то единица плюс ноль получится. Ну, рисуйте себе эту цифру и оглядывайтесь назад, вспоминайте — вы победили по прошествии этого года в этой игре или нет? Слава богу, завтрашний день наступит.

— Возвращаясь к вашей коллекции парфюмов: что вам говорит то, как человек пахнет?

— В последнее время я замечаю такую тенденцию, что парфюм надевают как броню, этим хотят отгородиться. Я же люблю подкрепить своими коллекционными флаконами настроение или задать себе его. Пока у меня всего лишь шкафчик. Многие коллекционеры парфюмерии могут перещеголять меня количеством флаконов.

— Хороший парфюм может быть дешевым?

— Его можно купить за небольшую стоимость — так бы я сказала.

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