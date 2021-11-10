«Существуют отсылки к «Шерлоку Холмсу»: Юрий Колокольников – о «Воскресенском», шутках Лагашкина и накладной бороде

С 8 ноября на Первом канале стартовал показ нового сериала «Воскресенский». Действие многосерийного фильма происходит в Санкт-Петербурге, в 1912 году.

Несмотря на все технические достижения начала нового века, полицейские не всегда могут справиться с распутыванием самых тяжелых и страшных преступлений. И тогда на помощь зовут 40-летнего профессора медицины Аркадия Воскресенского, роль которого сыграл Юрий Колокольников. Актер дал небольшое интервью Teleprogramma.pro

больше по теме Юрий Колокольников исследовал теорию посещения Земли разумными пришельцами Об этой и других тайнах актер рассказывает в документальном проекте телеканала History «Истории о нас».

«Для погружения в материал не нужно было предварительно посещать морг»

— Никто не может узнать у мертвого столько, сколько Воскресенский. Его девиз – ушедшие говорят. По следам на теле, микроскопическим анализам, радужке глаза, состоянию органов погибшего герой может узнать о жертве практически все. Работали ли на картине медицинские и исторические консультанты?

— У нас был консультант, знакомивший нас со всеми медицинскими тонкостями. И такие декорации прозекторские, в которых ты сразу попадал в эту историю. А для погружения в материал не нужно было предварительно посещать морг (смеется). На съемках сериала работала прекрасная команда, в том числе художников и реквизиторов. Но самое главное, что все было прекрасно прописано уже в сценарии. А дальше мы уже по запаху трупов (смеется) определяли наличие яда…

То, что видит Воскресенский, — вся клиническая картина человека. Она настолько большая и там столько информации, что его речь не успевает за его мыслью. Поэтому мой герой очень быстро говорит. Одна из самых сложных задач заключалась в том, чтобы выучить множество медицинских терминов. Но это часть характера героя, у него мысль бежит быстрее и дальше, чем он успевает это объяснить своему помощнику.

— Поэтому у него такой резкий характер?

— Ну да, потому что его никто не понимает. Для него это элементарно, почему же его другие не могут понять? Это собирательный образ, но, разумеется, существуют какие-то отсылки к Шерлоку Холмсу. Образ был очень четко выстроен сценаристом. Одно удовольствие было работать по такому сценарию. Обычно приходится допридумывать и докручивать героя, а здесь все было прописано настолько точно, что этот персонаж чувствовался уже со страниц сценария.

«Бороду мне наклеивали каждый день»…

— А что вы скажете по поводу грима? Это ваша борода?

— О-о! К сожалению, у меня не растет такая. Мне эту бороду наклеивали каждый день, а потом лицо и борода как -то привыкли друг к другу. Но мы долго искали ее, чтобы она подошла. И в холод, и в мороз, и в жару — борода была с нами, как наше знамя. Мы за нею аккуратно следили. В определенный момент какая-то часть бороды поистрепалась, пришлось делать новую (смеется)…

— Возможно, вам запомнились какие-то объекты или реквизит?

— Я много работал в Питере, но конкретно на «Воскресенском» было столько невероятных исторических объектов… Все это было пропитано историей. Снимать в Санкт-Петербурге – это счастье для кинематографистов.

— А что вы бы могли рассказать о своих партнерах по съемочной площадке?

— У нас сложилась такая команда: Максим Лагашкин, Андрей Назимов, я. И мы все прошли этот путь радостно и в бою. Лагашкин всегда мешал нам работать, собственно, у него и роль была такая. Отдельное «спасибо» надо сказать режиссеру Дмитрию Петруню. Как тонко он чувствует материал, все-таки ироничный детектив — один из сложных жанров.

Наверное, существует два -три примера, на которые можно равняться. Это невероятно сложно — найти точную грань по актерскому существованию. Мы доверились Диме, потому что он чувствовал эти моменты, и получилась очень живая история.

На таком большом сложном проекте важно, чтобы твои партнеры были слышащими, чувствующими, чтобы они были с тобой в одной лодке. И здесь это получилось, несмотря на то, что Лагашкин всегда мешал нам сосредоточиться перед кадром (смеется). Он и за кадром не переставал иронично издеваться.

Смотрите сериал «Воскресенский» с 8 ноября на Первом канале в 21:30

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