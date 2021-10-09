«Во всем ищут подвох»: Марина Федункив — про молодого мужа, хейтеров и побои

Актриса признается Teleprogramma.pro, пока она была жертвой домашнего насилия, никто не спешил прийти на помощь. Окружающие только равнодушно говорили, что «сама виновата», а теперь осуждают ее счастье.

Проект «Моя жена рулит» на телеканале «Суббота!» — первое кулинарное шоу, где жены управляют мужьями на кухне. Оценивает кулинарные способности участников шеф-повар Евгений Павлов, а актриса Марина Федункив стала ведущей проекта.

Teleprogramma.pro узнала, кто готовит дома у актрисы, а еще Марина призналась, что впервые чувствует себя по-настоящему любимой, ведь в ее жизни были времена, когда мужчина откровенно издевался и бил.

Кулинария и психология

— Марина, расскажите про реалити «Моя жена рулит». Что вас зацепило в этой идее? Зритель видит выпуск идеальным, полностью выверенным. Насколько в реальности сложно участникам понять друг друга? Что чаще всего провоцирует конфликты внутри пары?

— Мне очень нравится формат. Это не в чистом виде кулинарное шоу, но и не сугубо психологическое. В нем много юмора, легкости, но при этом есть и работа пар над своими взаимоотношениями.

Конфликты, конечно, случаются, но атмосфера на площадке максимально дружелюбная, поэтому во что-то более серьезное они не перерастают. И в принципе, нет и не было чего-то, что зрители не видели бы в финальном выпуске. Максимум происходящего на съемках попадает в эфир.

— А вы бы справились, если вместе с мужем оказались участниками подобного эксперимента?

— Ох, для зрителя это было бы скучно. Я просто расслабленно сидела бы и отдыхала — Стефано очень круто готовит. И я не очень переживала бы, ведь с его выдержкой и смекалкой он умеет улавливать мои даже самые нелепые объяснения.

Разламывать спагетти при варке — дурной тон

— Пробовали дома приготовить что-то из тех рецептов, которые готовили в студии? А у вас есть какие-то свои кулинарные секреты?

— Рецепты из «Моя жена рулит» готовить не пробовала, а все потому, что у меня в принципе времени на готовку не остается. Мы с супругом недавно выяснили, что за все время нашего знакомства я готовила ему только в самом начале, потому что была пандемия и оба были свободны от работы.

Но вот в выходные борщ сварить могу легко. Еще выпечку какую-то сделать, она у меня неплохо получается. А вот за что-то итальянское даже не берусь, чтобы не попасть впросак. Итальянские блюда готовит исключительно Стефано. Кстати, муж запретил мне разламывать спагетти при варке — это считается дурным тоном в Италии.

— Как у вас в паре решаются все вопросы? Есть четкое разделение обязанностей?

— У нас нет прописанных обязанностей как таковых. Нет четко определенного списка: ты готовишь, а ты убираешь. У нас схожий взгляд на вопросы уюта и быта, терпеть не можем беспорядок, поэтому каждый делает что может в конкретный момент.

Мы притерлись друг к другу и в брак вступали как два взрослых состоявшихся человека. У нас в отношениях нет такого, что кто-то кому-то определил обязанности и потом выносит мозг, если они не исполнены.

Не в сюрпризах счастье

— А сюрпризы в ваших отношениях присутствуют или вы не любите их?

— Конечно, присутствуют! Причем регулярно. Стефано их делает чаще, честно скажу. И очень приятные. Но знаете, что я в нем очень люблю? Нет такого, как часто бывает в отношениях: сделал сюрприз-подарок, а потом можно вести себя отвратительно до следующего сюрприза.

Ни в коем случае, Стефано не такой. С ним всегда легко, он всегда заботлив и галантен. Я чувствую себя любимой каждый день, так что с ним могу и без сюрпризов обойтись.

— Чем, на ваш взгляд, иностранные мужчины отличаются от российских?

— У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Я не могу сказать, что есть какие-то многочисленные отличительные черты. Всегда нужно рассматривать каждого конкретного человека в отдельности.

Могу сказать, что Стефано галантен, сдержан, имеет чувство собственного достоинства, которое не выставляет на всеобщее обозрение.

Сама виновата

— Марина, когда вы выходили замуж за Стефано, многие кричали о большой разнице в возрасте. Опираясь на ваши интервью, можем сделать вывод, что вас это не смущает. Какое событие стало переломным, что вы решили быть вместе? А не переживаете, что будущем разница будет ощущаться сильнее?

— И кричали, и кричат. Ваш предыдущий вопрос был о разнице, так вот наши люди почему-то разучились радоваться за других. Во всем ищут подвох, столько хейта в социальных сетях пишут друг другу и известным людям.

Почему им так важно глубоко проанализировать именно мою семью? Своих разве нет?

Да, у нас со Стефано разница в возрасте, но мы же взрослые люди и этот выбор делали осознанно, вступали в отношения и в брак по собственному решению. Так что разница в возрасте меня не смущает, потому что я счастлива.

Меня больше смущает ситуация, когда я жила с ровесником, и он меня лупил до такой степени, что в 35 лет хотелось наложить на себя руки. Вот эта история почему-то ни у кого вопросов не вызывает…

У нас многие рассуждают по принципу «сама виновата». А когда женщина счастлива ищут подвох. Когда ей хорошо, говорят: «Ну нет, он моложе, тут что-то не так, дай-ка обсужу и осужу».

Мечты о материнстве

— Вы узнаваемая актриса. Стефано не ревнует? А вы его?

— Он не ревнует и отлично понимает издержки моей профессии. Моя публичность скорее мешает ему: постоянно звонят и донимают журналисты, просят сфотографироваться люди в ресторанах, когда он на деловой встрече.

Стефано стойко терпит публичные выходы со мной на разные мероприятия, но при этом он не человек из шоу-бизнеса и не собирается становиться его частью.

— Вы говорили, что хотели бы стать мамой. Это в ближайших планах или пока на это нет времени?

— Это в планах.

Смотрите реалити «Моя жена рулит» по выходным в 11:45 на канале «Суббота!»

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