Звезда сериала «СеняФедя», сын Яны Поплавской Клим: «Нам удалось постебать людей, которые пытаются быть блатными»

7 декабря на СТС выйдет новый сезон комедийного сериала «СеняФедя». В продолжении спин-оффа «Кухни» к Сергею Лавыгину, Михаилу Тарабукину, Анне Бегуновой и Анне Старшенбаум присоединятся Андрей Федорцов, Анатолий Кот и Клим Поплавский — сын актрисы и телеведущей Яны Поплавской и режиссера Сергея Гинзбурга. С Климом журналисты Teleprogramma.pro и поговорили о тайнах закулисья сериала.

— Вы занимаетесь режиссурой сериалов, документального кино, клипов. Откуда появилось желание оказаться по ту сторону экрана? Был ли это первый актерский опыт — в сериале СТС «СеняФедя»?

— «СеняФедя» не первый такой опыт. Я еще мальчиком года в три появился в рекламе, потом в четыре дед снимал меня на Первом канале в одной программе. Как-то так получилось, что я с детства участвовал в спектаклях, играл у отца в сериалах и потом в собственных работах. То есть я неслучайно «залетел» в эту актерскую историю. И каждый раз, когда оказываешься в кадре как режиссер — понимаешь, что непросто иногда актерам с задачами.

— Можно ли сказать, что именно в «СенеФеде» случилась первая большая роль?

— Если говорить про объем материала — да, у меня такого опыта еще не было. В сериале у меня было тридцать смен. И это больше, чем в среднем снимается полнометражное кино. Такого волнения ранее не припомню, потому что были сцены, когда я играл в паре с Андреем Федорцовым. А я этого человека, на минуточку, снимал у себя в фильме «Приличные люди» (улыбается). И вот я оказался с Андрюшей, очень опытным актером, по одну сторону экрана. Но в целом серьезных проблем не было.

— После съемок в сериале СТС не захотелось продолжить развиваться именно в актерстве? — Я не разделяю себя на режиссера и актера, для меня это все едино. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы после показа сериала режиссеры, мои коллеги и не коллеги, обратили внимание на меня. Я буду рад получить фидбэк, потому что у этой истории много поклонников, она выходит на большом канале. Мне будет приятно, если людям понравится мой персонаж.

Может, настолько, что после этого моему герою подарят большую сюжетную линию или даже отдельный сериал (улыбается). И это тоже моменты тщеславия. Но в целом мне и так повезло. Профессия режиссера позволяет и вынуждает тебя выполнять разные роли: быть и режиссером, и художником-постановщиком, и композитором, и актером, и сценаристом. И это удивительный опыт!

— Расскажите, какие краски нашли в вашем герое Роме? Приходилось ли с художниками по костюму и гриму долго искать образ?

— Это был понятный для меня образ откуда-то из конца 90-х и начала двухтысячных. Это такой придурковатый, нагловатый, полублатной паренек, который больше пытается казаться, а не быть собой. Я встречал таких людей достаточно часто, потому что воспитывался в разных районах Москвы и других городов. Я рос в тот же период.

Наверное, у нас получилось немного постебать всех людей, которые пытаются быть блатными (улыбается). Что касается художников, достаточно быстро нашли общий язык, сразу поняли, как Рома должен выглядеть, так что не было никаких мучений по этому поводу.

— В одной из сцен ваш герой хочет научиться готовить. А у вас как с этим?

— У нас в семье все работает по принципу паритета: мы все делаем в зависимости от нужды, желания, сил и возможностей. А с готовкой у меня все прекрасно: я могу, например, запечь мясо, сделать плов или борщ. У меня нет проблем с этим (улыбается). Это передавалось мне спокойно, от поколения к поколению, каким-то традиционным бытовым способом, просто как данность.

— А как герои сериала решились бы на открытие ресторана?

— Мне кажется, это вообще не про меня. У меня нет деловой жилки. Хотя большое количество друзей это делает прекрасно, но и признаются, что это нелегкий труд.

— Ваш Инстаграм совсем «свежий»: первая публикация была сделана год назад. По нынешним меркам это необычно. Почему решили завести страничку?

— У меня соцсети были когда-то, потом я разочаровался в контенте и вообще во всем этом. Но так как в современном мире соцсети стали по сути и мессенджерами, и записной книгой, и просто страницей, где люди презентуют свои работы, я был вынужден иметь этот канал включенным. Чтобы просто коммуницировать с людьми (улыбается).

— А вот ваша мама, наоборот, активный пользователь Инстаграма. Частенько выкладывает трогательные посты про вас, вашего брата и вашего сына…

— Да, она это любит (улыбается).

— Она вам случайно не присылает фотографии или видео на согласование?

— Конечно, нет. Она живет своей жизнью, так что никакого согласования нет. В этом смысле она делает что хочет (улыбается).

— Ваша мама в целом кажется очень эмоциональным и эмпатичным человеком. Вы с ней в этом похожи?

— Вы абсолютно точно сформулировали, потому что мы действительно в этом похожи —эмпатией, которая проявляется через сочувствие миру, его принятие и понимание, видение его боли. Это в принципе главные и важные общечеловеческие моменты, то, что должно быть в каждом человеке.

— А с вашим братом Никитой вас, видимо, объединяет общая работа?

— Да, он работает со мной на одном телеканале «Москва 24». У нас просто такая семья: папа — кинорежиссер, мама — актриса, дед — драматург, другой — журналист, бабушка — актриса, тетя — директор по развитию театра имени Мейерхольда. Это целая династия! Мы просто так живем (улыбается). Все занимаются творчеством.

— А сейчас часто видитесь большой семьей? Есть ли традиция собираться и отмечать праздники?

— Да, есть: мы обязательно стараемся побыть вместе, особенно когда намечаются большие праздники. Часто приезжаем к маме или папе за город, вместе что-то обсуждаем, философствуем, смотрим кино и сериалы. Ничего особенного, все как у всех (улыбается).

— А когда у вас есть час свободного времени, что вы сами как зритель любите смотреть?

— В этом случае могу включить «Редакцию» Леши Пивоварова. Возможно, двадцать минут чемпионата по брейк-дансу или документальный фильм. И мне, например, очень понравились сериалы «Седьмая симфония» и «Озарк». Но времени, конечно, мало: производство документальных фильмов, параллельно реклама, различные проекты, сценарии.

— Насколько сейчас вам удается совмещать и отцовские обязанности, и снимать, и сниматься? Вы вообще спите?

— Сплю, но мало (улыбается). К счастью, помогает жена. Но все свободное время, которое только может быть, отдаю детям.

— Как дети сейчас находят общий язык?

— Варвара обожает Илария! Они души друг в друге не чают! И Варвара нам очень помогает. У сына даже одно из первых слов было «Ва-ва-ва» (смеется). Они потрясающая парочка!

— Это здорово, что вам удалось выстроить такие отношения. Ведь часто старшие дети начинают ревновать родителей, так как все внимание к младшим.

— Варвара у нас уже взрослый человек, она спортсменка, не раз у меня снималась в кино, сериалах, клипах и рекламе. Так что она воспринимает все хорошо и адекватно. Иларий, кстати, тоже уже снимался (улыбается). Например, в документальном фильме про Чехова, где играл маленького Чехова. Он справился с задачами потрясающе, интересовался всем, что происходит на площадке.

— Кстати, какое необычное и интересное имя у вашего сына. Как и кому пришла такая идея?

— Это имя по святцам, ведь мы православные люди. Нам не представился другой выбор, только имя святого Илария.

— В процессе воспитания детей не ловите себя на мысли: «Сейчас я делаю как мой отец»?

— Это очень понятная история, ведь мы все повторяем то, что видели у своих родителей.

— За что вы особенно благодарны отцу?

— За профессию, за мудрость! Мне хочется быть на него похожим. Он достойный человек и мужчина. Я никогда не видел, чтобы он обидел кого-то. При этом он — гениальный режиссер. Хочу работать с ним, быть похожим на него, даже делать все лучше. Папа, конечно, добился многого!

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