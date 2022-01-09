Роман Маякин: «Это нормально, если иногда скребет на душе. Невозможно все время улыбаться!»

У главного героя сериала «Сергий против нечисти» (смотрите на KION с 5 января) опасная работа: в гуще современного мегаполиса он ловит опасную нечисть — разных там кикимор, Кощея Бессмертного и др. И потом сдает в церковную лавку за щедрое вознаграждение — в храме гадов окончательно обезвреживают.

Душа у Сергия очень болит, случилось с ним что-то нехорошее. Но он исправно несет свою службу, оберегая наш покой. Патлатого охотника за нечистью сыграл Роман Маякин, которого зрительницы нежно любят еще со времен сериала «Сладкая жизнь».

— Роман, можно ли сказать, что это в какой-то степени метафорическая история? В Москве иногда такие упыри попадаются.

— Определенная метафоричность в этом есть. Так же, как и некоторая провокационность. Безусловно, можно провести параллели, что и в обычной жизни те еще упыри встречаются. Но, помимо этого, мы хотели вспомнить мифологических героев, на которых выросли.

Думаю, что и сейчас родители читают своим детям сказки, где есть Змей Горыныч, Баба-яга и другие. Мы хотели этих персонажей ввести в наш современный мир. Там есть черный юмор, и это совсем не детская сказка, но мы все-таки хотели поднять воспоминания, чтобы у взрослого человека, который это смотрит, открывалось детское восприятие. Потому что это нам, взрослым, в первую очередь следует учиться у детей более чистому, открытому и эмоциональному восприятию мира.

— Вокруг вас такого рода монстры попадаются? В переносном смысле.

— Если ты начинаешь видеть какого-нибудь вурдалака, значит, и в тебе есть этот вурдалак. Признак зрелости — это когда ты начинаешь убирать из своей жизни и из себя самого этих упырей и бабок-ежек.

— Считается, что многие актеры суеверны. А вы?

— Психика у меня именно актерская, но при этом я пытаюсь твердо стоять на земле. А приметы лишают уверенности. Может быть, внутри и хочется в них верить: когда текст падает — присесть или черную кошку обойти. Но я стараюсь от этого избавляться. Потому что если не веришь — оно и не работает. Лучше найти внутреннюю основу, в себя верить, а не во внешние факторы. «О, с полными ведрами человек прошел, значит, я сегодня что-то заработаю». Нет, для того, чтобы заработать, нужно поработать.

— Ваш герой ловит нечисть и сдает на утилизацию в храм Тетушке, где зло теряет силу. Вы верующий?

— Безусловно, для меня храм — это место силы. Родители у меня были верующие, и я крещеный. И у меня есть «свой» храм Сергия Радонежского под Сергиевым Посадом, куда я в моменты душевного раздрая приезжаю. И мне действительно там становится лучше. Я считаю, что храмы стоят не абы где, а в каких-то важных местах. Но если говорить про каноны, я более мирской человек, потому что не всегда соблюдаю посты. Хотя раньше делал это чаще.

— Вы часто играли красавчиков. А тут запустивший себя человек с надломом. Насколько он вам симпатичен?

— Он не очень открыт и приветлив, не всегда тактичен, но в глобальном смысле — это человек, который хочет, чтобы добро победило зло. И это, мне кажется, про русского человека. При всем своем смурном виде, иногда даже пугающем и агрессивном, он светлый человек, который в последний момент протянет руку помощи.

— Когда вы впервые себя увидели в этом гриме, вы что почувствовали?

— С детства мечтал отрастить себе длинные волосы. Но так как я рос в 90-е, носить их в подмосковном городе было небезопасно, так и не попробовал. И когда сказали, что мне будут наращивать волосы и я буду ходить в них два месяца, я подумал: вот! Скажу вам, это не самое простое, что может быть. Я стал еще больше уважать девушек — поверьте, с такой прической жить сложно. У меня еще все время ощущение было, что меня кто-то тянет за волосы! Первые две недели я привыкал к этому, а потом стало нормально. Даже жалко было снимать.

«Профессия важна, но есть вещи выше на порядок»

— Однажды в интервью вы говорили о внутренней пустоте, которая остается с человеком, даже когда все говорят, что ты самый классный. Вот и у вашего героя тоже пустота.

— Вероятно, я говорил это в контексте того, что внутреннюю пустоту невозможно закрыть внешними факторами. Мы пытаемся заполнить ее другим человеком или работой, или деньгами, стремимся заполучить что-то. Но это не помогает. Любой артист лукавит, когда говорит, что он не стремится к популярности и ему не нравится, что его узнают на улице. Это приятно, когда ты приходишь куда-то, а тебя знают.

Но постепенно понимаешь, что восхищаются-то не тобой, а твоими персонажами и это не связано непосредственно с тобой, Ромой Маякиным. Сначала ты думаешь: «Боже, как ко мне все хорошо относятся! Какой я интересный человек!» А потом тобой перестают интересоваться. Ты думаешь: «Я такой же классный, почему меньше любят?» Потому что сериал прошел и появился другой. И тут начинается самое сложное. Важно расставить приоритеты, понять, где твои роли, а где ты. Профессия, безусловно, важна, но есть вещи выше на порядок. Взаимоотношения со своими детьми, с любимыми, с партнерами, с коллегами и так далее. Это все гораздо важнее, чем рейтинги, количество заработанных денег и лайков в социальных сетях.

— У вас этот жизненный урок случился после «Сладкой жизни»?

— У меня не было такого, что на меня что-то свалилось неожиданно. Был сериал «Игрушки» на СТС — не суперпопулярный, но хороший. Тогда и началась первая узнаваемость. После «Сладкой жизни» произошел рывок, да. Но в основном он заключался в том, что ко мне перестали относиться как к человеку, который может хорошо сыграть только эпизод.

— Актеры в силу их природы потенциально больше других подвержены депрессиям. Что вам помогает привести себя в норму, когда скребет на душе, помимо поездок в храм?

— Это нормально, когда периодически скребет на душе — это тоже часть пути. Невозможно все время улыбаться! Тогда улыбка перестает иметь силу и значение. О том, что помогает мне лично: я уже больше трех лет занимаюсь психоанализом. Каждую неделю встречаюсь с профессиональным терапевтом, которого я долго подбирал. Есть вещи, которые ты сам увидеть, к сожалению, не можешь.

А когда тебе помогают понять причину и следствие, становится немного проще. Появляется понимание, что грусть проходит, и это надо просто пережить, а иногда даже получить от нее определенное удовольствие. А депрессия — это ужасное нежелание жить, нужно потратить время, чтобы вогнать себя в нее и долго игнорировать свои чувства. Надо разбирать причины своих состояний. И понять раз и навсегда: все, что с тобой сегодня происходит, — это твоя ответственность.

— Как ваш десятилетний сын относится к вашей работе?

— Ощущение того, что мной гордится мой ребенок, не только из-за профессии, у меня было. Оно накладывает невероятную ответственность перед ним. Я смотрю на своего сына и учусь у него — он этой жизни радуется искренне и чище, нежели я. И я это умел, но вырос. Сейчас Мише 10 лет, скоро будет 11. И я считаю, что выбрать будущую профессию он должен сам. Артистом он быть не хочет, ему нравятся компьютеры. Но все это еще десять раз поменяется, пусть сам выберет то, что ему будет по сердцу. И я стараюсь так жить — делать то, что люблю.

— Вы по нынешним меркам рано стали отцом — в 25. Что в вас после этого изменилось?

— Наверное, для меня это ключевое событие в жизни. Во-первых, я начал взрослеть с того самого момента и понимать, что взрослым быть невероятно круто, сложно, страшно и ответственно, но необходимо. Ну и вообще ребенок дает ощущение, что тебя любят просто так, и этот мир — не злой и коварный. Сначала нас любят родители, а потом дети. И ты видишь, что ребенок тебя любит просто потому, что ты его отец. Потому что ты просто есть. И это ощущение дает топливо для жизни. Бензин, на котором мы едем.

— Этот бензин дает больше энергии, чем любовь женщины?

— Это разные вещи. Женщина без мужчины не может полноценно раскрыться, и наоборот. Так придумано природой, что мы только вдвоем можем полноценно почувствовать мир. Иначе никак. Благодаря этому дети и появляются.

«Ковидная история сильно подразвалила»

— Пока снимали «Сладкую жизнь, вы похудели на 50 кг. Это было довольно давно. Как вы удерживаете вес?

— У меня такая конституция, как аккордеон. Сдуваюсь и надуваюсь, для меня это достаточно простой процесс. Несколько месяцев назад я переболел ковидом второй раз. Пришлось долго восстанавливаться, и я набрал около 10 кг. Но я уже умею это останавливать, понимаю, с чем это связано: история с весом — это не столько про пот и труд, а больше про нерешенные вопросы в голове, в этой стороне и надо искать. Ковидная история меня сильно подразвалила скорее не физически, а психоэмоционально.

— Вы делали прививку?

— Сейчас я привитый, да. Невакцинированным был, когда схватил заразу.

— Еще ваша цитата: «Чем богаче, глубже жизненный опыт, тем интереснее и убедительнее ты как актер». Прибывает с возрастом актерская наполненность?

— У меня были очень любопытные последние два года. Пожалуй, это был кризис среднего возраста. В общем, был непростой период. Но я ответственно могу заявить, что он закончился. Я набрался крутого опыта и думаю, что это каким-то образом обязательно выльется в интересные работы в дальнейшем.

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