«Всех неуживчивых уже выгнали»: Михаил Башкатов о «Звездах в Африке», законе общежития и манипуляции

Актер рассказал Teleprogramma.pro о своем опыте участия в шоу и поделился, кто из команды его впечатлил больше других.

Страсти на шоу «Звезды в Африке» продолжают накаляться. В шестой серии к команде звезд присоединится актер Михаил Башкатов.

После ухода телеведущей Розы Сябитовой в лагере воцарилась дружелюбная атмосфера. Так что нового участника встретили на позитивной ноте. Вот только актер не знает, что новичков на шоу принимают неохотно.

С какими испытаниями пришлось столкнуться Михаилу Башкатову, что он взял с собой в Африку и кто приятно удивил — все это узнала Teleprogramma.pro.

— Назовите первое, что у вас ассоциируется с Африкой?

— Африка – это прародина человечества. Сотни тысяч лет назад наши далекие предки вышли из этого материка. Пешком. Кроме того, это дикая природа и еще афробит. Я меломан, поэтому Африка у меня ассоциируется с афробитом.

— Легко ли было принять решение об участии?

— Да, легко. От таких предложений не отказываются. Поехать в Африку, прочувствовать ее, пожить в заповеднике – там, где гуляют дикие животные, в хорошей компании… Это здорово!

— Какие были ожидания от шоу? И насколько эти ожидания сошлись с реальностью?

— Я ожидал, что это будет реалити, где нужно будет грызть друг другу глотки. Ожидания не сошлись с реальностью, потому что я попал в хорошую компанию приятных людей и у меня остались очень хорошие впечатления. Мне не пришлось интриговать, и я рад.

— Если бы предложили еще раз принять участие, согласились бы?

— Нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Нельзя принять участие в том же самом проекте: это будет уже другой проект, другие люди. Но точно могу сказать, что я, находясь на проекте, испытал то, чего не испытывал прежде никогда.

С одной стороны, хочется сохранить эти ощущения и впечатления особенными. С другой стороны, в глубине души я хотел бы испытать это еще раз.

— Были ли ситуации, в которых вы не ожидали от себя чего-то?

— Не ожидал от себя, что так быстро начну играть по чьим-то правилам. Я не ожидал, что мной можно так манипулировать.

Конечно, сопротивлялся этому, но проще было играть по правилам шоу, чем пытаться отстаивать свою правду.

— Что взяли с собой на проект?

— Я взял с собой на проект три книги, успел прочесть только одну. Также взял блокнот, в который старался записывать что-то, записал туда пару песен, которые там же и исполнил. Еще взял с собой купаж аромамасел, которые составила моя хорошая знакомая.

Их нужно вдыхать, когда необходим прилив сил. Но в тот момент, когда они понадобились, я понял, что мои масла просто вылились.

— Кто из участников смог вас удивить? С кем сложились дружеские отношения?

— Все меня удивили. В этих обстоятельствах раскрываются даже те, кого я знал давно и хорошо, как мне казалось.

Например, Андрей Гайдулян меня удивил. Он проявился, оказался бойцом, хотя я в нем не сомневался, просто до этого я его таким не видел, не было таких обстоятельств.

Митя Фомин шикарный, компанейский, глубокий, интересный человек.

Удивил Стас Ярушин тем, насколько он целеустремлен и на что готов ради победы.

— С кем не сложились отношения?

— Не было людей, с которыми приходилось уживаться. Я, видимо, попал на проект в тот момент, когда всех неуживчивых уже выгнали.

— Что, по-вашему, ни в коем случае нельзя делать на реалити-шоу в Африке, чтобы команда против вас не проголосовала?

— Настроить против себя коллектив, что в Африке, что в Москве, что во Владивостоке или в любом другом месте, проще простого. Просто поставить свои личные интересы выше интересов коллектива. Это закон общежития.

Один за всех и все за одного. Ты – часть команды, ты можешь оставаться самим собой, но должен действовать, опираясь на команду. А если ты будешь обособляться и противопоставлять себя, то настроишь всех против себя.

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