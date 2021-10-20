Максим Траньков — о Татьяне Волосожар: «Моя жена терпеливая и мудрая»

Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые показывают своего второго ребенка — сыну Теодору в конце октября исполняется пять месяцев. Двукратные олимпийские чемпионы рассказали, как совмещают родительские хлопоты с работой.

Волосожар сейчас катается в телепроекте «Ледниковый период» и руководит своими центрами фигурного катания. Траньков готовит фигуристов к Олимпиаде и успевает судить пары в шоу, в котором катается его жена.

— Татьяна, оценки жюри вашей паре в «Ледниковом периоде» хорошие. В чем силен на льду ваш партнер Федор Федотов?

Т. В.: — Федор в прошлом хоккеист, к тому же он играл в фильме «Серебряные коньки». Поэтому у него был начальный опыт в катании на коньках. Сильные стороны Федора для фигурного катания — молодой возраст, идеальный рост, при этом он очень сильный и жилистый. Он не боится и ответственно, уверенно и с умом подходит к выполнению элементов. Я считаю Федора сильным партнером не только физически, но и морально. В этом сезоне соперники сильные, очень много ребят, которые хорошо катаются на коньках, поэтому расслабляться некогда.

— В ком из соперников вы видите талант и способности к фигурному катанию? Кто из актеров, музыкантов, блогеров, если бы начал заниматься с детства, мог бы стать чемпионом?

М. Т.: — Сложный вопрос. Таланта здесь недостаточно, чемпионами часто не могут стать даже очень и очень хорошие фигуристы, потому что много других факторов должно сложиться. Ну а из тех, кто уже в первых программах поражает умением уверенно держать себя на коньках, это Федор Федотов (партнер моей супруги), Кирилл Зайцев (он выступает с Оксаной Домниной) и Макар Запорожский с Екатериной Бобровой.

Это немудрено, так как у этих актеров есть опыт съемок в кино и сериалах «Серебряные коньки», «Молодежка» и других. Эти ребята умеют кататься и, возможно, могли бы быть фигуристами, если бы занимались. И еще Даня Милохин — прекрасно катающийся и координированный парень. Уровень катания очень серьезный в этом сезоне.

Т. В.: — У меня нет времени пересматривать выступления всех пар. Но мы пересекаемся с ребятами на катке, поэтому могу отметить Кирилла Зайцева, который очень уверенно стоит на коньках. И мне кажется, что он в паре с Оксаной Домниной — основные лидеры проекта.

Очень хорошо катаются Макар Запорожский и мой Федор. И отмечу Никиту Преснякова, потому что его трудолюбие и целеустремленность поражают. Из девочек очень нравится партнерша Максима Маринина (актриса Дарья Мельникова. — Авт.) — она очень элегантная, мне кажется, подошла бы для фигурного катания.

— Когда смотришь выступления, всегда переживаешь: главное, чтобы не упали. Так бывает на тренировках с артистами? Как страхуетесь — носите специальную защиту?

Т. В.: — Защиту мы не надеваем, за исключением тех ситуаций, когда учим какие-то мелкие элементы — повороты на коленках. На льду без падений не обходится. Падали уже, но слава богу, без серьезных травм. Стараемся избегать таких моментов, изучаем технику катания.

— Максим, правда, что вы отказались от участия в «Ледниковом периоде», чтобы не соревноваться с женой? И вот поэтому вы в жюри. Легко ставить оценке жене?

М. Т.: — Дело в том, что сейчас основной мой труд — подготовка спортивной пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов к сложному сезону, к Олимпийским играм в Пекине. Поэтому я не смог бы уделить достаточно времени и сил «Ледниковому периоду». Это первая причина. А вторая — я уже пробовал себя в проекте и понял, что это не мое: неинтересны те эмоции, которые я испытываю как участник. Поэтому я уже после первого опыта сказал, что вряд ли еще раз появлюсь на льду в качестве участника. А Тане теперь сложнее, чем другим. Потому что мы очень требовательны друг к другу на льду, и ей с партнером нужно очень хорошо кататься, чтобы получить от меня максимальную оценку.

— Из-за пандемии остались ли в мире, как раньше, ледовые шоу, коммерческие турне? Для многих фигуристов это была хорошая возможность заработка.

М. Т.: — Индустрия шоу-бизнеса в фигурном катании пострадала, нет уже такого количества турне. Сейчас они возобновляются в разных странах, но в основном с участием местных спортсменов — максимум две приезжие звезды. В России шоу возвращаются, но с неполной загрузкой залов — все требования Роспотребнадзора соблюдаются.

Так что эту часть заработка уже нельзя назвать столь привлекательной, как это было раньше. Мы надеемся, что примерно через полгода шоу и турне начнут возвращаться. И, может быть, мы с Татьяной еще тряхнем стариной, и зрители смогут нас увидеть на льду.

«Ночью маму никто не заменит»

— Сыну скоро пять месяцев. Когда уезжаете на тренировки, Теодора доверяете няне?

Т. В.: — Когда я работаю, то с дочкой и сыном помогают бабушки. Сейчас обе бабушки с нами — без них не справились бы. Периодически приезжает няня — она сама живет сейчас в Сочи, поэтому бывает у нас пока наездами.

— Что самое сложное сейчас в материнских заботах?

Т. В.: — Каждому из малышей мне хочется уделить максимум внимания. Конечно, я разрываюсь. Самое сложное — это сон, которого катастрофически не хватает. Возвращаюсь поздно с тренировки и понимаю, что через несколько часов мне снова вставать. Потому что ночью меня никто не может заменить — Теошке нужна только я. Встаю, кормлю Теодорчика, меняю подгузники, укачиваю.

— Максим, как помогаете Тане с сыном?

М. Т.: — Если честно, с Тео я мало помогаю. Но делаю все, о чем меня просят. Сейчас я больше занимаюсь нашим старшим ребенком. Вот с Анжеликой провожу практически все свободное время: гуляем, играем, вожу ее на развивашки.

— Анжелике четыре, девочка ходит в садик? Какие кружки в ее расписании?

Т. В.: — У дочки был такой опыт, она ходила в детский сад. Но мы тогда ездили на гастроли и брали Анжелику с собой, а садик был частный, поэтому платить деньги и не посещать его было невыгодно. Сейчас Анжелика не ходит в сад, так как мы не нашли подходящего поблизости с домом. С появлением Теодорчика мы урезали очень большой список занятий, которые она посещала, — оставили только самое интересное для нее. Сейчас Анжелику водим в детский клуб раннего развития, на фигурное катание и реже на балет, танцы и в бассейн.

— Первый зуб у Теодора уже прорезался? Чем отличаются его первые полгода и Анжелики? Разные характеры?

Т. В.: — Прорезываться первый зуб у Теодорчика начал еще с двух с половиной месяцев. Но пока зубика у нас еще нет. Ликуся и Теошка абсолютно разные. Лика внешне копия папы и частично унаследовала его характер. А Теошка на данный момент больше похож на меня. Теошка поспокойнее — если он сыт и ему комфортно, зубки не беспокоят, подгузник чистый, то все прекрасно. Сын более улыбчивый, ручной и открытый к другим людям, Анжелика реагировала по-другому на чужих людей — присматривалась, долго не давалась в руки.

«Купила билеты в кино — надеюсь, сходим»

— Максим, поздравляем с прошедшим днем рождения. Какой подарок получили от супруги? Кто вас и как удивил?

М. Т.: — Спасибо! Татьяна мне подарила новый телефон (айфон последней модели. — Авт.). Порадовала дочка, которая выучила и рассказала очень длинное и трогательное стихотворение о папе и его дне рождения. И еще Анжелика подарила открытку, которую сделала своими руками. Я не очень люблю праздновать день рождения и никогда никого специально не собираю.

— А какой подарок вы Татьяне сделали на рождение сына?

М. Т.: — Это был совмещенный подарок — за неделю до появления Теодора был день рождения у Татьяны. И я обновил жене автомобиль, поменял его на побольше и покомфортнее. Ей нужна такая машина, чтобы увереннее и комфортнее чувствовать себя на дороге. Тем более что теперь Таня возит уже двоих малышей и багажник нужен вместительный.

— Вы недавно благодарили жену за шесть лет существования вашей семьи. И назвали Татьяну «самой терпеливой и мудрой». Часто проявляются эти качества вашей супруги в семейной жизни?

М. Т.: — Я все время Таню за это благодарю. Потому что если говорить о терпении, то очень многие люди, которые со мной знакомы, знают, о чем я… Жить со мной, наверное, довольно сложно, и только Таня умеет уравновешивать эти мои «весы», когда из огня да в полымя.

— А Таня совсем не вспыльчивая?

М. Т.: — Нет, холодный ум жены нашей семье идет только на пользу. Она мудрая, поэтому всегда советуюсь с Таней, и обычно, когда она принимает какие-то решения (иногда даже за нас двоих), они судьбоносные и очень правильные. И ни один шаг я, не обсудив со своей женой, не делаю. Хотя в принципе в работе мы довольно разными вещами занимаемся. Да, моя жена мудрая и терпеливая.

— Остается ли у вас время, чтобы побыть вдвоем с мужем — поехать в ресторан или в кино? Как вы поддерживаете романтику в отношениях?

Т. В.: — В сегодняшней ситуации находить время, чтобы побыть вдвоем с мужем, это что-то за гранью фантастики. Дома мы стараемся по максимуму помогать друг другу. Но здесь у нас разделение: Лика с папой, а я — с Теошкой.

Вот сейчас у Макса был день рождения, и, помимо основного подарка, который я задумала и подарила, еще купила билеты в кино для нас двоих. До сих пор не удалось выбраться. Но обещаю, что найду время! И впервые за год мы с Максом вдвоем просто сходим в кино и насладимся парой часов свободы. Хотя, знаю, что мысли у нас будут о детях: как там они? Теперь так каждую минуту.

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