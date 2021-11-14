Кит Харингтон: «Игра престолов» — не проклятие, а лучшее время в моей жизни»

Исполнитель роли обаятельного бастарда Джона Сноу в главном сериальном хите современности вновь возвращается к фантазийному жанру — в новом блокбастере «Вечные» по комиксам «Марвел» в постановке Хлои Чжао, чья «Земля кочевников» заработала «Оскар».

Кит Харингтон играет одного из немногих персонажей, не принадлежащих клану «вечных» — супергероев, на протяжении семи тысяч лет опекающих неразумное человечество.

«Это как встреча школьных друзей»

— Финал фильма намекает на то, что ваш персонаж станет одним из главных героев неизбежного сиквела…

— Да, в фильме всего три персонажа, не являющихся «вечными». Я подумал, что очень мило не принадлежать этой группе, а действовать отдельно от них. Что же касается будущего, то кто знает, что оно принесет? Я живу настоящим и от создателей «Вечных» ничего не жду, иначе может постигнуть тяжелое разочарование. Хотя я и надеюсь на то, что эта история будет развиваться.

— Сотрудничество с Хлои Чжао отличалось от работы со среднестатистическими режиссерами жанра экшен?

— Она именно что не среднестатистический режиссер. Она не работала в жанре экшен, но является большой поклонницей кинематографической вселенной «Марвел» и отлично понимает законы жанра. Она пришла в мир «Марвел» из независимого кино, и эта комбинация, по-моему, очень интересна.

— Язык не поворачивается назвать «Игру престолов» обычным телесериалом, поскольку его бюджету позавидуют многие кинофильмы, но в целом для вас есть разница, где сниматься: в кино или сериалах?

— То, что сейчас много высокобюджетных сериалов, способных конкурировать с кинофильмами, — заслуга в том числе и «Игры престолов». Интересно, что «Марвел» удается делать то, что по силам телевидению: они создают ансамбль персонажей, переходящих из фильма в фильм, — получается что-то вроде сериала.

Возникают разные формы рассказывания кинематографических историй, но кино остается кино, и смотреть его надо в зрительном зале. «Игру престолов» мы все равно делали в расчете на маленький экран. В этом главная разница. А что касается моей работы перед камерой, то тут большой разницы я не вижу.

— Одну из главных ролей в «Вечных» играет Ричард Мэдден — брат вашего персонажа из «Игры престолов»…

— Работа над этим фильмом была для нас как встреча школьных товарищей. В новом фильме у нас было всего четыре совместные сцены, но Хлои и «Марвел», по-моему, поступили очень здраво: использовав двух актеров, известных по другому проекту, они не делали вид, что это получилось случайно, а выразили таким образом уважение фанатам и сериала, и комикса.

«Приятно сыграть короля и остаться дома»

— Вы не боитесь, что вас воспринимают как актера из мира фэнтези?

— Я все жанры люблю и уважаю. Сегодня я снимаюсь в фестивальном фильме Ксавье Долана «Смерть и жизни Джона Ф. Донована», завтра играю в театре, а послезавтра — в комиксе «Марвел». Все это возможно в рамках моей профессии. Не думаю, что меня воспринимают в каком-то одном качестве, потому что это не так. Просто эти мои роли наиболее заметны публике.

— Вы все еще считаете себя театральным актером, как утверждали когда-то?

— По крайней мере стараюсь уделять театру столько же времени, сколько кино и ТВ. Я не отхожу далеко от театра и каждые два года стараюсь играть в новом спектакле. Хочу продолжать в том же духе, пока остаюсь в этой профессии. Я верю в живые представления перед публикой и делю поровну свое время между театром и съемками.

— Огромная популярность «Престолов» — это благословение или проклятие?

— Ну не проклятие уж точно! Если бы я оказался в прошлом, отказался бы я от роли в «Престолах»? Да никогда! Я бы снова и снова в них снимался! Это было лучшее время моей жизни! Каждый актер мечтает о таком — когда тебя надолго запоминают по какой-то роли, когда ты производишь впечатление, а твой персонаж оказывает воздействие на людей! У меня это уже было, и я могу только надеяться на то, что такой опыт когда-нибудь повторится.

— Мартин Скорсезе обрушился на фильмы-комиксы с критикой, для него это не вполне фильмы. Как вы, играя в комиксе, относитесь к этим словам?

— У каждого жанра есть право на существование. Но у каждого есть и право на свое мнение, это тоже бесспорно.

— Что планируете после «Вечных»?

— Играю Генриха V в одноименной пьесе Шекспира в лондонском театре «Донмар». Это моя любимая роль, давно мечтал ее сыграть. К тому же для этого мне не придется покидать Лондон, что тоже очень приятно. Премьера уже в феврале.

Личное дело

Кит Харингтон родился 26 декабря 1986 года в Лондоне в семье драматурга Деборы Джейн и бизнесмена Дэвида Харингтона. Принадлежит к знатному британскому роду, его родословная восходит к английскому королю Чарльзу II. Учился в Центральной школе речи и драмы в Лондоне. Первой значительной работой Кита стала роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», за которую он был номинирован на премию «Золотой глобус». На съемках сериала познакомился с актрисой Роуз Лесли, которая в 2018 году стала его женой.

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