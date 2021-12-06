Геннадий Смирнов: «На съемках сериала «Вертинский» я прыгнул с четвертого этажа»

В новом сериале Первого канала «Вертинский» актер Геннадий Смирнов играет Михаила Полякова — аккомпаниатора главного героя.

По сюжету сериала Поляков и Вертинский знакомятся в Константинополе в начале 20-х в кабаре «Черная роза». Поляков, окончивший Петербургскую консерваторию, верит в талант Вертинского, мечтает ему аккомпанировать.

Нервный, суетливый, «тридцать три несчастья», а не человек. Поляков очень предан Александру Николаевичу. Они работают 10 лет и многое проходят вместе: бегство с контрабандистами из Константинополя, тюрьму в Румынии, успех в Париже, приход нацистов к власти в Берлине, кризисы и личные драмы друг друга.

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с Геннадием Смирновым о съемках сериала. Чтобы как можно лучше справиться с этой ролью, ему пришлось не только вспоминать, как играют на пианино, но и броситься вниз с четвертого этажа!

О родстве с Авдотьей Смирновой

– Геннадий, ваш герой благоговеет перед Вертинским. А вам самому близко его творчество?

– Я Вертинского всегда любил, и без него историю русской эмиграции не расскажешь. Он ведь фигура огромная и как художник, и как символ. А сейчас так и вообще – он именно то, чего нам так не хватает сегодня: понимания другого человека, прощения, принятия. Нежности даже. Он ведь большой русский гуманист, и Дуне удалось его таким показать.

– Вы много снимаетесь в картинах Авдотьи Смирновой, играли и в «Двух днях», и в «Кококо», даже в «Глянце», к которому она писала сценарий. Вы однофамильцы или состоите в каком-то дальнем родстве?

– Я еще за год до «Глянца» снялся в фильме «Связь» – это был Дунин режиссерский дебют. Там и познакомились. Мы давно шутим: Смирновы такая редкая для России фамилия, что мы, само собой, родственники. А серьезно если, Дуня – это лучшая встреча в моей жизни, самая важная. Мы когда-то даже интересовались у Андрея Сергеевича, Дуниного отца, не был ли он случайно на встрече со зрителями в Вологде в декабре 1971 года, за 9 месяцев до моего рождения. Это шутки, конечно, но что-то в этом есть.

– Вы что-то предлагали сценаристам, когда придумывали вашего героя?

– Не-е, сценаристам нельзя подсказывать! Они, когда сочиняют мир будущего фильма, на время перестают быть людьми, лучше не подходить.

«Как вы, женщины, ходите на каблуках?»

– Вы в женском платье совершенно неотразимы. Удобно ли вам было, забавно ли? Или актеры и не к такому привыкли?

– Платья-то я носил уже в театре и в капустниках. А вот как вы на этих каблуках ходите – этого я не понимаю. Мои туфли были 45-го размера и на небольшом каблуке. И носил я их недолго. А каждый день на работу так ходить – страшное дело.

– Как складывались ваши отношения с Алексеем Филимоновым? По «Вечернему Урганту» создается впечатление, что человек он незаурядный, но не общительный. А как в жизни и с коллегами?

– Эта необщительность – это же продолжение игры. Есть публика – есть игра, а между собой-то незачем. На площадке хорошо с ним, он очень чуткий партнер. Мой герой восхищается Вертинским – и это было легко играть, потому что я наблюдал, как Леша Филимонов, с которым мы только что болтали у гримвагона, делает шаг в кадр и за три секунды превращается в Александра Николаевича. И ты можешь обращаться к нему только на вы. Жаль, что зритель этих трех секунд как раз и не видит, они самые волшебные.

– Филимонов говорил, что до этих съемок не пел 12 лет и для роли усиленно занимался вокалом. А вы на самом деле хорошо играете на фортепиано?

– Я же музыкальную школу закончил! Правда, уже так давно, что пришлось купить электрическое пианино и вспомнить, как это вообще делается. Хорошо, что теперь можно в наушниках играть, а то бы соседи-то не одобрили: я живу в Питере и у нас двор-колодец.

«Страшно было…»

– Съемки какой сцены «Вертинского» вам запомнились больше всего?

– Мне нужно было прыгнуть с высоты четвертого этажа вниз, в каменный двор. Мы с Дуней решили, что я все буду делать сам, без дублера. Конечно, были и страховка, и помощь венгерских каскадеров, и репетиции, да. Но страшно было! Почти как с парашютом, но там я прыгал по дурости, а тут-то сознательно. Очень доволен, кстати, что сам этот трюк сделал. Страшно, но сделал – очень важное ощущение, его в жизни не хватает.

– Господи! Вы с Авдотьей Андреевной Смирновы не от слова «смирно»! А были сильные впечатления, но в другом жанре?

– У меня день рождения 7 августа, и я его встретил на ночной смене. Снимали, как Вертинский с Поляковым бегут на корабле контрабандистов в Румынию и Поляков прыгает в воду. А было это, конечно, не Черное море, а Ладожское озеро, в котором вода холоднющая. И нырнул я в нее в одном возрасте, а вынырнул уже в другом, как в сказке. Выходишь на берег, как Черномор – а тебя с цветами друзья встречают. Надо будет повторить.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!