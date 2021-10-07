Новый ведущий «Битвы экстрасенсов»: «На проекте я увидел такое, что реально не поддается логике»

Новый ведущий популярного мистического шоу Илья Ларионов рассказал Teleprogramma.pro о самых сильных участниках, встрече с привидениями и о том, как ему помогает психология.

На ТНТ стартовала новая «Битва экстрасенсов». Сезон начался неожиданно – в проекте появился необычный ведущий, менталист и иллюзионист Илья Ларионов. Он сразу удивил наблюдателей своими способностями, но признался, что это всего лишь «фокусы».

Его главная задача – выявить, кто из экстрасенсов обладает настоящим даром, а кто только делает вид, что понимает знаки Вселенной.

В интервью Teleprogramma.pro Илья Ларионов рассказал о знакомстве с участниками проекта, встрече с привидениями и о том, как психология помогает ему при общении с экстрасенсами.

«Я видел, какой резонанс вызвала новость о новом ведущем»

— Число сезонов «Битв экстрасенсов» уже перевалило за двадцатку. Зрители увидят 22-й сезон шоу. Не страшно было входить в такой долгоиграющий проект в качестве ведущего?

— Любому человеку, который живет долго и однообразно, требуется впрыск чего-то нового, с проектом то же самое. Я понял, что могу придать ему другие грани, поэтому было интересно. Я видел, какую свободу дает мне творческая команда для реализации своих талантов внутри проекта.

Мне кажется, что «Битва» заиграет новыми красками благодаря тому, что появился новый человек с необычными способностями. Я видел, какой резонанс вызвала новость о новом ведущем. Хотя, конечно, ко мне зритель привыкнет не сразу.

— Вы на телевидении не новичок. Известны по детской программе «Школа волшебства». Пригодился ли вам этот опыт при съемках?

— Учитывая то, что в проекте «Школа волшебства» съемка была постановочной, то мне пригодился лишь опыт работы с камерой. Мне не разрешалось импровизировать и проявлять хоть какой-то креатив.

Гораздо больше опыта мне дал проект «Фактор WOW», который я делал для YouTube. Вот там можно проследить динамику ораторства и речи, там было больше реалити, хотя сейчас меня узнают многие «выпускники» «Школы волшебства».

«Одна из участниц читает людей, как раскрытую книгу, как будто ей поставляют информацию из ФСБ»

— Как пишут СМИ, режиссеры проекта говорят о вас как о человеке, способном сразу же выявить сильнейших участников шоу. Это действительно так? Вы уже увидели людей, которые действительно обладают экстрасенсорными способностями?

— На проекте я увидел такое, что реально не поддается логике. Есть два экстрасенса, и я понял сильную сторону каждого из них. Например, Линда читает людей, как раскрытую книгу. И это удивительно. Как будто ей поставляют информацию прямиком из ФСБ!

Я буду к ней более пристрастен, потому что ее дар выглядит очень ясным. И этот дар удивляет не только меня, но и некоторых героев шоу, совершенно заядлых скептиков. Она озвучивает такие вещи, о которых нельзя узнать не из какого источника вообще.

Еще один участник тоже получает информацию, но не полностью, а обрывками. Он озвучивает все, что видит, но не всегда может разгадать. Мы живем в таком обществе, в котором царит некий скепсис по поводу людей, обладающих более, чем пятью чувствами.

Но мой вопрос всегда в том, что такие люди могут делать, как могут помочь окружающим, улучшить их жизнь, с какими мотивами они это делают.

На проекте я видел участников с открытым, чистым сердцем, но в то же время попадались люди, которые не прошли кастинг и вылили в комментариях много желчи. Когда по сосуду ударишь, он разобьется и выльется все то, что в нем налито.

И здесь мне интересно наблюдать, когда человек, позиционирующий себя экстрасенсом, излучает только позитив, добро, заботу, материнскую энергию, в которой чувствуется мудрость.

— Смотрели ли раньше «Битву экстрасенсов»? Были ли у вас любимые участники, за которых вы болели?

— Я предпочитаю быть здоровым и не болеть! А если серьезно, то из предыдущего сезона могу выделить Олега Шепса, Максима Рапопорта, так как он произносил ведические мантры во время ритуалов, и конечно, Марианну.

-Вы известный иллюзионист. Но как сами относитесь к мистике? Случались ли в вашей жизни по-настоящему мистические истории?

— Вы знаете, со мной происходило множество мистических событий. Вообще, мистика окружала меня всегда. Я слышал невероятные истории от своих друзей из Алтая о временных коридорах, причем они реально в них попадали.

Сам я сталкивался с полтергейстом и призраками, если можно так сказать, с совершенно необъяснимыми явлениями и ситуациями. В детстве мы с мамой поехали на Синюху – я вырос на Алтае, в городе Рубцовск, остановились в доме, в котором раньше жила бабушка.

Она умерла за полгода до того, как мы приехали сюда. Так вот, она нам всю ночь не давала спать, гремела, стучала. Я ее даже в зеркале увидел. Так что, все мистическое с детства со мной.

— Вы уже приняли участие в съемках. Какое испытание показалось вам самым сложным? Случались ли какие-то нештатные ситуации на съемках?

— Я провел еще не так много испытаний, съемки в разгаре. Проект только начался. Так что, все интересное еще впереди.

— Подружились с кем-то из участников или представителей съемочной группы? А может, с кем-то не поладили?

— Я понял, с кем я, возможно, подружусь, когда проект закончится. Сейчас не хочется уделять кому-то особое внимание. Но некоторые участники тоже проявили ко мне интерес. Думаю, что мы поладим вне проекта.

«Мои навыки помогают обеспечить экстрасенсам комфортную работу»

— В одном из интервью вы сказали, что намерены стать самым справедливым ведущим. Как собираетесь добиться этого?

— Первое – быть нейтральным ведущим и смотреть на факты. То есть, не оправдывать участника, если он не прошел испытание и не пытаться засадить, если прошел. Но при этом, если он доказал свои способности, оставить для себя возможность перепроверить их, что я и делал, например, на испытании «Багажник».

Второе – экспертность. Прокомментировать с точки зрения эксперта в своей области то, что я увидел. И третье – считать, что каждый экстрасенс «заточен» на определенную сферу: кто-то на поиск, кто-то на общение с миром мертвых, кто-то на раскладках по картам, кто-то на моделировании судьбы и личной жизни и так далее и учитывать это при оценке. Это примерно, как в спорте: не стоит проверять хорошего бегуна на способности пловца.

— По вашему Инстаграму видно, что вы не только хороший иллюзионист, но и неплохой психолог, разбираетесь в людях. Приходилось ли применять свои психологические навыки на съемках? Может, уже довелось утешать кого-то?

— О да, такие моменты были. У нас есть участник Влад, который подселяет к себе помощника Толика и с его помощью проходит испытания. Так вот, во время «Багажника» он ответил на мой вопрос: «Так, тихо! Молчи!» Хотя на «ты» мы с ним не переходили.

Он сильно расстроился после этого, много извинялся. Хотя я понимаю, что, когда работает экстрасенс, мешать ему нельзя. Мои навыки помогают обеспечить комфортную работу экстрасенсам.

В наших интересах проявить их способности, а не сделать так, что мы просто проверяем и не доверяем. Мои навыки психолога помогают правильно встретить экстрасенсов, а также устроить взаимодействие на площадке героев проекта и людей, которые приезжают.

Некоторые члены съемочной группы отмечают, что я сразу могу расположить к себе, немного их раскрыть, хотя сам этого не замечаю.

Смотрите «Битву экстрасенсов» по субботам в 19.30 на ТНТ

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