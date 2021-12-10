«Загугли звезду»: Вольфганг Черни — про «русскую мафию», стереотипы, Килиманджаро и смешные выражения

Впервые постсоветские зрители увидели актера Вольфганга Черни в сериале «Снайперы. Любовь под прицелом». Он сыграл немецкого студента Александра, который во время поездки в СССР в 1939 году познакомился со старшеклассницей Катей. И вроде бы вспыхнули чувства. Но потом Александр уехал, даже не попрощавшись с девушкой.

А в 1943 году их столкнула вместе война. Катя возглавила советскую снайперскую группу, а Александр – немецкую. Этот сериал о борьбе чувства и долга и о том, что война противоестественна человеческой природе, жаждущей любви, не оставил зрителей равнодушными. Пронзительная, щемящая картина, которую время от времени вспоминала и автор этих строк.

Потом на экране начали появляться другие российские картины с участием Вольфганга Черни, например, сериал «Тобол», хоррор «Ряд 19». А в прошлом году он продемонстрировал свое бесстрашие и великолепную спортивную форму, став участником проекта «Ледниковый период» в паре с фигуристкой Оксаной Домниной.

Почему он решился принять участие в шоу на льду? Как выучил русский язык, который таит в себе много подвохов даже для носителей языка? А какие русские блюда готовит актеру жена Виктория? И только ли с медведями ассоциировалась у него наша страна?

На эти и другие вопросы Вольфганг Черни ответил в рамках проекта Teleprogrmma.pro «Загугли звезду».

— Вольфганг, поясните, пожалуйста, для наших читателей, где вы сейчас находитесь?

— Я австриец и прямо сейчас нахожусь в Вене.

— Как вы оказались в России?

— Мне здесь нравится. Для меня Россия как дикий Восток, но крутой. И несмотря на то, что тут другой менталитет, мне очень нравится здесь работать. Москва – это даже не город, а большой мир. Здесь многое возможно, большой кинорынок, где трудится много творческих людей. Это новые горизонты. Я работаю на Западе, а теперь и на Востоке, в России. И это просто кайф.

— Что чаще всего вы слышали, когда говорили о предстоящей поездке в нашу страну?

— Мне говорили: «В России очень опасно. Медведи на улице, кругом бандиты». И тогда я спросил: «Ребята, а кто уже здесь был?» Оказалось, что никто. Я бывал на многих мероприятиях, вечеринках в Москве. Все обошлось без стресса, люди вели себя очень доброжелательно.

— Какое у австрийцев представление о России?

— Конечно, после войны страна в основном ассоциировалась с советской армией. Но если мы говорим о стереотипах, то это опять же медведи, холод, водка, строгие люди, любящие экстрим. В Вене живет много русских и стереотипов становится все меньше.

— А какой совет вы давали тем знакомым, которые собирались ехать в Россию?

— Будь своим, открытым. Не переживай за то, что люди не всегда улыбаются. Делай, что делаешь и будь настоящим. В России хорошо чувствуют фальшь. Что касается съемок, то люди здесь любят искусство, и это так здорово и важно. Иногда здесь предпочитают рисковать, чтобы достичь результата.

— Где вы учились?

— В Вене. Я из семьи врачей, поэтому я тоже два года учился в медицинском институте. Это семейная традиция. Отец у меня стоматолог, брат – пластический хирург, а вот мама – менеджер по искусству. Все очень много работают, занимаются спортом. И прежде чем стать актером, я стал спортсменом.

— Что собой представляет австрийская школа?

— Я учился в спортивной школе. 4 года – это базовая школа, затем ученики переходят в старшие классы. Но основной упор, конечно, делается на спортивную подготовку. Каждую неделю я занимался спортом примерно по 10 часов. Школы в Австрии — хорошие и строгие. Обучение длится 12 лет.

— Спорт – это больше ваше хобби или у вас уже есть достижения?

— Все зависит от конкретного вида спорта, конечно. Я был пловцом, участвовал во многих соревнованиях. В спорте важна дисциплина. Если ее нет, то в жизни вообще сложно что-то сделать. Соревнования проводились практически каждые выходные. Я вставал в 6-7 утра и шел в холодный бассейн. Это было ужасно. Я занимался плаваньем четыре года, и это было очень важно для меня. Также я увлекался и брейк-дансом. Вообще, я всем советую заниматься спортом. Это и помогает оставаться в хорошей физической форме. Если тело в форме, то и душа тоже.

— Как вам удалось покорить Килиманджаро?

— У нас очень спортивная семья. Это была моя мечта, которая осуществилась пять или шесть лет назад. Восхождение заняло три недели, потому что сначала мы проходили акклиматизацию в Кении. Небо. Звезды, закаты. Это было бесподобно.

Наверху очень крутая атмосфера, ведь там никого нет. Это просто другой красивый мир. Конечно, восхождение далось нелегко, кислорода было не так много. Нужно просто идти медленнее шаг за шагом. Это так страшно. Я практически не спал. Прежде чем дойти до вершины, мы шли 6-7 часов в темноте. Но наверху, конечно, настоящий кайф, потому что открывается потрясающая панорама. Однако наверху мы были только десять минут, а потом пошли обратно. Это прекрасное приключение.

— Были ли ЧП при восхождении?

— Нет. В Австрии есть несколько мест, где падать нельзя. Поэтому все происходящее воспринималось как само собой разумеющееся.

— Есть ли планы покорить Эверест?

— Нет. Высота Килиманджаро – почти 6 000 метров. Подготовка к покорению Эвереста длилась около 6 месяцев. Я подумал, что на Килиманджаро уже все сделал и мне нужно больше.

— Какой совет дадите начинающим альпинистам?

— Шаг за шагом. Не переживайте, что сразу сможете очутиться на самом верху. Важен момент здесь и сейчас.

— Перейдем к другим темам. Пользователи Сети интересуются, сколько вам лет…

— 37.

— Рост…

— 191. И 100 килограмм веса. Я большой человек.

— Какой вы национальности?

— Я австриец.

— Почему вас так назвали?

— Это старое имя. По идее Вольфганг означает: «Человек, похожий на волка». Раньше это было очень важное животное. Такое имя есть и в других языках, хотя вам оно кажется странным. Кстати, в немецком языке мы не произносим букву «г». Вольфган вместо Вольфганг. Поэтому для России я просто Вольф.

— Какие из российских кинокартин в своей фильмографии вы могли бы выделить?

— Первая и одна из моих любимых работ – фильм «Красный призрак», который снимал мой близкий друг Андрей Богатырев. Это жанровый фильм в стиле Тарантино. Я там сыграл главного антагониста, но не фашиста, а больше идеального солдата. И это было очень смешно. У нас возникало немало комедийных моментов, хотя и фильм очень страшный, в нем много крови. На съемках царила очень доброжелательная атмосфера.

И сейчас новый фильм «Ряд 19» снимает Александр Бабаев, тоже мой друг. Это был очень интересный странный проект в жанре хоррор. Это моя первая русская главная роль, за что я очень благодарен.

Самое интересное, что съемочная группа действительно купила два неработающих самолета, которые транспортировали в Москву. Этот фильм показывает, что на самом деле мы все – дети.

— Как поступило предложение сниматься?

— Это было очень смешно, потому что я не понимал, в чем вопрос. К тому же мне прислали сразу два сценария. Я перепутал роли и не очень понимал, что вообще происходит. Это очень сложная история.

Потом мне сказали, что будет встреча с режиссером. Мы встретились с Сашей, у него прекрасный английский. Он учился и жил в Америке. И только после нашей встречи я понял, о чем история.

Я вообще не фанат хоррора, но всегда думал, что сняться там будет очень круто. Мне всегда было интересно, как создаются подобные фильмы. И я сказал: «Ребята, я только за. Это все очень круто».

Фильм интересен и необычен тем, что мне все пришлось делать в самолете. У нас была специальная машина, создававшая турбулентность. Каждый день мы проводили в самолете по 12 часов. Спасибо режиссеру и кастинг-директору за данный шанс. У российского кино вообще большой потенциал.

— Почему вы считаете, что наш кинематограф хорошо развивается?

— Это мое мнение. А я снимался и в разных странах, в том числе в Америке. Конечно, в России не все благополучно. Но здесь многое основано на актерских традициях Чехова, Станиславского. Конечно, период после распада СССР был темным временем. Никто не знал, что происходит. Но современные режиссеры мотивированы на успех, они много путешествуют и знают английский язык. А сколько сейчас в России активно развиваются видеоплатформы: Okko, IVI и многие другие сервисы. И здесь очень любят рисковать, что мне очень нравится. Особенно за идею. Конечно, бывает страшно, но это путь к успеху.

— Как изучаете русский язык?

— Не знаю, как. Русский – очень сложный язык. И много слов я, конечно, не понимаю.

Первый мой проект в России случился восемь лет назад. Конечно, много текста было на русском языке. Но мне так понравился этот опыт, что я спросил у агента, возможно ли работать в России и дальше. И мне, конечно, посоветовали выучить русский язык. Я осваивал язык на съемках вместе с переводчиком. Конечно, не всегда было понятно, что происходит.

Но потом я уже принял решение говорить без переводчика, потому что было необходимо находиться на связи и общаться с людьми на русском языке. Потом же становилось все легче и легче. И теперь я все-таки говорю на русском.

— Какие фразы русского языка заводят в тупик?

— Поначалу частица «же». Это больше похоже на французский язык.

— А как же выражение «да нет»?

— Да нет, наверное. Я же австриец. У нас такое тоже есть. В Австрии мы тоже говорим иногда: «Ну, может, быть завтра…Это решение не так важно. Давайте завтра».

— Объясните смысл фразы «След простыл»…

— Не знаю. Это может быть сложно…

— А заруби себе на носу?

— Вообще не понимаю. И у меня даже нет идеи, что это может быть.

— «Мне — фиолетово»…

— Может быть, мне все равно?

— «Отбросил коньки»

— Я вроде понимаю слова, но не общий смысл. Умереть…Понятно.

— Как вы попали на «Ледниковый период»?

— Я ничего не знал про эту программу. Но мне сказали, что это хороший шанс для меня заявить о себе. Конечно, было тяжело. Поскольку я очень большой человек — в смысле высокий.

Но для меня это было интересно, потому что это не только спорт и движения, а нечто совсем другое. Это и спорт, и развлечение, и музыка, и танец, и история, и характер. Тут все сошлось вместе.

Конечно, я был первый иностранец на этой программе. Когда меня утвердили на этот проект, я провел со своей партнершей Оксаной Домниной две с половиной недели. Потом я снимался в Финляндии. И все думали, что я не смогу проводить время на съемках «Ледникового периода».

Но с сентября по декабрь я не был на льду только четыре дня. Я приходил туда каждый день и тренировался по два раза. Там все чемпионы, и я попал в их мир.

Оксана высокая, классная, и поднимать ее на большую высоту было очень круто. Но в России это возможно. В Канаде есть подобная программа, но там принимают участие профессиональные хоккеисты и фигуристы. Но они все знают, как нужно двигаться на льду.

— Хотели бы попробовать себя в других проектах?

— Я люблю танцевать. И если поступят предложения, то я не против.

— Расскажите, пожалуйста, о своей жене.

— Я женат на русской девушке (жена Вольфганга Черни — Виктория Слободян — прим. ред). И люблю жену очень сильно. Она классная и прекрасно говорит на английском и испанском.

— Жена помогает вам учить русский язык?

— Конечно, она же русская.

— Супруга кормит вас пельменями и борщом?

— Конечно. Я люблю поесть. В Москве все возможно. Вы можете есть и пельмени, и борщ, и суши, и разные национальные блюда. Москва же — это не только город, а целый мир. Но мне будет скучно, если я буду каждый день есть блины. Нужно пробовать и пиццу тоже.

— Как ваша семья встречает Новый год?

— Мы отмечаем Рождество 24 декабря. Но и Новый год празднуем тоже. Конечно, у нас также ставят елку, дарят подарки, мы поем песни, готовим хороший ужин. Это просто теплая традиция, которая мне очень нравится, особенно сейчас, когда есть дети.

— Как в Новый год вы поздравляете своих детей?

— 31 декабря в Австрии мы подарки не дарим, только на Рождество. На Новый год у нас зажигается фейерверк или устраивается вечеринка.

— Чем порадуете своих поклонников сейчас?

— Сейчас в кинотеатрах идет фильм «Ряд 19» с моим участием. Это первая картина, где я снимаюсь только на русском. Моего персонажа зовут Николай. На платформах также уже есть фильм «Красный призрак», который я обожаю.

Через год выйдет картина в жанре хоррор «Тихий омут», где я сыграл шамана. Также хотелось бы сказать о фильме «Легенда о самбо», который снял мой хороший друг Андрей Богатырев. Кроме того, я сыграл в большом фильме Николая Лебедева «Нюрнберг». Это очень крутой драматический фильм. Также я участвовал в новом сериале Netflix «Викинги», правда, там у меня небольшая роль, но это классный опыт. Но фильм выйдет на экраны через год или два. Много всего происходит сейчас. Но я стал больше сниматься на русском языке, чему очень рад. Это большой шанс для меня.

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