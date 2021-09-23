«Мигель — это любовь»: Катя Решетникова – про «Новые танцы» и отношения с известным хореографом

Проект «Новые танцы» на ТНТ — это не только возможность взглянуть на талантливых участников, но и отличный шанс выучить парочку новых движений, чтобы потом удивить всех на танцполе.

Teleprogramma.pro поговорила с Катей Решетниковой. В «Новых танцах» она стала пригашенным членом жюри и теперь оценивает способности ребят.

Известный хореограф поделилась, какие отношения ее связывают с Мигелем и на что потратила первый московский гонорар.

Никаких фанатский войн

— В проекте «Новые танцы» на ТНТ вы приглашенный член жюри. Как впечатления? Кто из участников успел снискать ваши симпатии?

— Впечатления классные! Мне, конечно, все это крайне необычно и волнительно, но очень интересно. Формат проекта позволил нам показать зрителю огромное количество талантливых танцовщиков — это радует больше всего. Но есть на этом проекте и люди, за которых я очень переживаю и мечтаю увидеть их в финале.

— Какие грубые ошибки вы видите у участников?

— Не возьму на себя смелость рассуждать про грубые ошибки. Ребята приходят со своим видением, не всегда у них получается показать себя с самой лучшей стороны, но это опыт. Он не может быть плохим или хорошим.

— Если говорить про шоу подобного формата, что в них самое сложное?

— Сложностей я не вижу. Есть правила игры, все их знают и погнали… Только вот все это тяжело работает, когда речь идет о детях.

Шансы на победу

— Так повелось, что в предыдущем проекте «Танцы на ТНТ» всегда побеждали парни. Как думаете, почему и есть ли в шоу «Новые танцы» шанс у девчонок?

— В предыдущем проекте голосовали зрители, здесь же судьба участников зависит от членов жюри. Выбор все равно будет субъективный, но чего мы точно не увидим в проекте «Новые танцы», так это фанатских войн.

В первых сезонах проекта «Танцы» на ТНТ люди создавали в соцсетях фан-группы, покупали сим-карты, чтоб иметь возможность отправить еще больше голосов за своих фаворитов! Сумасшествие! Как правило, в таких группах состояли девчонки, и голосовали они, конечно, за ребят. Сейчас шансов у девочек больше, как мне кажется.

Жизнь по расписанию

— Как живет хореограф? Во сколько начинается ваш рабочий день, сколько в течение дня тренировок?

— Встаю в районе 6 утра, бегаю. Если мой день начинается с бега, день будет отличным! Затем завтрак, а потом бесконечная череда каких-то вопросов по танцевальному центру — «PROТАНЦЫ Север», где мы с Гариком Рудником являемся художественными руководителями. Но бывают и дни, когда телефон я откладываю и максимально бездельничаю.

— Вам нужны специальные диеты, нагрузки, чтобы поддерживать форму или хватает работы?

— Я очень люблю есть. Но если позволю себе все, что люблю, то моя трудовая деятельность быстро закончится.

— Вспомните свой первый гонорар. На что вы его потратили? А самый крупный на что?

— Первый гонорар в Москве точно помню, я танцевала два номера и получила 200 долларов. Потратила их на жизнь, потому что я тогда только переехала в столицу и пыталась, как говорят, зацепиться.

Крупные гонорары я отправляю на погашение ипотеки, хотя так было не всегда, раньше я много тратила на всякую ерунду.

Мигель — это любовь

— Вы сотрудничали с Леной Темниковой, Юлианой Карауловой, Ляйсан Утяшевой, Сергеем Лазаревым, Тимуром Родригезом, Елкой.. Какие у знаменитостей встречаются капризы?

— Про капризы знаменитостей я напишу книгу, когда чуть смелее стану!

— А какие отношения вас связывают с Мигелем? Вы правда соседи?

— С Мигелем мы соседи, это правда. Мы еще с Алексеем Карпенко соседи! Все живем в одном поселке и тихонько заманиваем в него знакомых танцовщиков! Мигель – это любовь, он сумасшедший, бесконечно талантливый, сложный, вредный, добрый. Мигель – это мой друг.

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