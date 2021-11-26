«Впереди сложный год»: участница «Битвы экстрасенсов» Ольга Якубович — о прогнозах на 2022-й и сроках, когда уйдет коронавирус

Известный экстрасенс признает, что год Голубого Тигра будет не самым успешным, но он приблизит нас к окончанию пандемии.

Ольга Якубович, одна из участниц нового сезон шоу «Битва экстрасенсов», которой пророчат победу. Про себя она говорит так: «Даю людям надежду двигаться дальше».

А еще Ольга точно знает, каким будет 2022 год. Прогнозы, надо сказать, не самые оптимистичные. О том, каким будет год Голубого Тигра, через сколько лет закончится коронавирус, и когда люди начнут жить без масок и споров о вакцинации — Ольга рассказала Teleprogramma.pro.

Вещие сны

— Ольга, что самое сложное для вас на шоу «Битва экстрасенсов»?

— Самое сложное – это восстановление. Прийти в себя после испытания, особенно, если оно как-то связано со смертью. Это мне дается тяжело.

Сложно справиться со стрессом, потому что нужно работать в экстремальных условиях, а в таком состоянии я очень нервничаю, волнуюсь и не могу успокоиться. А чтобы пройти испытание успешно, нужно быть очень спокойной.

— Как готовитесь к испытаниям?

— Я медитирую, стараюсь успокоиться, убрать из головы все мысли, которые могли бы мне помешать сосредоточиться на том, что меня ждет.

— А знаете заранее чего ждать на площадке?

— Бывают сны, которые подсказывают, что будет, а бывают ощущения перед съемкой. Но я стараюсь не залезать в эти мысли. Как пройду, так и пройду испытание. Надо просто всегда стремиться быть лучшей, быть в моменте.

— Часто зрители рассуждают: если бы участники шоу действительно обладали даром, то могли сразу определить победителя. Понятно, что есть задумка, проект. Но впервые увидев своих соперников на битве, вы сделали для себя какие-то выводы, кто будет победителем?

— Да, есть такое ощущение, например, когда видишь всех персонажей в первый раз на поляне. Можно вычленить того, кто пройдет вперед. Также в готическом зале можно определить лидеров.

В принципе, заранее можно увидеть победителя, но не на 100%. Потому что я не знаю, в каком случае предсказание может сбыться на 100%.

Предопределено природой

— В чем ваша особенность, ваш дар?

— Моя особенность и мой дар – высокая сенсорность. Я обостренно чувствую людей, события, работаю с энергией любви. Она дает жизнь, растет. Еще я вдохновляю людей, это моя миссия.

Возможно, это высокопарно звучит, но я знаю, что это так. Я знаю, что даю людям надежду двигаться дальше.

— А не приходилось сожалеть, что вас наградила им природа?

— Нет, никогда не приходилось сожалеть. Более того, я постоянно работаю над тем, чтобы эту способность прокачать, усилить.

Впереди сложный год

— Давайте заглянем в будущее. Последние два года были непростыми для человечества. Что нас ждет в 2022 году?

— Летом я делала раскладку на 2022 год. Год будет сложный, он будет такого же типа, как и предыдущие два. Вирус никуда не денется. Начнутся споры между людьми относительно вакцин, будет прыгать курс валюты. Нас не закроют как в прошлом году, но ощущение опасности, угрозы и высокая смертность сохранятся.

— А как будет развиваться пандемия, когда наша жизнь станет, как прежде?

— Наша жизнь уже никогда не станет, как прежде. Даже менталитет людей меняется: мы никогда так долго не носили маски и не жили в условиях, когда все закрывается.

Последствия пандемии будут продолжаться еще 5-7 лет. Оклемаемся от этого мы лет через 10. Нам нужно привыкать к тому, что есть и подстраиваться под это. Искать лучшие стороны, не впадать в депрессию, не поддаваться панике, сохранять спокойствие.

— Вирусологи сейчас часто говорят, что коронавирус и другие пандемии теперь будут постоянным спутником человечества. Что вы думаете на этот счет?

— Я не думаю, что пандемии и вирусы будут постоянными нашими спутниками. Это закончится, но будет еще не скоро. Через 10 лет мы постареем, наш мир будет нам казаться другим.

— Почему коронавирус появился именно сейчас?

— У меня есть своя теория насчет этого, почему нам это прислали. Она не особенная, многие так думают. Мы слишком неправильно живем, уничтожаем эту планету. Человек – самое чудовищное существо, которое воплощено здесь. Поэтому мы заслужили то, что получили. Все по справедливости, ведь ничто не может нарушить равновесия.

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