«Падения, удары, боль, ненависть и отвага»: Евгений Кулик – о сериале «Два», новых «Елках» и встрече Нового года

23 декабря в онлайн-кинотеатре Kion выходит комедийный сериал «Два». Многосерийный фильм рассказывает о двух сантехниках, мечтающих о красивой жизни. Одну из главных ролей сыграл известный актер и блогер Евгений Кулик, также выступивший в качестве соавтора картины.

Итак, два работника ЖЭКа устали от своих рутинных рабочих обязанностей и теперь вынашивают план по обогащению. Они возомнили себя талантливыми мошенниками и верят, что их задумка сработает.

Только вот маленькое преступление влечет за собой большие проблемы, сопровождаемые погонями и перестрелками. По словам Евгения Кулика, главным героям предстоит ответить на важный вопрос: как в этом бечеловечном мире остаться человеком?

«23 декабря фильм выходит на онлайн-платформе Kion. Две серии я выложил у себя в Инстаграме, можете посмотреть их бесплатно», — пояснил актер.

Кстати, недавно Евгений снялся еще в одном премьерном фильме – «Елки настоящие», где сыграл застенчивого любителя компьютерных игр, живущего в собственном мире. Но новое чувство заставляет его все-таки задуматься о реальности…

В интервью Teleprogramma.pro Евгений Кулик рассказал о самых сложных сценах в премьерных фильмах, своей скромности и встрече Нового года.

«Взросление не происходит, как по щелчку»

— В сериале «Два» ваш герой – сантехник. А сами вы можете назвать себя хозяйственным человеком?

— Я хозяйственный, но у меня ничего не получается. И поэтому приходится вызывать профессионалов. Ведь как бывает и в ситкомах — муж ничего не смог сделать, и пришел специалист…

— Какая сцена в сериале «Два» показалась вам самой сложной?

— В сериале есть сильный неожиданный сюжетный поворот. И там нужно было немного поменять тональность. Но если ее не поменять, то ничего не будет работать в произведении. Понять это сложно, пока не увидишь, как это делается. И мы долго спорили с продюсером, он говорил: «Этого делать нельзя, поскольку твоего персонажа будет ненавидеть вся страна».

А я же продолжаю настаивать на своем: «Да ты посмотри сначала, как я сыграю», на что он отвечал: «Да какая разница». Мы остановили съемку на полтора часа.

Но когда я сыграл свою роль, он сказал: «Вот это то, что надо». Вот так это и работает. Сейчас ждем отзывов на оба фильма, переживаем.

— А что было самым сложным в фильме «Елки настоящие»?

— В «Елках» самая нелегкая сцена – это когда мой герой дерется. Мы много репетировали, тренировались несколько дней, драку нужно было отснять за смену. Падения, удары, боль, ненависть и отвага – все это вы увидите в моей новелле.

— Вы являетесь автором одной из новелл в фильме «Елки настоящие». Насколько сложно выполнять сразу две функции?

— Это очень интересно – быть одновременно и автором, и исполнителем главной роли, наблюдать за тем, как это все может сложиться. Сделать все, как и запланировано, на уровне сценария. Моя новелла – о любви, о взрослении и еще о предательстве.

— А вы сами когда повзрослели – после рождения дочери в прошлом году?

— Ну да, наверное, в это время. Но взросление не происходит, как в кино – по щелчку. Это определенный процесс, который может растягиваться на целые месяцы. Хотя у кого-то как раз так и бывает – по щелчку. Раз – и человек взрослый.

«Я стеснительный человек»

— В «Елках настоящих» вы играете застенчивого игрока. Судя по вашим роликам в соцсетях, вы другой…

— Нет. По натуре я стеснительный человек. У меня бывают внутренние противоречия. Каждый раз, когда я даю интервью или появляюсь на публике, я словно преодолеваю себя.

— Вы известный актер и блогер. Вы чувствуете свою популярность? Вас узнают на улице?

— Меня все путают с Сэтом Рогеном, подходят и говорят: «Привет, Сэт». Я говорю: «Я Женя, вы перепутали». Они спрашивают: «А что за Женя?» А я отвечаю: «Кулик».

— Как планируете отметить Новый год?

— Весело и задорно. В этот раз встретим Новый год в Москве с женой и дочкой. Не получается у нас никуда слетать, будем зимовать здесь.

— А есть ли у вас какие-то праздничные семейные традиции?

— Оливье, «Голубой огонек». Все, как у людей.

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