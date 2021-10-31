Александр Пушной: «Увидев меня с гитарой, Масляков сказал: «Это КВН, а не рок-концерт!»

Александра Пушного помнят по шоу «Галилео», «Слава богу, ты пришел!» и «Хорошие шутки», но не всем известно, что он сын кибернетика, окончивший физфак Новосибирского университета, да еще и имеющий степень магистра радиофизики.

Неудивительно, что он согласился стать ведущим нового шоу «Купите это немедленно», где домашние Кулибины пытаются заинтересовать инвесторов интересными изобретениями.

«Дети живут в гармонии с возрастом»

— Александр, научно-популярных программ у нас на ТВ выходило немало. В чем принципиальная особенность шоу «Купите это немедленно»?

— Тут важен вопрос времени, в котором мы живем. Мы привыкли к тому, что «бизнес» — ругательное слово: мол, знаем этих бизнесменов — наворовали и уехали с деньгами за рубеж, обманув вкладчиков. При этом есть и другой бизнесмен, который берется потом закрывать проблемы обманутых. Наша программа, надеюсь, выходит тогда, когда слово «бизнес» перестает отталкивать аудиторию.

Ведь сами по себе изобретения в России всегда воспринимались на ура. В советское время выходила программа «Это вы можете» (или «ЭВМ»). Туда приходили люди, придумавшие интересные и необычные вещи. И все это было по понятным причинам вне бизнеса. Слоган «Купите это немедленно» обращен к инвесторам. И мы пытаемся найти способ связать бизнес с изобретателями.

— Обычно это люди с разных планет…

— Да. Человек, придумавший нечто необычное, не ищет в этом бизнес-идею, а хочет, чтобы, как на «Поле чудес», ему просто дали денег. А инвесторы думают про другое и говорят зачастую на птичьем языке, который я старался, кстати, переводить на общечеловеческий. Что довольно непросто.

— То есть вы работаете связным?

— Отчасти. Я вижу непонимающие глаза изобретателей, уверенных в успехе своего дела, и вместе с инвесторами мы пытаемся объяснить, что есть конкуренция, есть Китай, который если не сделает то же самое, то идеально скопирует. Да и вообще велосипед изобрести вряд ли возможно. Разве что переизобрести. Как сделал Стив Джобс, который во времена гегемонии Nokia взял и перепридумал мобильный телефон.

— Ваши дети знают, что такое наука, или уже растут погруженными во вселенную ТикТок?

— Они живут в гармонии с возрастом. Мелкому (Андрей) 5 лет, он сам делает поделки из лего, пластилина. Его мир изобретений на этом уровне. Среднему (Михаил) 12 лет, он погружен в «Майнкрафт» (пиксельная игра, где нужно конструировать реальность), то есть тоже изобретает мир вокруг себя.

Не могу сказать, что очень доволен этим, но у нас довольно либеральная семья. А старший (Дмитрий), которому 17, направился в гуманитарную сферу. Хотя с другом они сделали некую систему, связанную с умным домом. И даже проходили ступень между изобретением и презентацией бизнесу.

«Хорошие шутки» возрождались тысячу раз»

— Музыку, которой вы тоже давно занимаетесь, можно назвать наукой?

— Нет, конечно. Да, все, что связано с обработкой звука или некоторыми инструментами, создано благодаря науке. Но в музыке так много отклонений от нормы, что это очень далеко от науки. Закономерностей нет. Нельзя написать такую же песню, как у Queen, чтобы она стала хитом, как у Queen. Почему? Никто не знает. В науке же законы повторяются вне зависимости от времени и места проведения.

— В октябре запланирован концерт вашего коллектива с программой кавер-версий разных хитов. Гастролировать не собираетесь?

— Моего желания тут недостаточно. Нужен запрос в городах на выступления хотя бы на уровне клубов. Чтобы прокатчики связались с нами. Пока сильного рвения в этой области не наблюдаю. Есть отдельно взятые люди, которые зовут в Омск, Томск, Новосибирск и так далее.

Я отвечаю, что должен быть интерес со стороны организаторов. Мы же не в гости выступать едем. Экспериментировать с такими молодыми группами, как наша, не все готовы. Хотя последний альбом отлично слушают на всех онлайн-площадках. Люди удивились: ах, оказывается, Пушной что-то там еще пишет.

— Может, нужен матерый продюсер, который втащит вас в гастрольный тур? Или в шоу «Голос»…

— Увы, в музыке нет четких рецептов. Если я пройдусь по всем вокальным проектам на ТВ и мы будем кричать об этом на каждом углу, до определенной части зрителей волна дойдет. Но это не значит, что люди скажут: «Пойду на концерт!» В нашем шоу-бизнесе и кино никто не знает, что точно работает.

Мы идем старым добрым методом тыка. Делаем, делаем, вдруг пошло… Будем изучать статистику спроса, потому что разовый успех (это я понимаю как физик) может быть случайностью.

— В последнее время наблюдается тренд на возрождения: новый альбом «АББА», возвращение «Тату»… Не обсуждали это с участниками культового проекта «Хорошие шутки» Михаилом Шацем и Татьяной Лазаревой?

— Мы уже три тысячи раз воссоединялись начиная с 2009 года. Проект закрывался и открывался. А потом все выросли. Михаил стал стендапером, теперь блестяще дает двухчасовые сольные концерты. Таня занимается контентом, связанным с детьми и психоанализом.

Мы можем, конечно, собраться, но у нас уже настолько разные интересы, что вряд ли это будет надолго. Мне неинтересен психоанализ, Таня не любит тяжелую музыку, Миша любит юмор, а я — нет.

— Не любите юмор?! Хорошая шутка…

— И никогда не любил. Хотя все меня почему-то считают юмористом. В КВН после номера с пародией на Стинга (в составе команды НГУ в конце 90-х) мне вручили почетное звание автора, ручку и бумажку. И вот с этой ручкой и пустой бумажкой я просидел на КВН оставшиеся 4 года.

Потом такая же история была с Comedy Club — в 2005 году, когда они только начинали, я выступил пару раз, а мне говорят: «Отлично, давай к нам!»

Но что я буду делать? Я не автор шуток. Могу пошутить, но юмор в химически чистом виде меня никогда не привлекал. Парадокс был и с музыкальным конкурсом АПОЖ (участники шоу «Хорошие шутки» угадывали песни, запущенные в обратном порядке): там не было шутки, смысл был в идее развернутой песни. Поэтому мне было непонятно, почему все так смеются.

— Лишь бы Александр Васильевич Масляков не прочитал это интервью…

— Когда мы ходили на 50-летие КВН, я схватился за гитару, начал настраивать. Александр Васильевич подошел и сквозь зубы процедил: «Пушной, это не рок-концерт, как ты не понимаешь?» А я ему объясняю, что так хочется на гитаре сыграть… Разные жанры.

— Ситуация с концертами все тревожнее — новая волна пандемии набирает ход. Как ученый можете объяснять страх нашего человека перед научными открытиями и вакцинацией и веру в волшебные порошки? Всем ведь с детства в СССР делали прививки.

— Во-первых, всех этих людей, получавших прививку БЦЖ («живая» вакцина от туберкулеза) при рождении, никто не спрашивал. А они до сих пор уверены, что вообще никаких прививок не делали. Во-вторых, виноват ковид с «маленькой» смертностью. Три процента — ужасная смертность для гриппа, но гибель людей от ковида в таких пропорциях (под 1000 человек в день в России) воспринимается нормально.

Удивительное свойство гибкости психики. Год назад при таких же показателях люди бы сошли с ума от таких цифр. А теперь — по барабану. Человеческая психика устроена так, что может быть тревожной определенное количество времени, но потом как мышца — устает так, что не держит. 3% это не 99%. Если бы ковид был со стопроцентной смертностью, в моей семье уже не было бы как минимум двух человек. А еще две трети друзей. Вот в этом случае отношение к вакцинации было бы другим.

Просто многие переболели в легкой форме и убеждены, что изобрели лекарство от коронавируса. Моя сестра считает, что надо дышать над водкой, чтоб выздороветь. А друг дышал над хреном и считает, что это ключ к успеху.

Плюс еще есть психологический момент. Благодаря статистике мы знаем, что самолет — самый безопасный вид транспорта. Но если есть среди знакомых хотя бы один друг, у которого родственники погибли в авиакатастрофе, ему эти показатели не скажут ничего. Мы его не переубедим.

Так и с прививкой: кто-то заболел и после прививки, так зачем тогда прививаться? Статистика работает в массовом сознании, но не работает в частных случаях. Надо переживать и беспокоиться за каждого человека, конечно, но человечество как вид этот вирус не убьет. Поэтому к нему такое отношение.

«Купите это немедленно» по субботам в 10.00

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