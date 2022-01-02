Ольга Бузова: «Хочу любви и чтобы коронавирус закончился»

Телеведущая и певица рассказала о том, что заказала Деду Морозу на Новый год.

Ольгу Бузову принято называть поющей телеведущей, но нельзя забывать, что эта энергичная девушка песнями и телепроектами не ограничивается. Вы разве забыли о том, что Бузова еще и актриса? В новых, восьмых по счету «Елках», которые уже идут в кинотеатрах, Бузова сыграла себя, и это неудивительно — в этой роли у нее нет конкурентов.

«Если Джерард Батлер позовет замуж, скажу «да»

— В фильме по сюжету вы прилетаете в Тюмень на концерт по поводу открытия аквапарка. А каким был самый экстремальный и запоминающийся концерт в вашей реальной карьере?

— Помню, как однажды вела концерт для двух человек. У девушки был день рождения, и молодой человек подарил ей праздник. Такой у них был «романтик». А самое экстремальное выступление было в Дубае, когда на сцену выбежал мужчина и разбил мне губу. Но несмотря на это, я продолжила выступление, потому что пришедшие люди не должны страдать из-за одного неадекватного гостя.

— По традиции все «Елки» состоят из новелл, каждая из которых — новогодняя история, небольшое чудо. А у вас была какая-то чудесная новогодняя история?

— В каждую новогоднюю ночь я загадываю желание под бой курантов, и вы знаете, я настолько верю в эту примету, что все мои желания, которые я загадывала таким способом, сбывались в течение года. Главное — четко желание формулировать.

— Желание, которое вы загадаете в эту новогоднюю ночь, будет связано с работой или с личной жизнью?

— Не могу вам рассказать, что буду загадывать, так как тогда желание не сбудется…

— А какой подарок вы заказали Дед Морозу?

— Конечно, любовь! Но еще я бы попросила Деда Мороза закончить уже историю с коронавирусом. А все остальное в наших руках.

— А если бы вы писали сценарий новеллы к следующим «Елкам», какой сюжет бы задумали?

— Во-первых, конечно, я бы сделала роль для себя побольше. Потом позвала бы на роль моего мужа Джерарда Батлера (знаменитый шотландский актер, игравший в таких фильмах, как «300 спартанцев» и «Лара Крофт: Колыбель жизни». — Ред.) — он как раз недавно расстался со своей подругой Морган Браун. Это было бы прекрасное романтическое кино, в конце которого Джерард встал бы на одно колено и сделал мне предложение. А я бы, конечно, согласилась!

«Снялась в голливудском фильме»

— А у себя дома вы успели нарядить елку? И успеете ли переехать в свою новую шикарную квартиру к Новому году?

— К сожалению, переехать я все еще никак не могу — ремонт у меня продолжается. Так как мне приходится все самой контролировать и выбирать, я сама иду на это осознанно, хочу, чтобы в моей квартире было все идеально и именно так, как нравится мне. Елочку я ставлю каждый год в начале декабря. Этот год не стал исключением, я даже больше украшений сделала в квартире, чем обычно. Ведь наступает мой год — год Тигра.

— Вы же теперь ведете кулинарную передачу, значит, стали мастером в этом деле. Какие блюда приготовите на Новый год?

— Да, у меня есть свое кулинарное шоу на ТНТ «Бузова на кухне». Я наслаждаюсь каждой съемкой, потому что там мы реально готовим — вместе с поваром. Обычно в кулинарных шоу уже есть заготовки, а у меня все по-настоящему, без подмен. Мне очень интересен этот формат, и я счастлива, что будет второй сезон.

На Новый год я не готовлю, потому что не праздную его дома уже лет 18. Когда я была в браке и в отношениях, готовила своим мужчинам, но, как видите, это не помогает (смеется). Поэтому я и пошла к лучшим поварам страны и мира, чтобы усовершенствовать свои навыки.

— Ольга, в конце года принято подводить итоги. Что из того, что случилось с вами в уходящем 2021-м, стало для вас событием со знаком «минус», а что — со знаком «плюс»?

— У меня было в этом году столько событий со знаком «плюс», что минусы я просто не замечала. У меня вышло три шоу, которые мы снимали в трех странах. Это проект «Звезды в Африке», который снимали на другом материке, «Бузова на кухне» (он снимается в России) и первый сезон шоу «Х-Фактор» (в Беларуси). Это три масштабных проекта, которые идут с высокими рейтингами. Для Беларуси это не просто шоу, это национальный проект, за которым следит вся страна.

В этом году я стала больше путешествовать, больше времени уделать себе и своему здоровью. У меня вышел альбом «Вот она я», а в июне следующего года будет концертное шоу «Вот она я». И скоро вы меня увидите в большом международном проекте — в этом году я снялась в голливудском фильме. Так что все желания сбываются в свое время.

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