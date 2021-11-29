«Если зайдете в камеру и закроется дверь — конец»: Арсений Робак и режиссер Денис Карро – о съемках «Горячей точки-2», 30-градусном морозе и проруби зимой

Во время съемок сериала актерам пришлось не только изрядно померзнуть, но и выполнить немало трюков.

С 29 ноября на НТВ стартует второй сезон популярного сериала «Горячая точка». События разворачиваются в маленьком городке, который погряз в криминале, а в серые схемы вовлечены даже сотрудники правоохранительных органов.

Teleprogramma.pro поговорила с режиссером проекта Денисом Карро и актером Арсением Робаком — исполнителем главной роли. Мы узнали, что изменится в новом сезоне, как актерам приходилось часами лежать в легкой одежде на снегу и почему Арсений не стал купаться в проруби во время съемок.

— Денис, зрители с нетерпением ждут премьеры второго сезона «Горячей точки». Что нового произойдет в этой части сериала?

— Не стоит спойлерить, пусть зритель лучше сам это увидит. Будем держать все в секрете, но скажу, что появилось много новых персонажей.

В первом сезоне почти всех главных героев убили и многие места заняли новые актеры. Например, сменился начальник милиции, смотрящий за городом. Так что по смене персонажей «Игра престолов» отдыхает по сравнению с «Горячей точкой».

Конечно, зритель увидит и привычных героев. Но среди них есть те, кто сильно изменится. И это одна из самых интересных линий второго сезона.

— Расскажите про съемки: где проходили, сколько по времени? Погода вас не подводила?

— Съемки все проходили в Московской области. Недалеко от Мытищ есть поселок Трудовая. Это место стало Чернодольем как в первом, так и во втором сезоне. В основном все снималось там.

Павильонов мы не строили, обходились реальными интерьерами. Было какое-то количество объектов в Жостово и еще несколько небольших локаций. В основном все по территории Московской области.

Начали снимать в декабре, а закончили в начале июля. Пришлось сделать перерыв в полтора месяца, чтобы сменилось время года.

У нас 24 серии и их нельзя уложить в один сезон. Сначала действия происходили зимой. Потом было важное событие и после него сразу лето, и мы тоже ждали смены картинки.

Что касается погоды, нет ничего хуже, чем снимать ночью зимой. У нас был девиз на площадке: «Страданья облагораживают». Порой, приходилось проводить по 15 часов на улице в 30-градусный мороз. Это довольно серьезное испытание.

Удивительно, но никто не болел. Видимо, мы закалились.

— Коронавирус внес свои коррективы в съемки?

— Мы должны были начать съемки весной 2020 года и закончить в конце лета. Тогда был бы шанс уложиться в летний сезон, но из-за локдауна все перенесли на декабрь.

Пожалуй, это было единственное неудобство.

Ну и еще одно — на съемочной площадке все, кроме тех, кто в кадре, в маске. Кино снимать в маске тяжело.

— А что было самым сложными?

— Наверное, подбор костюмов. Они должны были вписываться в два сезона. И вот по сценарию героя убивают. Он падает в снег в той же легкой одежде, в которой ходит весной и осенью, и лежит пару часов, пока вокруг него ведется съемка.

Изнутри утепляли ребят всеми возможными способами. И утепляющие стельки, и грелки. Между дублями они вставали, укутывались в пледы, а потом снова в кадр. Не забывайте, что на улице были все те же –30 градусов.

— А ЧП были? Может с кем-то из актеров приходилось непросто?

— Несмотря на то, что снимали трюковое кино, были взрывы, драки, но никаких серьезных происшествий не было. Хотя слегка травмировались, не без этого.

— Недавно произошла громкая история с актером Алеком Болдуином, который выстрелил на съемках и убил оператора. Как у вас была организована работа с оружием?

— На площадке используется только охолощеное оружие. Оно не может выстрелить боевым патроном, но даже в таком случае своя техника безопасности. Пиротехники и постановщики трюков следят, чтобы никто не пострадал.

Но от холостого выстрела не может быть серьезных травм.

Хотя как-то раз на других съемках у меня был случай, когда стреляли из настоящего боевого оружия.

Мы отрабатывали сцену в тире. Актриса должна была стрелять из пистолета, и все решили, что на месте будут холостые патроны. Но в тире их не оказалось и пришлось стрелять по мишеням боевыми из настоящего пистолета. Это недоработка команды.

Что касается Болдуина, я не совсем понимаю, как у него оказалось боевое оружие. У нас если пиротехник привезет такое на площадку, то он совершит преступление.

— Третий сезон «Горячей точки» будет?

— Это мне не известно и не от меня зависит. В конце второго сезона есть определенные крючки, которые закинуты в будущее. И если вдруг решат снимать третий сезон, то драматургически такая возможность имеется.

Женя Мурин снова в деле

Арсений Робак играет в сериале главную роль. Его герой Женя Мурин снова борется за родной город и за справедливость. Но если в первом сезоне он только вернулся из армии и многое идеализировал, то во втором — за плечами у героя тюрьма и его взгляды кардинально поменялись.

— Второй сезон будет интересно смотреть. Тюрьма сильно поменяла моего героя, теперь он более замкнутый и поломанный. Места лишения свободы на него плохо повлияли, — делится с нами актер Арсений Робак.

— Расскажите, какой съемочный день был самым запоминающимся?

— Это когда мы зимой в минус 30 снимали сцену, где я сбегаю от бандитов и ныряю в прорубь. У меня был гидрокостюм, но все равно холодно. Да, был дублер – парень, который нырял вместо меня. Но при этом я должен был вылезать из проруби. И меня еще обливали водой. В общем, запомнилось.

Я заболел потом, как раз в самый крайний съемочный день первого зимнего блока.

— Какие локации произвели максимальное впечатление?

— Для меня – тюрьма. Мы были в настоящей тюрьме для мигрантов, но она сейчас не используется.

Само ощущение жутковатое! Видишь все надписи на стенах, рисунки. Кто-то пишет стихи, кто-то просто оставляет даты. А есть и изображения голых женщин.

Там особая атмосфера! Было ощущение, что всем заключенным просто сказали: «Выходим, сейчас тут будет съемка». А нам велели ничего не трогать и оставить все как есть.

Еще в тюрьме есть камера с железной дверью, эта дверь открывается только с одной стороны. Для нас была определенная опасность. Нас сразу предупредили: «Ребята, если вы зайдете в камеру и закроется дверь — конец. Мы фиг вас откроем. Здесь нет людей специальных, придется пилить, кого-то вызывать».

— А трюки на площадке делали сами?

— Я, честно говоря, опасаюсь всех этих вещей. Мы все-таки занимаемся творчеством. Хотя были случае и не самые удачные. Как-то резали острым ножом веревку и мне порезали палец.

Еще был проект, где на меня должен был наваливаться парень и прямо в лицо направить нож. И ты не знаешь когда точно это случится. Вдруг что-то пойдет не так и нож соскользнет.

В общем, парень настолько надавил, что в какой-то момент я резко отодвигаю руки, и он проносится почти перед моими глазами с ножом.

И так во всем. С автоматами, например. Понятно, что холостые патроны, но при этом ты не можешь стрелять в упор в человека, потому что вылетает порох. Есть техника безопасности: по камере стреляешь чуть правее, чтобы не на человека. Я еще знаю все эти случаи… стараюсь избегать. Понятно, что все ЧП происходят случайно.

Но с прорубью уже перебор. Во-первых, ты можешь слечь, во-вторых, непонятно что с тобой случится, как организм отреагирует. Есть люди, которые подготовленные и постоянно этим занимаются. В Крещение ныряют в прорубь, купаются зимой, а я никогда этого не делал.

Помню, были на Байкале летом и решили с парнями окунуться, вода была +5 +7. Вот это ощущение, когда ты ныряешь, а виски сдавливает настолько от холода! И тут то же самое.

Каскадер говорит, что может быть все что угодно – нырнешь и от шока хоп, уснул, потом вытаскивать тебя. На разные организмы разная реакция, не надо рисковать.

Смотрите сериал «Горячая точка-2» на канале НТВ с 29 ноября в 20.00.

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