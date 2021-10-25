«В новостях искали сходство моего сына с Павлом Прилучным»: Катерина Шпица – о слухах, новой книге и полете Юлии Пересильд

Известная актриса также рассказала Teleprogramma.pro, что ей не нравится в современных СМИ.

Актриса Катерина Шпица выпускает автобиографическую книгу «Жизнь в эпизодах». Актриса надеется, что с ее помощью смогла выразить ту себя, которую сложно понять через экран. В издании собраны все самые яркие моменты личной и творческой жизни звезды фильмов «Молодая гвардия» и «Яма».

Однако один эпизод, когда-то бросивший тень на репутацию автора, все же не вошел в книгу. Хотя сама Катерина относится к нему с юмором.

В интервью Teleprogramma.pro Катерина Шпица рассказала о том самом эпизоде, самых нелепых сплетнях о себе и об отношении к космическому полету Юлии Пересильд.

«Меня не заботит вопрос, в каком возрасте я решилась написать книгу»

— Существует мнение, что автобиографии пишутся после определенного возраста. Вам всего лишь 35 лет. К тому же вы выглядите значительно моложе. Не рано ли браться за такой труд?

— Все почему-то считают, что написать автобиографию имеет право только человек с сединами. Сколько лет было Эми Уайнхаус, когда она умерла? Сколько Курту Кобейну? В каком возрасте погиб Михаил Лермонтов? Я ни в коем случае не сравниваю себя с великими людьми. Просто не надо ждать того времени, когда общество сочтет правильным узреть от вас какое-то высказывание.

Еще меня забавляют размышления на тему о том, чем посты в Инстаграме глобально отличаются от книги. Почему люди читают тексты в соцсетях и пишут: «Как интересно! Какие мысли!» Но когда ты сообщаешь о том, что пишешь книгу, то сразу восклицают: «А не рано ли?» Мне кажется, что это какие-то двойные стандарты.

Создание книги – это один из способов самовыражения человека. И меня совершенно не заботит вопрос о том, в каком возрасте я решилась это сделать. Издательство мне предложило написать книгу, и я достаточно долго обдумывала это предложение и поняла, что мне самой это очень интересно. И найдутся люди, которым это будет интересно прочесть. А уж сколько их, это не так важно. Даже если одному человеку эта книга окажется полезной, то я уже буду счастлива.

— Сколько времени вам понадобилось для создания книги?

— Немного. Вообще, я быстро пишу. Сначала я собирала материал для книги – перечитывать свои дневники, посты в Инстаграме с того момента, как я начала вести соцсети.

Работа над книгой же началась в апреле. А пик творчества пришелся на май, июнь, июль. Ну и конечно, и на октябрь, поскольку я получила текст после всех редактур и корректур и вносила свои финальные правки.

«В нерабочую неделю займусь домашними делами»

— А муж читал книгу?

— Только черновики. А что конкретно получилось, не знает никто, кроме меня и выпускающего редактора.

— Чем собираетесь заняться в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября?

— Займусь домашними делами. Их у хозяйки всегда уйма.

— А вообще вас пугает эта тревожная ситуация? Все вокруг закрывается, вовсю бушует новая волна коронавируса…

— Я об этом не думаю. Если я буду переживать на этот счет, то только расстроюсь и это ничего не изменит. Какой смысл нервничать, если в текущей ситуации стоит продолжать жить.

— Сейчас я продолжаю сниматься в кино. Об одном фильме не могу говорить. А в ноябре выходит продолжение сериала «Полярный».

— А чем удивляет ваш девятилетний сын Герман, с которым вы проведете время дома? Хочет быть актером?

— Нет. Всерьез актером быть не хочет. Хотя ему, наверняка, было бы интересно побывать на съемочной площадке в качестве артиста. Но пока это все несерьезно. А если будет серьезно, то отправим Германа в какой-то кружок или студию. Пока же у него детство в самом разгаре.

«Мне приписывали роман с режиссером намного старше меня»

— Вернемся к вашей автобиографии. Можете рассказать о каком-то интересном эпизоде, не вошедшем в книгу?

— Этот эпизод не вошел в книгу, поскольку как раз показался мне не особенно интересным. Однажды мне пытались приписать романтическую связь с одним режиссером, который был намного-намного старше меня – даже не на 10 и не на 20 лет.

Вывод о том, что у нас были какие-то шашни люди сделали, когда мы вдвоем сидели в моем актерском вагончике и разбирали сцену. Просто через какое-то время я услышала о себе сплетню: «Ага, спит с режиссером, еще и в вагончике закрылась». Мне стало так смешно. Если бы у меня возникали связи со всеми, с кем я периодически оказываюсь в вагончике, то, наверное, у меня была бы другая профессия – более древняя.

— Сейчас очень много нелепых сплетен связано с именем Юлии Пересильд. Мол, никуда не летала, а снималась в павильоне. Как отнеслись к новости о полете актрисы в космос? Как думаете, сами бы решились на такой эксперимент, если бы вас выбрали на эту роль?

— Я об этом не задумывалась. Но когда был кастинг, я даже не стала подавать заявку. Во-первых, у меня недовес, я не подхожу по физическим параметрам. А вот не испугалась бы я – это вопрос. А так, я, конечно, восхищаюсь Юлей безмерно, потому что она невероятно смелая женщина. Это ведь такая нагрузка – как физическая, так и эмоциональная.

— А как муж относится к разным слухам о вас?

— Вообще, он у меня такой умница. Очень мудрый человек, лишенный чувства ревности. Неожиданно вспомнилась одна сплетня, связанная с Русланом.

Тогда мы праздновали Новый год, а через месяц уже разразилась пандемия. В январе 20200-го появились данные о новом незнакомом вирусе, но тогда мы еще не понимали, с чем придется столкнуться. И впервые Новый год мы праздновали за границей. Хотя раньше этого никогда не было. Обычно я оставалась либо в Перми у родителей, либо дома в Москве.

Но в этот раз мы отправились на острове Фукуок. Для сына мы организовали там небольшой квест. Ну и я, конечно, снимала какие-то Сторис. Понятно, что на отдыхе не пользуешься макияжем. А у меня на солнце проявляются пигментные пятнышки. Думаю, что многим это знакомо, особенно после рождения детей.

На сторис эти пятнышки были видны, поскольку я не использовала фильтр. Я выложила видео, и на следующий день друзья начали присылать нам скриншоты всяких новостей о том, что Катерину Шпицу бьет жених. В общем, неблагочестивые журналисты-ньюсмейкеры решили трактовать мое пигментное пятнышко как синяк от будущего мужа (Катерина Шпица вышла замуж за бизнесмена Руслана Панова в феврале 2021 года – прим. ред). Конечно, это бред собачий.

Когда такие новости касаются только нас, мы вообще ни о чем не переживаем. Но однажды в некоторых пабликах начали искать сходство моего ребенка с Павлом Прилучным и пытаться приписать мне роман с Павлом, хотя мы только шапочно знакомы и несколько раз виделись на каких-то мероприятиях. И однажды большой компанией съездили в пресс-тур в поместье для рекламы одного бренда.

Такие статьи меня удивляют, потому что это очень цинично и жестоко по отношению к детям. Психика у всех разная.

И когда дети находят о родителях такие новости, то неизвестно, как они это воспримут. Успеешь ты ребенку объяснить что-то или нет… Хотелось бы, чтобы мир журналистики не был бы таким циничным. Чтобы СМИ не пытались делать новости из неприкосновенных вещей.

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