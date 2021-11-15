«Мы все время боялись, что закроемся»: Александр Самойленко — о съемках «Стенограммы судьбы» в пандемию и подвиге Клима Шипенко

C 15 ноября на канале «Россия» выходит новый сериал «Стенограмма судьбы». В этом многосерийном фильме найдется место и большой любви, и смене эпох, и шпионским мотивам, и экшн-сценам. В картине задействован по-настоящему звездный состав: Александр Михайлов, Карина Андоленко, Екатерина Волкова, Андрей Ильин, Александр Самойленко, Артем Ткаченко.

По сюжету сериала Анна Савельева, выросшая в детском доме, устраивается работать стенографисткой к собственному отцу – генералу Печорскому, который ранее и не подозревал о существовании дочери. Анна работает над его мемуарами. Благодаря этому занятию героине открывается доступ к Кремлевским тайнам, и она оказывается втянутой в международный шпионский заговор…

Режиссером проекта стал Давид Ткечубава в соавторстве с Александром Жигалкиным. Продюсером сериала является Александр Самойленко, также сыгравший «нового русского» — яркого представителя 90-х.

В интервью Teleprogramma.pro Александр рассказал о сложностях съемок в пандемию, отношению к понятию «Судьба» и мини-подвиге Клима Шипенко.

«Продюсеру нужно участвовать во всех процессах»

— Александр, насколько сложно сочетать в себе роли актера и продюсера одновременно? — Продюсер – это вообще трудная роль в создании проекта. Мне нужно участвовать во всех процессах : от задумки проекта до его воплощения, от написания сценария до монтажа.

А это гораздо сложнее, чем актерство. Актерская роль же короткая: пришел, сыграл и свободен.

А сколько раз я как продюсер отсмотрел и рабочий, и смонтированный материал. Но если бы я не получал от процесса удовольствия, я бы не занимался этим.

— Сериал охватывает период от 1979 до 2007 годов. Художники-постановщики говорят, что тяжелее всего воссоздать 90-е годы. Это действительно так? Почему?

— Они сложны тем, что эти события происходили недавно. Костюмы того времени, конечно, отличаются, но кардинальных изменений нет, как это было 50 лет назад. В то время одежда была совсем другая, поэтому показать эпоху оказалось значительно проще.

К тому же любое историческое событие – это объекты, которых почти не осталось. Столица сейчас практически перестроена. Поэтому старую Москву приходилось снимать или в Подмосковье, или добавлять много компьютерной графики. А какие-то перестроенные новоделки — убирать с помощью компьютерной графики. Вроде бы все происходило недавно, но на самом деле прошло 30 лет.

— Чем вам самому запомнились 90-е?

— Тем, что это были мои молодые годы. Хотелось совершать какие-то поступки. Казалось, что жизнь огромная и много всего впереди.

— В одном из своих интервью вы сказали, что в тот период умудрялись зарабатывать неплохие деньги…

— Да. У меня был свой бизнес. На некоторое время я уходил из профессии, потом чуть-чуть заработал и вернулся снова.

— В сериале есть шпионская тема. Наверное, это предполагает динамичные съемки…

— Сериал довольно динамичный, но я не могу сказать, что в нем много экшн-сцен. В большей степени это мелодрама, нежели приключенческое кино. В итоге один из героев фильма оказывается шпионом, но не более того. Никаких международных командировок у нас не было. Практически весь сериал снимался в России. Шпионская линия в сериале есть, но думаю, что рассказывать ее не стоит. Она очень интригующая и влияющая на судьбу нашей героини.

— А сами могли бы стать шпионом?

— Нет, не смог бы. Потому что а) не хотел этого никогда и б) я человек прямой и откровенный. А это не относится к шпионам. Они скрытные или хотя бы пытаются быть такими.

— Прямота вам мешает на съемочной площадке?

— С возрастом я стараюсь не показывать свою прямолинейность. Просто попадал в какие-то неприятные ситуации благодаря этому качеству.

«Пандемия отвлекала нас от съемок»

— Какой съемочный день показался вам самым сложным?

— Любой съемочный день в кино – сложный по многим обстоятельствам. Во-первых, большое количество времени мы снимали зимой. А это время года всегда предполагает экстремальные съемки. Актеры и техника замерзают, к тому же съемочный день очень короткий

Конечно, там были погони, перевернутые машины, поэтому возникали сложности. Но слава Богу, все обошлось без жертв и травм. Но мы все-таки снимали не боевик, это мелодрама, сага о судьбе женщины в разные периоды ее жизни : от школьной скамьи до 50-летнего возраста.

— Сериал называется «Стенограмма судьбы». А вы сами верите в судьбу?

— В принципе да. Мы сняли много фильмов с названиями, где есть слово «судьба». И мне кажется, что это все неспроста. Судьба дается Богом свыше. Она нам уготована. Поэтому я верю и в Бога, и в Судьбу.

— А прислушиваетесь к ее знакам?

— Я всегда стараюсь прислушиваться к своей интуиции. Я человек интуитивный. Жизнь диктует нам слушать себя. Помогает ли мне это в жизни? Скорее, да, чем нет.

— Повлияла ли на съемочный процесс пандемия?

— Конечно. Ведь изначально мы хотели снимать в другом месте – Беларуси. И там даже были выбраны некоторые объекты. Но из-за пандемии это все сделалось очень сложным, практически невозможным. Поэтому мы решили снимать в Москве.

Пандемия очень сильно отвлекала. Мы все время боялись, что закроемся, поскольку люди могут заболеть. В конечном итоге заболели актеры и съемки пришлось остановить. Но это произошло уже в конце съемочного периода. Поэтому в общем все прошло довольно безболезненно.

«Юлия Пересильд и Клим Шипенко совершили мини-подвиг»

— Вы ведь снялись в фильме «Декабрь» Клима Шипенко о жизни Сергея Есенина. На какой он сейчас стадии?

— Я знаю, что фильм практически готов и должен был выйти в декабре. Но по каким-то причинам, о которых знают продюсеры, этого не произойдет. А скорее всего, фильм выйдет в марте. Я играю небольшую роль, но не Есенина. В основном это монофильм, вторых-третьих ролей там немного. Картина непростая, но, как мне кажется, очень интересная.

— Как вы думаете, почему именно Клим Шипенко полетел в космос?

— С моей точки зрения Клим снял один из лучших фильмов о космосе «Салют 7», в котором я с огромным удовольствием принял участие. И на сегодняшний день я не видел картины на эту тему лучше. Я думаю, что это и сыграло основную роль в выборе его кандидатуры. Тем более Клим неоднократно говорил, что с удовольствием полетит в космос, если появится такая возможность. Я думаю, что Бог услышал его и нашептал это в уши Дмитрию Рогозину и Константину Эрнсту. Так они и обратили внимание на Клима.

— А вы бы хотели полететь в космос?

— Я – нет. Ни теоретически, ни практически. Чтобы совершить такой мини-подвиг, должно быть очень большое желание. По этому поводу, конечно, было много хайпа. Но думаю, что к Юлии и Климу это никакого отношения не имеет, потому что они работали, как сумасшедшие и выполнили те задачи, которые ставились перед ними. Клим наснимал много материала. И я надеюсь, что все войдет в фильм. То, что они сделали, — это очень круто.

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