Андрей Федорцов: «В 90-е все продавали водку, а я — поэтический журнал»

Новый сериал «Полицейское братство» собрал отставников — бывших коллег (и хорошо знакомых актеров) в исполнении Андрея Нилова (некогда Ларин), Сергея Селина (некогда Дукалис), Александра Половцева (некогда Соловец) и Андрея Федорцова (некогда Вася Рогов).

В новом проекте старики-разбойники на пенсии занимаются разными внеслужебными делами, но все еще поддерживают отношения, ведь офицерское братство — это святое. Пока проект готовится к выходу на НТВ, «Телепрограмма» поговорила с Андреем Федорцовым, сыгравшим бывшего силовика Незабудкина, ставшего после отставки писателем.

«Туманный Лондон? Чушь собачья!»

— Андрей, старая гвардия из «Литейного» и «Убойной силы» на съемках «Полицейского братства» снова вместе. Многолетнее сотрудничество поднадоело или, наоборот, вы счастливы видеть коллег?

— Ну, я не могу сказать, что есть особые чувства. За последнее время я снялся в 6 разных проектах — и везде были разные актеры. Не могу сказать, что с Ниловым, Селиным и Половцевым пересекаюсь чаще, чем, например, с Гошей Куценко. Все — профессионалы. Отношения рабочие. Усталости никакой друг от друга нет. В кадре в «Полицейском братстве» у нас не так много общих сцен. Да и характеры совсем другие. Мы же там сотрудники в отставке — я играю писателя, книги выпускаю. Это, скорее, такой шаблон, что мы постоянно вместе снимаемся. «Литейный» был давно, «Убойная сила» еще раньше — да и в ней мы с Костей Хабенским в основном работали.

— То есть сейчас никаких трюковых, горячих сцен, стрельбы и погонь?

— Этого не было вообще. Название проекта, если честно, чуть уводит в сторону. Видимо, специально, потому что «братство» осталось в прошлом. Я вот играю журналиста, который пишет книги.

— А ведь, кажется, еще на заре 90-х вы издавали поэтический журнал…

— Да, но поэтом не был никогда. Сам не пишу. Тогда я сдавал хорошую квартиру и на эти деньги жил на коврике в коммуналке, а еще с другом Анатолием Комаровым, который как раз писал стихи, выпускал журнал «Мансарда». К нам приходили письма со всей страны, никакого интернета тогда не было. Мы публиковали их и печатали журнал тиражом 1 — 2 тысячи экземпляров. Все продавали водку, а мы — журнал для поэтов.

— В кино вы с 1993 года, сейчас наступает 2022-й. Вы как актер поменялись?

— Конечно, конечно. Некоторые вещи совершенно сознательно убрал. Некоторые добавил. Это творчество. Как говорила Эдит Пиаф, мой секрет в том, что я не вру. Так же стараюсь работать и я. В институте нас учили этому. Чтобы мы были разными, но всегда правдивыми. Вот если посмотреть последние проекты: «Честный развод» — играю отца, «Захар открывает глаза» — вновь отца, «Синий Федя» — отца, «Зеленая семья» — отца, «Откройте, полиция!» — опять отца! Даже в новом фильме «Жизнь» играю отца Михаила Галустяна! Вот столько у меня ролей отцов — и везде они должны быть разными.

— Роль в целом вам понятная — у вас же четверо детей…

— Тут самое главное, что у всех отцов и матерей одна общая черта: они любят своих детей. По-разному, но любят. В глазах это должно отражаться.

— Шлейф какой работы тянется за вами максимально устойчиво? Режиссер Степа из «Брата», Вася Рогов из «Убойки», ведущий автомобильного телешоу «Главная дорога»?

— После «Убойки», конечно, многие узнавали как Рогова. Но прошло много лет, и зритель видит меня в шоу «Главная дорога», знает спектакли в театре, так что большинство обращаются по имени-отчеству.

— И тем не менее тренд на криминальные саги, устойчивый до сих пор, заложила и «Убойная сила. А с легкой руки Владимира Бортко культурную столицу начали называть «бандитским Петербургом». Согласны с этим тезисом как ленинградец?

— Это все стереотипы, клише. Надо отказываться от них, тогда не будешь пустым местом. В свое время я жил в Манчестере и в Лондоне (познакомился с англичанкой Келли, которая изучала русский язык, придя в ленинградский Театр комедии, и улетел в Англию, где жил с ней несколько лет. — Ред.).

Почему-то принято считать, что Лондон — это туман и сырость. Чушь собачья. Никогда не видел. Так же как в Москве мне говорят, что в Петербурге — сырость. Ерунда. Не люблю штампы и в жизни, и в профессии. Все равно что русские живут с медведями и балалайками. Такое мнение может быть только у человека, который ничего не читает, не думает. Тоже самое и с «бандитским Петербургом». Да в девяностые вся страна погрязла в криминале! Я как раз после армии пришел. Москва разве нет?

Лично у меня Бортко ассоциируется с «Собачьим сердцем» и «Мастером и Маргаритой», а «ментов» придумал Александр Рогожкин, недавно покинувший нас, в «Улицах разбитых фонарей»: Казанову, Ларина и прочих. Тогда говорили, что даже новорожденные дети смотрели этот сериал. Но, если честно, самому Рогожкину это было не очень интересно. И «Особенности национальной охоты» больше снимал как драму, а не как комедию.

— Парадоксально, но вирусным видео стала сцена из «Улиц разбитых фонарей», где Половцев вызывает оперов: «Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал. По коням!» Юные блогеры и школьники вставляют его в свои обзоры и ролики.

— Так это реальная фраза! Журналист и сценарист Андрей Кивинов, служивший в милиции, вынес это со службы. Потому и запомнилось. Чистая правда. А вообще он был отличным писателем — у него прекрасные рассказы про любовь, но запомнился большинству он как автор «Ментов». Как было в романе Сомерсета Моэма «Луна и грош», когда взрослый маклер вдруг бросает семью и работу и уезжает писать картины, живя в нищите (прообразом был Поль Гоген). Вот и с Кивиновым, уволившимся из органов, почти так же. Ангел крылом задел, как говорится.

— Но, если вернуться к клише, с мнением о том, что Петербург — культурная столица, согласитесь?

— Тоже спорно. Любой приезжий начинает вести себя как дома. И никакой культуры не привносит. Вижу это по манере вождения. Людям просто стало наплевать. Мигранты живут жизнь так, как знают ее. Приходят в чужой храм и устраивают свой. Так что, если судить по дорогам Петербурга, это давно уже не культурная столица. Раньше про наш город говорили: приятно, всегда пропускают пешеходов на дороге. Теперь нет.

«Герои — врачи, военные, учителя»

— Объектами культуры стали и Алексей Балабанов с Сергеем Бодровым-младшим, с которыми вы соприкоснулись в фильме «Брат»…

— Это были 90-е, я был после театрального института и, конечно, не знал, кто такие Балабанов и Бодров. Мы просто ходили по всем дверям «Ленфильма», стучались, спрашивали, не нужны ли актеры. И вот мне перезвонили и пригласили сыграть эпизод за 500 рублей. Балабанов сказал: «Испугайся». Я спросил: «Это как?» Он говорит: «Наложи в штаны от страха». Я наложил. И он снял.

— Как все просто. А каким был Сергей? Вы встречались потом?

— Мы виделись после «Брата», он искал девушку в фильм «Сестры», а у меня была племянница подходящего возраста — шустрая, характерная. Да и на «Ленфильме» часто пересекались. А у Балабанова снимались два дня: сначала на кладбище, потом в квартире Балабанова. В то время Сергей постоянно писал. Он же учился на отделении истории искусств в МГУ и параллельно со съемками писал диплом по архитектуре.

— Сейчас столько сериалов и фильмов выходит на больших, малых экранах и онлайн-платформах, но где герой нашего времени? Как Данила Багров.

— Если я вам отвечу, то стану мультимиллионером. Все ищут. Пытаются найти. Для меня герои нашего времени — врачи и военные. А еще учителя. У меня тетя — учитель, и вот она говорит: «Как сложно сейчас работать с детьми». Если мы раньше боялись голос повысить, для нас учитель был непререкаемым авторитетом, то сейчас хамят, могут даже послать, а родители это поощряют. Необходима культурная революция.

Если не ошибаюсь, когда раньше брали учеников к Марку Аврелию или Эпиктету, то первое правило было: молчите первые десять лет, потом поговорим про философию. Отличное правило. Универсальное — и про сегодняшний день: человеку нечего сказать, а он кричит во все стороны. И даже не понимает, какое он пустое место. Вот блогер называет себя блогером, а мне интересно: профессия какая, где учился? Говорит: блогер. Но ведь так же мог назваться и хирургом. Подтверждений же нет. Ну и сказал бы: я хирург, все знаю, всем сейчас все расскажу.

— Ваши дети далеки от YouTube, Тик-Тока и Инстаграма?

— Старший, Михаил, уже совсем взрослый, работает. Средняя дочь Варвара учится в школе, а младшие еще ходят в сад (выпускница Мухинского художественного училища Екатерина, с которой артист случайно познакомился на съемках, родила актеру двух дочерей: Ксению и Дашу. — Ред.) — им рано все это. Самое лучшее воспитание для детей, как известно, пример родителей. Все, что мы делаем, подсознательно отражают. Корни в нас. Если папа с мамой читают книги — и дети читают. Если отец бьет женщину, это тоже отразится на детях.

— Между старшим сыном и маленькими дочками большой поколенческий разрыв? Это уже люди разных эпох?

— Как только дети начинают ходить и говорить еще не могут, уже видно, что это автономная личность. Отдельный человек. Высоцкий говорил, что с ребенком надо, как с иностранцем — водить по улице и все показывать, рассказывать, объяснять. Словно первый раз. И тем не менее каждый из них — личность. Так что главное — не мешать, только немножко направлять. С другой стороны, Макаренко считал воспитание насилием над волей и личностью. Учеба, к примеру, это не всегда приятное занятие. Но, безусловно, нужное.

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