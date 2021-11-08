«Когда в полуметре взрывался снаряд, было страшновато»: Борис Смолкин — о «Седьмой симфонии», блокаде Ленинграда и заявлении Моргенштерна

Известный актер также рассказал Teleprogramma.pro, как во время съемочного процесса ему помогала музыка.

8 ноября в 21:20 на телеканале «Россия» стартует показ многосерийной исторической драмы «Седьмая симфония». Многосерийный фильм рассказывает о том, как в блокадном Ленинграде впервые прозвучало легендарное произведение Дмитрия Шостаковича.

В сериале задействован по-настоящему звездный актерский состав: Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Лидия Вележева, Игорь Ясулович, Виктория Толстоганова и многие другие артисты.

По сюжету сериала весной 1942 года, после первой блокадной зимы дирижер Большого симфонического оркестра радиокомитета получает важное правительственное задание – исполнить в осажденном городе Седьмую симфонию Шостаковича. Это кажется невозможным – от оркестра осталось несколько музыкантов: кто-то умер от голода, кто-то ушел на фронт, а кто-то пропал без вести. Но концерт должен состояться и прогреметь на весь мир, чтобы и друзья, и враги услышали: «Ленинград жив!»

Одну из ключевых ролей в сериале – слепого ударника Валентина Чуркина – сыграл заслуженный артист России Борис Смолкин. Подробнее о съемках и не только актер рассказал в интервью Teleprogramma.pro

«Главный герой фильма – великая музыка»

-Борис Григорьевич, Аль Пачино, готовясь к роли незрячего полковника Френка Слейда в фильме «Запах женщины», посещал школу для слепых. А как готовились к роли не видящего человека вы?

— Ну, я пытался учиться у Аль Пачино, так же, как и смотрел на Олега Ивановича Борисова. В одном из советских фильмов он тоже играл слепого.

— Был ли у вашего персонажа реальный прототип?

— Я думаю, что реально такого героя не было. По крайней мере, мне никто не говорил об этом. Думаю, что это художественная история.

— А как проходила музыкальная подготовка к роли?

— Со мной рядом, во время моих сцен, сидели профессиональные музыканты. Это были артисты Малого оперного театра и военные музыканты. И конечно, я прошел их ускоренный курс. Они мне объяснили: что, как и когда. Музыку я слышал, нот я видеть не должен быть.

Очень помогли режиссер, оператор, гримеры и, конечно, музыка. Причем не просто помогла, а буквально спасла. На мой взгляд, эта великая музыка – главный герой фильма. Когда она начинала звучать, что-то начинало колыхаться внутри меня. И мне казалось, что я все делаю правильно.

— Ваша супруга – пианистка. Она как-то вам помогала при подготовке к роли?

— Нет, жена не принимала в этом участие, поскольку мне ничего не надо было петь и играть. Но в сериале снимались ребята, которые владели инструментами в прошлом. Например, Лиза Боярская играла на флейте, кто-то на гобое, кто-то на скрипке.

«Я выступал с артистами, пережившими блокаду, на одной сцене»

— Одна из главных сцен снималась в Большом зале Ленинградской филармонии – там же, где и впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. Что вы чувствовали в момент съемок?

— Если бы я умел описывать свои чувства, я бы, наверное, писал романы, книжки. Но у меня несколько другая специальность. Мы там снимали практически десять дней. Но для меня сцена Большого зала филармонии в любом случае –святое место. Кстати, я несколько раз выступал там. Однако сидеть на этой сцене в составе оркестра – это неожиданное и странное для меня ощущение. Но когда звучала музыка, я про все забывал.

— Доводилось ли вам сниматься в сценах бомбежек Ленинграда? Какой эпизод дался тяжелее всего?

— Одна сцена была у меня на натуре, когда Валентин Чуркин попадал в такую бомбежку. И в общем, его спасала санитарка, которая дежурила в тот день и пыталась затащить героя в убежище. Остальные мои сцены – более камерные.

Сцены взрыва снимали с помощью пиротехников на территории бывшего завода «Треугольник» на Водном канале – заброшенное место. Пиротехники, ассистенты, помощники, конечно, соблюдали технику безопасности. Хотя, честно, было страшновато, когда в полуметре от тебя взрывался какой-то снаряд. Я понимаю, что он холостой, но черт его знает.

— Вы родились в 1948 году в Ленинграде. Наверняка, родители рассказывали вам о блокаде?

— Естественно. Папа у меня побывал на фронте, а мама, бабушка, дедушка оставались в блокаду в городе. Рассказывали, показывали, я видел людей, также живших в нашем доме и переживших это страшное событие.

А когда я служил в театре Музыкальной комедии, я общался с артистами, работавшими в блокаду, выступал кое с кем на одной сцене, слушал их рассказы. Но не думаю, что этот факт прямолинейно влияет на то, что я играю в кино.

— Общественность до сих пор обсуждает заявление Моргенштерна, который говорил о бессмысленности дорогостоящего празднования Дня победы. При этом он подчеркнул, что лучше больше уделять внимание помощи ветеранам, но эти его слова остались за кадром. Что вы сами думаете о высказывании рэпера?

— Честно говоря, я не читал это заявление Моргенштерна, услышал все из третьих-четвертых уст. Хотя, если быть откровенным и, если я правильно понял его слова, во многом я его поддерживаю. Потому что я не помню, чтобы в моей семье, где погибали во время войны, и пережили блокаду, широко отмечали этот день.

Я помню, что мой дедушка, папа, дядя 9 мая садились за стол друг напротив друга, наливали немножко водки и молча, молча выпивали. Честно говоря, никаких криков «Ура!» не было. Я думаю, что это не только день гордости за великую победу, но также и день памяти и скорби.

— Подружились ли с кем-то из съемочной группы во время съемок?

— У меня не самая главная роль, поэтому я снимался очень локально и в общей сложности дней 15. А другие артисты снимались и по три, и по четыре месяца. Но особо подружиться я ни с кем не успел. А то, что я встретил на съемках артистов, с которыми раньше был знаком, с некоторыми лучше, с другими хуже, это вполне естественно. Так часто бывает.

— Когда проходили съемки сериала? Успела ли их затронуть пандемия?

— Я начал сниматься в августе, сентябре, несколько дней в октябре 2020 года. Съемки должны были начаться в мае, но съемочный процесс переносили.

— Как проводите нерабочие дни?

— Дома. Завтра, быть может, уеду на дачу. Все потихонечку отменилось.

— Будете ли сами смотреть сериал?

— Конечно. А как же!

Смотрите и вы сериал «Седьмая симфония» на канале «Россия» с 8 ноября, в 21: 20

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