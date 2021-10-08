«Уроки делаю в промежутках между сценами»: Алешка из «СашаТаня» Артемий Широков — о съемках в сериале, школе и гонорарах

Киноребенку Андрея Гайдуляна и Валентины Рубцовой 10 лет, а по сюжету сериала Алеша Сергеев только идет в первый класс.

С 11 октября на ТНТ стартует новый сезон популярного сериала «САШАТАНЯ». За судьбой этой киносемьи следят миллионы телезрителей. В этом году в сериале мальчик пойдет в первый класс. Вместе с Алешкой знаменитым родителям придется окунуться в школьную атмосферу.

Накануне премьеры Teleprogramma.pro поговорила с самым маленьким актером сериала Артемием Широковым, он играет роль Алеши Сергеева. В реальной жизни мальчику 10 лет, но пока в кадре не видна разница в возрасте.

Артемий рассказал, как удается совмещать съемки с учебой в школе и как на его популярность реагируют одноклассники.

— Артемий, вся страна наблюдает, как вы растете в «САШЕТАНЕ». Как попали в сериал?

— Когда мне было 8 месяцев, мама нашла объявление в Интернете, что требуется ребенок в сериал. Она отправила мою фотографию, написала рост, вес, возраст и нас позвали.

Сначала я был дублером, так как уже был подобран мальчик на роль Алешки. Меня сняли в одной сцене, а через какое-то время позвали еще раз, потому что основной маленький актер капризничал в кадре.

Вот так я попал второй раз в своей жизни в кадр. А через пару дней маме позвонили и сказали, что на роль Алеши Сергеева утвердили именно меня.

— А быть киноребенком сложно?

— Когда как. Самое сложное, когда съемочный день очень длинный.

— Как взрослые коллеги относятся к вам на площадке?

— Андрей Гайдулян (Саша Сергеев)и Валентина Рубцова (Таня Сергеева) относятся хорошо, подсказывают, как и где нужно сыграть.

— Для вас, как для самого маленького члена съемочной группы, есть поблажки?

— Иногда бывают, когда видят, что я сильно устал. Мне дают немного отдохнуть, переставляют сцены.

— А может актеры приносят какие-то угощения или дарят подарки тебе.

— Если мой день рождения попадал на тот момент, когда снимали сериал, то мне всегда дарили подарки.

— Тебе сейчас 10 лет, а твой герой только пошел в школу. Как делают тебя моложе или пока это не требуется?

— Пока это не требуется. На грим меня отправляют только тогда, когда надо нарисовать синяки или кровь из носа.

— Как ты совмещаешь учебу и работу в кадре?

— Съемки, как правило, проходят во второй половине дня, после школы я еду на площадку. Уроки делаю в промежутках между сценами. А если у меня нет съемок, я иду на секции.

— Как к твой карьере относятся в школе?

— Одноклассники иногда подшучивают, учителя относятся с пониманием.

— Что самое сложное было за время съемок?

— Когда приезжаешь на площадку, прождав какое-то время, тебе говорят, что твои сцены отменили или переставили на другой день.

— На что тратишь гонорары?

— Большая часть уходит на семейные нужды.

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