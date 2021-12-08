Наташа Королева: «Архип обрадовался, узнав, что в Америке у него есть сестра»

Выход детей с родителями на сцену — момент тонкий и трогательный. С одной стороны, папы и мамы счастливы выступать вместе с наследниками, с другой, конечно, переживают — как бы не вышло провала. Ведь это будет больно для всех. В этом смысле Наташа Королева — пример для многих: без лишних рефлексий ведет в бой сына Архипа, навстречу успеху и строгим оценкам жюри в проекте Первого канала «Две звезды. Отцы и дети».

Пожалуй, это лучшая закалка перед запуском сольной карьеры парня, выступающего под творческим псевдонимом Архип Грек. За кулисами шоу мать и дитя, которому в феврале стукнет 20 лет, объяснили «Телепрограмме», зачем вместе выходят на сцену и почему учеба Архипа в США оказалась необязательной.

«У него еще идет голосовая ломка»

— Наташа, Архип, насколько этот совместный формат труден для вас? На концертах вы уже пели вместе, но здесь приходится работать на многомиллионную телеаудиторию.

Наташа: Выступать — моя профессия, занимаюсь этим всю жизнь. Для меня это просто, а вот для сына не совсем. Пусть сам расскажет.

Архип: Да, для меня это нелегко. В таких больших телешоу ни разу не участвовал. Выходил с мамой на сцену во время концертов (вместе они пели хиты «Дельфин и русалка», «Ты мне веришь или нет?». — Ред.), — так скажем, на разогреве пел. И для меня самым сложным до сих пор является совмещение вокала со сценическими движениями. Нельзя же просто так петь стоя. Необходимо правильно и артистично двигаться. Я не так давно профессионально начал заниматься музыкой и обычно делал акцент на вокале.

— Материнское сердце екает, когда сын берет ноту?

Наташа: И я, и Архип волнуемся. Но в то же время это хорошая школа. Над хореографией и постановочными элементами мы продолжаем работать. Конечно, это сложно для него: живой оркестр, живой звук, сцена. Все это для «зеленого» исполнителя в новинку. Однако именно тут он поймет и почувствует, что это непростой труд. Фактически в таком ярком проекте, как «Две звезды», он начинает делать первые шаги в карьере профессионального артиста. Такой опыт будет незаменимым. Если ему удастся использовать его правильно — провести работу над ошибками, посмотреть на себя со стороны, сделать правильные выводы, — это будет хорошей практикой.

— Как проходят репетиции? Дома на кухне перед папой? И как жестко мама спрашивает с сына?

Архип: Мама всегда относится к делу профессионально и поддерживает. Если я делаю что-то не так, подсказывает и следит за ошибками, как настоящий педагог.

Наташа: Репетиции проходят по-разному. Бывает так, что репетируем дома и на кухне, и просто под минус (фонограмму без вокала) на телефоне. Еще репетируем с оркестром на базе джаз-бэнда «Фонограф» с Сергеем Сергеевичем Жилиным. А генеральные прогоны перед съемками проходят на площадке шоу «Две звезды». Первый этап — всегда дома. Выбираем песню, договариваемся. Это должны быть композиции, которые близки и понятны Архипу, которые ему будет проще исполнять. Ведь у него еще идет голосовая ломка, продолжается мутация голоса. И педагог по вокалу Ксения Коробкова (участница шоу «Голос». — Ред.), с которой он занимается, говорит о том, что 1 — 2 года мутация будет продолжаться. Пока еще нет низов, не хватает дыхания, но он молодец, старается, работает и репетирует. Так что и репертуар подбираем исходя из этого. Иногда мне бывает не очень удобно — слишком низкая тональность или, наоборот, не очень высокие ноты, так что приходится подстраиваться.

— Архип, а для ваших ровесников телевизор — это разве не зашквар? Вряд ли кто-то из ваших друзей смотрит его. Что говорили, когда узнали, что вы участвуете в телешоу?

Архип: Не могу сказать, что есть какой-то негатив по отношению к телевидению. Все, что сейчас снимается, автоматически потом попадает в соцсети, YouTube. Поэтому разницы особо большой нет. К тому же мне самому интересно участвовать в различных творческих проектах.

«На квартиру пусть заработает сам»

— Некоторое время Архип жил в США. Что это было за решение и какой опыт он там получил?

Наташа: Он учился в Майами три года. Для меня как мамы это был сложный период. Я очень волновалась. И, как оказалось, возможно, не стоило нам организовывать эту командировку. Это лично мое субъективное мнение. Архип с этим не согласен, он считает опыт полезным — и язык, и другая культура. Хорошая школа жизни. Но американское образование оказалось очень слабым. Он увидел это и принял решение вернуться на родину. Архип настоял на этом. То есть решение отправлять принимали мы, а возвращаться захотел он сам.

Архип: Я понял, что это не мое, по трем причинам: совсем иной менталитет, непривычный климат (я не фанат высокой влажности и постоянной сорокаградусной жары) и ритм — жизнь в Майами протекает очень медленно. При этом, конечно, завел множество знакомых и друзей.

— Наташа, в программе «Секрет на миллион» вы сделали сенсационное признание: оказывается, вы стали донором для друга из США, который не мог завести детей. И теперь за океаном подрастает сестра Архипа. В студии ваш муж Сергей Глушко не мог скрыть ярости. А как потом вы обсуждали это дома?

Наташа: Семья на то и есть семья — чтобы понимать и любить. Мое решение приняли. Все-таки это благое дело: на свет появился новый человек. Новый житель планеты. И еще один член нашей семьи. Да, может, нетривиальным методом (певица передала другу замороженную яйцеклетку, а он подарил ей 50 биткоинов на сумму 175 миллионов рублей. — Ред.), но и жизнь сейчас нетривиальная, высокотехнологичная. Так что появление на свет новых людей происходит иногда необычно. Пройдет несколько лет, и никого это не будет удивлять. Так что дома все приняли это нормально, никаких сцен не было. Архип и вовсе обрадовался: «Круто! Теперь у меня есть сестра!»

Архип: Я ожидал в этой программе, что будет страшнее. А тут такая радость. Почему нет?

— Познакомите Архипа с сестрой, когда она повзрослеет?

Наташа: Почему когда повзрослеет? Думаю, в скором будущем полетим знакомиться! Как только найдем время и возможность, чтобы слетать и погостить в Америке. Все вместе соберемся и познакомимся очно. А так в онлайн-режиме мы все друг друга знаем, видим и регулярно общаемся.

— Вы не думали о том, что скоро сами можете стать бабушкой? Придет к вам Архип и обрадует. Какой вы будете свекровью?

Наташа: Пока еще не фантазировала на этот счет. Жизнь сама распоряжается так, как видит нужным. Всему свое время. Когда такое время придет, будем принимать это событие.

— То есть вы не против?

Наташа: Тут важно понимать ответственность. И осознавать, что дети — это не просто так, ради развлечения. Сначала хорошо было бы состояться самому, чтобы было что дать детям. Чтобы они выросли в любви, заботе, не ощущали нехватку родителей, потому что они еще не реализовались и продолжают искать — а детям ведь нужна именно их любовь. Надеюсь, что Архип все это понимает. И когда он встанет на ноги, обретет профессию, которая ему будет в кайф, сможет содержать семью, тогда и задумается о собственной семье.

— Архип, вас поддерживает девушка на съемках?

Архип: Да, конечно. Мелисса (подруга юноши работала в стриптиз-клубе. — Ред.) все время рядом со мной, присутствует во время репетиций и записи, когда может.

— Если все же возникнет вопрос самостоятельной жизни сына, вы будете помогать? Или он сам должен всего добиться?

Наташа: Я и так помогаю развивать все его таланты и возможности. У него два направления для развития. Первое — языковое. Архип любит Японию, хорошо знает язык, активно изучает эту культуру на факультете востоковедения в университете. Второе — музыкальное. К нему он начал проявлять интерес не так давно. Пробует себя во всем, что связано с энтертейнментом. Участвует в разных проектах, записывает песни, делает выводы… Что будет дальше? Посмотрим. Я всегда говорю, что кривая жизни выведет правильно.

К делу, которому стоит посвятить себя. Может, он совместит эти два направления. Конечно, ему повезло родиться в такой семье. Как писали Ильф и Петров, в жизни человеку должно повезти всего три раза: от кого родиться, у кого учиться и на ком жениться. Два пункта у Архипа уже есть (смеется). Конечно, мы опора. И всегда поможем. Но главное, чтобы он не останавливался на достигнутом и хотел доказать, что он без нас способен и достоин делать свое дело. Что он яркая единица, независимая от родителей. Тогда его эго будет спокойно.

— Ну квартиру-то молодым купите?

Наташа: Я из тех родителей, которые считают, что каждый ребенок должен заработать все свое самостоятельно. Тогда он научится это ценить. Так более правильно. А когда все принесли на блюдечке с голубой каемочкой — это совсем другое, я против.

«У нас в семье все обсуждается мирно»

— Архип увлекается Японией, а там существуют отдельные субкультуры, популярные у молодежи. Мальчики красят волосы, ногти, смело одеваются и смотрят на отношения. Насколько это приветствуется в вашей семье?

Наташа: Не сказать, что сын сильно увлекается этим. Красить ногти? Ну было один раз, походил так, больше и не хочет.

Архип: Вместо этого теперь плачу за маникюр девушки.

Наташа: Я нормально отношусь к юношеским экспериментам. Лучше пройти их в его возрасте. Будет гораздо хуже, если люди начинают экспериментировать, становясь взрослыми, и впадают в крайности. Вот это уже попахивает психиатрией. Проколы ушей, носа, пупка, изменение цвета волос — нормально для подростков.

— Архип, можете вспомнить самое жесткое наказание от мамы?

Архип: Не могу вспомнить ничего такого особенного. Возможно, и не за что было. Обычно все обсуждали мирно, без рукоприкладства.

Наташа: Мы старались воспитывать Архипа, договариваясь в разных ситуациях. И ждали от него понимания. Чтобы он осознал ошибки, которые совершил. И не действовали в агрессивном ключе. Нельзя проявлять агрессию по отношению к детям. Тогда контакт найти не получится. Так что мы с мужем растили сына в доверительном ключе. Мне кажется, Архип — нормальный пацан, можем поговорить, обсудить, нет у нас непонимания. Он рос молчуном и не очень часто выражал эмоции ярко. Иногда нам даже хотелось, чтобы он более эмоционально отреагировал на какое-то событие, но Архип вел себя всегда спокойно.

— Заключительный вопрос обоим: проект называется «Две звезды. Отцы и дети». А насколько на личность ребенка влияет то, что его родители — две звезды?

Архип: Мои друзья никогда не акцентировали на этом внимания. И в школе, и в институте я дружил с теми, с кем было интересно мне и кому было интересно со мной. И у нас никогда не возникало обсуждения моих родителей, так что давления особо не испытывал и не могу сказать, что это влияло на меня.

Наташа: Да, Архипу так повезло, что его окружению было не столь принципиально, кто именно его родители. Они в первую очередь общались и воспринимали его как личность, как человека, с которым интересно. Проблем с тем, что он «звездный мальчик», никогда не возникало. Никаких ущемлений и комплексов по этому поводу нет. Наоборот — я всегда в его кругу была просто мамой Архипа, а не известной артисткой Наташей Королевой. Так что сыну повезло не только с родителями, но и с друзьями (смеется).

«Две звезды. Отцы и дети»

По воскресеньям/17.35

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