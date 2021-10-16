«Учусь зарабатывать так много, чтобы не приходилось копить»: участник «Новых танцев» Тагир Гиндуллин — о травмах, Мигеле и деньгах

Шоу «Новые танцы» на ТНТ объединяет лучших танцовщиков страны. Участники устраивают танцевальные поединки в четырех категориях: соло, дуэты, дети и команды. Главный приз — 10 миллионов рублей.

Тагир Гиндуллин — один из претендентов на победу в проекте. Он уже участвовал в шоу «Танцы», но теперь все по-другому. Teleprogramma.pro узнала у Тагира, что остается за кадром, почему танцы — это очень травматично и приносят ли они деньги.

Танцоры — люди не суеверные

— Тагир, ты танцуешь много лет и настоящий профессионал в этом деле. Скажи, а люди с таким богатым опытом все равно волнуются перед испытаниями или ты всегда уверен в результате?

— Волнение всегда остается. Здесь, знаете, сколько бы не танцевал, сколько бы у тебя не было опыта, все равно будешь волноваться. Вопрос в том, много будет этого волнения или нет, и насколько ты научился с ним справляться.

Это своего рода кайф, ты испытываешь адреналин. Волнение воспринимается, как часть всей игры, неотъемлемая вещь, на которую ты, как наркоман, подсаживаешься. Преодоление адреналина, выброс гормонов – это часть того кайфа, который ты должен испытывать.

— Как проходил кастинг на проект «Новые танцы»?

— Мы записались на один день, но вышли накладки. Но нам повезло, что организаторы добавили еще один день кастинга. К тому времени я успел вернуться из Египта, а ребята из команды уладили все свои дела.

Мы впятером немного подкорректировали один из наших номеров под новый проект и с ним уже прошли кастинг. Все прошло достаточно легко, мы были в себе уверены.

— Что пришлось сделать, чтобы пройти в проект?

— Если говорить уже не о кастинге, а о пребывании на самом проекте, то было такое, что не спали несколько суток.

Во-первых, нас пять человек, все взрослые люди. Во-вторых, у кого-то уже есть дети, которые даже идут во второй класс. У каждого своя работа, своя жизнь, и нам было сложно собираться.

Нам приходилось работать с утра по проекту, днем и вечером быть на своих основных работах, а поздно вечером встречаться еще раз и работать до глубокой ночи, и только часа в два мы разъезжались по домам.

— А вообще танцоры люди — суеверные? Какие приметы существуют у вас?

— Каких-то конкретных ритуалов у нас нет. Может, у каждого члена команды есть какая-то индивидуальная история, с помощью которой он настраивается. Я, например, стараюсь не смотреть на соперников, кто-то растягивается, кто-то повторяет движения. У каждого свой внутренний путь преодоления адреналина.

А потом, уже перед выходом на сцену, мы друг друга подбадриваем, беремся за руки, желаем друг другу удачи и выходим на сцену каждый со своей задачей.

Цель — 10 миллионов рублей

— Сейчас с кем соперничаете? А чьи выступления вам нравятся, за кем следите?

— Эфиры я смотрю, наблюдаю за всеми участниками. В первом баттле мы сражались с Predatorz – это команда, с которой мы много раз встречались на самых разных соревнованиях, и всегда были абсолютно разные исходы: и они побеждали, и мы.

Причем мы встречались как на локальных московских турнирах, так и на международных соревнованиях во Франции или Германии. Мы с ними соревновались разными составами: и один на один, и два на два, и пять на пять. И нам было принципиально важно на этом проекте показать себя именно против брейкинг-команды.

Из тех команд, что еще есть на проекте, мне лично понравилось, как выступили Whipheadz, а также команда HZ, у них была какая-то такая испанская драма. Мы уже знаем наших следующих соперников, они, конечно, не такие принципиальные, как Predatorz, но у нас теперь другая цель – забрать золото, как говорят спортсмены.

Мы хотим выйти и показать себя на 100%, и выиграть этот проект, мы очень сильно настроены на это. Поэтому мы сейчас в зале находимся постоянно, придумываем новые фишки, наработки, наша задача – сделать очень крутое и зрелищное шоу, а кто будет против нас, уже не важно. Нам важно сделать свою работу на 1000%, а если мы это сделаем, то нам уже никто не страшен.

— Как считаете, судьи справедливы в своих оценках или с чем-то вы не согласны?

— Конечно, в некоторых моментах возникают вопросы. Их мнение не всегда совпадает с моим, но это нормально, мы же люди. Я понимаю контекст этого шоу, здесь есть определенные рамки, ты приходишь на телепроект и существуешь в его правилах.

Я эти правила игры принимаю и стараюсь в них работать с максимальной отдачей. Как решат судьи – это их мнение, но мое мнение может не совпадать.

— Во время твоего третьего участия в шоу «Танцы» ты был в команде Мигеля. С ним сложно работать?

— С ним работалось очень хорошо, и мы сейчас продолжаем сотрудничество в рамках коллаборации наших танцевальных школ, мои педагоги помогает ему развивать брейкинг-направление. С Мигелем у меня очень хорошие, теплые и дружеские отношения, он очень хороший и добрый человек. При этом он профи, который может разграничивать момент судейства и личного общения.

— А что самое сложное в «Новых танцах», что остается за кадром?

— Это часть процесса, который мы принимаем. У нас постоянная ругань может быть, но она быстро начинается и быстро заканчиваются. Это регулярный творческий процесс, и это нормально, все трудности и сложности – это репетиции, которые остаются всегда за кадром.

Если сравнивать с шоу «Танцы», то здесь для меня все сложнее, ведь там я был один, а тут команда, коллективная ответственность, нужно уметь слушать, уметь молчать, уметь высказывать мнение, чтобы это было на благо команды.

Банальный пример: если ты один, то взял и пошел на репетицию в 10 утра. А если команда, то нужно это со всеми согласовать. Но сейчас мы стараемся вывести проект в приоритет, двигать свои дела в сторону.

— Когда-то тебе пришлось сделать операцию на руке. А еще какие были травмы из-за танцев?

— Ущемление шейного позвонка, частичный разрыв акромиально-ключичного сочленения как на правом плече, так и на левом, чуть-чуть раздроблены хрящи на двух локтях, вывихнуты большие пальцы, левая рука была сломана, на правом бедре утолщение сухожилия, разрыв правого медиального внутреннего мениска, вывихнуты лодыжки, переломаны большие пальцы на ногах.

Конечно, эти травмы не дают мне свободу в каких-то моментах, но я начал следить за своим телом. Все переломы и травмы — это первые 10 лет танцев, потому что занимался на улице, не разминался. Но когда понял, что хочу заниматься танцами еще лет 20-30, стал внимательнее относиться к своему телу.

И сейчас я в лучшей форме. Мне 26 лет, я не суперстарый, но уже и не супермолодой для танца, я понимаю, как работает метаболизм, регенерация, мне нужно понимать, что меня ждет в будущем. Поэтому сейчас я к телу отношусь очень внимательно: растягиваюсь, подкачиваюсь, чтобы не получать травмы, развиваю мобильность суставов.

Танцы и деньги

— Ты бросил учебу, чтобы танцевать. Не жалеешь? Есть планы насчет учебы в будущем ли пока нет?

— Я учился на художника-оформителя и компьютерного дизайнера два года. И у меня не стоял выбор между танцами и учебой. Потому что дизайном я занимаюсь до сих пор, в какой-то период даже зарабатывал на этом.

Просто как-то преподаватель попросил меня объяснить что-то одногруппникам, у меня хорошо получалось, и я подумал, а зачем мне все это нужно? Я стал тратить время на другое.

Забрал документы и через год переехал в Москву, где стал развиваться дальше. Я учусь до сих пор, корочка для меня значения не имеет, важны только знания и навыки, которые я постоянно приобретаю. Сейчас мне интересен бизнес, ведь у меня есть своя школа и еще несколько проектных дел. Для меня важно развиваться в том, что дает результат.

— А твое любимое дело приносит тебе доход или это для души?

— Прошлый год был убыточный, но сейчас мы выходим в плюс.

— Ты транжира или предпочитаешь копить деньги? Если копишь, то на что?

— Я не умею практически копить, но сейчас прокачиваю навык зарабатывать много. Учусь зарабатывать так много, чтобы не приходилось копить. Очень много прикладываю усилий для этого.

— Кстати, о поклонницах, что пишут в соцсети, какие предложения поступают?

— Это у меня уже с детства, потому что я давно принимаю участие в разных проектах. Это тоже часть моей деятельности, мне очень приятно, что мне пишут, отношусь с огромным уважением ко всем, стараюсь все читать.

Не всегда отвечаю, потому что не всегда получается. Бывают, конечно, и хейтерские комментарии, но на них я просто не реагирую.

Аргументированное мнение я могу принять, а просто хейт – зачем оно мне нужно? У меня есть своя голова и мой круг близких людей, который мне скажет правду.

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