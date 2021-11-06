Звезда сериала «Убивая Еву» Джоди Комер: «Неприятно быть пешкой в мужских разборках»

В средневековой саге «Последняя дуэль» (выход фильма в российский прокат запланирован на 18 ноября) история дружбы, а потом вражды двух французских рыцарей (Мэтт Дэймон и Адам Драйвер) рассказана последовательно с трех точек зрения — их двоих и жены персонажа Дэймона, которую то ли изнасиловал, то ли взял по любви герой Драйвера.

Героиню играет Джоди Комер — англичанка, ставшая знаменитой благодаря сериалу «Убивая Еву», в котором она сыграла профессиональную убийцу и, кстати, нашу соотечественницу по имени Оксана Астанкова.

На яркую девушку положил глаз сам сэр Ридли Скотт: «Последняя дуэль» стала их первой совместной работой, но уже объявлено о следующей. В очередном фильме сэра Ридли актриса сыграет жену Наполеона Жозефину, а ее партнером в роли императора Франции станет оскароносный Хоакин Феникс.

«Три дубля — и идешь отдыхать»

— Работа с Ридли меня развратила! — сразу и без тени смущения признается 28-летняя артистка.

— Развратила?!

— Понимаете, у него всегда наготове для тебя четыре-пять замечаний, которые заставляют собраться. И вообще на его съемочной площадке все устроено так, что невозможно быть неготовой к работе. Для такого фильма, как «Последняя дуэль», это особенно важно, ведь в его основе — тяжелый в эмоциональном плане материал. Невозможно переживать эти эмоции по 8 часов в день. А с таким режиссером ты выходишь на площадку, снимаешь тяжелую сцену за три дубля и идешь отдыхать. Если, конечно, Ридли получает то, что ему нужно, и доволен материалом. Конечно, это не может не развратить!

— Ваша героиня очень замкнута. Как современной актрисе играть женщину, к которой ее муж относится как к мебели?

— Надеюсь, зрители познакомятся с ней получше, когда будут смотреть историю, рассказанную с точки зрения ее самой. Мне импонирует в ней то, как она контролирует дом, когда в нем нет мужа, как находит свободу, когда предоставлена самой себе и ничего не боится. Было так здорово дать этой женщине возможность хоть немного выразить себя!

Но в основном я должна была играть ее такой, какой она видится персонажам-мужчинам. Моя задача состояла в том, чтобы зрители поверили историям героев Дэймона и Драйвера, когда в них присутствую я — пусть и в виде какой-то другой версии себя. Это делало еще более важной историю самой Маргариты.

Под защитой семьи

— Фильм резонирует с сегодняшней повесткой, во главе угла которой стоит женщина…

— Да, он провоцирует такие вопросы. Но важность этой темы — еще одна причина, чтобы не бежать от этих вопросов, а, наоборот, ближе поднести зеркало. Пускай зрители сами возьмут из этой истории то, что им покажется ближе всего — в соответствии с их собственным жизненным опытом.

— Наиболее впечатляющая сцена с вами — эпизод после дуэли…

— Да, это ключевая сцена: моя героиня подходит к мужу, они обнимаются, ее охватывает чувство облегчения от того, что она и ее ребенок живы. А потом муж демонстрирует ее толпе так, как будто она его собственность, — тут-то она и понимает, что эта дуэль не имела к ней никакого отношения. Это сложная гамма чувств — разочарование, раздражение, невозможность поверить в то, что такое возможно и она была лишь пешкой в кровавой мужской игре.

— На протяжении всего фильма Маргарите приходится непросто. В реальности вы тоже стали объектом травли (актрису атаковали в соцсетях из-за того, что ее бойфренд, игрок в лакросс Джеймс Бурк, оказался сторонником Дональда Трампа. — Ред.)…

— Да. Некоторые люди наивно полагают, что знают обо мне все, и пытаются об этом судить… Сейчас у меня все хорошо: меня окружают друзья и члены семьи, которые меня оберегают и рядом с которыми я чувствую себя спокойной. Они дают мне ощущение безопасности. У меня самая нормальная жизнь и работа, которую я очень люблю.

Личное дело

Джоди Комер родилась 11 марта 1993 года в Ливерпуле. До успешной актерской карьеры работала в супермаркете и баре. Не имеет актерского образования, но с детства снималась в телесериалах. Прорывом стал сериал «Убивая Еву», за который в 2019 году она была удостоена премии «Эмми», в 26 лет став самой молодой на тот момент обладательницей этой награды. За эту же роль была дважды номинирована на «Золотой глобус».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!