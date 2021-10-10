Иван Колесников: «Три дочери — это награда»

Если хорошо присмотреться к Ивану Колесникову, то первая мысль будет такой: «А это не сын того самого Колесникова — из МХАТа и «Фазенды?» Сын. Вышедший на сцену МХАТа еще в 14 лет. Он снимается в главных ролях в крупных проектах («Движение вверх», «Союз спасения»), успевает кататься в ледовом шоу, воспитывать трех дочерей и получать кинонаграды («Ника»).

— Иван, в сериале «Русские горки» герои «путешествуют» сразу по нескольким эпохам. В какой из них вам бы хотелось подольше пожить и почему?

— Наверно, 50 — 60-е годы — это когда герои сериала поступают в институт. Пожалуй, это мое время. Не могу сказать, что хотел бы в нем задержаться, ведь довольно часто играю героев той эпохи, просто оно мне нравится, оно мне близко. Проще сочетаюсь с той эпохой. Многое в моей семье связано с тем временем.

— «Институт благородных девиц», «София», «Анна Каренина», «Движение вверх», «Крылья империи», «Союз спасения», «Первый отдел». В исторических проектах вас зовут сниматься очень и очень часто. Нет ощущения, что продюсеры используют вашу фактуру несколько однобоко?

— К сожалению, это система. Когда появились онлайн-платформы, под которые делается множество разнообразных сериалов, стало попроще — продюсеры и режиссеры не так плоско смотрят на артистов, подбирают их не только по типажу, но и по характеру. Но от типажа никуда не уйдешь. Исторические роли — как если взять «Конец прекрасной эпохи», где я сыграл Довлатова, — тоже прекрасно, буду с радостью их играть. Отличный проект и режиссер.

— Нет желания кардинально выйти за рамки типажности и сыграть женский образ, например?

— Есть, конечно! У меня и спектакль был, где я играл женщину. Он мне нравился. Внутри спектакля было две роли — продюсер-мужчина и девушка. Почему нет? Вообще-то еще не вечер, я надеюсь. Мне всего 39 (в следующем году. — Авт.), так что все впереди.

— На прошлой неделе вы начали участвовать в проекте «Ледниковый период». Как долго готовились? И как ощущения?

— Это ужасно…

— Почему?

— Я думал, что самым сложным в моей карьере была подготовка к съемкам фильма «Движение вверх» (актер сыграл советского баскетболиста Александра Белова. — Авт.), но оказалось, что нет. Тренироваться для съемок «Ледникового периода» (подробнее об этом шоу — на стр. 6. — Ред.) начал довольно давно, но потом все прервалось, потому что я упал, когда делал поддержку. И попал в больницу. Однако я пережил, собрался, продолжил работу. Это крайне тяжело.

Если бы ко мне подошли уже после травмы и спросили заново, с нуля, хотел бы я пойти в «Ледниковый период», я бы отказался. И не стал бы переживать. Хотя с Таней Тотьмяниной у нас прекрасный союз: чудесная партнерша, прекрасное чувство юмора. Прокат — это как спектакль: мандраж, переживания, что забудешь текст или что-то пойдет не так. То же самое, только на коньках. А на коньках я стою плохо, потому что в последний раз катался в 13 лет. Но в целом съемка прошла неплохо — не упал, и слава богу!

— Жена не ревнует, что теперь часто пропадаете на катке с какой-то девушкой?

— Вообще-то не с какой-то, а с олимпийской чемпионкой и женой Алексея Ягудина — тоже олимпийского чемпиона и прекрасного человека. Нет, супруга не ревнует. Даже хочет прийти посмотреть на тренировки вместе с детьми.

— В детстве спортом занимались?

— Я ненавижу спорт. Ладно, не так сильно… Я — антиспортсмен. Особенно после того, как встал на коньки и упал. Считаю, что спортом должны заниматься профессионалы. Если решил полезть в профессиональный спорт, не имея квалификации, то добро пожаловать в больницу. Только фитнес в лучшем случае. Хотя я не занимаюсь ничем.

— Папа отслеживает ваши работы? Бывает такое, что критикует?

— Мы всегда вместе с папой и мамой весело смеемся, если попадаем на мои сериалы по телевизору. Всячески шутим. Если речь идет о работе, которая стоит какого бы то ни было внимания, есть просто обсуждение. Или конструктивная критика. Воспринимаю это хорошо.

— Дома не просят сбавить темп и почаще отдыхать в семье?

— Я сам этого очень хочу! Надеюсь, что мы доснимем проект «Первый отдел» в ноябре, не будет съемок без передышки и удастся выдохнуть. Хочется отдохнуть и поехать с семьей куда-то вместе. А еще мы строим дачу, которую я пока толком не видел. Надеюсь, что Новый год отпразднуем именно там. Но что поделать? Надо работать. И это часть жизни.

— Женское царство — три дочери и жена, это испытание или награда?

— Конечно, награда. О чем речь? Если бы у меня было три мальчика, это было бы наказание. Девочки — это чудесно. Занимаются ими в большей степени мама и няня. Нет, я тоже иногда заплетаю косички, у меня даже получается. Всех очень люблю. Мне нравится дома, я не очень тусовочный парень, обожаю готовить сам, так что время с семьей — это истинное удовольствие.

— Насколько независимы ваши девочки? Что им интересно?

— Старшей, Авдотье, — 15 лет, поэтому проявляет себя как человек, познавший жизнь. Как и все дети в этом возрасте. Средняя, Вера (8 лет), получилась спортсменкой и занимается художественной гимнастикой. В восторге от этого, что нас с женой (Лина Раманаускайте, театральный художник. — Авт.) удивляет. А младшая, Лизавета, наслаждается трехлетней жизнью, катается на горках и всячески вьет из нас веревки.

— В перспективе придется трижды выдавать их замуж. Уже представляли себе момент знакомства с будущими мужьями?

— Я спокойный отец. Адекватно воспринимаю жизнь. Понимаю, что девочки станут взрослыми и сделают свой выбор. Я не буду смотреть на их мужчин и думать: «Ах ты сволочь!» Нет. Это их дело. Конечно, я постараюсь заранее почувствовать и распознать человека. Дам совет, если нужно. Надеюсь, что Бог им поможет сделать правильный выбор. Для меня семья — самое важное в жизни. Я хотел бы, чтобы дочкам улыбнулась удача в этом смысле.

— Чего вам хотелось бы достичь или добиться, или просто сделать — из того, до чего еще не дошли руки?

— Мне бы хотелось — уже прихожу к этому возрасту — жить в Тарусе (Калужская область) в своем доме, а в Москву приезжать и работать. Отдыхать, когда хочется, и встречаться с друзьями. А в остальном у меня и так прекрасная и счастливая жизнь. Она богата тем, к чему многие стремятся в течение всей жизни: трое детей, прекрасная жена, родители живы, все здоровы, есть дом. Я посадил дерево! Так что я счастливый человек, ничего особенного мне не нужно.

«Русские горки»

Пн. — чт./21.30

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