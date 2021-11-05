«Загугли звезду»: Юрий Титов – впервые о дочери, лицемерии и сексе на «Фабрике звезд», шоу «Суперстар. Возвращение 2»

В начале 2000-х песня «Понарошку» в исполнении Юрия Титова занимала верхние строчки хит-парадов. Нередко композицию можно услышать на топовых радиостанциях и сейчас. В период «Фабрики звезд» о Юрии много писали и благодаря его романтическим победам. Так, много шума наделала история, когда в Интернет просочилось видео его интимной связи с одной из участниц проекта. Притом, что в то время все артисты «Фабрики звезд» жили под постоянным прицелом телекамер…

Сегодня Юрий Титов вспоминает эту пикантную историю с улыбкой и признается, что кардинально отличается от себя двадцатилетнего. Но музыкант по-прежнему дает СМИ повод не забывать о себе. Сейчас Юрий принимает участие в проекте «Суперстар» на канале НТВ наряду с другими звездами 90-х и 2000-х. Премьера передачи намечена на 7 ноября.

В рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» Юрий Титов рассказал о новом проекте, любовных историях «Фабрики звезд», непростых отношениях с дочерью и личной жизни.

«Юра Титов – певец, педагог, скрипач, автор и исполнитель. Москвич. До пятого класса жил в районе метро Бауманская. Ходил в школу имени Александра Сергеевича Пушкина, — начинает рассказ о себе Юрий Титов. — Если вы побываете в этом районе, то увидите там уютные двухэтажные домики, и вообще там прекрасная энергетика и аура. Потом я переехал в другой район».

— Как проявились ваши способности в детстве?

— Я верю в судьбу. И получилось так, что я даже не выбирал себе профессию. Петь, ходить и говорить я научился одновременно – это тоже про меня, потому что когда моя мама приехала с гастролей, она привезла мне две пластинки – Лаймы Вайкуле и Аллы Пугачевой. Тогда у меня было две любимых певицы. Потом еще прибавился Майкл Джексон.

Никто меня петь не заставлял. Просто случилась моя любовь к пению. А вот скрипку я ненавидел.

— Помните вокальные конкурсы из детства?

— Скорее, они начались в юности. Когда я принял участие в телеконкурсе «Стань звездой», мне было лет 15-16. Затем пошла череда других конкурсов, но я помню каждый из них. Например, в жюри проекта «Народный артист» входила Лариса Долина, а среди участников были Саша Панайотов, Леша Чумаков, Маша Зайцева, Валя Бирюкова, которая впоследствии проявила себя в «Голосе». Также могу вспомнить конкурс «Вокальная сцена». В общем, их было много.

— А что бы вы могли рассказать о своих родителях?

— Знаете, я сам себе завидую. Потому что немузыканты у меня только бабушка и дедушка. А мама, папа, отчим, тетя – все профессиональные музыканты. Поэтому я рос в такой творческой атмосфере.

Моя мама – певица, педагог, поэтесса, пианистка. Отчим – певец, скрипач, композитор. Тетя владеет академическим вокалом. Семья – это самое дорогое, что у меня есть в этом мире. Правильно сказал актер Сергей Бурунов: «Жена не может заменить мать», и на самом деле я с ним согласен. И не потому что я маменькин сынок или папенькин дружок.

Также у меня есть младшая сестра Настя, которая окончила музыкальную школу и превосходно поет – очень чисто, мы с ней даже записали дуэтом песню Игоря Крутого «Мама моя». Но в итоге Настя не захотела идти по этому пути, а сказала, что хочет зарабатывать много денег.

— Так какая у нее профессия, которая позволяет зарабатывать деньги?

— Несмотря на свои 22 года, она занимает должность в магазине дорогих ювелирных украшений. Не могу подсказать, куда идти за деньгами. Мне кажется, что если делать свое дело хорошо, то все получится. Ну и амбиции должны быть.

— И какими, на ваш взгляд, должны быть амбиции?

— В моем случае ты должен сам кайфовать от своего дела. Недавно на одном проекте психолог задала мне вопрос: «Кто в вашем понимании идеальный артист?» А я же ответил, что тот, кто любит свой репертуар. Потому что когда я пою то, что хочу, публика кайфует, это все передается.

Однажды примерно 29-30 декабря у меня был новогодний концерт. Я приезжаю на положенное место, а там нет света вообще. К тому же на улице царит сильный холод. Я спрашиваю у организаторов: «А для кого мне петь?», а они отвечают: «Вы знаете, Юра, вот вы начнете петь, а у метро бомжи тусуются, и они подойдут на голос. А может, придут и другие люди».

Я начал петь и действительно, потихоньку стали подтягиваться зрители. И это был один из лучших моих концертов, потому что часто на меня хорошо влияют именно стрессовые ситуации. А пел я ровно час, организаторы засекли время. Хорошо, когда ты выходишь и видишь, как в хорошем смысле беснуется толпа в «Олимпийском» и тебя готовы носить на руках. Такие концерты бывают и в ночных клубах, и в ресторанах. А случается и так, что публика наоборот относится к тебе прохладно. Но если ты ее поднимешь, а я люблю это дело, и контакт произойдет, то это прекрасно.

— «Фабрика звезд» была для вас мечтой, целью, случайностью?

— Точно не случайностью. Когда некоторые коллеги говорят: «Ой, ну повезло вам с продюсером», я думаю, причем здесь это утверждение, если каждый из нас пробивался своим трудом, и, по сути, являлся самодостаточным артистом. Ирина Дубцова, Доминик Джокер, Стас Пьеха, Антон Ямпольский, Алекса… Это была сходка многих талантливых людей.

Я согласен с тем, что наша четвертая «Фабрика» была лучшей среди всех прочих «Фабрик». Я сижу сейчас на кухне, где моя мама однажды увидела заметку про вашего мальчика. А если серьезно, это была статья про набор на «Фабрику звезд». И мама сказала мне: «Юра, иди». Я пошел на кастинг со своей девушкой – хорошей певицей Яной. Яна отнеслась к этой затее с позиции «Ха-ха, хи-хи», а я верил, что у меня получится.

Я прошел дальше и дальше, потом был танцевальный конкурс в «Останкино», затем нас ставили по номерам, долго мурыжили, молчали-молчали. Кастинг казался довольно напряженным. Но все были на своих местах.

— Подружились ли вы на кастинге с кем-то?

— Как отозвался обо мне на проекте «Суперстар» Стас Пьеха: «Юра всегда был отдельно». На самом деле это правда. Я держался обособленно по той простой причине, что три месяца жил в закрытом пространстве. Говорят, камеры были установлены даже в туалете и солярии. Ну а дружба… Это же конкурс, а может ли на нем завязаться действительно искренняя дружба?! Вряд ли, это же соревнование. Я немножечко дружил с Алексой. Ну и конечно, у меня была девушка Женя, про которую вы, наверное, спросите.

Когда была номинация (на выбывание из проекта – прим. ред) и появилась песня «Понарошку», никто не сказал мне: «Слушай, ну крутая песня». И только по прошествии времени, уже к концу проекта Доминик Джокер отметил: «Какой у тебя дорогой красивый трек». Я не буду лукавить и говорить: «Мы все были такие дружные, хороводы водили». Случались и интриги, и разговоры, и другие разные вещи.

— Какой трек с вашим исполнением самый популярный на «Фабрике»?

— Я спел его на кастинге. И этот ролик можно найти в Интернете. (Напевает строчки из песни Another time, another place). Вы мне напомнили, чудесная песня, на которую надо сделать кавер.

— Как развивались ваши отношения с Женей Волконской?

— Сумбурно и очень быстро. Я уже рассказывал про нахождение в замкнутом пространстве. (Вчера говорили об этом и с Наташей Власовой). Мужская и женская комнаты располагались рядом. В мужской кровати стояли друг напротив друга, а рядом стенка. И наши мозги так расплавились, что мы умудрились зайти в женскую комнату. Я не буду рассказывать о том, что произошло дальше. Такие вещи можно совершить только в 19 лет. Потом продюсеры мне говорили: «Юра, ты с ума сошел. Рядом же Алекса, а ей всего 15 лет».

— Это было то событие, из-за которого на вас обрушился шквал критики?

— Это первый секс на «Фабрике». Помню, тогда в прессе выходили многочисленные статьи на эту тему. Особенно мне запомнилась газета «Жизнь». Не знаю, существует ли она до сих пор…

Я особо не ощутил, что меня критиковали. Но помню, что Игорь Яковлевич сказал мне с улыбкой: «Что же ты там такое сделал?» Конечно, нашу интимную связь с Женей не показали в эфире, но в Интернете появлялись какие-то записи. Но я до сих пор не могу их найти.

Впрочем, эти отношения были только на «Фабрике». Женя Волконская не поехала в гастрольный тур. И так все и закончилось. Более того, у Жени «на воле» оставался молодой человек. Чудная какая-то история. Женя плакала, звонила ему, пыталась все объяснить… Вот такой у нас был роман.

— А что вы скажете об отношениях с Ириной Дубцовой?

— Меньше всего хотелось бы сейчас хайпиться на этом. Когда мы жили в доме первые дни, Ира мне дала послушать наушники от плеера с ее композициями. Я помню, что слушал песни «Медали». Такая талантливая девочка, и я сразу влюбляюсь в нее… Когда человек хорошо поет и пишет, у меня сразу возникает влюбленность. У нас был такой отдаленный флирт.

Но каждые выходные нас вывозили в Дома отдыха – все время в разные, чтобы мы увидели и свет, и небо, и солнце. Однако даже там мы находились под охраной, никуда не пойдешь и ничего не сделаешь. И там у нас развился сумбурный роман с Женей Волконской. Поэтому с Ирой, соответственно, не получилось… Но по Интернету ходит одна прикольная фотография, где Ира в розовом полотенце, лежит на столе, наклонив голову, а я в это время ее приобнял. Вот это тот самый момент, когда что-то могло получиться…

— А как развивался ваш роман с Теоной Контридзе?

— Журналисты даже называют наши отношения гражданским браком, но это громкие слова. Мы просто были вместе. Нас никто не знакомил специально, но наши первые встречи носили мистический характер.

Когда вышла «Фабрика», Теона находилась в отношениях с Николаем, который сейчас является ее мужем. Легенда гласит, что однажды они с возлюбленным поссорились, и Теона села курить на кухне. И в этот момент показывают меня с песней «Belle», которую я исполнял на «Фабрике». И она сказала: «Честное слово, я посмотрела в телевизор и влюбилась».

А потом я стою возле станции Баррикадной, на Котельнической набережной, на какой-то съемке и в этот момент мимо меня проносится машина. Я оборачиваюсь, понимаю, что внутри находится какая-то компания, как мне показалось, сумасшедших людей. Потому что они все повысовывались из окна и начали что-то кричать. Оказывается, за рулем был Николай, а сзади сидела Теона.

Когда я давал то интервью на улице, Николай сказал Теоне: «Вон твой Титов». Это была вторая встреча.

А в третий раз я пришел первый раз пробовать в Москве суши, который никогда ранее не ел. Я помню, что пришел с другом, мы взяли роллы с огурцом. Заходим в кафе «Пушка» на Пушкинской, и я вижу, что за столом сидят Коля и Теона. Я сел к ним спиной, начал есть свои роллы, и тут поднимается Теона, подходит к нам и говорит: «Юрочка, здравствуйте. Знаете, я вас очень люблю». А я как человек прямой так хмыкнул и спросил: «Да? А за что это вы меня так любите?»

Она начала говорить: «За ваше ощущение мира, музыки, музыкальность». Мы обменялись телефонами и закрутилось. Роман был бурный. Теона забеременела, родила девочку – прекрасного человека Реди-Мариам, которой сейчас 15 лет. Ну об этом уже знает весь Интернет. Но, к сожалению, пока мы виделись с ней лишь один раз. Дальше наши отношения не сложились.

-Почему расстались с Теоной Контридзе?

— Теона говорила на днях, что уже 19 лет счастлива с Николаем. То есть, она меня полностью осознанно вычеркивает из жизни. Хотя однажды вдруг появляется два-три интервью, где Теона неожиданно вспоминает обо мне, говорит, что это были одни из самых ярких отношений в ее жизни. Видимо, у нее меняется ощущение, настроение этого мира. Она говорит: «Я сейчас говорю, и мне плохо. Оказывается, этот мальчик вытеснил меня же из моей жизни». Для меня это стало новостью, потому что, во-первых, Теону не вытеснишь, это очень свободолюбивый человек.

К тому же это были очень нервозные отношения, нередко между нами возникала какая-то ругань. Хотя было не только плохо, но и очень хорошо, и весело, и здорово. Сложно сказать, почему не сложилось. Мне был 21 год, Теона старше меня на 8 лет. Мужчина в 36 лет и в 20 лет – это разные люди. И если есть такие индивиды, которые ведут себя в 20, как в 36, то я снимаю шляпку.

А тогда ну какая ответственность могла быть в моей голове? Ну какая семья? Мне бы хорошо бы за себя отвечать. Сейчас мне хочется семьи, это мое искреннее желание. А тогда семейной жизни хотелось Теоне, но я не был к этому готов. Причина такая.

И сейчас претензии Теоны в мою сторону о том, что, оказывается, я не сказал «спасибо» за дочь. Я счастлив, что эта девочка – моя дочь и был бы рад общаться так же, как и моя мама. Мы предпринимали немало шагов к этому. Но там свой взгляд на эту ситуацию, там семья. Но у Реди есть мой телефон, и мы периодически списываемся с ней. Она знает, что я в любой момент, хоть сейчас, готов встретиться с ней.

— Как сейчас складываются ваши отношения с дочерью?

— Никогда это не комментировал. Но, возможно, это интервью… нет, не разойдется не на цитаты, а журналисты выдернут мои слова из контекста. Спустя лет 10 нашего необщения с Теоной Контридзе вдруг появляется Теона с интервью – сначала Славе Манучарову, потом еще одной девушке, затем еще другому журналисту, в которых мне посвящалась часть разговора. Бывшая возлюбленная выдвинула обвинение в том, что я пошел на телешоу и с телеэкранов объявил, что я отец этой прекрасной девочки. Но я ничего не объявлял. Это такая выдумка, такая ложь, и надо быть Гансом Христианом Андерсеном, чтобы придумать такое.

Один канал нарезал интервью, где я на разных тусовках, в разных костюмах, на одно из мероприятий я даже пришел с мамой – но ничего лишнего я нигде не говорю. Меня тогда спрашивали про семью. А я ответил, что у меня есть прекрасная дочь от прекрасной певицы. Вот и все, что я сделал.

Первым человеком, который сообщил общественности о сложившейся ситуации, была Теона, а не я. На Ютубе есть давнишнее интервью примерно 2007-2008 года, где ведущий спрашивает мою бывшую возлюбленную: «Правда ли то, что ты родила от Юрия Титова?» Она отвечает, что да, поскольку это была страсть. А Юра – биологический отец, она даже сказала, что биологический элемент.

Спустя много лет меня тоже начали спрашивать обо всем. Я подумал о том, если мама ребенка ничего не скрывает, то почему я должен это делать? Я горжусь тем фактом, что у меня есть дочь, и рад этому. Вышла программа, после чего девочка позвонила мне, захотела встретиться. И это счастье случилось. На встречу пришла и моя мама, ее бабушка. Я принес в подарок дочери милейший фирменный рюкзачок. И она призналась, что ровно такой себе и выбрала когда-то. А потом началось наше общение.

Раз дочь написала в директ, в Инстаграм, мы общаемся… Потом проходит время, Теона вдруг звонит мне с обвинениями. Мол, ты должен сначала писать мне, а только потом ребенку.

Затем проходит время, и я говорю, что хочу поздравить Реди с 8 марта или с днем рождения. И вдруг Теона говорит: «Юра, а может быть, ты сам передашь подарок?» Я думаю: что все то так, то так. Прекрасно то, что девочка знает обо мне. Я никогда не заявлял о себе: «Я отец», мне просто важно, чтобы она знала, что у нее есть я и бабушка. Она это знает и чувствует. Вот такое общение у нас пока по вотсапу, Инстаграму, потому что Реде 15, а не 20 лет, чтобы она принимала самостоятельные решения.

— А сейчас ваше сердце свободно?

— Свободно. Я не буду придумывать какие-то романы. У меня все на лбу написано, как говорит моя мама. Поэтому сейчас я в свободном плавании.

— Как родилась песня «Понарошку»?

— Мне объявили о номинации на «Фабрике». А когда тебя номинируют, ты должен петь сольную песню. И первой такой композицией как раз была песня «Все о любви». Меня удивляет, что и спустя столько лет (и чем дальше, тем больше) эту композицию продолжают любить, и сейчас ее перепевают под гитару 17-летние девчонки.

Песня такая вкрадчивая, романтическая, субтоновая. Игорь Яковлевич всегда говорил мне: «Юра, я знаю твои голосовые возможности. Но вот давай пока будем брать такие песни». А мне хотелось еще параллельно сделать то, что я, например, сделал на «Суперстаре». И я решился на это практически спустя 17 лет.

В 2004 году же Игорь Яковлевич исполнил демоверсию песни «Понарошку» – получилось очень трогательно. У меня увлажнились глаза. «В пустоте слышу слова и звуки»…(Напевает).

Думаю, что текст прямо про одиночество или же про отношения, которые закончились, и одиночество уже после отношений. Кстати, многие думают, что припев начинается со слов: «Все о любви. И мне так обидно», а мне все-таки кажется, что со слов: «Я знал все о любви».

Потом мы поехали записать ее. Меня выдернули из «Фабрики», из нашего звездного дома на студию. Это была довольно нервозная запись. Композиция все-таки характерная. А потом случилось то, что сказала Маша Распутина в «Суперстар»: «Песня, конечно, гениальная», но так легла сама песня.

— Какие из ваших песен самые любимые?

— Я люблю песню «Фонари» Игоря Николаева и Игоря Крутого. (Напевает). Если говорить про «Фабрику», то песню Freeway. Я люблю практически все, что я пою. Надо любить то, что ты делаешь. На «Фабрике» я лишь только раз попросил поменять песню.

— Поговорим о проекте «Голос». Это правда, что вы шесть раз штурмовали этот Эверест?

— Да, но с поправкой. Однажды мне прислали статью «Юрия Титова шесть раз не брали на «Голос». Пять раз меня брали, но не отпускали дальше – на «Слепые прослушивания». И что такое «Голос» -это когда вы пишете заявку в Интернете и присоединяете к нему свое фото и видео. И если вы подходите, то вам звонят и говорят, что вас приглашают на очный кастинг. Если вы не нравитесь, то вас никуда не зовут. Меня приглашали ровно столько, сколько я отправлял заявку на «Голос». Однажды я даже отправил всю информацию под чужим именем Иван Пожарский, это было очень смешно.

После этого мне звонят и говорят: «Иван, мы приглашаем вас на очный кастинг». А я потом говорю администратору: «Вы же видите, что я не Иван Пожарский». Она смеется. Я же задаюсь вопросом: «Как мне быть?» А мне говорят, что: «Вы должны выступить так, с тем именем, которое написано».

Я вышел на сцену, помню, что Юрий Викторович Аксюта смотрит на меня и говорит: «Я вижу, что тут написано Иван Пожарский». А я отвечаю: «Да, вы знаете, это мой псевдоним. Сегодня я буду петь в джазовом амплуа». А сам про себя ржу просто до неприличия. Поэтому на «Голос» меня приглашали, а журналисты докрутили ситуацию. Мол, он вечный конкурсант.

В шестом сезоне я выступил перед наставниками с сумасшедшей песней «Lady be good». Но, к сожалению, вырезали реакцию Леонида Агутина, хотя только из-за нее и стоило бы туда пойти. Его реакция была очень бурная, но я не могу рассказать эту историю. Но суть такая, что он за меня очень вступился. И я был счастлив.

Однако проект «Голос» — это вообще очень нервозная тема. Так, во время кастинга на «Слепых прослушиваниях» вам дается всего три дня. Но вас могут определить на выступление не в первый, а в третий день. На попадание к наставникам влияет очень много факторов, например, что некоторые команды почти набраны. И для тебя просто нет места.

— Вы ведь принимаете участие в проекте «Суперстар» на канале НТВ. Расскажите о нем, пожалуйста…

— 7 ноября состоится премьера шоу. В некоторых статьях уже появляются статьи типа «Юрий Титов возвращается». И у меня возникает определенная ассоциация с такими заголовками. Это как Мэри Поппинс возвращается. Я бы не стал вообще так громко заявлять о себе.

Конечно, появление в большом шоу на таком канале – это здорово. И я счастлив, что снялся в этой программе. Дай Бог, чтобы все показали, потому что там все не понарошку. Там крутейший музыкальный материал. И несколько номеров должны быть «ух, какие»!

Кроме участия, я проявил себя как автор, написал музыку и текст для Алисы Мон. В рамках проекта пройдет премьера этой песни под названием «Танцуй». После этого Витя Салтыков говорит: «Слушай, это ты написал…», а Шура попросил: «Напиши для меня». И я вот думаю, что над этим можно поработать. А песня «Танцуй» будет бомбой.

— Кого было приятно видеть на шоу?

— Наташу Власову, с которой мы хорошо знакомы, Шуру – Сашу Медведева. Я не был знаком с Анастасией, которая оказалась очень классным исполнителем и человеком. Я прямо поклонник многих песен, исполненных ею.

Недавно, когда наступил последний день съемок, все наконец расслабились, выпили шампанское. А до этого была натянутая энергетика, все очень волновались. Много волнения было связано с номерами, которые создавались быстро и гениально. Мне тоже приходилось много чего делать, например, летать над потолком в одном из выпусков.

— Как вы попали на этот проект?

— Публика знает меня как исполнителя, который поет стильные, легкие песни. А как певца голосового, который может исполнять совершенно другие композиции, никто меня не знает. За исключением некоторых поклонников – людей, которые следят за мной. В другом амплуа меня услышал один из продюсеров шоу. Со мной связались, услышали меня нового и благодаря этому пригласили на передачу. И дальше люди продолжили удивляться. Но я не люблю быть голословным, я люблю делать.

— Читатели интересуются вашим ростом и весом…

— Рост 170, а хочется пошутить, что на каблуках – 175. Вес около 70. Если бы я не был публичным человеком, я бы много курил, ел и пустился бы во все тяжкие. Но надо хорошо выглядеть, петь. И к сожалению, или к счастью, нажираться мне нельзя (я говорю про еду), при моем росте я становлюсь такой крепенький. Кто-то сказал, что шоу-бизнес таков, что в 40 надо выглядеть на 20, а в 60 – на 30. Что-то в этом есть. Шер около 70, и как она потрясающе выглядит. Поэтому я стараюсь следовать подобному примеру.

— И тем, кто вы по национальности…

— Никто никогда не угадывает. Кем только меня не называли: турком, итальянцем, а вчера Наташа Власова вообще высказала, что я из Алма-Аты. И вот когда я открываю карту в Израиле, я вижу ребят, похожих на меня. На четвертинку я еврей. Моя бабушка – чистокровная еврейка. Это потрясающий музыкальный народ. Например, мне очень нравится израильский певец Идан Рахель.

— А остальные три четверти?

— Мой любимейший дед — тоже Юра Титов, мне не хочется употреблять глагол «был» по отношению к нему. Только я Михайлович, а он Александрович. Он русский и мы с ним похожи.

— Еще один популярный запрос в Сети, связанный с вашим именем, — это «Юрий Титов. Куда исчез?»

— Исчез из телевизора, из хит-парадов. Но все эти годы звучала песня «Все о любви (Понарошку)» и звучит до сих пор на топовых радиостанциях типа «Русского радио». Я не хочу говорить слово «пробиваюсь» по отношению к себе, оно мне кажется неправильным. Я прохожу свой путь сам. Могучей руки продюсера у меня нет. Хотя, возможно, я бы не отказался от нее. Например, я обожаю музыку Константина Меладзе, люблю Игоря Крутого. Но я всегда был предоставлен самому себе, я не связан никаким контрактом. Куда хочу, туда и иду.

После «Фабрики» Стас Пьеха примкнул к Виктору Дробышу. Ира Дубцова имела багаж собственных песен, раскрылась как автор. Сравнивать людей неправильно, потому что у каждого свой путь.

Например, Натали, исполнительницу хита «Ветер с моря дул» — называли сбитым летчиком шоу-бизнеса, списанным материалом. А потом она выпускает песню «О, боже какой мужчина», и у нее наступает второй виток популярности. И возможно, наступит и третий виток.

Понятно, что народ любит награждать нас подобными эпитетами. Сколько было разговоров вокруг меня: «Да куда ты там прешься?», «Да тебе ничего не поможет», дайте только веревку и мыло. Мне плевать на эти разговоры, они меня только возбуждают в хорошем смысле.

— Еще один Интернет-запрос касается Елены Жуковой. Что вас связывает с ней?

— Я очень люблю Леночку. Есть люди, чья энергия и флюиды тебе подходят, и Лена из их числа. Она мне подходит. Когда на шоу Андрея Малахова вдруг встал вопрос: «Юра, а готов ли ты стать отцом для всех детей Лены?», вы понимаете, куда они клонили. Очевидно, что не готов. И мне кажется, что Лена сама это прекрасно понимает.

А как девушка, женщина Лена очень классная, поэтому, когда она попросила меня поддержать ее на этих программах, я согласился. Почему бы и нет? А дальше на шоу уже начали все накручивать, как это и принято.

У Лены очень сложная ситуация. Она одна с таким количеством детей (семь — прим. ред.). И здесь нет никаких искусственных придумок.

— Вы поддерживаете отношения?

-Да. Одна из историй с караоке на «Суперстар» снималась в пяти минутах от дома Лены. Она увидела афишу и сказала: «Все. Я буду у тебя».

— Как Елена живет сейчас после развода с Романом Жуковым?

— Она очень позитивный человек, несмотря на такие события, что меня очень удивляет. Я не знаю, как ей удается быть всегда в тонусе, в позитиве. В этом смысле она молодчина. Потому что можно зависнуть, когда что-то не получается, происходит что-то не то.

Мы можем на пару дней выпасть из жизни, и иногда это нужно делать. Как говорит Рената Литвинова: «Держитесь в струне». Лена держится только так. Тем более что после развода уже прошло много времени.

У нее в квартире все время ремонт, постоянно происходят какие-то суды. А вообще, мы можем созвониться, пойти куда-то. Вино, кино и караоке. Вот такое у нас общение.

— Чем заполнена ваша творческая жизнь сейчас?

— Так странно, что если ты не каждый день в телевизоре, то чем ты вообще занимаешься, что делаешь? Этот вопрос еще нормально слышать от вас, но так раздражает, особенно, когда звучит от коллег. Я говорю, что тем же, чем и занимался, только добавилась педагогическая деятельность. Я не могу сказать, что люблю это занятие, но если человек вменяемый (я занимаюсь и с семилетними, и с пятидесятилетними), то идет хороший урок, обмен энергиями. А если по дереву постучать негде, то это просто вампиризм. Это все сложно.

Гастроли как были, так и остались. Просто, когда ты в топе, то их больше. также пишу песни. Я уже говорил о композиции, которую написал для Алисы Мон. Я и сам поклонник этой песни.

Этот месяц я жил в жестком графике «Суперстара». Порой нужно было быть в 8. 30 утра на репетициях на «Мосфильме». Благо, что я живу недалеко, а есть те, кто живет за 200 километров. Понимаете, как это непросто.

Никакой другой деятельности я не начал. Слава Богу, что музыка приносит мне и деньги, и удовольствие. И в этом смысле все хорошо. Вот так.

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