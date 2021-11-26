«Старалась держаться до последнего»: победительница «Солдаток» — о реалити-шоу, конфликтах на проекте и возвращении на гражданку

На телеканале ТНТ-4 и в онлайн-кинотеатре PREMIER завершился второй сезон реалити-сериала «Солдатки», в котором 14 девушек отправились служить в реальную армейскую часть, где базируется спецназ. До финала дошли девять из них, а итоговый экзамен на получение жетона и вовсе получили пять участниц. С одной из них – Ксенией Козловой – Teleprogramma.pro поговорила о службе в спецназе, реалити-сериале и возвращении на гражданку.

«Мне дали обещание, что меня дождутся»

— Ксения, почему вы решили принять участие в проекте «Солдатки»?

— Когда я увидела рекламу о выходе первого сезона, у меня будто щелкнуло: «Это мое! Я должна там быть!» До последнего не понимала, почему я так загорелась этим проектом. Но не было ни капли сомнения. Я знала, что когда-нибудь придет время и со мной обязательно что-то произойдет – очень интересное и невероятное. Все, что происходит с нами в жизни, не просто так! Показала папе рекламу и сказала: «Смотри, пап, я там буду!». Подавая заявку на кастинг, я заявила: «Я дождалась парня из армии, а дождется ли он меня?»

— Дождался?

— У нас были сложности в отношениях. Несмотря на то, что мы были вместе больше шести лет, случалось всякое: измены, предательства, расставания. Я прощала и давала шанс снова и снова, в надежде, что все изменится. Но, как говорится, надежда умирает последней.

Хотела всем доказать и, прежде всего, самой себе, что люди меняются, и все еще увидят, как мы будем счастливые играть свадьбу. Мне дали обещание, что меня дождутся, что мне не о чем переживать. Но на проекте я узнала, что мой молодой человек снова предал меня. На этом все решено. И на этот раз я была тверда и уверена в своем решении.

— Ксения, со стороны складывалось ощущение, что вам достаточно легко даются все испытания. Так ли это на самом деле?

— Изначально у всех девочек сложился стереотип, что раз уж я учусь на фитнес-тренера, физически мне будет проще, якобы я – очень подготовленный боец, которому не составляет труда проходить различные испытания. Спустя время они убедились, что действительно у меня многое получается лучше всех и их убеждения о том, что мне все дается легко, только укрепились. Но хочу сказать, что это совершенно не так!

Я – не подготовленная спортсменка и уж тем более не робот. Мне точно так же, как и всем, было невероятно сложно на каждом задании. Да что говорить, если я в первый же день подумала, что, похоже, я скоро поеду домой, потому что не вывезу такой нагрузки.

Всегда старалась держаться до последнего, не показывая свои эмоции, вывозила на характере. В такие моменты начинаешь задумываться: «А стоило ли так стараться и выкладываться, если никто не заметит твоих стараний, а лишь воспримет как должное: «Ну что удивляться, у Козловой все получается, она же спортсменка!». И все же успеха не бывает без труда и стараний, мне не давалось все просто так.

«Я счастлива, что она появилась в моей жизни»

— С кем из девчонок у вас сложились наиболее теплые отношения?

— Практически со всеми. Классно, что теперь я могу приехать в Москву и быть уверенной, что мне будут рады, сколько бы ни прошло времени. Ведь кто еще поймет то, что мы прошли вместе.

— Кого из участниц проекта вы можете назвать настоящим другом? Общаетесь ли сейчас?

— Для меня назвать человека другом – это очень громкое и ответственное признание. Я не спешу навешивать ярлыки и делать поспешные выводы. Но на проекте время движется в другом темпе, с каждым днем мы с девочками становились все ближе и роднее, и, конечно, мы очень сильно прикипели друг к другу.

Я поверить не могла, что на проекте окажутся такие же простые, открытые, искренние и классные девчонки. Появилось ощущение, будто мы знаем друг друга всю жизнь. Я помню день, когда мы сидели в кругу и старались запомнить имена друг друга. И нам так тяжело это давалось, а сейчас я общаюсь почти с каждой. Но больше всего мы сдружились с Соней и Ксюшей Голод.

С Соней мы созваниваемся каждый день и можем говорить часами, несмотря на города и расстояния. Мы делимся друг с другом секретами, переживаниями, радостями и успехами. Я безумно рада, что она открылась мне. Еще на проекте после отбоя мы прыгали друг к другу в кровать и обсуждали наши секреты, фантазировали и мечтали. У нас появились общие идеи, тайны и шутки, которые можем понять только мы. Мы не можем друг другу обещать и клясться в вечной дружбе, мы не знаем, что будет завтра. Но я действительно счастлива, что она появилась в моей жизни. Я не против, если это продлится еще очень-очень долго.

-С кем из участниц было сложнее всего общаться?

— Очень тяжело мне было общаться с Машей Приймак. Я всегда пыталась ее понять и найти подход. Как бы ни было, всегда старалась общаться с ней уважительно. Но ее вечные смены настроения, психи, неуважительное отношение и оскорбления выводили из себя. Я замечала, что она разговаривает свысока, ставя себя выше других.

Мне никогда не нравились люди, которые восхваляют себя и хвастаются. Если ты действительно талантлив, способен и умен, то это обязательно заметят, и ты получишь признание. Но не нужно об этом кричать на каждом углу. Это было похоже на синдром отличницы, старание угодить лишь командирам, не пытаясь влиться в коллектив и понять каждую из нас. Она разговаривала по уставу и раздавала приказы даже тогда, когда от нее этого не требовалось.

— Когда вернулась на гражданку, что сделали первым делом?

— Мне безумно хотелось сладкого. Я думала, что после окончания проекта скуплю весь магазин. Я безумно соскучилась по своим родным. Приехав домой, я позвонила своей родной сестренке и сказала, чтобы она поскорее открыла мне дверь. Ведь рядовой «Крепыш» успешно окончил службу и прибыл домой.

Забежав домой, я подошла к кроватке, в которой спала моя маленькая племянница. Все это время я безумно боялась сорваться и покинуть проект из-за долгого промежутка времени, в который я ее не увижу. И как же она быстро вырастет и, быть может, не узнает меня. Сколько я смогу пропустить первых важных событий в ее жизни за это время. И вот я, наконец-то, стою рядом с ней и могу прикоснуться.

— Если бы вам предложили еще раз пройти все эти испытания, вы бы согласились? Говорят, что сейчас идет кастинг на третий сезон…

— Может, там и увидимся!

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