Звезда сериала «Цена ошибки» Валерия Шкирандо: «Я на площадке рыдала навзрыд!»

Это история женщины-врача, которой пришлось оперировать любовницу мужа, но не удалось спасти ей жизнь и пришлось покинуть профессию, чтобы доказывать свою невиновность.

Главную женскую роль в картине исполнила Валерия Шкирандо. Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с актрисой о ее героине, о медицинских корнях и о любви к литературе.

— Ваша героиня Елена – врач-хирург. Играли ли вы врачей? Это вам близко?

— Моя бабушка была врачом, очень титулованным специалистом у нас в Санкт-Петербурге. А еще она была умница и красавица, вокруг нее была всегда собирались удивительные люди — ее пациенты. Так что хирургическая тема мне близка.

Кстати, врача я уже играла, и тоже на Dомашнем, в проекте «Подкидыши». Там я гинеколог. Хотя о бабушке на съемках я не думала. Там был очень дотошный и погруженный в тему режиссер. Мы все очень ответственно относились к работе.

— Вы могли быть хирургом, пойти по стопам бабушки…

— Скорее всего, да. У меня в характере есть какие-то черты подходящие для этой профессии, если бы что-то иначе пошло в моей жизни, могла бы быть врачом. В школе с биологией и химией было хорошо, но правда хуже, чем с литературой. Но особенности характера. Я могу принимать решения резать или не резать (смеется).

— Чем сериал может заинтересовать зрительниц?

— Там очень крутой замес событий, героиня из сцены в сцену переживает колоссальные эмоциональные и психологические потрясения. Играть это было очень сложно, я на площадке рыдала навзрыд через кадр. Через сцену потрясения фатального характера: то лучший друг предаст и подставит, то потом муж изменяет, то потом она решает с мужем помириться, а он не хочет. Потом муж ее с ребенком из квартиры выгоняет… Потом любовница мужа к ней на стол попадает, потом она умирает… Как лавина это все.

Причем я плачу по-настоящему, это вопрос включения. Когда мне было 15 лет и мне надо было плакать в кадре, я не знала, как это сделать. А сейчас технически я делаю это очень легко, но это не значит, что я эмоционально не подключаюсь. В какой-то момент у меня уже сердце начало болеть, потому нельзя не подключаться эмоционально в серьезной драматической сцене. Можно сделать технически, но я не могу себе такого позволить. Все пропускаешь через себя. Это большие эмоциональные затраты, но я люблю такую работу, когда все по-честному.

— Как работалось с группой?

— Режиссер — наш, петербуржец, как и я, у него очень хорошая драматическая школа, он учился на театрального режиссера, и он такой сумасшедший в хорошем смысле, как персонаж Достоевского! И он всех нас заразил этой своей одержимостью (смеется).

Снимали мы в Минске, выкладывались на все 100%. Я получила огромное профессиональное удовольствие от работы. Мы много спорили с режиссером, но это были конструктивные споры. У меня была одна позиция, у него другая, тут были конфликты, но в результате в конце сцены мы всегда обнимались.

— Чем фильм отличается от других медицинских?

— Он отличается от других, это мелодрама, но очень драматичная… Мою героиню обвиняют в убийстве, лишают родительских прав, в тюрьму сажают… Человек, которого уничтожили, до конца пытается бороться.

Настоящее кино! Она же врач, хирург, человек, который привык принимать решения за жизнь других, а тут ее жизнь на волоске, она работает уборщицей, потому что ей запрещают заниматься врачебной деятельностью. Такие эмоциональные качели у нее…

— Вы вспомнили Достоевского. Любили литературу в школе?

— У меня было две любимых учительницы и предмета. Одной учительницы, к сожалению, уже нет с нами. Галина Викторовна Шкуропатская, она была очень умной и красивой женщиной. Она преподавала нам историю, и преподносила предмет так, как будто это не школьные уроки, а параллельные прекрасные миры. И мы на уроках истории по ним путешествовали.

Когда она рассказывала про Людовика XIV, то просто нас переносила во времени. Галина Викторовна заложила во мне очарованность возможностью перевоплощаться.

Еще одной любимой учительницей была преподавательница литературы Людмила Давыдовна, мы до сих пор с ней дружим. Тогда она была у нас классным руководителем. Она общалась с нами как с равными: спорила, давала возможность конфликтовать. Когда мы проходили роман «Братья Карамазовы», то читали прямо на уроке легенду о Великом Инквизиторе, а она остановила нас и дала возможность самим придумать финал.

Потом была дискуссия. Когда я позднее училась в ГИТИСе, то у нас и там не было литературы такого глубокого уровня. А понимание драматургии крайне важно для актрисы.

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