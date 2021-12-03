«Загугли звезду»: Елена Полянская – о съемках в сериалах, откровенных сценах, горячих фото и личной жизни

Широкая публика узнала актрису Елену Полянскую по роли добродушной и обаятельной Олеси Вербы в сериале «Девушки с Макаровым». По сюжету картины ее героиня — выпускница школы полиции — наряду с другими девушками попадает в распоряжение майора Макарова (Павел Майков).

Некоторые зрители помнят Елену еще по ее первой роли в мистическом многосерийном фильме «Здесь кто-то есть», который рассказывает о семье, живущей в доме с привидениями. Актриса сыграла роль Даши — возлюбленной бизнесмена Александра Дивова. Этот образ на экране воплотил известный актер театра и кино Игорь Миркурбанов.

Чему он научил Елену? Случались ли на съемках мистического фильма странные, необъяснимые истории? А кем ей приходится другой популярный актер Роман Полянский? И за что она полюбила еще одного артиста Павла Попова, позже ставшего ее мужем?

На эти и другие вопросы Елена Полянская ответила в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

«Здравствуйте. Меня зовут Елена Полянская. Я актриса. Родилась в Белгороде, где жила до 16 лет, до того момента, пока не поступила в институт в Москве, — начинает разговор Елена. С 6 лет занималась современной хореографией. Мама хотела отдать меня в бальные танцы, но я категорически была против. Сказала, что хочу танцевать хип-хоп, и начала заниматься этим направлением. Но потом коллектив, в котором я занималась, распался».

— С чего началось ваше увлечение актерской профессией?

— Я захотела пойти в театральную студию и попросила маму найти мне ее. У нас в школе был театральный кружок, но мне не нравились ребята, которые занимались там. Я считала их высокомерными и не хотела общаться с ними.

В итоге мама нашла театральную студию при Белгородском институте культуры. Пришла туда, а там занимались те же самые ребята… Я подумала, что это судьба. В итоге оказалось, что они чудесные люди. И педагог студии Ольга Александровна Федоренко просто влюбила меня в театр, за что я ей очень благодарна. Это скорректировало мою судьбу.

Я и в школе была достаточно активным ребенком, устраивала в классе литературные вечера, писала сценарии по творчеству Цветаевой и Ахматовой, раздавала всем стихотворения. На уровне школы организовывала мероприятия типа программы «Любовь с первого взгляда». И эта творческая энергия и привела меня в театральную студию, где мы часто оставались ночевать. Мы ездили на гастроли с нашим спектаклем «Пластилин», например, в город Чехов. Поэтому мое решение поступать в театральный институт было вполне закономерным.

— Сталкивались ли вы в школе с несправедливостью?

— Нет, такого не случалось. Я была отличницей и окончила школу с золотой медалью. Со многими общалась, дружила, с завистью и буллингом не сталкивалась. Хотя у меня возникали проблемы с одним учителем, но это было связано с тем, что я отстаивала некую правду. Какие-то моменты мне казались несправедливыми по отношению к ученикам, и я говорила об этом прямо.

— Расскажите, пожалуйста, о своих родителях.

— Мама — Антонина Николаевна, папа — Сергей Витальевич. По образованию они строители. В 90-х – начале 2000-х родители закрыли свою строительную фирму. И у них появился свой бизнес — собственный магазин. Родители всегда меня поддерживали.

Конечно, для них было шоком, что я вдруг решила стать актрисой. Но мама и папа никогда не говорили мне: «У тебя не получится. Что ты делаешь?». Они прошли со мной весь непростой путь поступления. Мне кажется, что это испытание не только для поступающего, но и для его родителей.

Это и истерики, и восклицания о том, что ты бездарная, когда тебя куда-то не берут. Конечно, это постоянный стресс для мамы и папы.

— Чем сейчас занимаются ваши родители?

— Мама немного отдалилась от своего бизнеса и занимается им чисто номинально. Она ухаживает за садом, огородом, очень любит цветы и деревья, горит этим. А папы уже нет…

— Где вы учились?

— Так получилось, что первый год я не поступила с первого раза. И я пошла в Белгородский государственный университет на факультет журналистики, потому что я рассматривала ее как возможную профессию для себя. А уже на второй год я поступила в ГИТИС, но не стала бросать журналистику, а перевелась на заочное отделение. Поступив в Щукинское училище, я еще год или два заочно проучилась на журфаке, но все-таки не смогла совмещать. В итоге на журфаке я доучилась уже после окончания Щуки.

Но это было непростое время, потому что, когда у всех были каникулы, я возвращалась в Белгород и сдавала сессию. Пока все отдыхали и искали отрывки для самостоятельного показа на следующий семестр, я изучала журналистику: читала книги за ночь, что-то всегда выписывала, готовилась к экзаменам. Но я смогла выдержать такой тяжелый режим, потому что мне было интересно. В противном случае я бы не занималась этим. Так у меня получилось два высших образования.

— Какой у вас рост и вес?

— Вес прекрасный! Вчера я с ужасом обнаружила, что съела банку шоколадной пасты. Но на самом деле я каждый год покупаю карту в фитнес-клуб и периодически туда даже хожу. Люблю бегать. Не могу сказать, что это постоянная история, потому что съемки не всегда позволяют существовать в стандартном режиме. И если ты просыпаешься на смену в шесть утра, а приезжаешь в десять вечера, то приходится координировать свой график.

Но для меня бег — это определенного рода медитация. В этот момент я прямо забываюсь, и это очень хорошо очищает мою голову. К тому же вырабатываются какие-то эндорфины.

Мой рост — примерно 164 сантиметра, на каблуках выше (смеется).

— Какой вес для вас идеальный?

— Наверное, примерно 53 килограмма. Но, как говорят спортсмены, главное — чтобы тебе нравилось отражение в зеркале. Это должно быть прежде всего.

— Кем вам приходится Роман Полянский?

— Представляете, мы даже целовались с ним. Конечно, это всего лишь было на съемочной площадке. Мы с Ромой снимались в сериале «Чужая жизнь», где играли возлюбленных. Мы просто однофамильцы, а еще нас связывает Щукинское братство. Мы оба окончили Щуку. Но я поступила как раз когда Рома выпустился.

Я помню, что однажды плакала в коридоре, а Рома как раз водил «десятки». Объясняю, что это значит. На прослушиваниях поступающих делят на группы по десять человек и заводят в аудитории. Потом их слушает комиссия, их выводят, объявляют результаты: кто прошел, а кто — нет.

И после неудачного поступления я так плакала, что Рома ко мне подсел и стал успокаивать: «Ну ты не переживай. Это же еще не конец света. Да поступишь ты еще в другие мастерские». И я была очень благодарна Роме за то, что он по-человечески так проникся моей историей.

А когда у его курса был спектакль «Белая акация», который они играли в Вахтанговском театре, нескольких первокурсников взяли в эту постановку в качестве массовки. А мы с Ромой там еще жонглировали. Вот такая история наших взаимоотношений.

— Как вы попали в сериал «Здесь кто-то есть»?

— Это мой первый проект. И я помню, что, когда меня только туда утвердили, я была очень счастлива и на свой первый гонорар купила танцевальные кроссовки. Мне казалось, что я такая взрослая.

На этом фильме я познакомилась со съемочным процессом и поняла вообще, что такое кино. Первая моя смена была ночной, и я до сих пор помню, что меня привели на площадку. Мы снимали где-то в Подмосковье или на окраине Москвы, чуть ли не в лесах. И я так и не попала в кадр. Целую смену я просидела в актерском вагончике в ожидании своей очереди. Там была жуткая переработка, ничего не успевали. И мне сказали: «Все, смена окончена, спасибо». Так я поняла, что кино — это постоянное ожидание и постоянный холод.

— В вашей жизни присутствовала мистика, как в кино?

— Не могу сказать, что я вхожу в ту категорию людей, которые верят в знаки и все время акцентируют на них внимание. Но к некоторым вещам я отношусь серьезно. Как правило, это моменты, которые я сама себе придумываю.

Например, когда я поступала, мне казалось, что если идет дождь, то я пройду. Или если на номере машины три одинаковые цифры, то это тоже на счастье. Наверное, это была моя установка, но мне казалось, что она работает. Но «мистики-мистики» в моей жизни не случалось.

Хотя я помню необычный момент на съемках сериала «13», когда в сцене в определенный момент должна была погаснуть свеча. Думали, что этот момент нужно монтажно останавливать, делать техническую паузу. И вот мы играем этот эпизод. И свеча сама гаснет в нужный момент. Мы все только воскликнули: «Ах!». Никто не ожидал, что так случится. Но этот момент мы запомнили. Это самое мистическое, что случилось в моей жизни.

— Как вам работалось с исполнителем роли Александра Дивова Игорем Миркурбановым?

— У меня с ним была любовная линия. Тогда я училась на втором курсе и ничего не понимала в кинопроцессе. Я помню, что мы с ним снимались в сцене в кафе. Мой крупный план, мы играем. И неожиданно Игорь делает огромную мхатовскую паузу. Я на него смотрю и не понимаю, зачем он ее сделал.

А потом Игорь говорит: «Я специально так сделал, чтобы у тебя было побольше крупного плана». Я отвечаю: «А… вот как это происходит». Игорь помогал в каких-то технических моментах, например, открыться на камеру, говорил: «Если ты камеру не видишь, значит, она не видит тебя». Это профессиональная школа кино, которую я проходила и благодаря Игорю Миркурбанову в том числе.

— Какие фильмы со своим участием вы бы могли выделить особо?

— Второй сезон сериала «Адаптация», «Одноклассники смерти». Это те проекты, в которых зрители увидят меня в не самых ожидаемых ролях. Большая удача, что эти фильмы случились в моей жизни. В «Адаптации» я играла гендиректора «Газпрома» — девушку со сложным характером, которую многие боятся и не переносят. И для меня это было очень интересно. Я благодарна, что меня утвердили в этот проект.

А в «Одноклассниках смерти» я играла убийцу, что также нетипично для меня. В моей фильмографии большинство героинь — трепетные, нежные, скромные девушки. А здесь роковая женщина!

И, наверное, я бы выделила сериал «Миллионерша», который я тоже люблю. Он такой легкий, веселый, с красивыми питерскими видами. И конечно, «Девушки с Макаровым».

— Действительно ли этот сериал дал вам такую популярность?

— С одной стороны, было довольно необычно ехать по Москве и повсюду видеть баннеры со своим изображением. Сначала это меня испугало, потому что возникло за один день. Хоп — и они появились. А потом все знакомые стали присылать фотографии и видео с моим участием. И это было очень приятно.

Но мне кажется, что сейчас время очень поменялось. И эффекта «проснулась знаменитой» добиться уже невозможно. Я просто не представляю, какой же это должен быть проект.

Недавно я смотрела интервью Валерия Тодоровского, который рассказывал, что после выхода «Бригады» под окном Дмитрия Дюжева толпа скандировала: «Космос! Космос!». Сейчас в прокат выходит огромное количество сериалов, и проснуться знаменитой, как Татьяна Самойлова после фильма «Летят журавли» или как Вивьен Ли после «Унесенных ветром», практически невозможно.

— Вы считаете, что в России такое создать невозможно?

— Нет, я верю в наш кинематограф. Сейчас запускается много хороших проектов. Но чтобы вот прямо выстрелить — это один случай на миллион. Это скорее исключение, которое сейчас подтверждает правило.

— У вас был консультант на съемочной площадке?

— Наш продюсер Антон Морозенко сам работал в органах. Идея этого сериала принадлежит ему, и он абсолютно точно знал «кухню», про которую писал. И естественно, что Антон здорово помогал нам в этом, консультировал, все время находился на площадке.

Также у нас был большой «застольный период»: мы очень много читали, обсуждали разные вопросы еще во время подготовительного этапа. В принципе этого было достаточно. Мы же снимали ситком, а жанр все-таки превалирует.

Во время второго сезона мне выдали пистолет, я держала оружие. А еще мне понравилось носить форму. Я считаю, что она мне к лицу.

— Самое яркое событие во время съемок первого сезона «Девушек с Макаровым» ?

— Что мы его вообще отсняли! Это было так долго, потому что у нас переносились съемки. Сначала случилась пандемия, потом нужно было учитывать графики актеров, затем кто-то заболел коронавирусом. В итоге первый сезон мы снимали девять месяцев — вынашивали это дитя. И в крайний съемочный день, когда снималась общая сцена и оставался только мой крупный план, по сюжету я что-то спрашиваю у героя Паши Майкова. И он мне отвечает: «Я бы на твоем месте сейчас к Соломатину не ходил».

Но поскольку Паша не в кадре, то, подкидывая мне текст, он говорит следующее: «Верба, на твоем месте я бы сейчас разгримировался, снял этот костюм и поехал бы домой праздновать». Девчонки снимают видео для соцсетей, все на низком старте, и только ждем, когда закричат: «Все сняли. Смена окончена. Спасибо за сезон». И я думала о том, что сейчас главное — не расколоться.

Мы все отсняли, а потом так радовались, обнимались. Вообще съемки проходили очень легко.

— Что во втором сезоне далось тяжело?

— Я там должна была ездить на электросамокате, никогда прежде этого не делала. В одной из сцен надо было подъехать на определенной скорости, потом шел трюк, нужно было вырулить и пройти какой-то поворот. Во время перерыва я постоянно тренировалась на самокате, чтобы технически все сделать быстро и качественно.

А вот, например, сцену задержания я не знала как сыграть. С одной стороны, нужно было не потерять жанр, а с другой — показать эмоциональный накал Вербы, которая по сюжету готова была всех разорвать.

И я помню, что прихожу на площадку с внутренним чувством: «Скорее бы все отснять». Потому что невозможно так волноваться, лучше сразу прыгнуть в пропасть. Эта сцена далась мне нелегко. Хотя когда мы уже начали снимать, все уже было хорошо.

— Ради фильма «Хвостолюбы» вам пришлось сменить имидж…

— Да, я ехала в машине на Садовом кольце и подумала о том, что эта героиня должны быть с короткой стрижкой. По сюжету она ветеринар, у нее проблемы в семейной жизни. Но при этом они с мужем заняли такую позицию, что лучше ни о чем не разговаривать, чтобы это не тревожить. Вроде живем и живем.

Моя героиня — такой человек, который перестал оценивать себя как женщина, как человек, который может нравиться, вызывать сильные эмоции. И я подумала, что в этом контексте стрижка может добавлять моей героине собранности, нужной жесткости. И при этом это будет маркером, что она не воздушная девушка с кудрями.

Помню, я ехала в машине, позвонила нашему художнику по гриму Насте и предложила сделать моей героине короткую стрижку. А уже через две минуты ее утвердили. Я тут же записалась на стрижку, и вскоре все было готово.

— Вы сами любите животных?

— Да. Хотя у меня их дома нет из-за аллергии. Я очень хотела завести собаку. Думала, что, возможно, мне можно завести какую-то гипоаллергенную собаку. Но оказалось, что нельзя, поэтому я люблю их издалека.

— Как вы с аллергией снимались в фильме про животных?

— Я не только сделала стрижку, но и заехала в аптеку за таблетками. Так что все нормально.

— Будут ли в сериале необычные животные?

— Тигров и слонов не будет, но появятся енот-полоскун, хомяки, обезьяна. Конечно, всевозможные собаки и кошки. Но самый главный — енот, который живет с моей героиней. Он очень быстрый, ни минуты покоя и достаточно своенравный. Мне нужно было взять енота на руки, но он мне не дался. И не только мне, а своему хозяину тоже. Более того, полоскун его искусал.

Пришлось поменять сцену, в итоге енот прятался за мои ноги. Нашли к нему подход, договорились. Все нормально.

— Кто ваша героиня в сериале «Вторая жена»?

— В противовес «Хвостолюбам» моя героиня здесь очень мягкая, трепетная, которая не привыкла решать проблемы, а жила именно за мужем. Казалось, что ее мир очень надежный и никогда не рухнет. Но впоследствии оказывается, что все это время супруг врал. И помимо того, что героине необходимо справиться с внутренней болью, ей нужно решить ряд финансовых проблем.

И мы видим, как из доброй и мягкой девушки она превращается в борца, она все понимает про себя. А главное открытие моего персонажа — это то, что она сильный и волевой человек, который может принимать решения. И этот путь молодая женщина проходит на протяжении сериала. Мне как актрисе есть что играть.

— Этот сериал также снимался в пандемию?

— Съемки шли этим летом. А вот в самый пик коронавируса мы снимали первый сезон сериала «Девушки с Макаровым». А потом мы уже нормально снимали. Посмотрим, что будет дальше.

— Какую роль в вашей жизни играет театр?

— Я не служу в конкретном театре, а просто играю спектакли. Когда мы выпускались, я много снималась в кино. И в то же время у меня было много дипломных спектаклей. Из семи постановок я была задействована в шести. Это колоссальная нагрузка.

Когда мы показывались в театры, я уже была изрядно уставшей. И если честно, я просто хотела отдохнуть. К тому же тогда я участвовала в одном сложном проекте, когда приходилось летать в Батуми, через Стамбул. Я летала на съемки чуть ли не каждую неделю. Это меня очень сильно истощило. Я дала себе год на то, чтобы восстановиться и посмотреть, что будет дальше.

А потом сложилось так, что педагог из института Ирина Пахомова позвала меня на спектакль, и я поняла, что мне очень близка эта форма существования, когда ты играешь на сцене, но в то же время не связан жесткими обязательствами. То есть я сама решаю, могу ли играть спектакль. Мне очень дорога свобода.

Сейчас я играю спектакли в Доме Булгакова. Я выходила на сцену 22 ноября в постановке «Балаган». Также играю в Community Stage. Это было новое пространство, где мы выпустили «Вуди Аллена» и «Смита и Вессона». Но из-за пандемии два спектакля мы пока не играем, потому что коронавирус вносит коррективы в работы театров, особенно негосударственных. Но надеемся, что после Нового года ситуация изменится.

— Расскажите, пожалуйста, о своем муже…

— Мы однокурсники, репетировали вместе отрывок из пьесы «Красавец мужчина». Играли мужа и жену. И наши отношения на сцене вдруг переросли в жизнь. Конечно, это был не быстрый процесс. Паша (актер Павел Попов. — Прим. ред.) долго за мной ухаживал.

Тогда я жила в комнате на Третьяковке, на третьем или четвертом этаже, не помню точно. И Паша взобрался по пожарной лестнице, постучал в окно, а потом подарил мне большую мягкую игрушку со словами: «Это тебе». Вот так красиво ухаживал.

— Не возникает ли ревности, когда играете в любовных сценах?

— Доверие в отношениях — это важный критерий в семье. И как только начинается какое-то сомнение, оно имеет невероятную разрушительную силу. Но мы с Пашей очень открытые люди, поэтому таких вопросов не возникает.

В короткометражке наших друзей Юлианны и Кристины Сабитовых он снимался в постельной сцене с актрисой. И когда нам ее прислали, он сказал: «Лена, давай смотреть». Но у нас это больше повод для шуток, нежели для серьезных выяснений отношений.

— Почему не носите обручальное кольцо?

— У меня сейчас нет и сережек. И на шею я ничего не надела. Я ношу кольцо. Но стараюсь не надевать украшения на съемочную площадку, поскольку боюсь их потерять. А потом просто забываю надеть…

— Есть ли у вас дети?

— Только кинодети.

— Планируете? И если да, то сколько?

— В этом вопросе я фаталист. Сколько будет, столько и прекрасно.

— В Интернете популярен запрос «Горячие фото». Принимали ли вы участие в откровенных фотосессиях?

— Нет, не принимала. После выхода «Девушек с Макаровым» действительно поступил такой запрос от журнала «Максим». Но мы с девочками отказались, нам это было неинтересно. Вот и все, что связано с горячими фотографиями в моей биографии.

— Как вы относитесь к откровенным сценам в кино?

— Не то что бы как к актерскому подвигу. Но я с восторгом смотрю на артистов, которые играют в таких сценах, потому что это непросто. Ты же многое оставляешь в себе, а здесь физически реально обнажаешься. Это свобода. Я с уважением отношусь к людям, которые могут так свободно ощущать себя на съемочной площадке. Мне кажется, что это очень нелегко.

— А вы не можете?

— Нельзя сказать «не могу». Но для меня это будет вызов самой себе. Если я буду понимать, что такого шага требует роль и без этой конкретной сцены невозможно показать персонажа в полном объеме, естественно, я соглашусь без лишних вопросов. Другой вопрос — что я буду волноваться, готовиться, морально настраиваться. В моей фильмографии были откровенные сцены, но при этом они очень деликатные.

Когда мы отсняли постельную сцену в «Грешнике», помню, что я накрылась одеялом, расплакалась. Это была моя крайняя сцена. А там как раз стоял наш режиссер с букетом цветов и сказал: «Лена, я хочу тебя поздравить с окончанием работы в нашем проекте». Я выползла из-под одеяла, вытерла слезы и сказала: «Спасибо».

— В Интернете можно найти необычный запрос «Елена Полянская. Торты на заказ…»

— На карантине я всерьез увлеклась выпечкой. Началось с того, что я хотела научиться печь макаронс. Первые мои пирожные были гениальные — я их близко отсадила и потом вытащила из духовки нечто похожее на соты. Они все слиплись, и получилась одна большая миндальная печенька.

Потом мы с мужем придумали акцию «Порадуй друга». Во время пандемии развозили мои десерты нашим друзьям, оставляли под дверью и переговаривались издалека. Хотели порадовать друг друга, потому что сидеть по квартирам уже было невозможно.

А потом я стала проходить разные мастер-классы, однажды даже целый день провела в цеху. Когда друзья просят сделать торт, я с удовольствием выполняю эту просьбу. На день рождения продюсера «Девушек с Макаровым», например, я испекла два торта. Один для него, а другой — для детей.

— В Интернете можно найти ваших тезок — тренера и представителя Greenway. Знакомы ли вы с ними?

— Про тренера ничего не знаю. А вот Елену Полянскую из Greenway часто вижу в Интернете. И хотя мы с ней не знакомы, ее позиция мне близка. Я разделяю мусор, отвожу все в «Собиратор» и вообще стараюсь жить максимально экологично.

Есть еще одна актриса Елена Полянская, которая служит в Театре Ермоловой. С ней связан один смешной случай.

Я помню, что на площадке один артист, разговаривая по телефону, говорил: «А мы сейчас с Леной Полянской снимаемся». И его собеседник, услышав это, сказал: «О, Ленка! Дай ей трубку». Я беру трубку, говорю: «Здравствуйте!», у меня спрашивают, как дела. Задаю закономерный вопрос: «А вы кто?».

Он удивленно отвечает: «Лена, ты что… Я Женя». И я начинаю лихорадочно перебирать всех Жень, которых знаю. Переспрашиваю: «Токарев?» Он удивляется: «Лена, ты что? Какой Токарев?» И спустя пару вопросов выяснилось, что он имел в виду Елену из Театра Ермоловой. Но с ней я лично тоже не знакома.

— Какую роль в вашей жизни играет «Инстаграм»?

— Я сама веду свои соцсети. Конечно, я не блогер и не могу посвящать этому занятию большую часть своей жизни. Но соцсети позволяют мне реализовать какие-то желания и потребности в профессии. Например, недавно у меня была фотосессия в стиле нуар, 20-х годов, с прической «холодная волна».

Конечно, я хотела бы сыграть такую героиню в кино. И в этой фотосессии благодаря «Инстаграму» я позволила себе пофантазировать на эту тему. Это очень увлекает меня. У меня есть еще ряд идей, которые я бы хотела воплотить в жизнь. И надеюсь, что в будущем я это сделаю.

— Общаетесь с подписчиками?

— Когда бывают приятные комментарии, я не могу не отреагировать на это. Ведь люди потратили свое время, написали хорошие слова.

— А в личные сообщения пишут?

— Да, но я стараюсь не общаться. Бывает так, что когда ты на них отвечаешь, это расценивается как приглашение к диалогу. А потом человек начинает переходить рамки. И лучше сразу не отвечать. Хотя иногда все равно отвечаю.

— Какими новостями порадуете зрителей сейчас?

— Сейчас я снимаюсь в проекте «Хвостолюбы». Когда заболела ковидом, была вынуждена взять паузу. Выйду после карантина, продолжу съемки. Надеюсь, все состоится. В нашем изменчивом мире тяжело что-то планировать. Также у меня должны начаться репетиции нового спектакля с Павлом Сафоновым. Это пьеса «Оглянись во гневе» где у меня как раз роль Елены.

Впереди выход второго сезона «Девушек с Макаровым». А еще осенью в Киеве мы снимали проект «Пленница». И я надеюсь, что он скоро тоже выйдет.

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