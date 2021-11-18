«Мы не включаем телевизор, у нас его просто нет»: актер Илья Носков — о том, как в его семье принято встречать Новый год, съемках фильма «Небо» и домашних родах жены

Актер рассказал Teleprogramma.pro, как однажды брат Андрей Носков играл за него в спектакле.

18 ноября в кинотеатрах премьера — на экраны выходит картина «Небо». Это история о настоящих героях нашей Родины, готовых отдать жизни ради мирного неба над головой. Основанная на реальных событиях лента – своего рода симбиоз искусства и исторической хроники. Проект снят в экстремальных условиях и в опасных локациях – на действующих военных базах в Сирии и России.

В основу картины положена история подвига летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина. 24 ноября 2015 года во время боевого вылета их Су-24 был сбит турецким истребителем на севере Сирии. Экипаж успел катапультироваться, но Пешкова еще в воздухе расстреляли террористы.

Погибшему летчику посмертно было присвоено звание Героя России. Спасшийся Константин Мурахтин был награжден Орденом Мужества.

Героями «Небо» также стали летчики, но с вымышленными фамилиями. Подполковник Сошников и капитан Муравьев — это два разных характера, две разные судьбы, которым суждено будет сойтись на военной базе Хмеймим.

В ролях: Игорь Петренко, Мария Миронова, Иван Батарев, Сергей Губанов, Илья Носков, и другие актеры.

Teleprogramma.pro поговорила с Ильей Носковым. Он играет в картине роль майора Багаева — одного из летчиков, который выполняет опасное задание.

Актер рассказал не только о творчестве. Илья Носков поделился, как в его семье принято встречать Новый год и почему решился лично принимать у жены роды дома.

Летчики — самые прямолинейные люди

— 18 ноября в кинотеатрах выходит фильм «Небо». О чем это кино, и почему его стоит посмотреть?

— У нас в принципе мало кино. Фильмов такой тематики тоже маловато. Мне кажется, что «Небо» очень интересная, искренняя и красивая картина. Она воспевает вооруженные силы, которые безусловно доблестные и всегда готовые нас защищать.

Фильм о том, как сплетена наша история, о человеческих факторах. Это красивое, правдивое и яркое кино, которое надо смотреть.

— Как вы считаете, что самое страшное в войне, которая происходит сейчас в 21 веке?

— Страшен тот факт, что это война. А в наше время не понятно, где враг, кто на чьей стороне воюет.

— Кто ваш герой, какой он?

— Мой герой не главный персонаж. В центре картины история подполковника Сошникова (Игорь Петренко) и майора Муравьева (Иван Батаев), прототипами которых являются реальные люди — летчики Олег Пешков и Константин Мурахтин. Мой герой — один из летчиков эскадрильи, майор Багаев.

По сюжету, я друг главного героя, такой опытный ас. Мы из одной эскадрильи, летим на задание в Сирию. Это настоящая история про бравых ребят, которых мы видели во время обучения в Липецкой дивизии.

— Где проходили съемки?

— Съемки проходили на реальных военных объектах в Сирии и России. Cнимали в Крыму и в Липецкой дивизии, откуда родом наши летчики.

Мы свой опыт получали там, общались с летчиками, штурманами, с летным персоналом.

И в самолетах мы сидели, и на тренажерах летали, надевали все снаряжение. Все прошли, что было можно неподготовленному человеку.

— Какими своими чертами вы наделили персонажа?

— Если режиссер выбрал меня, то он хотел чтобы в кадре был человек с таким лицом. Был бы другой человек, была бы другая картинка.

Естественно я чем-то его наделил. Я прямолинейный, мой герой такой же. Летчики вообще самые прямолинейные люди.

— А кто из всех ваших героев вам ближе всего? Персонаж, который больше всего похож на вас реального.

— Сложный вопрос. Не я выбираю своих персонажей, а меня выбирают продюсеры и режиссеры. Вместе мы приходим к общему знаменателю, к пониманию, каким должен быть этот персонаж.

Этот поиск происходит от сцены к сцене, у нас же не снимают кино последовательно. Сейчас снимается все рвано, может быть сначала финал снят, а потом начало. Поэтому, идет постоянный поиск.

Сложно сказать, какой персонаж мне ближе. Каждого персонажа я наделяю собой, а персонаж наделяет собою меня.

Кино и коронавирус

— Как думаете, этот мини-локдаун будет последним в 2021 году ли стоит еще ждать ограничений?

— Я человек простой и мне многое не понятно. В прошлом году народ болел, и все закрывалось при меньшем количестве заболевших в сутки. А сейчас нам кричат со всех сторон, что болеет и умирает больше человек, при этом самолеты и сапсаны полные. Игра какая-то.

Я понимаю, что есть болезнь, и я сам переболел, но это какая-то огромная авантюра, которую мы до конца не поймем. Я пытаюсь не лезть в эпицентр.

Я один раз переболел и болел тяжело, но не собираюсь сидеть дома, это глупо.

Надо дышать, гулять и разрабатывать суставы, легкие, сердце, чтобы все было натренированное.

В непростое время приходится работать

— А когда болели коронавирусом?

— У меня все болели. Примерно в октябре 2020 года.

— А как вся эта история с ограничения отражается на кино? У вас много проектов поставлено на паузу?

— Проекты какие-то были закрыты. Но мне повезло, если так можно сказать. Меня утвердили на роль в картине «Свингеры». Несмотря на кричащее название — это новогодняя комедия.

Так получилось, что меня утвердили, а я заболел, но моего выздоровления дождались. Мне пандемия принесла интересную работу, с замечательными партнерами.

Я даже не ожидал, что в наше время такое бывает. Обычно если заболел, тебя заменили другим и все. Видимо продюсеры хотели именно меня.

Но в целом, какие-то проекты отменялись, какие-то просто стояли и ничего не снималось.

— То есть, на доходах это сказалось? Сильно ударило по бюджету?

— Естественно. Но мне повезло, у меня до пандемии был большой проект, я был защищен в этом смысле.

О схожести с братом Андреем Носковым

— У вас есть старший брат Андрей Носков. Наверняка мы не первые, кто говорит, что вы очень похожи. Вас часто путают? Как к этому относитесь? А были случаи, когда эта путаница принесла вам пользу?

— Я повторюсь в тысячный раз, что есть люди, которые говорят, что мы похожи, есть люди, которые говорят, что мы не похожи. Кто-то спрашивает, оба ли родителя у нас одинаковые. Все по-разному. Если приглядеться, то у нас разный типаж. Но в чем-то, конечно, похожи, тембр голоса проскакивает одинаковый, но это естественно, мы же братья.

Но присмотритесь: он кудрявый, коренастый, мощный. У меня европейский тип лица, а у него больше восточный. Не знаю, может от бабушек, дедушек что-то там досталось.

Иногда, нас путают. и называют меня Андреем. Но кто нас знает, тот видит различия.

Однажды у меня были съемки и пришлось уехать. Я в то время работал в драматическом театре, играл в спектакле «Борис Годунов» сына Федора. Я договорился, и Андрей вышел на сцену вместо меня, исполнил мою роль.

-А конкуренция между вами есть?

— Скорее сотрудничество. Мы разные опять же. У Андрюхи куча планов, амбиций, он может одновременно заниматься кучей каких-то дел. Я так не могу.

Я — это один спектакль или одни съемки. Как-то было у меня одновременно два больших проекта, и я зарекся с этого времени. Мне сложно сосредоточиться в таких условиях.

Если хочешь сделать что-то хорошо, надо заниматься чем-то одним. Я в театре работаю, у меня там свои роли, свой круг, у него свой.

У нас есть совместный спектакль в Творческом центре Андрея Носкова. Андрей ставит, а я и наши коллеги принимаем участие. У нас есть сотрудничество и взаимный поиск новых путей, но никак не соперничество.

Семья — это счастье

— Вы много лет счастливы в браке. А еще вы многодетный отец, причем роды принимали сами. Все таки процесс не для слабонервных. Как решились?

— Просто хотелось такого домашнего таинства. Все-таки роддом, это такое непонятное пространство, где ответственность за благополучие или не благополучие размывается. А здесь я сам ответственный за все происходящее.

Я естественно готовился, год ходил в школу родителей, общался с медиками, проходил всю медицинскую подноготную. Получилось такое домашнее чудо.

Когда только ты и твой появляющийся ребенок. Нет запаха хлора, непонятных медиков, рук, которые хватают твоего малыша и куда-то уносят, а потом, когда захотят, приносят маме покормить.

Тут сразу ребенок запоминает запах отца и матери на всю жизнь. Это философская тема. Вот так-то решились и со всеми тремя благополучно получилось.

— Бытует мнение, что после подобной процедуры отношения между супругами охладевают. Вы согласны или нет?

— Об этом говорят люди, которые ничего не знают, вот и все. Как может разрушиться что-то между людьми, которые друг друга любят? Самый главный процесс, это подготовка до и поддержка после.

А когда ты человека поддерживаешь — это самое главное. Остальное только физиология, это нормальное природное явление.

Это же не извращение какое-то, а природный процесс. Я думаю, что подобное заблуждение высказываются людьми, которые об этом процессе ничего не знают.

— Скоро новый год. Как этот праздник встречают в вашей семье? Какие есть традиции?

— Мы всегда дома. Зовем всех наших кумовьев, крестных, мам, пап. В целом все проходит по-домашнему. Мечтаем все о даче. Чтобы встречать праздник большой компанией под живой елкой, растущей во дворе.

К нам обязательно приходит Дед Мороз, приносит подарки, мы водим хороводы с детьми.

Стараемся видеть друг друга, общаться. Мы не включаем телевизор, у нас его просто нет. Мы отказались от него, потому что отвлекает. Но есть проектор, мы всей семьей сморим фильмы.

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