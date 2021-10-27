Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков: «Современный юмор мне не нравится, не хватает смысла и морали!»

31 октября на канале СТС выходит юмористическое шоу от создателей КВН — «Суперлига» с ведущим Вячеславом Макаровым. В новом проекте за главный приз в один миллион рублей поборются лучшие комедийные команды, которые возглавят звездные капитаны. Среди них – Андрей Рожков.

Андрей Рожков прославился как капитан «Уральских пельменей», который привел команду к триумфу в Высшей лиге КВН. Артист с блеском перевоплощался на сцене в уморительную бабушку, сварливую тещу и стал одним из самых популярных комиков в нашей стране.

В интервью журналистам Teleprogramma.pro Рожков рассказал о новом шоу, участии в проекте «Форт Боярд» и о личной жизни.

«Есть сомнения, что не зайду»

— Скучали по КВН?

— Не скучал (смеется). Но когда оказался на сцене, то понял, что все-таки, наверное, скучал, где-то внутри это сидело. Ну, мы же, по сути, не прекращали заниматься юмором, 15 лет у нас свое юмористическое шоу. Если бы я на заводе проработал эти 15 лет, сварщиком, например, то я бы больше скучал по сцене.

Но у меня вообще есть небольшое сомнение, как я зайду, ведь аудитория КВН – молодежная. Будет ли от меня такой же эффект, как раньше? Такие сомнения есть и это будоражит кровь.

— В новом шоу зрители будут решать, кто победит, а не жюри. Есть ли какая-то формула — как расположить к себе аудиторию?

— Надо подкупить часть зрителей и все. Все очень просто (смеется). Раздать каждому по 100 рублей и все сработает.

— А бывало ли так, что вы выступаете, а никто не смеется?

— Такое у меня только в страшном сне было. У меня реально был сон, который меня преследует: как будто я выхожу на сцену, забываю слова, а это уже со мной часто бывает в последнее время в силу возрастных изменений… И аудитория не смеется… Проснулся в холодном поту.

«КВН сильно изменился»

— Сейчас следите за современным КВН? За какими командами особенно?

— 10 лет назад в моей жизни произошла случайность: младший ребенок молотком разбил телевизор. С тех пор мы новый так и не купили, поэтому ТВ больше не смотрим.

— А в Интернете?

— Если что-то попадается на глаза, то смотрю. Очень сильно, конечно, изменился КВН с той поры, когда мы играли (последняя игра Рожкова была в 2000 году – прим. ред.). КВН стал очень быстрым, появился TikTok. Все правильно, шоу идет в ногу со временем. Это я, наверное, старомоден в таких вещах.

— Ну чего вам не хватает в современном юморе?

— Смысла, мыслей, идеи, морали – то, что было в старом КВН. Помните команду «Дети капитана Шмидта»? Они же целые спектакли ставили на сцене. Это же интересно! И мы показывали полотна минут на восемь. Мне вот такое больше нравится.

— А если отбросить юмористические программы — какое шоу недавно понравилось?

— Мне недавно впечатлил концерт Ивана Абрамова «Большой ребенок». Я считаю, что это вершина, он красавец, молодец! Настолько серьезная работа, настолько глубокая: и посмеяться, и поплакать! Очень круто! Я прям белой завистью позавидовал. Это новая формация, которая после нас пришла — ребята, занимающиеся стендапом. Я считаю, что среди них очень много талантливых людей.

«В ближайшее время я планирую собирать грибы»

— В каких проектах видите себя сейчас?

— В ближайшее время я планирую собирать грибы, потом сходить на рыбалку. Ну и в планах у меня новый концерт, у нас уже начались сборы, как и прошлые 10 лет, мы должны выпустить 10-15 программ, у нас контракт с СТС.

— Все силы уйдут туда?

— Практически да. Все, что можно, все туда. Не остается времени ни на какие-то другие проекты.

— А если бы вас пригласили в новый сезон «Форт Боярда», не поехали бы?

— И хочется, и колется (улыбается). Я понимаю, что это все интересно, но в те редкие минуты и часы свободные времени хочется провести с семьей, детьми. Уже перебор, нас итак много, зачем еще больше.

— Вы этим летом успели отдохнуть? Какие места впечатлили?

— Лето было шикарное, замечательное, просто офигенное! В этом году съездил на Афон (гора в Греции – прим. ред.), до сих пор нахожусь под впечатлением.

— Что больше всего поразило?

— Поразило то, что туда не пускают женщин! (смеется). И это прям интересно очень.

«У меня такой виноград вырос!»

— На Урале тоже есть уникальные места? Что вы посоветуете туристам, как местный житель?

— Урал в последнее время очень сильно изменился в плане климата, что-то невероятное происходит: у меня вырос виноград на участке вырос! Можно вино даже сделать!

В этом году было 36 градусов тепла, практически четыре месяца держалась жара. А на юге, наоборот, сплошные катаклизмы случались. Как будто лето переехало к нам.

Я люблю Урал за сосновые леса. Приезжайте, посмотрите! И вот как раз там надо с лукошком ходить по лесу — подберезовики, подосиновики, красноголовики, белые грибы, белочки, лисы, ежики, лоси. Красота же!

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