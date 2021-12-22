«Тогда я сказал, что нам нечем кормить кошек»: Юрий Куклачев – о работе театра в пандемию, приезде Брижит Бардо и столетней зрительнице

26 декабря в концертном зале «Измайлово» состоится премьера спектакля «Мяугли» театра Юрия Куклачева. В постановке участвуют 20 кошек, которые катаются на деревянной лошадке, делают сальто, прыгают с огромной высоты и выполняют еще массу интересных трюков. Накануне премьеры постановки «Мяугли» журналисты побывали за кулисами театра Куклачева и увидели фрагменты нового сценического шоу.

Неудивительно, что в здании театра на Кутузовском проспекте царит кошачий культ. Эти животные, почитаемые в Древнем Египте, встречают вас еще задолго до входа в зал. Дверные ручки здесь сделаны в виде кошек, на втором этаже можно увидеть целую выставку, посвященную котам. Здесь есть и кошачьи портреты, и глиняные, деревянные, фарфоровые фигурки, изображающие этих животных, и мягкие игрушки.

А сами пушистики живут в стеклянных комнатах, где для них созданы все условия. Всего в театре Куклачева обитают 200 кошек, в число которых входят не только действующие артисты, но и те, кто уже ушел на пенсию.

Коты не только принимают участие в постановках династии Куклачевых, но и активно снимаются в кино. Например, кот Бартер, уже ушедший из жизни, сыграл кота Бегемота в сериале «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко. А вот Борис неоднократно принимал участие в разных рекламных роликах, в том числе и в рекламе кошачьих кормов. В рекламе неоднократно снимался и кот Матроскин. Кстати, артистов театра Куклачева кормят кормами премиум класса.

Неудивительно, что в таких комфортных условиях пушистые актеры становятся долгожителями, доживают до 25 лет.

«Если ты обидел кошку, она больше не придет к тебе»

«Кошка Кастрюлька работала у нас 23 года. Однажды ветеринарные врачи мне сказали: «Месяц-два протянет еще»… Поставим ей поддерживающие укольчики». Так она еще три года прожила у меня дома. Наши кошки – это же не просто животные, а члены семьи. Если кошка уходит из жизни, то в нашем театре плачут все, прямо, как в Египте, — рассказал в ходе общения с журналистами Юрий Куклачев. Когда началась кампания против нашего театра, из Европы приехала Брижит Бардо (актриса – известная защитница животных – прим.ред.). Я пригласил актрису посмотреть, как мы живем. А когда открыл хрустальный замок в театре, она была просто поражена. Мол, я бы сама здесь осталась. Все чисто, нет запаха. У кого-то дома живет одна кошка и дышать нечем. А мы используем специальные наполнители, воздухоочистители. Что касается спектаклей, то люди, приходящие в наш театр, попадают в атмосферу праздника. Ведь смысл нашей работы – отдавать. Чем больше отдаешь другим, тем больше получаешь».

— Вы говорили о критике театра. Но владельцы котов подтвердят, что они никогда не станут ничего делать, если их обидели.

— И вы попали в точку. Тогда в прессе стали появляться всякие глупости, что мы издеваемся над кошками. Но если ты обидел кошку, то она никогда к тебе не придет. Это очень обидчивое животное. Кошка очень чувствительная, нежная, ранимая по своей натуре. Ей скажешь не то слово, она отомстит – начнет тебе метить в тапочки.

Именно кошки помогли мне создать программу «Школа доброты». Все хотят дрессировать животных, а дрессировать – значит заставлять, а то и иногда не покормить. Мы наблюдаем за кошкой, находим ее способности, а потом поощряем их. Поэтому кошка делает то, что ей нравится.

А наши спектакли имеют лечебный эффект. Люди приходят сюда и забывают о своих проблемах и недугах. Даже я недавно переболел коронавирусом, пришел домой, кошки меня обняли, и стало легче. Они ведь забирают эту болезнь. Вирус не действует на человека, происходит биологический тупик.

«Я сказал тогда: «Нам нечем кормить кошек»

— А как ваш театр пережил коронавирус?

— Мы пережили не только коронавирус, но и тот момент, когда в 90-х годах отпустили цены на мясо. Сначала оно стоило три рубля, потом пять, а затем и сто. Помню, я вышел на сцену перед полным залом и сказал: «Ребята, вам понравилось представление? А сегодня нам уже нечем кормить кошек».

И тогда зрители стали класть деньги на сцену. «Юра, ты не умрешь». А я плакал…

Потом у нас случилась история, когда банк брал деньги, но не отсылал их на налоги. И два месяца мы сами носили в налоговую свои средства. Сумасшедшее было время. Тогда мы были частным театром, и вместе со зрителями переживали все эти кризис и дефолты.

А что касается коронавируса, то я и сам переболел им. У меня есть антитела и я могу спасать людей. А кто-то спас меня: мне дали плазму, а я отдаю свою кровь, помогая другим людям.

Единственная проблема – QR-коды, которые же не нужны детям. Бывает, что родители не проходят проверку и остаются ждать за дверями зала. А если мы не будем выполнять эти требования, то нас оштрафуют на полмиллиона рублей.

Конечно, государство помогает нам: мы не беспокоимся о корме для животных, выплачивается минимальная зарплата. Хотя, например, сотрудник по уходу за животными получает всего 15 000 рублей. А кто будет работать с утра до ночи за такие деньги? Поэтому людям мы доплачиваем из тех денег, которые зарабатываем своими силами.

А как зарабатывать, если зал заполнен на 25 %? Поэтому Дима и придумал освоить площадку в Измайлово. И вот так мы и выжили. Кстати, на наши представления в Измайлово не требуются QR-коды.

— В чем преимущество этой площадки?

— Там большая сцена, кошки там делают сальто, поскольку им нужно большое пространство. Маленькое их немного сковывает. Например, кот разгоняется и становится акробатом. Это единственный кот в мире, который крутит сальто.

— Спектакль «Мяугли» — это уникальное лазерное шоу. А кошки не боятся лазера?

— Нежелательно, чтобы лазер попадал им в глаза. Это может отрицательно сказаться на артистах. Поэтому сначала появляется лазер, а уже потом кошки.

— Сколько актеров принимает участие в «Мяугли»?

— 20. Например, кошка Редиска, кот Банан, кошка Сосиска. Почему такие имена? По характеру животного… Когда открывается холодильник, Сосиска ворует сосиски. Редиска вытаскивает из огорода редиску и играет ею. У нас есть и кот Козел, потому что он прыгает, как козел.

«Жан-Поль Бельмондо вручал нам награду»

— Как кошки появляются в вашем театре?

— Первого кота Кутьку мы с женой взяли еще котенком на улице. Помню, тогда супруга сказала: «Давай его накормим». А когда у нас появилась вторая кошка Стрелка, Кутька демонстративно ушел. Очень нас ревновал.

Мы не берем кошек со стороны, потому что у них свои инфекции: свой коронавирус, грипп и даже СПИД. На людей эти болезни не переходят. Сначала я брал кошек на рынке, дарили знакомые, но сейчас я не делаю этого. У нас есть энергичный кот Борис…

Иногда люди спрашивают, какой породы кошку мне купить. А я отвечаю: «Знаете, что, просто посмотрите в глаза уличной кошке. И вы увидите, что на вас будто смотрит человек».

— Чем ваш театр отличается от цирка?

— Дело в том, что наш театр особенный. Не зря же Жан Поль-Бельмондо вручил нам награду «Самый оригинальный театр мира». Вы посмотрите Димочкин спектакль, Катин (дети Юрия Куклачева – прим. ред.), мой. У всех они разные. Например, Борис (сын Юрия Куклачева – прим. ред.) делает балет «Щелкунчик», в котором участвуют 50 кошек. Димочка создает драматические постановки. Катя рисует кошек песком.

Уголок Дурова, например, ближе к цирку, поскольку там животные показывают трюки. А мы все-таки работаем над сюжетами. Недавно, например, у нас закончился спектакль «Кошка и баба Ежка». Или вот, Катенька предложила сделать постановку, посвященную увлечению детей гаджетами. Зал же просто кричит от восторга.

В цирке основной акцент делается на трюк, а у нас на смыслы, поэтому мы — смысловой театр.

— Какая основная аудитория вашего театра? Ведь не только детвора…

— Любая. Я и сам удивляюсь тому, какую сказку я создал. Однажды к нам привели даже семимесячного ребенка. Казалось бы, что он может понимать? Но его нейроны работают. А еще из Америки приехала столетняя бабушка, которая хотела посмотреть Moscow Cat Theater. Для нее выделили специальное кресло. А после спектакля бабушка сказала: «Ну вот теперь я видела все».

Вообще, моя бабушка всегда говорила: «Нужно радоваться». Проснулись, что-то болит, это хорошо, значит, ты живешь. А вот если ты чувствуешь боль другого человека, значит, ты Человек.

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