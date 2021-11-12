«Не золотая монета, чтобы всем нравиться»: Павел Комаров — о съемках «Вне себя» и новом сезоне «Жуков»

18 ноября на видеосервисе PREMIER выйдет первый эпизод остросюжетной детективной комедии «Вне себя» — истории гениального финансиста Дмитрия (Евгений Стычкин) и фантомов в его голове. Одного из фантомов (которые, к слову, выглядят как обычные люди) сыграл в сериале молодой актер Павел Комаров, знакомый телезрителям по комедийному хиту «Жуки».

В преддверии премьеры мы поговорили с Павлом о его необычной роли, работе с Евгением Цыгановым и Еленой Лядовой, а также о переменах, которые Павлу принесла популярность.

Трудно играть самого себя

— Павел, скоро выходит сериал «Вне себя». О чем нам расскажет проект? Что для вас стало ключевым в сценарии, когда согласились на съемки?

— Это потрясающая и увлекательная история человека в исполнении блестящего Евгения Стычкина, у которого в голове появляются фантомы прошлого, с которыми он не очень может совладать.

Я согласился, потому что получил очень увлекательный сценарий, меня тут же завлекла эта история, и я согласился, не раздумывая, вопросов даже не было. Да еще и такие потрясающие партнеры.

— Кто ваш персонаж? Какой он?

— Мой персонаж является одним из фантомов в этой истории. Есть моменты, где я еще нахожусь в себе, но в процессе повествования я становлюсь фантомом, потом снова появляюсь в настоящем виде, потом раздваиваюсь.

В общем, перипетий у моего персонажа куча в этом отношении, но в целом я тоже нахожусь в качестве фантома в голове у персонажа Евгения Стычкина.

Блестящие партнеры

— Где проходили съемки? Какие сцены для вас стали самыми сложными? В каком регионе, на природе или в помещении?

— Как упоминается в названии проекта, мы тоже были вне себя от того, что происходило. Потому что действительно приходилось оценивать самого же себя со стороны. Не знаю, насколько это понятно технически, но у нас были дублеры, которые исполняли наши роли: нас реальных или фантомных.

У меня такие сцены были, и приходилось играть с самим собой, а это всегда непросто. Процесс шел настолько слаженно и выверенно, настолько уверены в своих действиях были наши творцы Клим Козинский и Александр Дулерайн, что я не могу сказать, что были какие-то сложности или провисы.

Надо отдать им должное и поблагодарить в очередной раз, потому что они всегда четко знали, что нужно снимать и как это будет выглядеть.

Но были такие технические нюансы, когда мы работали буквально сами с собой. И тут нам, фантомам, было проще, а вот Жене Стычкину, надо отдать ему должное, приходилось играть очень большое количество сцен по нескольку раз: сначала с пустым пространством, потом то же самое, но с нами: со мной, Евгением Цыгановым и Еленой Лядовой.

У меня тоже был такой момент: я видел сам себя, у меня был прекрасный партнер, мой дублер, который был в моей одежде нефантома. А поскольку только я знаю, как это должно выглядеть, приходилось представить, как бы я сделал то же самое, только с другой стороны.

В эти моменты мы играли сами с собой, со своей фантазией. Иногда приходилось отталкиваться не от того, как мы видим сцену, а внедряться в уже сыгранное Евгением Стычкиным, и Женя в этом отношении очень чуткий: мы даже укладывались во временные рамки того, как он с нами общался.

— В сериале с вами вместе снимается Евгений Стычкин, Елена Лядова, Евгений Цыганов. От работы с кем получили особое удовольствие? Какие лайфхаки они вам подсказали?

— Кроме Елены Лядовой я ни с кем из них не был знаком. И когда я узнал, что мои партнеры именно они, я в какой-то степени испугался, потому что для меня это большие профессионалы и люди, на которых я смотрю в кино, в театре, у них учусь, на них равняюсь. И мне было слегка не по себе: при них же нужно не ударить в грязь лицом. Но они оказались настолько чуткими, добрыми и проницательными людьми!

Всегда были готовы помочь, всегда открыто общались, в итоге могу сказать, что мы отработали в очень крепкой сцепке, с ними было безумно комфортно. Не было ни одной ситуации, когда я бы мог влить в эту бочку меда какую-то ложку дегтя и сказать, что была какая-то смена, когда я почувствовал себя не в своей тарелке. Вообще не могу испортить рассказ о них, потому что они совершенно потрясающие партнеры, потрясающие люди и блестящие артисты.

Мы перед каждой сценой собирались, репетировали, что-то читали, что-то поправляли, разбирали сцены, в том числе с нашими режиссерами Климом Козинским и Сашей Дулерайном.

И настолько все было досконально разобрано до команды «начали!», что тут уже подсказывать было и нечего. И на площадке за счет этого было легче.

В ходе этих разборов мы даже передавали друг другу реплики, которые больше ложились на конкретного персонажа, так мне по наследству достались слова Жени Цыганова, например.

И этот творческий процесс очень позитивно влиял на взаимодействие в кадре, не могу сказать, чтобы кто-то мне подсказывал что-то конкретное, но играть с ними было не страшно, а приятно и интересно.

Новый сезон «Жуков»

— Какой проект в вашей карьере стал для вас самым значимым? Когда вышли на улицу и поняли, что вас узнают?

— Очевидно, что после «Жуков» дала о себе знать некая узнаваемость. Но для себя не могу выделить конкретный проект, мне, тьфу-тьфу-тьфу, везет с проектами и партнерами. И они все разные!

Если брать последние большие, «Жуки» и «Вне себя», то они очень отличаются, и выделять какой-то один проект я, думаю, было бы неправильно.

— Зрителям ждать нового сезона «Жуков»? Когда? Уже видели сценарий?

— Новый сезон будет, мы к нему готовимся, авторы в процессе. Сценарий мы еще не видели, но знаем, что он в стадии завершения. Авторы мне намекали, что будет с моим героем, но я пока оставлю это в тайне.

— В каких проектах еще зритель вас увидит в ближайшее время?

— Я принимал участие в проекте «Предпоследняя инстанция», съемки завершены. Это мистическая история об организации, которая распределяют людей в ад или рай, и я исполнил, как мне кажется, несвойственную для себя роль сатаниста.

Небольшая, но интересная работа, а в главной роли там Ирина Розанова. Недавно мы завершили проект «Гид» с Кирой Мещеряковой. О новых планах говорить не буду, потому что есть фраза, в которую я верю: «Если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах».

Везет на поклонников

— Что пишут поклонники в соцсети?

— В большинстве получают положительные отзывы о проектах, в которых я занят. Мне в этом плане везет, знаю, что у коллег огромное количество хейтеров, диванных критиков, а у меня, к счастью, этого не так много.

Бывает, конечно, но превалируют слова поддержки и благодарности за то, что мы делаем. За это свою аудиторию я благодарю сердечно. Это вдохновляет, придает сил. И я четко осознаю, что мы делаем это для зрителей, не для себя снимаем кино, а чтобы людям нравилось.

— Как реагируете на негативные отзывы?

— Негативные, конечно, меня расстраивают, но из критики я стараюсь черпать какой-то конструктив. Конечно, порой сложно его достать, если это два слова «полная фигня», мягко говоря. Но как-то стараюсь на это не обращать внимания, ведь мы не золотая монета, чтобы всем нравиться. Раз есть такое мнение, хорошо, учтем.

— Про вашу личную жизнь почти ничего не известно. У вас есть девушка?

— На данный момент нет, мое сердце свободно.

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