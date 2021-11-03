Сергей Лазарев: «Сын Никита читает сестренке сказки на ночь»

Конец года у Сергея Лазарева обещает быть насыщенным. Музыкант выпускает мини-альбом, начинает подготовку шоу «Я не боюсь», которое представит в 2022-м. В уходящем году событий в жизни артиста вообще было много, но, пожалуй, самое волнительное и значимое из них — то, что в этом году сын Никита пошел в школу.

Первоклашка не пропускает ни один телепроект с участием папы. А в ближайшее воскресенье семья Лазаревых будет смотреть последний выпуск шоу «Дуэты» на канале «Россия 1», которое Сергей ведет вместе с Николаем Басковым.

— В «Дуэтах» были номера, где звезды пели со своими детьми. Больше всего обсуждали выступление ГлюкоZы со старшей дочкой. Мало кто знал, что 14-летняя Лидия так замечательно поет. Вы как ведущий проекта видели все выступления. Вам не показалось, что девочка — готовая артистка?

— Да, и это одно из моих любимых семейных выступлений на шоу «Дуэты», я его потом несколько раз пересматривал. Трогательная песня «Одно и то же» очень подошла этому дуэту. Наташа (ГлюкоZа) и ее дочь — очень разные, но обе эмоциональные, яркие. И Наташа действительно не знала, кто с ней поет!

— Супруг Наташи Ионовой все держал в тайне от нее, организовывая выступление дочери.

— И это действительно правда. Участников заводят в павильоны разными путями, и все устроено так, что даже менеджмент артистов не пересекается. Отсюда такие живые эмоции. За 8 передач выступило 64 дуэта, и у каждого была своя фишка.

— Кто из ваших друзей не выступил на шоу? Заметила, что не было Ани Лорак.

— Ани Лорак, Полины Гагариной пока не было… Зато Филипп был. Но я-то со всеми очень хорошо общаюсь и дружу. Это тоже помогает вести передачу, общаться с героями. Мы с Колей Басковым все-таки не только общительные, но и дружелюбные. Я счастлив, что шоу полюбили не только артисты, но и зрители — у программы хороший рейтинг. И уже ведутся переговоры о том, чтобы сделать второй сезон, потому что многие артисты не успели попасть в первый.

«Для сына устроили домашний праздник»

— А у вас был семейный дуэт на другой площадке — с сыном Никитой вы спели на концерте группы «Непоседы». Какие эмоции были у ребенка после этого выступления — он хочет продолжать петь?

— Пока Никита исключительно дома что-то сам напевает. Я в детстве занимался в «Непоседах», а на этом их празднике артисты пели с детьми. Поэтому мы с сыном и выступили дуэтом с моей песней «Это все она», которую Никита знает и любит. Так что это было разовое выступление. Сейчас Никита захотел учиться танцевать, ему это нравится, и он занимается в школе-студии «Тодес» Аллы Духовой.

— Какие кружки посещает ваш первоклашка?

— У Никиты в школе много занятий, развивающих в разных направлениях. Там и английский, и рисование, и музыка, и чего только нет. Поэтому ему хватает, а я не хочу перегружать, хочу, чтобы у ребенка все-таки было детство.

— Никита учится в частной школе. Дети там и домашние задания делают?

— У нас действительно такая школа, что ученики там выполняют и домашние задания. Директор нам сказал: «Дайте детям дома отдохнуть от школы. Чтобы они скучали по ней и приходили с большим желанием что-то сделать. Дайте им побыть дома детьми». Мне этот подход нравится, поэтому вечерами дома мы с сыном и дочкой общаемся, играем, мультики смотрим.

— Что Никите понравилось в школе, а что пока не очень?

— У меня, к счастью, ребенок очень любопытный, ему все нравится — новые друзья, учеба преимущественно через игру, он много гуляет, общается. На днях сын выучил рассказ про ежика — вместе с другими детьми они ходили по разным классам, и каждый ученик рассказывал про животное, которое выбрал. Потом они пошли в детский садик и там выступали со своими рассказами.

— Этот сад при школе посещает ваша дочь Аня. А она чем у вас увлечена?

— Анечке только 3 года, поэтому пока у нее все увлечения детсадовские. Дома любит все повторять за братом. Вдруг попросила у меня телефон — захотела, чтобы был свой. Пока отдал старый Никиты: детский, без приложений, чтобы она просто знала, что у нее есть телефон. Ник заботливый брат, помогает сестренке, у нас уже есть традиция — Никита читает Анюте на ночь сказки.

— Доступ в интернет ограничиваете?

— 15 — 20 минут с утра и столько же вечером. Вижу, что Никита стал интересоваться роликами различных блогеров в YouTube. А на днях попросил меня закачать ему ТикТок и Инстаграм.

— У товарищей школьных увидел?

— Наверное, но я пока не разрешил — маленький еще.

— На прошлой неделе вы отметили 7-й день рождения сына. Как отпраздновали? Что подарили Никите?

— Мы планировали большой праздник для Никиты, уже все было заказано. Но из-за локдауна центр, в котором мы должны были отмечать, закрылся. Поэтому мы сделали домашний праздник для всей семьи. Сын большой фанат лего, поэтому попросил новые наборы. Собирает их просто моментально. Я бы так быстро не справился. Приношу ему огромную коробку, а он через час уже все собрал.

— В этом году вы приехали с детьми на фестиваль «Новая волна». Никита и Аня впервые с папой вышли на красную дорожку, с полным пониманием позировали перед огромной толпой фотографов. Как вам дается такая дисциплина?

— Безусловно, они могут и пошалить, и повеселиться, и подурачиться. Но я горжусь, что они такие воспитанные и скромные. Я с ними всегда как со взрослыми общаюсь, наверное, правильно доношу мысли, как себя нужно вести, что можно или нельзя. Стараюсь воспитывать так, чтобы была и дисциплина, и спокойная обстановка в семье. Никита и Анюта понимают, что это папина работа, поэтому отнеслись серьезно к мероприятию. Анютке всего три годика, но она выдержала стойко все эти дорожки и даже на концерт сама захотела остаться и посмотреть из зала.

«Команда вся со мной»

— Из-за локдауна многие концерты в этом году отменены. Но вы объявили о продаже билетов на новое шоу «Я не боюсь», которое пройдет в Москве 6 апреля, а потом вы с ним поедете по стране. Пока продаете билеты в соответствии с ограничениями?

— Все верно. Большинство концертов с конца этого года перенесены на следующий. В таком режиме сложно работать, потому что от артистов мало что зависит. Мы можем только готовиться к шоу и надеяться, что все локдауны уйдут в прошлое, а мы заживем нормальной, спокойной жизнью. Поэтому я со своей командой начинаю готовиться к шоу и туру. Считаю, что работать и продолжать развиваться нужно.

— Вы тратите деньги на костюмы, декорации, подготовку. А гарантий, что концерт состоится, выходит, нет?

— Получается, так. Никто не знает, насколько это шоу окупится из-за того, что количество мест, которые сейчас можно продавать, сокращено. Количество городов тоже сокращаем. Если раньше в каждом туре у меня получалось порядка 150 — 180 концертов по итогам затраты окупались, то сейчас окупаемость под большим вопросом. Но я все равно считаю, что надо двигаться вперед, и иду на риски.

— Вы сохранили за эти полтора года пандемии свою команду? Пришлось сокращать людей?

— Никаких сокращений не было, зарплату исправно плачу. Команда со мной в полном составе — все вместе мы ждем и надеемся, что тур состоится в обозначенные даты.

— Хочется, чтобы установка из вашего хита «Я не боюсь» сработала. И пандемия закончилась. В шоу будут новые песни?

— Очень хочется! В программе будут и уже известные песни, и композиции с мини-альбома, который выходит через месяц.

— Вы в этом году победили в телепроекте «Танцы со звездами». Благодаря этому хореография в шоу станет сложнее?

— Я всегда на сцене много двигался, у меня всегда номера были достаточно сложными по танцам. В новом шоу будет один блок, который явно навеян моими успехами в «Танцах со звездами».

— Вы в отличной физической форме. В КВН на днях шутили о том, как женщины восхищаются вашей спортивной фигурой. В Инстаграме снимки из спортзала с обнаженным торсом получают тысячи восторженных комментариев. Каждый день в зале и на диете?

— Так получилось, что за последний год скинул много килограммов. Поэтому сейчас, наоборот, набираю мышечную массу, пытаюсь войти в форму. Никакой диеты специальной нет — ем нормально, просто занимаюсь в зале регулярно.

— До конца года осталось совсем немного. Чем запомнится 2021-й?

— Год был нестабильным, но мы адаптировались и почти понимаем, как жить в новых условиях. Самое важное, что мой ребенок пошел в школу и уже освоился там. Важно, что выходит альбом и работа продолжается. Пришло понимание того, что все происходящее сейчас надо принять и беречь самое дорогое.

Личное дело

Сергей Лазарев родился 1 апреля 1983 года в Москве. В детские годы занимался в театре-студии «Непоседы». Окончил Школу-студию МХАТ. С 2001 по 2004 год выступал в дуэте Smash!! C 2005 года начал сольную карьеру. Выпустил 9 альбомов. Играет в Театре им. Пушкина, лауреат театральных премий «Чайка» и «Хрустальная Турандот». Воспитывает сына Никиту и дочь Анну.

«Дуэты» 7 ноября в 18.00

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